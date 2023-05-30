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Омская область:
Перезагрузка Дороги
Его основная цель – повышение качества жизни населения. За одну из главных российских бед в Прииртышье взялись в 2018 году. Что успели сделать за прошедшие годы – расскажем в нашем материале.
53
180
102
40
светофора установлено на оживленных магистралях областного центра
десятки пешеходных ограждений и дорожных знаков установлено
комплексов автофиксации нарушений ПДД оборудовано
несколько проекционных пешеходных переходов оборудовано
новых троллейбуса марки «Адмирал» доставили в Омск благодаря нацпроекту
автобусов Volgabus и «НЕФАЗ» доставили в Омск благодаря нацпроекту
С 2018 года в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске и Омской области было отремонтировано свыше 1000 км автодорог.
На оживленных магистралях областного центра установлено 53 светофора, десятки пешеходных ограждений и дорожных знаков, оборудовано 180 комплексов автофиксации нарушений ПДД и несколько проекционных пешеходных переходов. Пассажирский транспорт тоже обновили. Масштабная кампания стартовала в 2020-м, и за три прошедших года благодаря нацпроекту в Омск доставили 102 новых троллейбуса марки «Адмирал» и 40 автобусов Volgabus и «НЕФАЗ». Но обо всем по порядку.
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КМ
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Строительство и ремонт дорожных автомагистралей
2 млрд ₽
77,05 км дорог
ПОДРОБНЕЕ
Участки областных дорог
Участки городских дорог
6
22
3,2 млрд ₽
185,04 км дорог
ПОДРОБНЕЕ
Участки областных дорог
Участки городских дорог
20
18
4,8 млрд ₽
192,8 км дорог
ПОДРОБНЕЕ
Участки областных дорог
Участки городских дорог
22
20
6,5 млрд ₽
237,5 км дорог
ПОДРОБНЕЕ
Участки областных дорог
Участки городских дорог
35
27
4,6 млрд ₽
96,6 км дорог
ПОДРОБНЕЕ
Участки областных дорог
Участки городских дорог
14
17
9,5 млрд ₽
230 км дорог
ПОДРОБНЕЕ
Участки областных дорог
Участки городских дорог
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К 2025 году, согласно планам, по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Омской области будет отремонтировано около 250 километров дорог.
Омские автомобилисты уже оценили положительные перемены в связи с реализацией нацпроекта в регионе.
За последние несколько лет качество дорог улучшилось. Это я вам говорю и как пассажир, и как водитель. Раньше, когда ехала в сторону поселка Солнечный, в багажнике всегда лежала запаска. Один раз даже чуть не попала в аварию. Дороги точно были не в лучшем состоянии. Например, не раз сталкивалась с тем, что таксисты отказывались везти, если видели заказ на левый берег. Сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась. Колеса больше не теряю, да и таксисты на левый берег везут охотнее. И на машине ездить стало намного приятнее! Вообще за последние годы дороги в Омске и области правда стали лучше. И это радует.
рассказывает омичка
Виктория Юрьева
На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»было выделено 2 млрд рублей.

Их направили на ремонт 77,05 км дорог общего пользования, установку восьми светофоров, 18 пешеходных ограждений, 12 дорожных знаков.

Было отремонтировано шесть участков дорог:
• в Омском
• Азовском
•Таврическом
• Саргатском
• Горьковском районах Омской области.

Еще 42 участка — в Омске , в том числе на проспектах Маркса, Менделеева, Комарова, на улицах Красный путь, Фрунзе, Химиков, Декабристов, Лизы Чайкиной и других.
2018 год
Финансирование по нацпроекту составило 3,2 млрд рублей.

За счет этих средств отремонтировали 185,04 км дорог общего пользования, установили 32 светофора, 33 пешеходных и четыре барьерных ограждения.
Обновлено 20 участков областных дорог :
в Азовском, Таврическом, Омском, Горьковском, Тарском, Называевском, Калачинском, Шербакульском, Полтавском, Павлоградском и Тюкалинском районах.

В городе ремонт коснулся 18 объектов , среди них участок на Ленинградской площади, на улицах Герцена, Лермонтова, Конева, Масленникова, Енисейской, 10 лет и 70 лет Октября, Транссибирской и других.
Кроме того, в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги», в Омской области появилось девять автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК).
2019 год
Общий объем финансирования по нацпроекту составил 4,8 млрд рублей, которые пошли на обновление 192,8 км автодорог.

Ремонтные работы коснулись 22 участков дорог в регионе : несколько из них расположены в пригороде и Большереченском районе, остальные – в Саргатском, Марьяновском, Любинском, Азовском, Большереченском, Шербакульском, Горьковском, Павлоградском, Таврическом, Нововаршавском, Кормиловском, Москаленском, Исилькульском, Калачинском и Черлакском.

В Омске отремонтировали 20 участков дорог , в частности, по улицам Яковлева, Орджоникидзе, Бархатовой, Магистральной, 12 Декабря, Степанца и других, а также путепровод на 4-й Кировской.
2020 год
В 2021 году на реализацию нацпроекта выделили 6,5 млрд рублей и отремонтировали уже 237,5 км дорог в регионе.

По области обновление коснулось 35 участков дорог – в Любинском, Таврическом, Шербакульском, Полтавском, Горьковском, Павлоградском, Нововаршавском, Черлакском, Тюкалинском, Марьяновском, Азовском, Одесском, Саргатском, Большереченском, Тарском, Омском, Седельниковском и Муромцевском районах. В городе работы провели на 27 участках дорог , в том числе по улицам Ленина, Маяковского, Булатова, Труда, Крупской, Дмитриева, 5-я Кордная, 3-я Енисейская, 27-я Северная и другим.
2021 год
Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» началась установка 7 АПВГК для транспортных средств, их ввели в эксплуатацию в 2022 году. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» установили три новых светофора, две камеры фотовидеофиксации, девять ограждений, два проекционных пешеходных перехода, организовали дорожное движение на перекрестке улиц Ленина и Ленинградская площадь, нанесли дорожные разметки на двух улицах города и подключили 180 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
В рамках нацпроекта было выделено 4,6 млрд рублей. На эти деньги отремонтировано 96,6 км дорог.

Ремонт прошел на 14 объектах в Муромцевском, Шербакульском,Тюкалинском, Называевском, Горьковском, Калачинском, Тарском, Кормиловском и Омском районах.

В Омске обновили 17 участков дорог , среди них улицы Маршала Жукова, Кемеровская, Тарская, Спартаковская, Моторная, Крупской, дублеры улиц Перелета и Лукашевича, а также Фрунзенский мост и другие объекты. Кроме того, начались строительство транспортной развязки на 3-й Островской и капремонт Ленинградского моста.
2022 год
Часть работ прошла в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Так, на проспекте Мира от улицы Нефтезаводской до Красного Пути заменили 455 знаков, шесть светофоров и 1,3 тысячи метров ограждений около проезжей части, обустроили два новых островка безопасности, обновили дорожную разметку, а также перенесли остановку общественного транспорта. Возле завода «Омскшина» на улице Будеркина появился проекционный пешеходный переход. Кроме того, по всему городу заменили 10 светофоров .
На реализацию нацпроекта направили 9,5 млрд рублей, за счет которых отремонтировали порядка 230 км дорог.

Ремонтные работы провели на 39 объектах в области: в Азовском, Омском, Таврическом, Седельниковском, Шербакульском, Нововаршавском, Полтавском, Калачинском, Кормиловском, Тюкалинском, Большеуковском, Одесском, Называевском, Крутинском, Тевризском, Муромцевском, Оконешниковском и Муромцевском районах.
Одним их крупнейших объектов стал первый этап реконструкции региональной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области протяженностью 5,9 км.
2023 год
В Омске ремонт коснулся 15 участков по улицам Шаронова, Перелета, Бородина, Романенко, Серова, Партизанской, Интернациональной, Думской и другим. Завершилось строительство транспортной развязки на 3-ей Островской протяженностью 1,4 км. Кроме того, продолжился капитальный ремонт Ленинградского моста и началась реконструкция дороги ул. 30 лет Октября – Сыропятский тракт.
Обновление пассажирского транспорта
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 года ведется масштабное обновление общественного транспорта в Омске.
2021
2020
2023
Автобусы
Троллейбусы
20 (Volgabus)
33 («Адмирал»)
29 («Адмирал»)
40 («Адмирал»)
20 («НЕФАЗ»)
За четыре года – с 2020 по 2023 – в столицу региона доставили 102 новых троллейбуса марки «Адмирал». Они оснащены системой климат-контроля, электропневматическими дверями с системами антиприщемления и «антиход», розетками для зарядки телефонов, системой видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. В салоне есть экраны, на которых показываются маршруты, расписание движения и другая полезная информация. Для инвалидов предусмотрены места с фиксацией коляски. Также в новых троллейбусах есть запас автономного хода, благодаря которому он может, например, объехать место ДТП.

Также по нацпроекту Омск приобрел 40 новых автобусов: в 2020-м – 20 «Волгабасов», а в 2023-м – 20 «НЕФАЗов». «Волгабасы» - большие низкопольные автобусы на метане. Они оснащены пневматической системой наклона кузова и откидной аппарелью, которые облегчают поездку пассажирам с детскими колясками и инвалидам. «НЕФАЗы» работают на природном компримированном газе, они так же имеют низкий пол и систему регулируемого наклона к остановочному пункту. Кроме того, в них предусмотрены двойное остекление и дополнительные отопители в салоне. Еще «НЕФАЗы» оснащены валидаторами для оплаты проезда.


В 2024 году в Омск в рамках нацпроекта поступят еще 44 экологичных автобуса. На них потратят порядка 760 млн рублей.

Региональный подвижной состав тоже обновляется. В начале 2024 года в Омскую область поступили первые 38 автобусов, 10 из них уже курсируют по муниципальным маршрутам в Нововаршавском, Горьковском, Знаменском и Исилькульском районах. До 1 февраля 2024 года в Омскую область поступят еще 164 новых автобуса большого, среднего и малого классов.

В XXI веке цифровая трансформация касается всех сфер жизни, и транспортный комплекс страны — не исключение. В рамках нацпроекта в 2023 году в Омске приступили к созданию интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Благодаря им в городе автоматизируются процессы управления дорожным движением. ИТС будут мониторить ситуацию на дорогах с помощью камер, а управлять организацией дорожного движения будет единый центр по примеру тех, что уже созданы в Москве, Казани, Перми, Ставрополе, Вологде и Уфе. ИТС в Омске станет пилотным проектом для сибирских городов.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем
  • Повышает пропускную способность улично-дорожной сети и безопасность движения
  • Оптимизирует движение общественного транспорта, повышает качество пассажирских перевозок
  • Сокращает задержки в движении транспорта
  • Обеспечивает оперативное реагирование и взаимодействие специальных и коммунальных городских служб при возникновении ЧС на дорогах
На сегодня продолжается установка оборудования для ИТС, а самостоятельно работать система сможет к концу 2025 года. Полностью внедрить проект планируется до 2027 года.
Омская область один из лидеров в стране по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нам удается со значительным опережением сроков справляться с годовым заданием, поэтому Правительство РФ на протяжении ряда лет выделяет нам дополнительные ассигнования, на которые мы в регионе ремонтируем объекты на год вперед. Значение этого нацпроекта трудно переоценить, ведь его цель — создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры, которая способствует развитию экономики и повышению качества жизни граждан. Благодаря реализации национального проекта «БКД», инициированного Президентом Российской Федерации, мы приводим в нормативное состояние дороги регионального и местного значения, строим мостовые сооружения и переходы, меняем дорожные одежды, обустраиваем тротуары и парковки, обновляем дорожные знаки и светофорные объекты, приводим в порядок подъезды к социальным объектам, решаем задачи развития транспортной логистики.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
Экспертное мнение

В проекте использованы фото, предоставленные Департаментом архитектуры и градостроительства Омской области.