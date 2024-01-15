«Летом 2023 года у нас в деревне Ташетканы Бакшеевского сельского поселения Тевризского района, где проживает 300 человек, установили вышку сотовой связи. Раньше даже голосовая связь была плохая, сеть ловила только местами. Например, у меня дома связь работала везде, а моей подруге, которая живет в начале улицы, приходилось выходить в другую комнату или вообще из дома, чтобы просто позвонить. Теперь сотовая связь работает стабильно по всей деревне: можно и звонить, и пользоваться интернетом. Я работаю с молодежью в местном клубе, провожу мастер-классы, и, благодаря новой вышке, ищу идеи на YouTube, участвую в видеоконференциях. Без проблем могу смотреть фильмы. Мы в деревне очень довольны!» — рассказала местная жительница Татьяна Нугманова.
Приоритетной задачей проекта стало подключение социально значимых объектов в регионах к интернету. К этому процессу привлекли крупные частные компании.
Установка вышек сотовой связи, создание точек доступа к WiFi
В Омской области поручение президента России в части цифровизации доверили выполнять компании «ПАО «Ростелеком».
В 2019 году оператор подключил к интернету:
- 230 образовательных учреждений
- 44 пожарных поста
- 40 фельдшерско-акушерских пунктов
- создано 75 точек доступа к сети «Интернет»
Еще одной важной задачей в рамках проекта стало устранение цифрового неравенства. С 2021 года качественная связь и интернет появляется во всех уголках Омской области. Развитие телекоммуникаций и расширение доступа к интернету в малонаселенных, отдаленных деревнях, где до этого не было даже стабильной голосовой связи, дает местным жителям доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине. На территории региона строительство базовых станций сотовой связи ведется в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.
Где и когда появились новые базовые станции сотовой связи в Омской области?
185 точек доступа к сети «Интернет»
19 базовых станций
9 районов
~ 6,5 тысяч жителей
40 базовых станций
21 район
~ 15 тысяч жителей
планируется строительство еще 54 базовых станций, для 13 тысяч жителей Омской области.
43 базовые станции связи
23 района
~ 12,5 тысяч жителей
• Азовском (аул Сегизбай, д. Роза Долина, д. Южное, д. Кудук-Чилик)
• Большереченском (д. Секменево, д. Тусказань)
• Горьковском (д. Агафоновка, д. Осиповка, д. Чучкино, д. Крутиха, д. Дубровка, аул Бельсенды-Казах)
• Знаменском (д. Усть-Тамак)
• Исилькульском (д. Евсюки, п. Комсомольский)
• Калачинском (д. Кибер-Спасское)
• Колосовском (д. Коготово)
• Кормиловском (п. Рощинский, д. Самаринка, д. Новая Деревня)
• Крутинском (п. Новгородцево)
• Марьяновском (д. Березовка)
• Москаленском (д. Красный Цвет)
• Муромцевском (с. Рязаны)
• Называевском (с. Старинка)
• Одесском (д. Генераловка)
• Оконешниковском (д. Алексеевка)
• Омском (д. Королевка, д. Зеленовка)
• Полтавском (с. Гостиловка, д. Добрянка, д. Каменка)
• Седельниковском (д. Короленка, с. Саратовка)
• Тарском (д. Курляно-Дубовка, с. Петрово)
• Тевризском (д. Кипо-Кулары)
• Тюкалинском (с. Белоглазово)
• Усть-Ишимском (с. Слободчики, п. Борки)
• Черлакском (д. Крупское, д. Ольховка)
• Азовском (Ягодное, Бердянка)
• Горьковском (Чулино, Сягаевка, Исаевка)
• Знаменском (Качуково, Чередово)
• Исилькульском (Боровое, Мясники)
• Кормиловском (Спайка)
• Любинском (Протопоповка)
• Марьяновском (Большая Роща)
• Муромцевском (Поречье, Ушаково)
• Нижнеомском (Лесной)
• Нововаршавском (Александровка)
• Одесском (Сарат, Песчанка, Тишанка, Цветково)
• Омском (Девятириковка, Хвойный)
• Павлоградском (Липов Кут)
• Полтавском (Георгиевка, Коконовка)
• Саргатском (Десподзиновка)
• Седельниковском (Рагозино, Новоуйка, Голубовка)
• Тарском (Усть– Тара)
• Тевризском (Байбы, Иванов Мыс, Ташетканы)
• Усть-Ишимском (Большая Тава, Кайлы)
• Черлакском (Красный Овцевод, Малый Атмас, Путь Ленина)
• Шербакульском (Северное, Дубровка)
• Большеуковском (с. Чернецовка, Белогривка)
• Марьяновском (аул Домбай)
• Муромцевском (с. Карбыза)
• Называевском (с. Утичье, с. Кисляки, д. Редкое)
• Омском (д. Березянка)
• Полтавском (п. Бельдеж №12 (с. Прогресс)
• Седельниковском (с. Евлантьевка)
• Тарском (с. Ишмегал, с. Нагорное, с. Егоровка, с. Вставское)
• Тевризском (с. Журавлевка, д. Тайчи, с. Екатериновка, с. Петелино)