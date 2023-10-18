История железнодорожного пути в Западной Сибири началась еще в 19 веке как участок великой Транссибирской магистрали. Ее строительство стало поворотным моментом в развитии городов и поселков, расположенных в глухой тайге, и позволило связать отдаленные уголки Сибири с Российским центром. Сегодняшние цифры для того времени считались бы фантастическими – за прошлый год со всех станций Западно-Сибирской железной дороги отправлено 38,9 млн человек
, из них 34 млн человек было перевезено поездами пригородного сообщения.