Омская область присоединилась к нему одна из первых и входит в число лидеров среди регионов страны по его исполнению. Пятилетний период действия нацпроекта истекает, время подводить итоги.
С 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Омской области на ремонт и реконструкцию культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, школ искусств, оснащение их современным оборудованием, а также проведение культурных событий было направлено в сумме более 2 млрд рублей. Если в 2019 году регион получил 100 млн рублей, то в 2023 – уже более 500 млн рублей. Средства выделялись из федерального и регионального бюджетов. Разберемся, на что пошли деньги.
За время участия в нацпроекте в Омской области удалось отремонтировать и восстановить порядка
Реновация объектов культуры
150
объектов культуры
На 2024 год запланирован капремонт еще четырех ДК в Марьяновском, Кормиловском, Нововаршавском и Москаленском районах.
Самым крупным объектом, реализуемым на территории региона в рамках нацпроекта «Культура», стал капитальный ремонт здания Театра для детей и молодежи. Он проводится на объекте впервые с момента постройки в 1967 году.
С 2019 по 2023 годы в Омской области было реконструировано около 60 домов культуры в райцентрах и сельских поселениях.
Стоимость всех строительно-монтажных работ составляет около 792 млн рублей. Сейчас выполняется внутренняя отделка здания. В результате полного обновления омский ТЮЗ станет самым современным зданием детского театра в России. Его открытие состоится в 2024 году.
Любино-Малоросский СДК (после)
Любино-Малоросский СДК (до)
Богословский СДК (после)
Богословский СДК (до)
Хорошковский СДК (после)
Хорошковский СДК (до)
Путиловский ДК, Называевский р-он (после)
Путиловский ДК, Называевский р-он (до)
Путиловский ДК, Называевский р-он (после)
Путиловский ДК, Называевский р-он (до)
Кормиловский РДК (после)
Кормиловский РДК (до)
Тевризский РДК (после)
Тевризский РДК (до)
Тарский КДЦ (после)
Тарский КДЦ (до)
Большереченский кинотеатр "Космос" (после)
Большереченский кинотеатр "Космос" (до)
В 2023 году в Омске и области по нацпроекту модернизировали пять музеев.
Среди них – Омский государственный историко-краеведческий музей на улице Ленина. К ноябрю завершили ремонт фасада и входной группы, установили световое оборудование на здании. Также обновились музеи в Тюкалинском, Калачинском , Азовском и Русско-Полянском районах. Два последних в этом году получат новое оборудование.
С 2019 по 2023 годы в регионе было создано 17 современных модельных библиотек.
Это не только книгохранилища, но и многофункциональные пространства. Подобные библиотеки появились, в частности, в Кормиловском, Полтавском, Исилькульском, Таврическом районах. В 2024 году запланировано создание еще двух модельных библиотек в Нововаршавском и Павлоградском районах.
В Кировском округе Омска в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» провели комплексную модернизацию детской библиотеки им. Тимофея Белозерова. На ремонт и закупку оборудования из бюджета города было выделено 12 млн рублей. Также в рамках нацпроекта провели ремонт в центральных библиотеках, закупили современную мебель, новое оборудование, обновили книжные фонды.
За 5 лет реализации нацпроекта «Культура» в районах Омской области появилось 24 автоклуба – передвижных многофункциональных культурных центра.
Они оборудованы всей необходимой техникой – световой и звуковой, кинопроектором, выдвижной сценой, крышей, автономным источником питания. Автоклубы имеют хорошую проходимость, поэтому способны доехать до самых отдаленных сел, где буквально за пару часов превращаются в культурный комплекс.
Жители районов встретили перемены с большим энтузиазмом.
Нижнеомский автоклуб
Исилькульский автоклуб
Шербакульский автоклуб
Тарский автоклуб
Исилькульский район достаточно успешно участвует в национальном проекте «Культура». С 2019 года по сегодняшний день мы получили порядка 78 млн рублей для его реализации. Благодаря нацпроекту, появилась возможность отремонтировать и оснастить музыкальную и художественную школы, проведен ремонт в сельских домах культуры в Солнцевке и Украинке. Хорошо, когда одновременно проходит ремонт и обновление материально-технической базы, так мы в комплексе получаем современное учреждение культуры, готовое оказывать услуги на качественно новом уровне.
В 2023 году на базе музыкальной школы был открыт виртуальный концертный зал – уникальное помещение, где проходят онлайн-трансляции выступлений ведущих артистов и коллективов страны. Существует огромная база концертных программ на любой запрос и вкус. Днем сюда приводят учеников местные педагоги, а в вечернее время его посещает уже старшее поколение.
Благодаря национальному проекту в Исилькуле созданы две модельные библиотеки, ставшие для жителей района точками притяжения, местом, куда можно прийти не только за книгой, но и в приятной и комфортной атмосфере провести свой досуг или принять участие в мероприятии. Надо отметить, что во всех модернизированных учреждениях созданы пространства для творческого развития детей и молодежи. Жители района отмечают позитивные изменения и с большим удовольствием посещают наши учреждения, оставляя положительные отзывы. У работников сферы культуры вырастают крылья, потому что они приходят в светлые, теплые, уютные, готовые встречать людей, учреждения культуры.
поделилась впечатлениями от реализации нацпроекта руководитель управления культуры Исилькульского района Марина Завгородько
В 2024 году обновление коснется и театральной сферы: на оснащение региональных сцен и новые постановки по нацпроекту будет направлено 55 млн рублей.
Активное внедрение современных цифровых технологий позволило вывести на новый уровень не только деятельность библиотек и музеев, но и развивать виртуальные концертные залы. Благодаря им, становятся доступны лучшие произведения музыкального и театрального искусства.
Так, в 2020 году в регионе открылся виртуальный концертный зал в Таре, в 2021 — в Калачинске, а в 2022 — на базе Кировского дома культуры в Омске.
В 2023 году в регионе появились еще два виртуальных концертных зала – в Исилькульском и Называевском районах.
Для них приобрели современное оборудование, которое позволяет принимать в прямом эфире и транслировать видеосигнал из центральных концертных залов страны.
Создание виртуальных концертных залов
Были заменены окна и двери, обновлены кровли и фасады, учебные классы и зрительные залы, в соответствии с санитарными нормами обустроены санузлы, установлены новые противопожарные системы.
Самым масштабным проектом реконструкции ДШИ стал ремонт Колосовской школы искусств.
Реновация детских школ искусств (ДШИ)
С 2019 по 2023 годы благодаря нацпроекту «Культура» в регионе было отремонтировано 38 детских школ искусств (ДШИ) как в Омске, так и в районах.
Объем финансирования по нацпроекту составил более 130 млн рублей. После открытия в 2023 году Колосовская школа искусств стала самой современной в регионе.
В 2024 году планируется завершить капремонт ДШИ в Больших Уках и обновить еще одну школу в Русско-Полянском районе.
Также в рамках нацпроекта в детских школах искусств Омской области прошло масштабное переоснащение. В 2020 и 2022 годах 29 учебных заведений закупили по нацпроекту новые инструменты и оборудование для творческих дисциплин на общую сумму 114 млн рублей. В 2024 году еще 16 ДШИ обновят музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.
ДШИ с. Колосовка (после)
ДШИ с. Колосовка (до)
ДШИ №13 (после)
ДШИ №13 (до)
Крутинская ДШИ (после)
Крутинская ДШИ (после)
Крутинская ДШИ (до)
ДШИ №21 (после)
ДШИ №21 (до)
Оконешниковская ДШИ (после)
Оконешниковская ДШИ (до)
Полтавская ДШИ (после)
Полтавская ДШИ (до)
Москаленская ДШИ (после)
Москаленская ДШИ (до)
ДШИ №20 (после)
ДШИ №20 (до)
Нововаршавская ДШИ (после)
Нововаршавская ДШИ (до)
Омская область традиционно входит в число лидеров среди регионов России по реализации национального проекта «Культура», как по объему финансирования, масштабности проектов, так и уровню исполнения задач. Об этом можно судить по таким показателям, как посещаемость учреждений культуры, количество и качество событий в этой сфере, участие в федеральных программах по ремонту домов культуры, модернизации концертных залов и музеев, реконструкции детских школ искусств и оснащению их музыкальными инструментами, открытию модельных библиотек, приобретению передвижных многофункциональных культурных центров. Один из самых масштабных проектов – ремонт омского театра юного зрителя. В 2024 году завершается 5-летний цикл реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Уверен, его результаты и высокий уровень приобщения жителей к культуре позволят Омской области сохранить статус культурного региона, культурной столицы Сибири.
отмечает губернатор Омской области Виталий Хоценко
В проекте использованы фото, предоставленные МинКультом Омской области.