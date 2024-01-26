Благодаря нацпроекту «Экология» в Омске на разных уровнях решаются многие проблемы. Например, рекультивация свалок, озеленение – это огромный плюс.

Но при этом, на мой взгляд, очень важно уделять больше внимания эковоспитанию. Это то зерно, которое необходимо посадить сейчас, взращивать, холить и лелеять каждый божий день для того, чтобы через 10-20 лет получить осознанных потребителей.



Недостаточно раз в год выйти на субботник. Я постоянно занимаюсь плоггингом и вижу, что у нас не развита культура чистоты, не хватает урн, люди не хотят сортировать мусор. По сути, они выбрасывают деньги, ведь на этом можно заработать. Два года назад я обратилась в нашу УК, и нам установили отдельный контейнер для сбора ПЭТ-бутылок. Мы их сдаем на вторпереработку, а вырученные средства направляем на нужды дома, например, купили газонокосилку. Пока омичи продолжают сбрасывать все в одну кучу, переработчики вынуждены закупать недостающее вторсырье в соседних регионах.



За рубежом существует практика – там полезные экопривычки поощряются различными льготами. В Европе вы не увидите бутылок в мусоре – там в каждом магазине есть фандоматы. В Москве у фандоматов стоят очереди – люди, сдав вторсырье, получают чеки, которые могут отправить на благотворительность или потратить на покупки. Сейчас фандоматы, наконец, появились и у нас, их можно найти в «Ленте», Меге и на ж/д вокзале. Все это дает мотивацию развивать полезные экопривычки.

Нам еще есть, куда развиваться. В городе-миллионнике недостает пунктов приема вторсырья. Я надеюсь, что тенденция, заданная нацпроектом «Экология», продолжится по всем направлениям. Как педагог с 30-летним стажем в фундаментальной науке я понимаю, что только система, а не эпизод, не вырванная из контекста акция способна что-то изменить.



