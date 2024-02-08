Исилькульский район достаточно успешно участвует в национальном проекте «Культура». С 2019 года по сегодняшний день мы получили порядка 78 млн рублей для его реализации. Благодаря нацпроекту, появилась возможность отремонтировать и оснастить музыкальную и художественную школы, проведен ремонт в сельских домах культуры​ в Солнцевке и Украинке. ​Хорошо, когда одновременно проходит ремонт и обновление материально-технической базы, так мы в комплексе получаем современное учреждение культуры, готовое оказывать услуги на качественно новом ​уровне.



В 2023 году ​на базе музыкальной школы был открыт ​виртуальный концертный зал – уникальное помещение, где проходят онлайн-трансляции выступлений ведущих артистов и коллективов страны. Существует огромная база концертных программ на любой запрос и вкус. Днем сюда приводят учеников местные педагоги, а в вечернее время его посещает уже старшее поколение.



Благодаря национальному проекту в Исилькуле созданы две модельные библиотеки, ставшие для жителей района точками притяжения, местом, куда можно прийти не только за книгой, но и в приятной и комфортной​ атмосфере провести свой досуг или принять участие в мероприятии. Надо отметить, что во всех модернизированных учреждениях созданы пространства для творческого развития детей и молодежи. Жители района отмечают позитивные изменения и с большим удовольствием посещают наши учреждения, оставляя положительные отзывы. У работников сферы культуры вырастают крылья, потому что они приходят в светлые, теплые, уютные, готовые встречать людей, учреждения культуры.