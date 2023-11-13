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Австрия Недружественное государство Европейского Союза, ввела санкции в отношении России Компаний - 1

Основная сфера деятельности - компьютерные технологии Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Азербайджан Бывшая республика СССР Компаний - 1

Основная сфера деятельности - оптовая торговля прочими машинами и оборудованием Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Армения Бывшая республика СССР Компаний - 8

Основная сфера деятельности - строительство зданий и дорог, перевозки, отдых и развлечения Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Афганистан Государство в Центральной Азии Компаний - 2

Основная сфера деятельности - перевозки и геологоразведка Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области

Белиз Одна из наиболее популярных классических оффшорных зон. Оффшоры в Белизе не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность, регистр акционеров и директоров раскрывается только по решению суда Компаний - 2

Основная сфера деятельности - строительство и торговля стройматериалами Подробнее про омские компании из стран-офшоров

Белоруссия Бывшая республика СССР. Давно и тесно сотрудничает с Омской областью, входит в пятерку основных иностранных экономических партнеров региона. Компаний - 8

Основная сфера деятельности - строительство зданий и дорог, перевозки, отдых и развлечения Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Великобритания Недружественное государство Европы, ввела санкции в отношении России. Компаний - 3

Основная сфера деятельности - торговля оборудованием и связь Подробнее про резидентов государств Европы в Омской области

Нидерланды Недружественное государство Европейского Союза. Присоединилось к санкциям ЕС против России, однако официально ввело множество исключений для российского бизнеса. Компаний - 5

Основная сфера деятельности - производство оборудования и материалов, промышленность, проектирование Подробнее про бизнес резидентов государств Европы в Омской области

Германия Недружественное государство Европейского Союза и одна из крупнейших экономик Европы. Компаний - 14

Основная сфера деятельности - медицина, поставки оборудования и материалов, промышленное производство Подробнее про резидентов Германии в Омской области

Гонконг Входящая в состав Китая территория особого статуса. Не считается классическим офшором, однако является "мидшором" - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и "чистыми" юрисдикциями. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - лизинг автотранспорта Подробнее про резидентов из стран Азии в Омской области

Греция Недружественное государство Евросоюза. Вместе с тем, летом 2023 года вместе с Венгрией заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - управление недвижимостью Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Индия Один из давних и ведущих экономических партнёров России. Наша страна входит в тройку стран, с которыми у Индии наибольший товарооборот. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - разработка сайтов и ПО Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Иран Дружественная страна, экономическое сотрудничество с которой Россия значительно увеличила после начала СВО. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - торговля фруктами и овощами, лесоматериалами Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Италия Недружественное государство Евросоюза. В рамках санкций ЕС в Италии заморожены 345 млн евро в фондах и почти 2 млрд евро активов, относящихся к подсанкционным лицам. Компаний - 4

Основная сфера деятельности - ресторанный бизнес, образование, производство мебели Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

Канада Недружественное государство, ввело санкции против России. В октябре 2023 года правительство Канады ввело ряд исключений из санкций, позволяющих своим компаниям вести бизнес с Россией. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - производство сельхозтехники Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Омской области

Казахстан Граничащая с Омской области бывшая республика СССР, один из главных экономических партнёров региона. После ввода санкций стал мощным поставщиком "параллельного импорта". Компаний - 110

Основная сфера деятельности - оптовая и розничная торговля, производство оборудования и материалов, строительство, сельское хозяйство Подробнее про резидентов Казахстана в Омской области

Кипр Недружественное государство Евросоюза. Много лет этот остров в Средиземном море был главным офшором для российских компаний, но нынешняя ситуация и риск заморозки активов стимулирует бизнес возвращаться в отечественную юрисдикцию. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - управление недвижимостью, ЖКХ Подробнее про омские компании из стран-офшоров

Киргизия Бывшая республика СССР Компаний - 3

Основная сфера деятельности - оптовая торговля одеждой и обувью Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Китай Один из главных экономических партнёров России. После ввода санкций стал одним из главных поставщиков "параллельного импорта". Компаний - 37

Основная сфера деятельности - оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство Подробнее про резидентов из Китая в Омской области

Южная Корея Недружественное государство. Корея присоединилась к американским санкциям против России плюс дополнительно ограничила экспорт в РФ. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - услуги для бизнеса Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Латвия Бывшая республика СССР, недружественное государство Евросоюза. Компаний - 3

Основная сфера деятельности - социальные услуги, торговля Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Литва Бывшая республика СССР, недружественное государство Евросоюза. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - производство стройматериалов, недвижимость Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Люксембург Государство-"карлик" Европейского союза, недружественное государство. Один из самых популярных европейский офшоров. Юридически он не является безналоговой территорией, однако открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - инвестиции Подробнее про омские компании из стран-офшоров

ОАЭ Считается одной из офшорных зон, хоть и не самой популярной. В ОАЭ разрешено только регистрировать офшоры, вести деятельность в самих эмиратах им запрещено. Компаний - 3

Основная сфера деятельности - управление недвижимостью, производство технического углерода Подробнее про омские компании из стран-офшоров

Сейшельские острова Тропическое государство и популярная офшорная зона. Компаний - 4

Основная сфера деятельности - промышленность, энергетика Подробнее про омские компании из стран-офшоров

Словения Недружественное государство Евросоюза. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - медицина Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США Недружественное государство, один из главных инициаторов антироссийских санкций. Компаний - 1

Основная сфера деятельности - ИТ-разработка Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Омской области

Турция Один из ведущих экономических партнёров России. Турция не присоединилась к западным санкциям и в 2022 году стала крупнейшим транспортным хабом для "параллельного импорта" в РФ, однако весной 2023 заблокировала вывоз подсанкционных товаров. Компаний - 4

Основная сфера деятельности - оптовая торговля лесом Подробнее про резидентов стран Азии в Омской области

Узбекистан Бывшая республика СССР Компаний - 4

Основная сфера деятельности - торговля, металлообработка Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области

Украина Бывшая республика СССР. Внесена в список недружественных государств РФ Компаний - 2

Основная сфера деятельности - ремонт оборудования, торговля топливом Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Омской области