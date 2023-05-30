За последние несколько лет качество дорог улучшилось. Это я вам говорю и как пассажир, и как водитель. Раньше, когда ехала в сторону поселка Солнечный, в багажнике всегда лежала запаска. Один раз даже чуть не попала в аварию. Дороги точно были не в лучшем состоянии. Например, не раз сталкивалась с тем, что таксисты отказывались везти, если видели заказ на левый берег. Сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась. Колеса больше не теряю, да и таксисты на левый берег везут охотнее. И на машине ездить стало намного приятнее! Вообще за последние годы дороги в Омске и области правда стали лучше. И это радует.