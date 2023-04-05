Убийство - лишение жизни кого-либо. С 1996 года в уголовном праве России под данным преступлением понимается только умышленное причинение смерти другому человеку. Основной статьей по «убийству» является ст. 105 УК РФ.
Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.
***** РЕЗОНАНС *****
> Ночью 12 июля 2020 года в экстренные службы поступил вызов с сообщением о пожаре в одной из квартир по улице 28-й Северной. Когда после тушения в квартиру вошли силовики, они были шокированы: в комнате они нашли окровавленное тело 32-летней хозяйки, которая была на 9-м месяце беременности. В тот же день был задержан подозреваемый — 35-летний отец нерожденного малыша. Мужчина не хотел ребенка и всячески избегал уплаты алиментов, потому забил экс-возлюбленную металлической трубой и поджег квартиру. Суд приговорил его к 18 годам строгого режима.
> В праздничную ночь 1 мая 2022 года в ресторане «Малибу» крупно повздорили две компании. Во время словесной перепалки один из мужчин ударил в лицо 29-летнего посетителя, отчего тот упал и ударился головой. Травма оказалась настолько серьезной, что парень умер еще до приезда скорой помощи. Убийцу задержали этой же ночью — им оказался 39-летний помощник судьи Артем Саркисян. Приговор по этому делу еще не вынесен.
> Рано утром 30 мая 2022 года тишину во дворе одного из домов на улице 27-й Северной нарушили громкие крики женщины. Выяснилось, что была убита 34-летняя преподавательница Института водного транспорта. В тот же день в полицию с повинной пришел ее 39-летний бывший муж. Мотивом для этого преступления якобы стало то, что омичка не давала обвиняемому видеться с 4-летним сыном. Вердикта суда по этому делу еще нет.
Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.
***** РЕЗОНАНС *****
> Накануне празднования Нового, 2020 года в одной из квартир в Советском округе произошло убийство, которое шокировало всю Россию. Вернувшаяся с вахты омичка застала свою 15-летнюю дочь в постели с 18-летним парнем. Вспыхнул конфликт, во время которого школьница вместе с любовником изрезали женщину ножом, а потом добили ее молотком. На следствии выяснилось, что эта парочка уже давно планировала убийство. Суд приговорил школьницу к 8 годам в воспитательной колонии, а ее ухажера — к 13 годам строгого режима.
> В ночь с 27 на 28 января 2021 года на одной из улиц в Советском округе двое извергов ради пакета с несколькими бутылками пива набросились с ножом на двоих приятелей — молодого омского футболиста Егора Дробыша и Виталия Романчука. Дробыш получил ранение в сердце и умер на месте, жизнь Виталия сумели спасти врачи. Непосредственного убийцу Егора суд пожизненно лишил свободы, его соучастник получил 6 лет строгого режима.
> Нелестные комментарии в адрес ребенка и алкоголь стоили жизни 60-летнему мужчине. Все началось с того, что 15 июля 2021 года омич под алкоголем поругался со своей 36-летней сожительницей и бросил в сердцах в адрес пасынка: «Чтоб он сдох!». После этих слов женщина взяла топор, подошла со спины и несколько раз ударила сидевшего в кресле омича по голове. От травм последний умер мгновенно.
Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.
***** РЕЗОНАНС *****
> Рано утром 10 июня 2020 года возле домов на улице Масленникова нашли окровавленное тело женщины. Убитой оказалась мать двоих маленьких детей, жившая неподалеку. В тот же день задержали подозреваемых — 34-летнюю соседку погибшей и ее 35-летнего брата. Женщины давно враждовали между собой, а в то утро в конфликт вмешался тот самый родственник. Парочка жестоко избила омичку и несколько раз ударила ее ножом. Затем они раздели потерпевшую и забрали ее вещи и телефон. Суд оценил эту расправу на 13 лет колонии для каждого.
> Ревность и алкоголь стали причиной убийства жительницы Омска. Кровавую расправу над ней практически на глазах 6-летнего сына учинил бывший 35-летний возлюбленный. Все произошло 7 июля 2022 года: после словесной ругани мужчина жестоко избил женщину, а затем ударил ее ножом в грудь и шею. В этот момент в соседней комнате находился 6-летний сын пары. От травм омичка скончалась на месте, а подозреваемый пытался покончить с собой, но его спасли. Суд приговорил его к 9.5 годам строгого режима.
> Кровавой поножовщиной закончился по-человечески добрый поступок в одной из квартир по проспекту Космическому. Там силовики нашли тело 30-летнего мужчины, здесь же находился и подозреваемый — 57-летний хозяин квартиры. Со слов последнего, он увидел в подъезде лежавшего на полу пьяного соседа и затащил его к себе. Когда тот проснулся, то стал буянить и оскорблять своего спасителя, за что и получил удар ножом в шею.
Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.
***** РЕЗОНАНС *****
> Жестокая драма средь бела дня разыгралась во дворе многоэтажки по улице Молодогвардейской. Там 17 июля 2020 года на глазах у жителей дома изрезали ножом 28-летнего таксиста. Позже выяснилось, что таким образом с любовником своей супруги разделался 35-летний омич. Мужчина пришел к дому «обидчика» с топором и двумя ножами и набросился на него, как только тот вышел из машины. После он снял умирающего мужчину на видео и выслал эти кадры неверной жене. За убийство суд приговорил ревнивого мужа к 14 годам строгого режима.
> Днем 22 января 2022 года в одном из частных домов силовики застали страшную картину: на кровати, прижавшись друг к другу, лежали 33-летняя женщина и ее 39-летний бывший супруг, который служил спасателем в региональном МЧС. По версии следствия, в тот день мужчина пришел к экс-жене, дождался, пока дети уйдут в школу, зашел в дом и во время ссоры зарезал возлюбленную. Затем он уложил женщину на кровать, прижался губами к ее щеке и покончил с собой.
> Днем 16 сентября 2022 года в гараже собственного дома на улице Крылова родственники нашли тело омского бизнесмена, директора и учредителя ООО «Поли-Про-Пак» с огнестрельными ранениями. Через 4 дня, 20 сентября, в Тюмени был задержан 57-летний подозреваемый, которым оказался школьный приятель убитого. Мотивом для расправы стал некий долг, который обвиняемый хотел вернуть продажей машин из ОАЭ, однако Плахин отказался. Приговор по этому делу еще не оглашен.
Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.
***** РЕЗОНАНС *****
> Вечером 16 октября 2020 года в подъезде одного из домов в Старом Кировске был жестоко избит омский рэпер Виталий Колмаков. Парень пытался разнять драку, но агрессоры переключились на него и забили до смерти. Виталий скончался на месте на руках у супруги. За это деяние 23-летний убийца музыканта получил 9 лет строгого режима, его 17-летний подельник — 6.
> В августе 2020 года на СТО на улице 22-го Декабря разыгралась кровавая драма, которой предшествовал спор в социальных сетях. После словесной перепалки в онлайне оскорбленный омич приехал на работу к своему оппоненту и выстрелил в него из пневматической винтовки. Потерпевший получил смертельную травму и скончался на месте. Тот роковой выстрел суд оценил на 8 лет строгого режима.
> Днем 20 августа Омск был шокирован известием, что в одной из квартир было найдено изрезанное ножом тело 22-летней девушки, которая была прикована к инвалидной коляске. Обвиняемым по этому делу стал 21-летний знакомый убитой, который пришел к ней в гости, оскорбился из-за какой-то шутки и нанес несчастной не менее 86 ударов ножом. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 15 лет и 4 месяца.
Разбой - насильственное хищение чужого имущества. Уголовное право России определяет разбой как нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, либо с угрозой его применения. Квалифицируется по статье 162 УК РФ.
Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.
***** РЕЗОНАНС *****
> «Гастролирующий» 23-летний электрик из Новосибирска попался на двух нападениях на пенсионерок в Омске в конце октября 2020 года. В обоих случаях своим жертвам он монтировал энергосберегающие счетчики, а через пару дней возвращался якобы для проверки, но в квартире брал нож, угрожал и требовал деньги. У 93-летней женщины он отобрал 3500 рублей, у 86-летней — сумку, где было 5000 рублей. Задержали фигуранта на съемной квартире.
> С помощью ножа «прикупил» себе смартфон и аксессуары к нему 38-летний омич. В последних числах декабря 2020 года он зашел в салон сотовой связи на улице Декабристов, выбрал гаджет и якобы рассчитался за товар бесконтактным способом, вот только платеж не прошел. Девушка-продавец выбежала за покупателем, но тот достал нож и убежал. Задержали подозреваемого только в середине января — он долгое время скрывался, а потом устроился работать на базу отдыха в Чернолучье, где его и скрутили.
> Сразу два уголовных дела, в том числе за покушение на убийство, заработал омич, который с ножом напал на 81-летнюю пенсионерку и 18-летнюю девушку. Сначала 26 октября 2022 года в подъезде дома на улице Челюскинцев он ранил ножом престарелую омичку и забрал у нее сумку с кошельком. Вечером того же дня в доме на Съездовской подозреваемый приставил нож к юной горожанке и отобрал пакет с вещами. Задержали нападавшего только через два дня, на допросе он заявил, что некие голоса в голове приказали ему убивать грешников.
Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.
***** РЕЗОНАНС *****
> Наставил пневматический пистолет на 15-летнего школьника и стал требовать деньги 18-летний омич. Все произошло в первых числах сентября 2022 года на улице Станционной. Поняв, что денег у подростка нет, нападавший отобрал у него смартфон за 3000 рублей и сбежал. Задержали подозреваемого в техникуме, где он учился. Украденный гаджет задержанный успел продать случайному прохожему.
> Трех грибников, двоих мужчин и женщину, в лесу рядом с улицей Батумской ограбил 24-летний омич. Все произошло в конце лета 2020 года. Тогда фигурант в компании своих знакомых принял грибников за наркоманов, которые ищут закладки, и избил всех троих. Затем отобрал у них нож и под его угрозой забрал смартфон за 10.5 тысячи рублей и 70 рублей наличности.
> Трижды лишался своего смартфона 22-летний омич. Все началось с того, что в начале августа к нему пришел 22-летний знакомый, который стал требовать вернуть несуществующий долг. Получив отказ, подозреваемый дважды отбирал у потерпевшего гаджет и сдавал его в ломбард, откуда его выкупал сам хозяин. В третий раз фигурант дела пришел к своей жертве на работу и, угрожая ножом вновь отобрал телефон.
Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.
***** РЕЗОНАНС *****
> Двойное фиаско потерпел 51-летний омич, которого задержали за разбойные нападения на женщин. Первый эпизод произошел 9 января 2021 года — в тот день подозреваемый пытался отобрать сумку у 57-летней омчки, но не смог. Тогда он ударил свою жертву канцелярским ножом и убежал, но смог порезать лишь сумку и шубу. Похожим образом горе-разбойник напал на 67-летнюю пенсионерку на улице Малиновского и, как и в прошлый раз, остался ни с чем. Через 2 часа мужчина был задержан в соседнем дворе.
> Дерзкий налет на офис микрозаймов на улице Нефтезаводской совершил 43-летний омский тренер по карате. В один из дней в середине сентября 2021 года он зашел в помещение и, угрожая менеджеру перочинным ножом, похитил 18 тысяч рублей. Задержать нападавшего помогли камеры видеонаблюдения и подворовый обход. Выяснилось, что подозреваемый живет в одном из домов неподалеку от места преступления. Там его и задержали.
> Мирно уснул на пороге своей квартиры житель Омска, который несколько часами ранее совершил два разбойных нападения на женщин, одну из которых серьезно ранил ножом. Сначала утром 20 сентября 2021 года он через окно влез в общежитие на улице 50 лет Профсоюзов, но был застукан 64-летней хозяйкой. Пенсионерка пыталась остановить незваного гостя, но получила удар ножом и потеряла много крови. Убегая, нападавший потерял свою куртку, в кармане которой полицейские нашли сотовый телефон с его фотографией. В это же время на улице 19-го Партсъезда омич подошел к девушке, сидевшей на лавке, ударил ее по лицу и отобрал сумку и два смартфона. Буквально через час оперативники уже будили пьяного фигуранта.
Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.
***** РЕЗОНАНС *****
> Словно в компьютерной игре из серии ГТА, «разошелся» 34-летний омич. Все началось в июле 2021 года, когда он влез в овощной киоск на улице 21-й Амурской, украл 2.5 тысячи рублей и поджег торговую точку. Ущерб от пожара превысил 434 тысячи рублей. Через месяц он ударил приемщицу комиссионного магазина на улице Молодогвардейской молотком по голове и пытался забрать лоток с украшениями, но потерял его. Затем было нападение на торговый комплекс на 5-й Кордной с газовым баллончиком, где подозреваемый похитил ювелирные украшения на 430 тысяч рублей. А завершился этот вояж угоном автомобиля. Задержали фигуранта только почти через четыре месяца на съемной квартире в Екатеринбурге.
> Закурить и позвонить попросил 45-летний ранее судимый за убийство, хулиганства и вред здоровью омич у случайного прохожего на улице 4-й Транспортной в начале марта 2022 года. Получив отказ, он ударил 41-летнего потерпевшего по голове рукояткой ножа, забрал смартфон и сбежал. Вычислить нападавшего полицейским помогла яркая примета в его внешности — борода с сединой. По ней-то оперативники и узнали хорошо знакомого им рецидивиста.
> «Любезно» поделился украденными деньгами с бывшей супругой 49-летний подозреваемый в разбойном нападении на 34-летнего соседа. Последний 2 ноября 2022 года пригласил своего обидчика в гости, мужчины выпили и переругались. После этого гость отправил хозяина квартиры в нокаут, а когда тот очнулся, приставил нож, забрал смартфон и заставил перевести деньги с банковской карты на свой счет. В итоге общий ущерб превысил 38 тысяч рублей. Затем подозреваемый связал соседу руки и ноги и сбежал. Потерпевший сумел освободиться и добраться до родственников.
Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.
***** РЕЗОНАНС *****
> Всего 4 пачки сигарет стали добычей 29-летнего омича, который забрал их под угрозой кухонного ножа в киоске на улице Степанца. А началось все с того, что в один из последних дней мая 2021 года некие неизвестные отобрали у парня сигареты, тогда он пришел домой, вооружился холодным оружием и отправился за куревом. Побег нападавшего из магазина заметили случайные прохожие, которые показали, в подъезд какого дома он забежал. Там, на балконе одной из квартир, участковые и скрутили нападавшего.
> После случайного знакомства в кафе на улице Комарова 41-летний омич остался без золотой цепочки и крестика стоимостью порядка 300 тысяч рублей. На улице 14 июля 2022 года один из новых знакомых толкнул мужчину, сел на него сверху, приставил к горлу нож и сорвал украшение. Приметы нападавшего передали всем силовикам, и вскоре он был задержан росгвардейцами. В кармане у 20-летнего парня, который ранее не привлекался к ответственности, нашлись и похищенное золото.
> Неравнодушный 35-летний омич смог задержать подозреваемого в нападении на продавщицу табачного киоска. Все началось с того, что 18 июля 2022 года на улице Комкова мужчина услышал крики девушки, побежал за неизвестным, нагнал его во дворе дома, задержал и удерживал до приезда полицейских. Выяснилось, что задержанный ворвался в киоск, пристал нож к горлу 18-летней работницы и стал требовать деньги. После прихватил сумку, в которой было около 2 тысяч рублей, и сбежал.
Грабеж - открытое хищение чужого имущества. Квалифицируется по статье 161 УК РФ как преступление, совершаемое умышленно. Отличается от разбоя тем, что совершается без применения насилия, либо применения насилия без опасности здоровью и жизни. Не может быть характеризовано как совершенное по неосторожности.
Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.
***** РЕЗОНАНС *****
> Форменной неудачей закончился грабеж для 35- и 41-летнего омичей, которые ранее были судимы за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Убегая с места преступления, один из них споткнулся и разбил свою «добычу», коей был телевизор. Технику за 28 тысяч рублей эта пара похитила из дома 49-летнего мужчины на улице 3-й Челюскинцев. В жилище подозреваемые попали незаконно, и пока один отвлекал хозяина, второй украл тот самый телевизор. Разбитый ТВ в ломбард не взяли, пришлось выкинуть его в мусор.
> Паспорт и сотовый телефон обронил на месте преступления 36-летний житель Омска, который вечером 5 декабря 2021 года напал на 46-летнюю омичку и ее 26-летнюю дочь. Женщины мирно шли по проспекту Карла Маркса, когда к ним подошел неизвестный и попытался вырвать сумку. Потерпев фиаско, он схватил кошелек, который был сверху, и бросился бежать. Однако на остановке «Жемчужина» его догнали двое парней и попытались задержать. Завязалась потасовка, во время которой из карманов куртки нападавшего и выпали его документы, телефон и тот самый украденный кошелек.
> Позарилась на имущество 8-летней девочки 26-летняя омичка, которая ранее проблем с законом не имела. Днем 16 января 2022 года она подошла к ребенку, который возвращался из музыкальной школы, выхватила смартфон и сбежала. Однако уже через 45 минут грабительницу приметили сотрудник ППС и кинолог со служебной собакой. Увидев людей в форме, подозреваемая пыталась ретироваться бегством, но тщетно.
Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.
***** РЕЗОНАНС *****
> Кроссовки и светошумовой пистолет стали добычей 24-летнего омича, который напал на 19-летнего парня. Все произошло в середине сентября 2020 года в одном из омских ломбардов, куда потерпевший пришел к знакомому. Через некоторое время там же появился и пьяный подозреваемый. Последнему не понравился внешний вид студента и его крашеные волосы, потому он пытался их поджечь, а потом вытащил юношу на улицу и избил. Пистолет упал во время потасовки, а кроссовки нападавший стянул с парня, когда пытался вытащить его на улицу во второй раз.
> Обычный кирпич стал орудием нападения при грабеже в салоне сотовой связи на проспекте Мира. Туда 16 июня 2021 года зашел неизвестный мужчина, разбил стройматериалом одну из витрин и забрал два смартфона на 27 тысяч рублей. Задержали подозреваемого по приметам у железнодорожного вокзала. Задержанным оказался 30-летний омич без определенного места жительства.
> В одном из супермаркетов в начале апреля 2022 года приметил свою жертву ранее судимый 38-летний омич. Ею оказалась 77-летняя пенсионерка. Мужчина проследил за потерпевшей до самого дома, вошел вместе с ней в подъезд, где схитрил и стал подниматься по лестнице. Сам же услышал, на каком этаже остановился лифт, подбежал к бабушке и выхватил сумку, в которой было около 3 тысяч рублей. Установить подозреваемого помогли камеры, зафиксировавшие маршрут, которым убегал нападавший.
Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.
***** РЕЗОНАНС *****
> Подготовка к школьному концерту в парке на Космическом проспекте закончилась для 15-летнего подростка неприятностями. Днем 16 октября 2020 года мальчик репетировал песню на гитаре, когда к нему подошел пьяный 23-летний омич и попросил поиграть. Получив отказ, парень забрал инструмент стоимостью 8 тысяч рублей и ушел. Позже оперативники найдут и изымут гитару на Хитром рынке, а грабителя задержат в Кемеровской области, откуда тот пытался уехать на заработки в Иркутск.
> Всего полчаса понадобилось омским полицейским, чтобы задержать подозреваемого в грабеже в отношении 63-летнего пенсионера. Потерпевший рассказал, что вечером 12 января 2021 года он пошел в магазин за продуктами. На Космическом проспекте к нему подошел молодой парень и попросил 50 рублей якобы на проезд. Когда омич достал пачку денег, неизвестный выхватил их из рук и сбежал. Нападавшего нашли у магазина неподалеку от места преступления. Им оказался 26-летний омич, который уже успел потратить награбленное на алкоголь.
> Похищенным телефоном расплатился за поездку на такси 30-летний житель Омского района. Гаджет мужчина обманом отобрал у 16-летнего юноши, который ждал автобус на остановке «28-я Рабочая». Подозреваемый попросил телефон — якобы позвонить. Подросток откликнулся на просьбу, вот только незнакомец стал удаляться, а после просьбы вернуть мобильник и вовсе убежал.
Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.
***** РЕЗОНАНС *****
> Похитить телефон у водителя автобуса попыталась 36-летняя ранее судимая омичка. В середине мая 2021 года женщина якобы приготовилась к выходу из салона на остановке «Сибирский проспект» и, как только двери открылись, схватила гаджет, лежавший на приборной панели и попыталась сбежать. Однако потерпевший не растерялся, бросился за грабительницей и поймал ее в одном из дворов неподалеку от места преступления, после чего передал полицейским.
> На больничной койке закончилась попытка грабежа для 25-летнего омича: убегая с места преступления, он выскочил на дорогу и попал под колеса автомобиля. Все началось с того, что 28 октября 2021 года горе-грабитель пришел в магазин бытовой техники на улице 6-й Станционной и прихватил там с витрины планшетный компьютер за 30 тысяч рублей. Продавцы стали преследовать подозреваемого, вот тот и выбежал на проезжую часть.
> «Грабеж группой лиц». В один из февральских вечеров 2021 года они зашли в торговый павильон на улице Машиностроительной и поинтересовались, есть ли в продаже самса. Услышав отказ, мужчины разбили витрину и похитили коробку с дневной выручкой в сумме 22 тысячи рублей. Один из подозреваемых был одет в синюю куртку, другой — в красную. Яркая одежда и помогла выйти на грабителей: курки оперативники нашли в снегу и благодаря этому вышли на дом одного из фигурантов. Видимо, голод довел двоих омичей до уголовного дела по статье.
Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.
***** РЕЗОНАНС *****
> Целую серию ограблений в конце мая — начале июня 2020 года совершили 20- и 22-летний приятели. Во всех случаях жертвами были мужчины, которые ночью на свою беду оказывались в микрорайоне Солнечном или в районе автовокзала. Один из них лишился смартфона за 21 тысячу рублей, второй — 15 тысяч рублей наличными, а третий отдал нападавшим серебряную цепочку и мобильный телефон. Задержали товарищей, которые жили в соседних квартирах, на улице Звездной.
> Сумки с документами и деньгами на сумму 4900 рублей в подъезде собственного дома на улице Солнечной в середине марта 2021 года лишилась 48-летняя омичка. Вместе с ней в лифте поднимался молодой парень, который, когда двери открылись, толкнул женщину, вырвал сумку и сбежал. Потерпевшая подробно описала нападавшего, плюс он попал на камеры видеонаблюдения. В подозреваемом оперативники узнали ранее судимого 25-летнего омича, которого задержали в собственной квартире. На допросах выяснилось, что похожим способом задержанный ограбил 62-летнюю пенсионерку на улице Омской.
> Банальная прогулка в середине июня 2021 года закончилась для 11-летнего омского школьника общением с полицией в статусе потерпевшего. Ребенок гулял во дворе одного из домов по улице Звездной, когда к нему подошел неизвестный мужчина и выхватил смартфон за 20 тысяч рублей. Подозреваемого нашли и задержали буквально через час, им оказался ранее судимый 42-летний омич. Похищенный гаджет он успел сдать в ломбард.
Изнасилование - вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта с другим человеком без согласия. В российском уголовном праве определяется как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения, либо с использованием беспомощного состояния. Квалифицируется по статье 131 УК РФ.
Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.
***** РЕЗОНАНС *****
> Алкоголь не помешал 35-летнему омичу, ранее судимому за педофилию, сесть за руль и 4 августа 2019 года рано утром поехать кататься по городу. На улице Завертяева он увидел одиноко идущую 12-летнюю девочку и предложил ее подвезти. Девочка согласилась, но вместо дома омич увез ее за город в лес, где изнасиловал. После он подвез плачущего ребенка в Омск и уехал. Школьница тут же рассказала о случившемся родственникам, и насильника задержали.
> Банальный поход на работу закончился кошмаром для 51-летней женщины — бухгалтера одной из крупных фирм. Рано утром 15 декабря 2020 года на улице 8-й Ремесленной на омичку набросился пьяный 27-летний рецидивист, который затащил ее в частный дом своего приятеля и там изнасиловал. Практически в тот же день насильник был задержан.
Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.
***** РЕЗОНАНС *****
> Не совсем обычный способ «уединиться» со своей жертвой избрал 37-летний омич. Днем 31 мая 2020 года он употребил «спайс» и в полном неадеквате забрел в подъезд одного из домов на улице 50 лет Профсоюзов, где набросился на 33-летнюю женщину. Затем он выбил ногой дверь в комнату 60-летней пенсионерки, порезал хозяйку осколком бутылки и затащил незнакомку внутрь. Омички сумели отбиться от нападавшего и выбежали в подъезд, где позвали на помощь.
> Больше часа пришлось снимать с березы 36-летнего подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Все произошло 13 января 2022 года: мать девочки ушла на работу, а ее сожитель, будучи под наркотиками, изнасиловал свою падчерицу. После надругательств девочка убежала к старшей сестре, и с насильником пошел разобраться ее муж, от которого педофил и спасался на дереве. За свои деяния верхолаз получил 15 лет в колонии строгого режима.
Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.
***** РЕЗОНАНС *****
> «Галантный» поступок совершил 36-летний омский таксист после того, как жестоко изнасиловал свою 21-летнюю пассажирку, — он «любезно» отвез девушку домой. Все началось с того, что вечером 20 апреля 2020 года омичка возвращалась из больницы и поймала на улице такси. Однако вместо дома водитель отвез девушку на Окружную дорогу, где изнасиловал. После задержания насильник пытался убедить силовиков, что все было по обоюдному согласию, но провалил исследование на полиграфе.
> «Притомился» и уснул в кустах неподалеку от места преступления 38-летний ранее судимый за убийство житель Омска. Около полуночи 2 июня 2020 года рядом с частными домами на улице 9-я Линия он набросился на возвращавшуюся домой 45-летнюю женщину, жестоко избил, пригрозил убийством и изнасиловал. Омичка сразу же обратилась в полицию, и оперативники в течение часа нашли нападавшего — он мирно спал в кустах неподалеку от места своих развратных деяний.
Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.
***** РЕЗОНАНС *****
> Двойное унижение и издевательства пришлось пережить супружеской паре из Омска сразу после встречи нового, 2021 года. Ночью 2 января в дом к супругам вломились 41-летний и 20-летний рецидивисты. Пока старший обвиняемый общался с хозяином квартиры, младший избил и изнасиловал его 49-летнюю супругу. После нападавшие забрали мобильные телефоны потерпевших и ушли дальше праздновать. Когда деньги на выпивку кончились, они вернулись к супругам, вновь избили и изнасиловали женщину, а также забрали телевизор. Через несколько часов эта парочка была задержана силовиками.
> Не успел уехать в Москву 36-летний обвиняемый в изнасиловании 22-летней девушки, которая мирно ожидала общественный транспорт на остановке «6-я Станционная». Около 22 часов 21 сентября 2021 года к омичке подошел незнакомый мужчина и предложил познакомиться. Получив отказ, незнакомец набросился на девушку, затащил ее в кусты, где изнасиловал и ограбил. Криминалисты выделили ДНК подозреваемого и выяснили, что ранее он был судим за аналогичные деяния, а после нападения на девушку купил билет на поезд и едет в Москву. Собственно, прямо по пути в столицу его и задержали.
> Визит участкового в многоэтажку по улице 2-й Трамвайной на сообщение о квартирной краже помог предотвратить куда более серьезное преступление. Поднимаясь по лестнице, полицейский заметил взрослого мужчину и полураздетую школьницу. Как выяснилось, ранее 42-летний житель соседнего государства познакомился в интернете с 14-летней девочкой, назначил ей встречу и заманил в подъезд, где совершил развратные действия и пытался изнасиловать.
Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.
***** РЕЗОНАНС *****
> Ночью 11 июня 2020 года пьяный 43-летний омич пробрался в чужой дом, куда через некоторое время с ночной смены вернулась 55-летняя хозяйка. Незваный гость избил и изнасиловал женщину, а после этого попался на хитрость. Потерпевшая предложила сходить в магазин за алкоголем и в торговой точке попросила о помощи. В итоге насильника скрутили и задержали два покупателя и продавец.
> Около 5 часов утра 24 июля 2021 года возле одного из домов на улице Перелета экс-сотрудница полиции услышала крики женщины о помощи и позвонила бывшим коллегам. На место оперативно прибыл наряд и задержал 32-летнего мужчину. Выяснилось, что он и его 39-летний приятель, который успел сбежать, затащили в кусты и изнасиловали 32-летнюю омичку, возвращавшуюся со смены в кафе. Через несколько дней был задержан и второй насильник.
Кража - тайное хищение чужого имущества. Квалифицируется по статье 158 УК РФ.
Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.
***** РЕЗОНАНС *****
> Лысина и густые брови стали решающими в поимке омича, который обворовал 64-летнего пенсионера. Все произошло 23 февраля 2022 года, когда потерпевший отмечал День защитника Отечества и позвал к себе случайного прохожего по имени Сергей. Наутро гость исчез, а вместе с ним пропали кожаная куртка, смартфон и гитара. В полицию мужчина обратился только через месяц, так как был в больнице. Силовики нашли продавца магазина, который запомнил этих двоих и сказал, что подозреваемый тут частый клиент и, мол, он лысый и с густыми бровями. Омича задержали, изъяли телефон и куртку, а вот гитару он просто оставил в подъезде, и она пропала.
> Прямо с чердака частного дома по улице Сазонова умудрилась украсть велосипед 38-летняя омичка. Пропажу только через некоторое время обнаружила 28-летняя хозяйка, которая решила достать велик, но не нашла его на месте. Как оказалось, подозреваемая до недавнего времени снимала одну из комнат в жилище, потому и попала первой под подозрение. Женщину задержали в середине мая 2022 года и доставили в отдел, где она созналась в краже и рассказала, что продала чужой транспорт всего за 1000 рублей.
> Знакомство с «милой» барышней на сайте знакомств обернулось для 27-летнего омича потерей денег. После общения девушка предложила сходить на шоу популярных стендап-комиков. Кавалер согласился и решил оплатить билеты, тогда новая знакомая скинула ссылку для онлайн-покупки. Омич ввел данные банковской карты, перевел 3600 рублей, но получил сообщение, что операция не прошла. В службе поддержки попросили ввести данные карты еще раз, а потом приятная особа вдруг заблокировала потерпевшего и удалила свой аккаунт. Тут-то и стало ясно, что работали мошенники.
Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.
***** РЕЗОНАНС *****
> Свидание с 21-летним парнем в собственной квартире, пока родители были на даче, закончилось для 16-летней омички общением с полицией. Когда взрослые вернулись, они не нашли на месте золотую цепочку и деньги. В общей сложности сумма ущерба составила около 215 тысяч рублей. Силовики поговорили с юной барышней, узнали о рандеву с кавалером, нашли и задержали его. У ранее судимого подозреваемого нашли украденную цепь и всего 2 тысячи рублей, оставшиеся 63 он уже потратил.
> Чуть более 2 часов понадобилось 21-летнему омичу, чтобы украсть забор, который огораживал аварийный дом на улице 20-го Партсъезда. Под покровом ночи в начале ноября 2022 года он кусачками демонтировал 29 листов профнастила, остановил “газель”, заплатил водителю 500 рублей, а также попросил двух прохожих погрузить ограду. Помощникам парень отдал по 1000 рублей каждому. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей, вот только продать украденное подозреваемый не успел — все листы оперативники нашли на заброшенном дачном участке.
> Дорожный конфликт во дворе жилого дома по проспекту Мира закончился двойной кражей. В конце ноября 2022 года омские супруги преспокойно ехали на своем автомобиле. В этот же момент по тротуару шло трио подвыпивших мужчин, один из которых споткнулся и упал. Вставая, он задел иномарку, вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. В потасовке у водителя выпал телефон, который подхватил один из оппонентов, а второй прихватил гаджет супруги, лежавший в машине. Подозреваемых нашли по приметам уже через полчаса.
Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.
***** РЕЗОНАНС *****
> Навоз привел омских полицейских к подозреваемому в краже электросамоката, который пропал в апреле 2022 года. Пропажа вскрылась сразу, а система навигации указала, что транспорт находится где-то в районе улицы 8-й Рабочей. Оперативники выехали туда, поговорили с местными жителями, но самокат не нашли. На следующий день сигнал навигатора сработал вновь, на этот раз на улице Новосибирской. Там в кустах и нашелся самокат, правда, весь измазанный навозом. Эта пахучая деталь и привела силовиков в дом 33-летнего местного жителя, который держал домашнее хозяйство. Мужчина не стал отпираться и признался в краже.
> На пожарные шланги из подъезда жилого дома на улице Кирова позарился 26-летний омич. Пропажа вскрылась в конце апреля 2022 года, ущерб представители управляющей компании оценили в 12 тысяч рублей. Полицейские нашли свидетеля, который видел, как молодой парень грузил объемный мешок в такси. Очевидец запомнил номер автомобиля, по которому вышли на таксиста, а затем и на подозреваемого. Похищенные шланги задержанный успел продать случайному прохожему за 2500 рублей.
> Сразу 16 золотых украшений на общую сумму свыше 275 тысяч рублей недосчиталась 19-летняя студентка одного из омских училищ. В краже потерпевшая сразу же обвинила 20-летнюю бывшую одногруппницу. Девушка была частой гостьей в съемной квартире на улице Богдана Хмельницкого, а затем забрала документы из учебного заведения и перестала ходить в гости. Тогда-то и обнаружилась пропажа. Приятельница обещала все вернуть и даже написала расписку, но потом просто пропала. Полицейские нашли подозреваемую и выяснили, что при каждом визите она крала по одному украшению и сдавала их в ломбард, а вырученные 50 тысяч рублей потратила на погашение кредита.
Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.
***** РЕЗОНАНС *****
> Детская мечта 25-летнего омича довела его до уголовного дела. Молодой человек с юных лет грезил о собаке породы хаски, потому, когда в один из последних дней апреля 2022 года он проходил мимо магазина на улице 9-й Ленинской и увидел пса любимой породы, то не смог устоять и забрал его себе. Выяснилось, что была украдена известная в Омске работница центра канис-терапии по кличке Эся. Ориентировки на животное расклеили по всему району, и через сутки в полицию позвонили неравнодушные граждане, которые рассказали, что видели похожую собаку в частном доме на улице Добролюбова. Там оперативники и нашли Эсю.
> За проживание в номере хостела на улице Серова трое омичей рассчитались имуществом из этой же гостиницы. В конце июня 2022 года хозяин заведения заявил о пропаже телевизора и морозильной камеры на 20 тысяч рублей. Незадолго до пропажи из хостела съехали несколько постояльцев. Найти «клиентов» не составило особого труда — один был задержан в Центральном округе, еще двое – в Шербакульском районе. На допросах омичи 23, 24 и 28 лет рассказали, что денег на оплату номера не было, вот они и сдали технику в ломбард, получили за все 3500 рублей, рассчитались, а остальную сумму пустили на продукты и такси.
> Оставленные в камере хранения супермаркета пакеты с продуктами и вещами на 41 тысячу рублей стали добычей 43-летнего омича. Жертвой воришки оказалась 72-летняя пенсионерка. Пока бабушка делала покупки, подозреваемый, который тоже отоваривался в магазине, заметил плохо закрытую дверь ячейки и прихватил чужое имущество. Задержали мужчину буквально через час на Иртышской набережной — он преспокойно шел на рыбалку, где и хотел полакомиться украденными продуктами. Однако вместо этого пришлось проследовать в отдел полиции.
Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.
***** РЕЗОНАНС *****
> Чересчур утомился на работе 28-летний автомойщик из Омска, да так, что решил добраться до дома на чужом транспорте. Выбор пал на велосипед 54-летней омички, который приглянулся ему из-за красной рамы. На двухколесном средстве передвижения омич добрался до магазина на улице 1-й Енисейской, где прихватил мороженое и «энергетик», вот только «запамятовал» рассчитаться и был пойман. Неожиданностью для «воришки» стал приезд полицейских: ему пришлось не только сознаться стражам порядка в краже из торговой точки, но и про велосипед рассказать.
> Двадцатишестилетний омич прогулял в бане все деньги которые получил в ломбарде за краденые вещи и технику. Сотовые телефоны, игровую приставку, маникюрный набор, ноутбук и золото всего на 73 тысячи рублей парень прихватил из дома, где ранее снимал жилье. Будучи пьяным, мужчина просто шел по улице, решил заглянуть в свое бывшее жилище, заметил, что дверь не заперта, вот и воспользовался ситуацией, учитывая, что 29-летняя хозяйка отсутствовала. На след подозреваемого полицейские вышли через ломбарды, куда он сдал некоторую технику за 13 тысяч рублей.
> Ошибка кассира довела 47-летнего омича до уголовного дела о краже в особо крупном размере. Все началось с того, что в октябре 2022 года в автосалоне на улице Новороссийской он продал свой автомобиль «Лада Веста» более чем за 1 млн рублей и тут же приобрел «Ладу Гранту». На кассе мужчина должен был получить разницу в 250 тысяч рублей, однако девушка-кассир ошиблась и выдала клиенту в 10 раз больше — 2.5 млн рублей. После задержания денег в квартире фигуранта не оказалось, потому полицейские изъяли только что купленный автомобиль как компенсацию ущерба.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, квалифицируются по статьям 228, 230, 231, 232, 234 УК РФ. Сюда подпадают хранение, распространение, приобретение, изготовление, перевозка, склонение к употреблению, возделывание наркосодержащих растений, организация притонов.
Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.
***** РЕЗОНАНС *****
> Более 1.5 килограммов мефедрона прикупил в Новосибирской области 26-летний омич. Наркотики он перевез в Омск, часть расфасовал, устроил закладки, но в январе 2019 года был задержан силовиками. Позже фигуранту уголовного дела удалось сбежать в Екатеринбург, где он жил по поддельным документам, но и там его нашли и вернули в Омск. За партию наркотиков, которая на черном рынке потянула бы на 3 млн рублей, он получил 11 лет колонии.Семейный наркокартель организовал 46-летний житель Омска. В свою деятельность он вовлек 32-летнюю сожительницу и ее престарелых родителей — 58-летнюю мать и 63-летнего отчима. Задержали эту банду в середине сентября 2021 года и при обысках изъяли более 3 тысяч разовых доз «синтетики», полмиллиона рублей, золото и украшения и два дорогостоящих автомобиля. В этой истории пострадали и маленькие дети: их забрали из семьи и поместили в детский дом.
> В первых числах августа 2022 года в центре Омска на набережной Тухаческого полицейские задержали 34-летнего мужчину, у которого при досмотре нашли 10 свертков с метадоном. Такие же пакеты силовики найдут и в пяти тайниках-закладках. Общий вес изъятого превысил 110 граммов. Задержанный работал оптовым курьером в интернет-магазине в одном из популярных мессенджеров, а наркотики опийной группы фасовал у себя в квартире.
Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.
***** РЕЗОНАНС *****
> Приторговывать галлюциногенными растениями решили два родных брата из Омска. Старший из них, 44-летний омич, бережно хранил у себя квартире и на даче 390 граммов конопли и более 460 граммов марихуаны. Младший, которому на тот момент было 34 года, арендовал слесарный цех в Советском округе, где при обысках в середине августа 2020 года силовики нашли еще почти 400 граммов марихуаны. Все это «добро» родственники вырастили в домашних условиях.
> Более 90 граммов N-метилэфедрона, или попросту синтетической соли, изъяли полицейские у 30-летнего жителя Любинского района. Наркотики мужчина забрал в августе 2022 года из тайника-закладки в Советском округе, и сразу после извлечения был задержан. При обыске у него нашли сразу 80 свертков. Наркокурьером задержанный проработал всего около 2 месяцев и успел заработать лишь среднюю месячную зарплату по региону, однако моментально «обогатился» уголовным делом с максимальным наказанием до 20 лет колонии.
> Беременность и маленький 7-летний ребенок не остановили 28-летнюю омичку от соблазна разбогатеть на торговле наркотиками. Вот только этим планам было не суждено сбыться: 12 мая 2021 года у дома на улице Коммунальной девушку задержали силовики и нашли у нее 12 свертков с синтетическими наркотиками общим весом более 18 граммов. К слову, часть наркотиков задержанная планировала продать, а часть — оставить для личного употребления.
Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.
***** РЕЗОНАНС *****
> Банду торговцев героином сколотил в Омске экс-наркополицейский. По версии следствия, все началось еще в 2016 году и продолжалось вплоть до задержания в 2019 году. В свою деятельность бывший сотрудник упраздненного УФСКН вовлек еще шесть человек. Наркоторговцы работали не только в Омске, но и в других городах страны, например в курортном Сочи. При задержании у членов банды изъяли более 3 килограммов героина.
> Более 80 граммов мефедрона изъяли полицейские у жителя Горьковского района, которого задержали в последних числах октября 2021 года на выезде из Омска. Наркотики курьер должен был разложить по тайникам-закладкам в Октябрьском и Центральном округах, которые ему через мессенджеры указывал куратор. Для задержания торговца силовики провели целую операцию: сначала его остановили сотрудники ДПС якобы для проверки документов, а после к автомобилю подъехала скорая помощь, где и находились оперативники.
> Сразу 10 уголовных дел «заработал» 37-летний житель Октябрьского округа, который занимался распространением наркотиков. Сначала мужчина трудился в одиночку, но когда дослужился до оптового курьера, то любезно пригласил в свой бизнес 38-летнего приятеля, который недавно освободился из колонии. Одного из этой парочки спецназ задержал в лесу недалеко от Черлакского тракта в первых числах октября 2022 года почти с 2 килограммами мефедрона. У второго в квартире нашли еще более 50 граммов наркотиков.
Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.
***** РЕЗОНАНС *****
> Заработать и купить дорогие гаджеты решил 17-летний школьник из Омска и не придумал ничего лучше, чем устроиться закладчиком наркотиков. Бурная трудовая деятельность на этом поприще продлилась чуть более двух месяцев и прервалась в начале августа 2022 года, когда юношу задержали в поселке Северном с более чем 30 граммами N-мефедрона. Теперь о смартфонах и планшетах юному омичу придется забыть надолго — по УК РФ ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
> Почти 700 граммов героина и обрез ружья изъяли омские полицейские у 55-летнего омича и его 33-летнего зятя. Задержали эту парочку в марте 2021 года в одном из садоводческих товариществ в Ленинском округе. Для бойкой торговли наркотиками мужчины создали канал в мессенджере, оборудовали гараж в Военном городке, приобрели неприметный автомобиль «Нива», а оплату получали на счет в криптовалюте.
> Попалась на муляже парочка наркокурьеров из Томска. Супруги, 32-летняя женщина и 33-летний мужчина, приехали в Омск за партией наркотика, который должны были забрать в лесополосе в Ленинском округе. Вот только сей тайник намного раньше нашли силовики и подменили его на «пустышку». Ничего не подозревающие томичи преспокойно забрали закладк и поехали в гостиницу, где их и задержали.
Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.
***** РЕЗОНАНС *****
> В начале апреля 2021 года бойцы спецназа «Гром» задержали в омске 31-летнего так называемого координатора крупного интернет-магазина наркотиков. Он контролировал работу закладчиков, отчитывался по остаткам наркотиков у них и начислял «зарплату». Во время обысков в автомобиле, в гараже и в доме задержанного силовики найдут гашиш и марихуану, героин и мефедрон. Часть наркотиков были изъяты из тайника на улице Мостотряд.
> В последних числах января 2022 года в Омске на торговле наркотиками попались три несовершеннолетние девочки. Сначала у одного из домов на улице 1-й Рыбачьей оперативники задержали 16-летнюю ученицу 10-го класса и ее 17-летнюю подружку. У них изъяли более 125 граммов «синтетики». Позже была задержана еще одна 17-летняя участница этой девичьей банды. Выяснилось, что юные барышни снимали квартиру, где взвешивали и фасовали наркотики. На эту «работу» они устроились по интернету и сначала были простыми закладчиками, а потом стали получать уже оптовые партии.
> Два высших образования не спасли 43-летнюю омичку от героиновой зависимости со сроком более 10 лет и судимости за торговлю наркотиками. В конце июня 2022 года женщина вновь стала фигуранткой уголовного дела за организацию наркопритона в своей квартире на улице 70 лет Октября. Наркозависимые попадали туда за определенное вознаграждение.