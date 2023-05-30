В 2021 году на реализацию нацпроекта выделили 6,5 млрд рублей и отремонтировали уже 237,5 км дорог в регионе.
По области обновление коснулось 35 участков дорог – в Любинском, Таврическом, Шербакульском, Полтавском, Горьковском, Павлоградском, Нововаршавском, Черлакском, Тюкалинском, Марьяновском, Азовском, Одесском, Саргатском, Большереченском, Тарском, Омском, Седельниковском и Муромцевском районах. В городе работы провели на 27 участках дорог , в том числе по улицам Ленина, Маяковского, Булатова, Труда, Крупской, Дмитриева, 5-я Кордная, 3-я Енисейская, 27-я Северная и другим.
Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» началась установка 7 АПВГК для транспортных средств, их ввели в эксплуатацию в 2022 году. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» установили три новых светофора, две камеры фотовидеофиксации, девять ограждений, два проекционных пешеходных перехода, организовали дорожное движение на перекрестке улиц Ленина и Ленинградская площадь, нанесли дорожные разметки на двух улицах города и подключили 180 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.