«Летом 2023 года у нас в деревне Ташетканы Бакшеевского сельского поселения Тевризского района, где проживает 300 человек, установили вышку сотовой связи. Раньше даже голосовая связь была плохая, сеть ловила только местами. Например, у меня дома связь работала везде, а моей подруге, которая живет в начале улицы, приходилось выходить в другую комнату или вообще из дома, чтобы просто позвонить. Теперь сотовая связь работает стабильно по всей деревне: можно и звонить, и пользоваться интернетом. Я работаю с молодежью в местном клубе, провожу мастер-классы, и, благодаря новой вышке, ищу идеи на YouTube, участвую в видеоконференциях. Без проблем могу смотреть фильмы. Мы в деревне очень довольны!» — рассказала местная жительница Татьяна Нугманова.

Приоритетной задачей проекта стало подключение социально значимых объектов в регионах к интернету. К этому процессу привлекли крупные частные компании.

Установка вышек сотовой связи, создание точек доступа к WiFi

В Омской области поручение президента России в части цифровизации доверили выполнять компании «ПАО «Ростелеком».

В 2019 году оператор подключил к интернету:

- 230 образовательных учреждений

- 44 пожарных поста

- 40 фельдшерско-акушерских пунктов

- создано 75 точек доступа к сети «Интернет»

Еще одной важной задачей в рамках проекта стало устранение цифрового неравенства. С 2021 года качественная связь и интернет появляется во всех уголках Омской области. Развитие телекоммуникаций и расширение доступа к интернету в малонаселенных, отдаленных деревнях, где до этого не было даже стабильной голосовой связи, дает местным жителям доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине. На территории региона строительство базовых станций сотовой связи ведется в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.

Где и когда появились новые базовые станции сотовой связи в Омской области?

185 точек доступа к сети «Интернет»

2020 год

19 базовых станций

9 районов

~ 6,5 тысяч жителей

2021 год

40 базовых станций

21 район

~ 15 тысяч жителей

2023 год

планируется строительство еще 54 базовых станций, для 13 тысяч жителей Омской области.

2024 год

43 базовые станции связи

23 района

~ 12,5 тысяч жителей

2022 год

• Азовском (аул Сегизбай, д. Роза Долина, д. Южное, д. Кудук-Чилик)

• Большереченском (д. Секменево, д. Тусказань)

• Горьковском (д. Агафоновка, д. Осиповка, д. Чучкино, д. Крутиха, д. Дубровка, аул Бельсенды-Казах)

• Знаменском (д. Усть-Тамак)

• Исилькульском (д. Евсюки, п. Комсомольский)

• Калачинском (д. Кибер-Спасское)

• Колосовском (д. Коготово)

• Кормиловском (п. Рощинский, д. Самаринка, д. Новая Деревня)

• Крутинском (п. Новгородцево)

• Марьяновском (д. Березовка)

• Москаленском (д. Красный Цвет)

• Муромцевском (с. Рязаны)

• Называевском (с. Старинка)

• Одесском (д. Генераловка)

• Оконешниковском (д. Алексеевка)

• Омском (д. Королевка, д. Зеленовка)

• Полтавском (с. Гостиловка, д. Добрянка, д. Каменка)

• Седельниковском (д. Короленка, с. Саратовка)

• Тарском (д. Курляно-Дубовка, с. Петрово)

• Тевризском (д. Кипо-Кулары)

• Тюкалинском (с. Белоглазово)

• Усть-Ишимском (с. Слободчики, п. Борки)

• Черлакском (д. Крупское, д. Ольховка)

СПИСОК РАЙОНОВ

• Азовском (Ягодное, Бердянка)

• Горьковском (Чулино, Сягаевка, Исаевка)

• Знаменском (Качуково, Чередово)

• Исилькульском (Боровое, Мясники)

• Кормиловском (Спайка)

• Любинском (Протопоповка)

• Марьяновском (Большая Роща)

• Муромцевском (Поречье, Ушаково)

• Нижнеомском (Лесной)

• Нововаршавском (Александровка)

• Одесском (Сарат, Песчанка, Тишанка, Цветково)

• Омском (Девятириковка, Хвойный)

• Павлоградском (Липов Кут)

• Полтавском (Георгиевка, Коконовка)

• Саргатском (Десподзиновка)

• Седельниковском (Рагозино, Новоуйка, Голубовка)

• Тарском (Усть– Тара)

• Тевризском (Байбы, Иванов Мыс, Ташетканы)

• Усть-Ишимском (Большая Тава, Кайлы)

• Черлакском (Красный Овцевод, Малый Атмас, Путь Ленина)

• Шербакульском (Северное, Дубровка)

• Большеуковском (с. Чернецовка, Белогривка)

• Марьяновском (аул Домбай)

• Муромцевском (с. Карбыза)

• Называевском (с. Утичье, с. Кисляки, д. Редкое)

• Омском (д. Березянка)

• Полтавском (п. Бельдеж №12 (с. Прогресс)

• Седельниковском (с. Евлантьевка)

• Тарском (с. Ишмегал, с. Нагорное, с. Егоровка, с. Вставское)

• Тевризском (с. Журавлевка, д. Тайчи, с. Екатериновка, с. Петелино)

СПИСОК РАЙОНОВ

СПИСОК РАЙОНОВ