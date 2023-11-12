Наверное, каждый в Таре знает, что такое «Формирование комфортной городской среды». Ведь с каждым годом наш город меняется, благодаря этой замечательной программе. Уже благоустроены Пушкинский сквер, Комсомольский парк, улица Ленина, Юбилейная площадь. Ежегодно мы участвуем в онлайн голосовании, где определяются территории для благоустройства. В прошлом году в голосовании победила пешеходная зона по улице Транспортная. Мы всем коллективом голосовали за нее и теперь с нетерпением ждем, когда вблизи нашего учебного заведения появится обустроенная пешеходная дорожка.