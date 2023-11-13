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Инопредприниматели

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Карта интервенций Омской области

Америка и Австралия
Европа
Азия
Африка и ближний восток
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Белиз
США
Канада
Беларусь
Люксембург
Швейцария
Австрия
Греция
Италия
Кипр
Словения
Литва
Латвия
Украина
Нидерланды
Германия
Великобритания
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Индия
Киргизия
Омск
Армения
Казахстан
Турция
Азербайджан
Узбекистан
Китай
Гонконг
Южная Корея
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Афганистан
ОАЭ
Сейшелы
Иран
Дружественные
Нейтральные
Неружественные

В спецпроекте "Инопредприниматели" Город55 рассказывает о зарегистрированных в Омской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.

Чем занимаются эти предприятия и насколько они успешны? Кто их собственник? Какие из омских фирм "сбежали" в офшорную зону". Мы проанализировали данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, посчитали финансовые показатели каждого юридического лица, их судебные дела и госконтракты и ниже даем исчерпывающий ответ. Исключили из выборки филиалы транснациональных корпораций (например, это "Икея", "Зара", "Бершка", "Кока-кола" и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, банки.

Отметим, что некоторые компании с бенефициарами "из-за бугра" могли не попасть в обзор, так как порой корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Финансовые данные по многим компаниям недоступны - юридические лица могут находится на упрощённой системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам не раскрывают актуальную отчётность.

Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Омской области, и далее прочитать подробный обзор на сайте.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Про резидентов из стран Северной америки в Омской области Про резидентов из стран Азии в Омской области Про омские компании из стран-офшоров Про резидентов государств Европы в Омской области Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области Подробнее про резидентов из Китая в Омской области Подробнее про резидентов из Германии в Омской области Подробнее про резидентов из Казахстана в Омской области
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Австрия

Недружественное государство Европейского Союза, ввела санкции в отношении России

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - компьютерные технологии

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Азербайджан

Бывшая республика СССР

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

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Армения

Бывшая республика СССР

Компаний - 8
Основная сфера деятельности - строительство зданий и дорог, перевозки, отдых и развлечения

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Афганистан

Государство в Центральной Азии

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - перевозки и геологоразведка

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Белиз

Одна из наиболее популярных классических оффшорных зон. Оффшоры в Белизе не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность, регистр акционеров и директоров раскрывается только по решению суда

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - строительство и торговля стройматериалами

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Белоруссия

Бывшая республика СССР. Давно и тесно сотрудничает с Омской областью, входит в пятерку основных иностранных экономических партнеров региона.

Компаний - 8
Основная сфера деятельности - строительство зданий и дорог, перевозки, отдых и развлечения

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Великобритания

Недружественное государство Европы, ввела санкции в отношении России.

Компаний - 3
Основная сфера деятельности - торговля оборудованием и связь

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Нидерланды

Недружественное государство Европейского Союза. Присоединилось к санкциям ЕС против России, однако официально ввело множество исключений для российского бизнеса.

Компаний - 5
Основная сфера деятельности - производство оборудования и материалов, промышленность, проектирование

Подробнее про бизнес резидентов государств Европы в Омской области

Германия

Недружественное государство Европейского Союза и одна из крупнейших экономик Европы.

Компаний - 14
Основная сфера деятельности - медицина, поставки оборудования и материалов, промышленное производство

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Гонконг

Входящая в состав Китая территория особого статуса. Не считается классическим офшором, однако является "мидшором" - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и "чистыми" юрисдикциями.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - лизинг автотранспорта

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Греция

Недружественное государство Евросоюза. Вместе с тем, летом 2023 года вместе с Венгрией заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью

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Индия

Один из давних и ведущих экономических партнёров России. Наша страна входит в тройку стран, с которыми у Индии наибольший товарооборот.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - разработка сайтов и ПО

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Иран

Дружественная страна, экономическое сотрудничество с которой Россия значительно увеличила после начала СВО.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - торговля фруктами и овощами, лесоматериалами

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Италия

Недружественное государство Евросоюза. В рамках санкций ЕС в Италии заморожены 345 млн евро в фондах и почти 2 млрд евро активов, относящихся к подсанкционным лицам.

Компаний - 4
Основная сфера деятельности - ресторанный бизнес, образование, производство мебели

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Канада

Недружественное государство, ввело санкции против России. В октябре 2023 года правительство Канады ввело ряд исключений из санкций, позволяющих своим компаниям вести бизнес с Россией.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - производство сельхозтехники

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Казахстан

Граничащая с Омской области бывшая республика СССР, один из главных экономических партнёров региона. После ввода санкций стал мощным поставщиком "параллельного импорта".

Компаний - 110
Основная сфера деятельности - оптовая и розничная торговля, производство оборудования и материалов, строительство, сельское хозяйство

Подробнее про резидентов Казахстана в Омской области

Кипр

Недружественное государство Евросоюза. Много лет этот остров в Средиземном море был главным офшором для российских компаний, но нынешняя ситуация и риск заморозки активов стимулирует бизнес возвращаться в отечественную юрисдикцию.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью, ЖКХ

Подробнее про омские компании из стран-офшоров

Киргизия

Бывшая республика СССР

Компаний - 3
Основная сфера деятельности - оптовая торговля одеждой и обувью

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Китай

Один из главных экономических партнёров России. После ввода санкций стал одним из главных поставщиков "параллельного импорта".

Компаний - 37
Основная сфера деятельности - оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство

Подробнее про резидентов из Китая в Омской области

Южная Корея

Недружественное государство. Корея присоединилась к американским санкциям против России плюс дополнительно ограничила экспорт в РФ.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - услуги для бизнеса

Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Латвия

Бывшая республика СССР, недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 3
Основная сфера деятельности - социальные услуги, торговля

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Литва

Бывшая республика СССР, недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - производство стройматериалов, недвижимость

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Люксембург

Государство-"карлик" Европейского союза, недружественное государство. Один из самых популярных европейский офшоров. Юридически он не является безналоговой территорией, однако открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - инвестиции

Подробнее про омские компании из стран-офшоров

ОАЭ

Считается одной из офшорных зон, хоть и не самой популярной. В ОАЭ разрешено только регистрировать офшоры, вести деятельность в самих эмиратах им запрещено.

Компаний - 3
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью, производство технического углерода

Подробнее про омские компании из стран-офшоров

Сейшельские острова

Тропическое государство и популярная офшорная зона.

Компаний - 4
Основная сфера деятельности - промышленность, энергетика

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Словения

Недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина

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США

Недружественное государство, один из главных инициаторов антироссийских санкций.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - ИТ-разработка

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Турция

Один из ведущих экономических партнёров России. Турция не присоединилась к западным санкциям и в 2022 году стала крупнейшим транспортным хабом для "параллельного импорта" в РФ, однако весной 2023 заблокировала вывоз подсанкционных товаров.

Компаний - 4
Основная сфера деятельности - оптовая торговля лесом

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Узбекистан

Бывшая республика СССР

Компаний - 4
Основная сфера деятельности - торговля, металлообработка

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Украина

Бывшая республика СССР. Внесена в список недружественных государств РФ

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - ремонт оборудования, торговля топливом

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Швейцария

Одна из немногих страны Европы, не входящая в ЕС. Недружественное государство, ввело собственные санкции против России и поддержало некоторые санкционные меры Евросоюза.

Компаний - 1
Основная сфера деятельности - поставки промышленного инструмента

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