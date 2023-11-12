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Одна из основных целей нацпроекта – увеличить долю городов с благоприятной средой до 60% к 2024 году.
При этом все решения о благоустройстве территорий должны принимать сами жители – путем голосования. Таким образом в Омской области за пять лет было благоустроено 413 общественных территорий.
Благоустройство территорий
Улица Бударина
в Октябрьском округе
Бульвар Победы
в Центральном округе
Бульвар Л. Мартынова
в Центральном округе
Привокзальная площадь
в Центральном округе
Театральная площадь
в Центральном округе
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Парк семейного отдыха в границах Сибирского проспекта
ул. архиепископа Сильвестра,
ул. Светловской, ул. В. Бисяриной
в Ленинском округе
Аллея Ветеранов
в поселке Степной в Центральном округе
Природный рекреационный комплекс «Восточная роща»
в Октябрьском округе
ПКиО «Советский»
в Советском округе
Сквер молодожёнов
в Советском округе
Парк имени 30-летия Победы
в Кировском округе
Территория у озера Кирпичка
в Кировском округе
ФОТО
ФОТО
ФОТО
ДВОРЫ
4 — Кировский округ
7 — Ленинский округ
4 — Советский округ
8 — Октябрьский округ
7 — Центральный округ
Омск
Работы включали в себя
  • Организацию освещения
  • Ремонт асфальтобетонного покрытия
  • Установку скамеек, урн
  • Установку детских и спортивных площадок
  • Устройство парковок для транспорта
  • Озеленение территории
2020-2022 годы
Набережная Оми
Сквер «Городская поляна»
на Левобережье
Сквер Красной Звезды
в Порт-Артуре
Подробнее
Территория возле «G-Drive Арены» микрорайон Прибрежный
Сквер «Юбилейный»
дворовых территорий в Омске и области
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В Омске работы по благоустройству провели в скверах им. И.В. Панфилова и им. профессора А.И. Казанника, парке культуры и отдыха «Зеленый остров», микрорайоне Прибрежном, территории городского сада, а также на ул. Я. Гашека. Завершилось комплексное благоустройство территории вдоль улицы Моторной и Сибирского проспекта на Московке-2.
109
общественных территорий в Омске и области
2023 год
835.3
млн рублей
из федерального и регионального бюджетов
ОБУСТРОЕНО
ВЫДЕЛЕНО
ПОСМОТРЕТЬ ФОТО
  • Азовском
  • Большереченском
  • Колосовском
  • Кормиловском
  • Крутинском
  • Любинском
  • Нижнеомском
  • Нововаршавском
  • Одесском
Общественные пространства обновили и в нескольких районах области:
ПОСМОТРЕТЬ ФОТО
Для местных жителей благоустроили парки, скверы, площади, детские и спортивные площадки. Также в районах появились комфортные прогулочные пешеходные зоны.
  • Оконешниковском
  • Тарском
  • Тевризском
  • Тюкалинском
  • Усть-Ишимском
  • Черлакском
  • Шербакульском
  • и других
  • Тюкалинском
  • Усть-Ишимском
  • Черлакском
  • Шербакульском
  • и других
  • Азовском
  • Большереченском
  • Колосовском
  • Кормиловском
  • Крутинском
  • Любинском
  • Нижнеомском
  • Нововаршавском
  • Одесском
  • Оконешниковском
  • Тарском
  • Тевризском
в 2024 году
По закону участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» могут муниципальные образования с населенными пунктами, в которых численность населения превышает тысячу человек. Поэтому особое внимание уделяется благоустройству малых городов и сельских поселений.
В рамках федерального проекта на территории региона планируется благоустроить 33 общественных пространства
С 2018 года здесь преобразились площадь Ленина, Пушкинский и Комсомольский скверы, пешеходная зона по улице Ленина, площадь Юбилейная, а в парке культуры и отдыха появилась детская площадка.
Один из активных участников проекта – город Тара
Наверное, каждый в Таре знает, что такое «Формирование комфортной городской среды». Ведь с каждым годом наш город меняется, благодаря этой замечательной программе. Уже благоустроены Пушкинский сквер, Комсомольский парк, улица Ленина, Юбилейная площадь. Ежегодно мы участвуем в онлайн голосовании, где определяются территории для благоустройства. В прошлом году в голосовании победила пешеходная зона по улице Транспортная. Мы всем коллективом голосовали за нее и теперь с нетерпением ждем, когда вблизи нашего учебного заведения появится обустроенная пешеходная дорожка.
— делится педагог Центра детского творчества им. Л.А. Вандышевой Тарского района Мария Адова
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В проекте использованы фото, предоставленные Министерством Строительства Омской Области.