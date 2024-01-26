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Омская область:
Перезагрузка Экология
С 2019 по 2024 годы в России по инициативе президента реализуется национальный проект «Экология»
Для Омска, который исторически является промышленным центром и где никого не удивляет черный снег зимой и химические ароматы летом, он имеет принципиальное значение. Одной из главных задач, поставленных перед руководством региона, стало улучшение экологической ситуации в Прииртышье. Что было сделано и что изменилось за прошедшие годы – выясняем в нашем материале.
В Омской области национальный проект «Экология» включает четыре региональных проекта
Сохранение лесов
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
Чистая страна
Чистый воздух
Для реализации нацпроекта в Омске было необходимо:

снизить уровень загрязнения атмосферы и совокупный объем выбросов

ликвидировать несанкционированные свалки

минимизировать ущерб от лесных пожаров, увеличить площади восстановления и разведения леса

увеличить долю утилизированных твердых отходов, повысить эффективность обращения с ними
Расскажем о каждом из этих направлений в отдельности.
По данным Главного управления лесного хозяйства Омской области, к началу реализации в 2019 году регионального проекта «Сохранение лесов» наблюдался износ лесопожарной техники в лесхозах Омской области. В первый же год действия нацпроекта местным лесничествам выделили 105 млн рублей на покупку новой спецтехники и инвентаря.
Сохранение лесов
высадка новых деревьев, закупка лесопожарной техники
Планируется, что до конца 2024 года лесхозы оснастят полностью, на 100%, и техникой, и оборудованием, и инвентарем, необходимыми для тушения лесных пожаров.

В то же время велась работа по воспроизводству лесов. Так, в 2023 году посадки провели на общей площади 979 га. На эту цель из федерального бюджета было перечислено 31,6 млн рублей. Деревья высадили взамен утраченного фонда, а также на землях, прежде не занятых лесом. На 8,8 тыс. га лесоводы в прошлом году провели мероприятия по содействию естественному восстановлению леса. С превышением плана лесхозы выполнили также агротехнический уход за лесными культурами и подготовку почвы под посадки следующего года.
машин куплено
109
единицы оборудования
куплено
796
Ликвидация несанкционированных свалок, комплексная работа с ТКО
Рекультивация свалок в Омске
Раздельный сбор мусора в Омске
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Ликвидация несанкцио-нированных свалок, комплексная работа с ТКО
В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году Омске принялись за рекультивацию свалок в Советском (в районе ул. Студенческой) и Центральном (возле СНТ «Ромашка») округах, а также разработали проект по рекультивации свалок в Кировском (у Западного кладбища) и Ленинском (около Ново-Южного кладбища).
Рекультивация свалок в Омске
Крупные свалки формировались с середины прошлого века, за это время там накопились 11,5 млн кубометров отходов, иными словами – миллионы тонн мусора. Прошлым летом тогда еще врио губернатора Виталий Хоценко заявил, что на рекультивацию этих свалок региону выделили 8,2 млрд рублей.

Затем в регионе создадут три новых комплекса по обращению с отходами, где будет проходить обработка и утилизация мусора: на территории Омского, Таврического и Тарского районов. Все остальные объекты размещения отходов будут ликвидированы после 2026 года.
Еще в Омске шагнули навстречу раздельному сбору мусора. В 2022 году в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» стартовал эксперимент – в городе установили 152 специальных контейнера желтого цвета.
В Омской области национальный проект «Экология» включает четыре региональных проекта: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух» и «Сохранение лесов».
Раздельный сбор мусора в Омске
Туда омичи должны сбрасывать материалы, которые подлежат вторичной переработке, то есть бумагу, пластик, металл и стекло, а в контейнер привычного зеленого цвета – грязную упаковку, органические отходы и предметы индивидуального ухода. В итоге за год на мусоросортировочные заводы отправились почти 14 тысяч тонн раздельно собранных отходов, а в городе появилось в три раза больше контейнерных площадок для этого. 22 из них оборудовали возле многоквартирных домов.
БЫЛО
СТАЛО
Благодаря нацпроекту «Экология» в Омске на разных уровнях решаются многие проблемы. Например, рекультивация свалок, озеленение – это огромный плюс.
Но при этом, на мой взгляд, очень важно уделять больше внимания эковоспитанию. Это то зерно, которое необходимо посадить сейчас, взращивать, холить и лелеять каждый божий день для того, чтобы через 10-20 лет получить осознанных потребителей.

Недостаточно раз в год выйти на субботник. Я постоянно занимаюсь плоггингом и вижу, что у нас не развита культура чистоты, не хватает урн, люди не хотят сортировать мусор. По сути, они выбрасывают деньги, ведь на этом можно заработать. Два года назад я обратилась в нашу УК, и нам установили отдельный контейнер для сбора ПЭТ-бутылок. Мы их сдаем на вторпереработку, а вырученные средства направляем на нужды дома, например, купили газонокосилку. Пока омичи продолжают сбрасывать все в одну кучу, переработчики вынуждены закупать недостающее вторсырье в соседних регионах.

За рубежом существует практика – там полезные экопривычки поощряются различными льготами. В Европе вы не увидите бутылок в мусоре – там в каждом магазине есть фандоматы. В Москве у фандоматов стоят очереди – люди, сдав вторсырье, получают чеки, которые могут отправить на благотворительность или потратить на покупки. Сейчас фандоматы, наконец, появились и у нас, их можно найти в «Ленте», Меге и на ж/д вокзале. Все это дает мотивацию развивать полезные экопривычки.
Нам еще есть, куда развиваться. В городе-миллионнике недостает пунктов приема вторсырья. Я надеюсь, что тенденция, заданная нацпроектом «Экология», продолжится по всем направлениям. Как педагог с 30-летним стажем в фундаментальной науке я понимаю, что только система, а не эпизод, не вырванная из контекста акция способна что-то изменить.

- считает омская экоактивистка Евгения Ворокосова
Ее авторский проект «ЭкоТерем» существует всего 10 месяцев. За это время видеопередача с экосоветами, которую делают дети для детей, успела не только обрести популярность, но и стать призером Международной премии «Экология — дело каждого»:
Наша команда доказала, что мы боеспособная единица на экологическом поле боя, которая доступным детским языком популяризирует полезные экопривычки и показывает все на своем примере. Мы постоянно организуем плоггинги, акции, участвуем в конкурсах. Очищаем берег Иртыша, сдаем на переработку мусор, устраиваем апсайклинг, участвуем в озеленении. Мы не только инициируем сами, но и активно участвуем в любых экологических активностях, которые проводятся в Омске. Также команда «ЭкоТерема» организовала пункт по сбору вторсырья на ул. Декабристов, 114: там установлены самодельные экобоксы для ПЭТ-бутылок и тары от бытовой химии.
Важной частью нацпроекта «Экология» стал федеральный проект «Чистый воздух». Омск попал в число первых 12 городов-участников проекта, где, по указу президента, к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться на 20%.
Чистый воздух
Для достижения целевых показателей в Омске за пять лет было необходимо:
Чистый воздух
модернизация промышленных предприятий, закупка общественного транспорта на газовом топливе
• обновить общественный транспорт
• развить газозаправочную инфраструктуру
• газифицировать частый сектор
• модернизировать оборудование промышленных предприятий
Что же удалось реализовать за этот срок?
Заменили автобусы, работающие на дизельном и бензиновом топливе, на те, в которых используется компримированный природный газ
В итоге совокупный объем выбросов снизился почти на 118 тонн.

Всего приобретено 94 автобуса:
- в 2021 году – 51
- в 2022 году – 33
- в 2023 году – 10

В общей сложности на эту цель было направлено 1,26 млрд рублей.


За два предыдущих года на эту цель потратили 340,5 млн рублей, в этом году из федерального бюджета направят еще 175 млн рублей.

В рамках проекта газопровод провели уже в 2 448 домовладений:
- в 2022 году – в 94
- в 2023 году – в 2354

В 2024 газифицируют еще 841 домовладение.
В результате объем выбросов от частного сектора снизится больше чем на 4,1 тысячи тонн.


Согласно комплексному плану проекта «Чистый воздух», 16 омских предприятий выполнили 41 мероприятие по снижению выбросов.

В результате в 2023 году совокупный объем выбросов сократился на 13 тысяч тонн с нарастающим итогом.
До конца 2024 года предприятиям предстоит завершить еще 51 мероприятие по снижению выбросов, что позволит дополнительно уменьшить нагрузку на атмосферу на 30,4 тысячи тонн.

Как заявила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, экологическое улучшение Омска - это решение проблемы угольной генерации. АО «ТГК-11» обязалось реконструировать газоочистное оборудование.

Также в рамках модернизации АО «Газпромнефть-ОНПЗ» построил комплекс очистных сооружений «Биосфера» и новый блок первичной переработки нефти.



Газифицировали частный сектор в Омске
Модернизировали производственные предприятия и установили газоочистное оборудование
Заменили автобусы, работающие на дизельном и бензиновом топливе, на те, в которых используется компримированный природный газ
Всего приобретено 94 автобуса:
• в 2021 году – 51
• в 2022 году – 33
• в 2023 году – 10

В общей сложности на эту цель было направлено 1,26 млрд рублей.


Согласно комплексному плану проекта «Чистый воздух», 16 омских предприятий выполнили 41 мероприятие по снижению выбросов.

В результате в 2023 году совокупный объем выбросов сократился на 13 тысяч тонн с нарастающим итогом.

До конца 2024 года предприятиям предстоит завершить еще 51 мероприятие по снижению выбросов, что позволит дополнительно уменьшить нагрузку на атмосферу на 30,4 тысячи тонн.

Ключевые роли в исполнении комплексного плана отведены АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и АО «ТГК-11». Омский НПЗ в рамках модернизации построил комплекс очистных сооружений «Биосфера» и новый блок первичной переработки нефти. АО «ТГК-11» обязалось реконструировать газоочистное оборудование.



Модернизировали производственные предприятия и установили газоочистное оборудование
Газифицировали частный сектор


Заменили автобусы


Заменили автобусы, работающие на дизельном и бензиновом топливе, на те, в которых используется компримированный природный газ.

В итоге совокупный объем выбросов снизился почти на 118 тонн.
Газифицировали частный сектор в Омске
За два предыдущих года на эту цель потратили 340,5 млн рублей, в этом году из федерального бюджета направят еще 175 млн рублей.

В рамках проекта газопровод провели уже в 2 448 домовладений:
- в 2022 году – в 94
- в 2023 году – в 2354

В 2024 газифицируют еще 841 домовладение.
В результате объем выбросов от частного сектора снизится больше чем на 4,1 тысячи тонн.


Модернизировали производственные предприятия и установили газоочистное оборудование


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Омск — крупный промышленный центр, вопросы экологии всегда были и остаются актуальными. Поэтому реализация мероприятий нацпроекта «Экология» — очень важный вопрос повестки нашей работы. Для снижения выбросов загрязняющих веществ крупные омские предприятия реализуют Комплексный план до 2026 года с объёмом финансирования порядка 150 млрд рублей. При поддержке куратора сибирских регионов, заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко в рамках проекта «Чистая страна» мы должны в 2024 году завершить рекультивацию всех крупных городских полигонов в областном центре. В текущем году также приступаем к проектированию и созданию с привлечением инвесторов межмуниципальных центров по обращению с отходами в районах Омской области. Продолжаем замену дизельных автобусов на газомоторные, обновляем электрический пассажирский транспорт, помогаем переводить частный жилой сектор с печного отопления на природный газ.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко

В проекте использованы фото, предоставленные Министерством Природных Ресурсов и Экологии Омской Области