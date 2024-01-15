Омская область:
Перезагрузка Цифровая экономика
«Цифровая экономика» — один из национальных проектов в России, инициированный президентом на период с 2019 по 2024 годы. Благодаря ему новые технологии в ускоренном режиме внедряются в экономику и социальную сферу, облегчают многие задачи, повышают качество жизни людей.
«Цифровая экономика» — один из национальных проектов в России, инициированный президентом на период с 2019 по 2024 годы. Благодаря ему новые технологии в ускоренном режиме внедряются в экономику и социальную сферу, облегчают многие задачи, повышают качество жизни людей.
В рамках нацпроекта во многих отдаленных селах появилась не только качественная связь, но и интернет.
Различные государственные услуги можно оформить, не вставая с дивана: в режиме онлайн подаются заявления в ЗАГС или документы на поступление в вуз, получаются справки и даже самостоятельно оформляются ДТП.
ЧТО СДЕЛАНО
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ?
госуслуги переведены в электронный формат
школ обзавелись ИТ-инфраструктурой
социальных объектов подключены к интернету
Различные государственные услуги можно оформить, не вставая с дивана: в режиме онлайн подаются заявления в ЗАГС или документы на поступление в вуз, получаются справки и даже самостоятельно оформляются ДТП. Всё это доступно на портале на портале «Госуслуги»
В рамках нацпроекта во многих отдаленных селах появилась не только качественная связь, но и интернет.
ЧТО СДЕЛАНО
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ?
Национальная программа «Цифровая экономика» включает в себя несколько федеральных проектов, среди которых особое место занимают «Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики».
Первый направлен на развитие телекоммуникаций, его главная цель – обеспечить качественную связь в каждом уголке страны.
Второй нацелен на освоение россиянами – от школьников до госслужащих – цифровых компетенций.
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Проведение «Уроков цифры»
Установка вышек сотовой связи
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
Национальный проект «Цифровая экономика». Омская область. Перезагрузка.
«Летом 2023 года у нас в деревне Ташетканы Бакшеевского сельского поселения Тевризского района, где проживает 300 человек, установили вышку сотовой связи. Раньше даже голосовая связь была плохая, сеть ловила только местами. Например, у меня дома связь работала везде, а моей подруге, которая живет в начале улицы, приходилось выходить в другую комнату или вообще из дома, чтобы просто позвонить. Теперь сотовая связь работает стабильно по всей деревне: можно и звонить, и пользоваться интернетом. Я работаю с молодежью в местном клубе, провожу мастер-классы, и, благодаря новой вышке, ищу идеи на YouTube, участвую в видеоконференциях. Без проблем могу смотреть фильмы. Мы в деревне очень довольны!» — рассказала местная жительница Татьяна Нугманова.
Приоритетной задачей проекта стало подключение социально значимых объектов в регионах к интернету. К этому процессу привлекли крупные частные компании.
Установка вышек сотовой связи, создание точек доступа к WiFi
В Омской области поручение президента России в части цифровизации доверили выполнять компании «ПАО «Ростелеком».
В 2019 году оператор подключил к интернету:
- 230 образовательных учреждений
- 44 пожарных поста
- 40 фельдшерско-акушерских пунктов
- создано 75 точек доступа к сети «Интернет»
Еще одной важной задачей в рамках проекта стало устранение цифрового неравенства. С 2021 года качественная связь и интернет появляется во всех уголках Омской области. Развитие телекоммуникаций и расширение доступа к интернету в малонаселенных, отдаленных деревнях, где до этого не было даже стабильной голосовой связи, дает местным жителям доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине. На территории региона строительство базовых станций сотовой связи ведется в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.
Где и когда появились новые базовые станции сотовой связи в Омской области?
185 точек доступа к сети «Интернет»
2020 год
19 базовых станций
9 районов
~ 6,5 тысяч жителей
2021 год
40 базовых станций
21 район
~ 15 тысяч жителей
2023 год
планируется строительство еще 54 базовых станций, для 13 тысяч жителей Омской области.
2024 год
43 базовые станции связи
23 района
~ 12,5 тысяч жителей
2022 год
• Азовском (аул Сегизбай, д. Роза Долина, д. Южное, д. Кудук-Чилик)
• Большереченском (д. Секменево, д. Тусказань)
• Горьковском (д. Агафоновка, д. Осиповка, д. Чучкино, д. Крутиха, д. Дубровка, аул Бельсенды-Казах)
• Знаменском (д. Усть-Тамак)
• Исилькульском (д. Евсюки, п. Комсомольский)
• Калачинском (д. Кибер-Спасское)
• Колосовском (д. Коготово)
• Кормиловском (п. Рощинский, д. Самаринка, д. Новая Деревня)
• Крутинском (п. Новгородцево)
• Марьяновском (д. Березовка)
• Москаленском (д. Красный Цвет)
• Муромцевском (с. Рязаны)
• Называевском (с. Старинка)
• Одесском (д. Генераловка)
• Оконешниковском (д. Алексеевка)
• Омском (д. Королевка, д. Зеленовка)
• Полтавском (с. Гостиловка, д. Добрянка, д. Каменка)
• Седельниковском (д. Короленка, с. Саратовка)
• Тарском (д. Курляно-Дубовка, с. Петрово)
• Тевризском (д. Кипо-Кулары)
• Тюкалинском (с. Белоглазово)
• Усть-Ишимском (с. Слободчики, п. Борки)
• Черлакском (д. Крупское, д. Ольховка)
СПИСОК РАЙОНОВ
• Азовском (Ягодное, Бердянка)
• Горьковском (Чулино, Сягаевка, Исаевка)
• Знаменском (Качуково, Чередово)
• Исилькульском (Боровое, Мясники)
• Кормиловском (Спайка)
• Любинском (Протопоповка)
• Марьяновском (Большая Роща)
• Муромцевском (Поречье, Ушаково)
• Нижнеомском (Лесной)
• Нововаршавском (Александровка)
• Одесском (Сарат, Песчанка, Тишанка, Цветково)
• Омском (Девятириковка, Хвойный)
• Павлоградском (Липов Кут)
• Полтавском (Георгиевка, Коконовка)
• Саргатском (Десподзиновка)
• Седельниковском (Рагозино, Новоуйка, Голубовка)
• Тарском (Усть– Тара)
• Тевризском (Байбы, Иванов Мыс, Ташетканы)
• Усть-Ишимском (Большая Тава, Кайлы)
• Черлакском (Красный Овцевод, Малый Атмас, Путь Ленина)
• Шербакульском (Северное, Дубровка)
• Большеуковском (с. Чернецовка, Белогривка)
• Марьяновском (аул Домбай)
• Муромцевском (с. Карбыза)
• Называевском (с. Утичье, с. Кисляки, д. Редкое)
• Омском (д. Березянка)
• Полтавском (п. Бельдеж №12 (с. Прогресс)
• Седельниковском (с. Евлантьевка)
• Тарском (с. Ишмегал, с. Нагорное, с. Егоровка, с. Вставское)
• Тевризском (с. Журавлевка, д. Тайчи, с. Екатериновка, с. Петелино)
СПИСОК РАЙОНОВ
СПИСОК РАЙОНОВ
СПИСОК РАЙОНОВ
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в Омской области c 2018 года реализуется всероссийский образовательный проект «Урок цифры». Его цель – способствовать ранней профориентации школьников в IT-сфере.
Проведение «Уроков цифры»
образовательный проект для школьников в сфере информационных технологий
2019 год
«Уроки цифры» разработаны для детей разных возрастов — с 1 по 4 класс, с 5 по 8 и с 9 по 11. Они состоят из интерактивных заданий-тренажеров, с помощью которых школьники учатся обращаться с гаджетами и интернет-ресурсами, безопасно переходить по различным ссылкам и отвечать на звонки с неизвестных номеров. Также учеников знакомят с многообразием профессий в сфере IT, с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров и многим другим. Таким образом, «Урок цифры» решает сразу несколько задач — образовательную, научную, воспитательную и профориентационную.
Регион вошел в 30-ку лучших по вовлеченности в «Уроки цифры». Их провели для 92 тысяч школьников.
Регион вышел на первое место по числу пройденных на сайте проекта игровых сессий — 184 тысячи, обогнав даже Московскую область (175 тысяч) и Москву (83 тысячи). При этом Омская область стала первой и по вовлеченности школьников в урок: число игровых сессий составило 95,5% от количества учеников в регионе.
Омская область оказалась в топ-4 регионов страны по количеству участников:
«Уроки цифры» охватили уже около 100 тысяч школьников Прииртышья.
Омская область сразу же стала одним из лидеров страны по реализации проекта
«Урок цифры»
2023 год
2022 год
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Ускоренное внедрение цифровых технологий и платформ на базе отечественных разработок делает цифровую реальность безопаснее и доступнее. Сегодня мы уделяем особое внимание повышению цифровой грамотности населения, кибербезопасности. Продолжаем цифровизацию госуправления, развитие телеком-отрасли и цифровой инфраструктуры. Развитие цифровизации ставится на передовые позиции, потому что только так мы сможем обеспечить технологический суверенитет нашей России.
губернатор Омской области
Виталий Хоценко

В проекте использованы фото, предоставленные Министерством цифрового развития и связи Омской области.