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Белиз
Одна из наиболее популярных классических оффшорных зон. Оффшоры в Белизе не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность, регистр акционеров и директоров раскрывается только по решению суда
Компаний - 2 Подробнее про омские компании из стран-офшоров
Основная сфера деятельности - строительство и торговля стройматериалами
Белоруссия
Бывшая республика СССР. Давно и тесно сотрудничает с Омской областью, входит в пятерку основных иностранных экономических партнеров региона.
Компаний - 8 Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области
Основная сфера деятельности - строительство зданий и дорог, перевозки, отдых и развлечения
Нидерланды
Недружественное государство Европейского Союза. Присоединилось к санкциям ЕС против России, однако официально ввело множество исключений для российского бизнеса.
Компаний - 5 Подробнее про бизнес резидентов государств Европы в Омской области
Основная сфера деятельности - производство оборудования и материалов, промышленность, проектирование
Германия
Недружественное государство Европейского Союза и одна из крупнейших экономик Европы.
Компаний - 14 Подробнее про резидентов Германии в Омской области
Основная сфера деятельности - медицина, поставки оборудования и материалов, промышленное производство
Гонконг
Входящая в состав Китая территория особого статуса. Не считается классическим офшором, однако является "мидшором" - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и "чистыми" юрисдикциями.
Компаний - 1 Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области
Основная сфера деятельности - лизинг автотранспорта
Греция
Недружественное государство Евросоюза. Вместе с тем, летом 2023 года вместе с Венгрией заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России.
Компаний - 1 Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью
Италия
Недружественное государство Евросоюза. В рамках санкций ЕС в Италии заморожены 345 млн евро в фондах и почти 2 млрд евро активов, относящихся к подсанкционным лицам.
Компаний - 4 Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области
Основная сфера деятельности - ресторанный бизнес, образование, производство мебели
Казахстан
Граничащая с Омской области бывшая республика СССР, один из главных экономических партнёров региона. После ввода санкций стал мощным поставщиком "параллельного импорта".
Компаний - 110 Подробнее про резидентов Казахстана в Омской области
Основная сфера деятельности - оптовая и розничная торговля, производство оборудования и материалов, строительство, сельское хозяйство
Кипр
Недружественное государство Евросоюза. Много лет этот остров в Средиземном море был главным офшором для российских компаний, но нынешняя ситуация и риск заморозки активов стимулирует бизнес возвращаться в отечественную юрисдикцию.
Компаний - 2 Подробнее про омские компании из стран-офшоров
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью, ЖКХ
Китай
Один из главных экономических партнёров России. После ввода санкций стал одним из главных поставщиков "параллельного импорта".
Компаний - 37 Подробнее про резидентов из Китая в Омской области
Основная сфера деятельности - оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство
Люксембург
Государство-"карлик" Европейского союза, недружественное государство. Один из самых популярных европейский офшоров. Юридически он не является безналоговой территорией, однако открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено.
Компаний - 2 Подробнее про омские компании из стран-офшоров
Основная сфера деятельности - инвестиции
ОАЭ
Считается одной из офшорных зон, хоть и не самой популярной. В ОАЭ разрешено только регистрировать офшоры, вести деятельность в самих эмиратах им запрещено.
Компаний - 3 Подробнее про омские компании из стран-офшоров
Основная сфера деятельности - управление недвижимостью, производство технического углерода
Турция
Один из ведущих экономических партнёров России. Турция не присоединилась к западным санкциям и в 2022 году стала крупнейшим транспортным хабом для "параллельного импорта" в РФ, однако весной 2023 заблокировала вывоз подсанкционных товаров.
Компаний - 4 Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области
Основная сфера деятельности - оптовая торговля лесом