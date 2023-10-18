Электрички имеют несколько категорий. Обычная электричка останавливается на всех или почти всех станциях. Скорая - только на крупных. А экспресс имеет всего одну смежную остановку, в ней повышенный уровень комфорта, индивидуальные места для пассажиров и багажа. Конечно же, различаются и цены, обычная электричка обойдется дешевле, чем другие категории.



Конечно, есть люди, которые пренебрегают законами бумеранга, кармы и хорошего воспитания и используют в пригородных поездах систему «Заяц». Чтобы пройти через турникет, они идут «паровозиком», прижимаясь к впереди идущему, а в электричке перебегают из вагона в вагон, скрываясь от контролеров.