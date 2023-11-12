Дождалась масштабного преображения. Над пространством поработали ландшафтные дизайнеры: берег стал более современным и красивым, доступным для пешеходов и велосипедистов.
Здесь оборудовали монолитные лестницы, колонны, оформили парковую зону. На склонах высадили 367 деревьев и кустарников: ивы, клены, миндаль, рябину, сирень, черемуху, шиповник, кизильник, яблони, ясень, ели, дерены, уложили газон.
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Сквер «Городская поляна» на Левобережье
Cтал центром притяжения жителей первого микрорайона.
В 2020 году здесь появились поле для мини-футбола, тренажерный комплекс, детская площадка, сцена, площадка для выгула собак, а также новые саженцы: шаровидные ивы, липы, дубы, формованные кустарники и 7-метровая ель.
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Сквер Красной Звезды в Порт-Артуре
Благоустроили за два года и 21 млн рублей.
Заасфальтировали пешеходные дорожки, установили скамейки, урны, 37 фонарей, построили детскую и спортивную площадки, обустроили беговую дорожку и вход.
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Территория возле «G-Drive Арены» в микрорайоне Прибрежном
Обустроили в рамках федерального проекта. Здесь появились тротуары с покрытием из бетона и велодорожки, детская площадка, скамейки и урны.
Наверное, каждый в Таре знает, что такое «Формирование комфортной городской среды». Ведь с каждым годом наш город меняется, благодаря этой замечательной программе. Уже благоустроены Пушкинский сквер, Комсомольский парк, улица Ленина, Юбилейная площадь. Ежегодно мы участвуем в онлайн голосовании, где определяются территории для благоустройства. В прошлом году в голосовании победила пешеходная зона по улице Транспортная. Мы всем коллективом голосовали за нее и теперь с нетерпением ждем, когда вблизи нашего учебного заведения появится обустроенная пешеходная дорожка.
— делится педагог Центра детского творчества им. Л.А. Вандышевой Тарского района Мария Адова