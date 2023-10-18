омичи могут сэкономить на поездках в электричках
омичи могут сэкономить на поездках в электричках
Электричка – это удобный и быстрый способ передвижения. В среднем 1 час дороги обходится в 250 рублей, но регулярные поездки могут принести значительные траты. Для жителей Омской области есть способ возвращать до 20% с каждой поездки при оплате билета с помощью Системы быстрых платежей (СБП), подробнее - в материале.
Как менялись
ЭЛЕКТРИЧКИ
Жизнь советского человека обычно делилась на два периода: городской и дачный. Эти миры существовали отдельно друг от друга, почти не пересекаясь. Телепортом в каждый из них служила электричка: весной – за город, к домикам и умиротворению, а осенью – обратно в городские квартиры.
Электрификация железных дорог в СССР началась в 1926 году. Тогда первые пассажирские поезда, выпущенные на Мытищенском машиностроительном заводе, отправились в Азербайджанскую ССР. Три года спустя началось движение электропоездов на линии Москва — Мытищи. Начиная с 1947 года, на вагоностроительном заводе в Латвии начали производить самые известные электрички с индексом «ЭР» - «Электропоезд Рижский».
История железнодорожного пути в Западной Сибири началась еще в 19 веке как участок великой Транссибирской магистрали. Ее строительство стало поворотным моментом в развитии городов и поселков, расположенных в глухой тайге, и позволило связать отдаленные уголки Сибири с Российским центром. Сегодняшние цифры для того времени считались бы фантастическими – за прошлый год со всех станций Западно-Сибирской железной дороги отправлено 38,9 млн человек , из них 34 млн человек было перевезено поездами пригородного сообщения.
История железнодорожного пути в Западной Сибири началась еще в 19 веке как участок великой Транссибирской магистрали. Ее строительство стало поворотным моментом в развитии городов и поселков, расположенных в глухой тайге, и позволило связать отдаленные уголки Сибири с Российским центром. Сегодняшние цифры для того времени считались бы фантастическими – за прошлый год со всех станций Западно-Сибирской железной дороги отправлено 38,9 млн человек , из них 34 млн человек было перевезено поездами пригородного сообщения.
В Омской области, по данным министерства транспорта, за первое полугодие 2023 года "Омск-пригорода" в регионе достигли отметки более 1,8 миллиона человек. Только в августе количество пассажиров составило почти 273 тысячи человек.

Не исключено, что этот показатель будет расти - в начале сентября парк подвижного состава области пополнили новые пригородные электропоезда отечественной разработки. Составы оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, разъемами для зарядки телефонов, креплениями для велосипедов и подъемниками для инвалидных колясок.
Электрички имеют несколько категорий. Обычная электричка останавливается на всех или почти всех станциях. Скорая - только на крупных. А экспресс имеет всего одну смежную остановку, в ней повышенный уровень комфорта, индивидуальные места для пассажиров и багажа. Конечно же, различаются и цены, обычная электричка обойдется дешевле, чем другие категории.

Конечно, есть люди, которые пренебрегают законами бумеранга, кармы и хорошего воспитания и используют в пригородных поездах систему «Заяц». Чтобы пройти через турникет, они идут «паровозиком», прижимаясь к впереди идущему, а в электричке перебегают из вагона в вагон, скрываясь от контролеров.
Акция будет действовать до 31 декабря этого года.
Сегодня есть честный и простой способ сделать свой проезд дешевле.
Чтобы проехать с выгодой до 40 рублей (не более 20% от стоимости проезда) с каждой покупки билета, нужно выполнить два простых шага:
шаг 1
ЗАЙТИ
на сайт www.privetmir.ru или в мобильное приложение «Привет!» и зарегистрироваться в программе лояльности.
ОПЛАТИТЬ
шаг 2
проезд с помощью Системы быстрых платежей (СБП)
«Главное условие – на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет».
- сообщила Мария Точилова , директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК).
Для того чтобы приобрести билеты, есть несколько удобных способов.
  • Вы можете оплатить проезд через СБП на кассе, в автомате на станции, или у проводника с переносным терминалом уже в электричке.
  • Также можно воспользоваться чат-ботом пригородной пассажирской компании
  • или приложением «РЖД-Пассажирам» и оформить билеты онлайн
При участии в акции, если вы приобретаете несколько билетов одновременно, кешбэк будет начислен на общую сумму покупки, а не на каждый билет отдельно. Деньги придут в течение трёх дней на счёт, с которого были оплачены билеты.
Посчитаем, сколько сможет сэкономить пассажир, который пять раз в неделю ездит из Омска в Мариановку.
При оплате сразу нескольких билетов в рамках акции кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности. Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за сумму покупку.
Технический прогресс никогда не стоит на месте - ведущие конструкторские бюро разрабатывают новые модели электропоездов и создают улучшенные образцы. Железнодорожный транспорт имеет огромные перспективы, а электропоезда остаются надежным, удобным, а главное - доступным средством передвижения

Фото: пресс-служба РЖД