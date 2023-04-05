Убийство - лишение жизни кого-либо. С 1996 года в уголовном праве России под данным преступлением понимается только умышленное причинение смерти другому человеку. Основной статьей по «убийству» является ст. 105 УК РФ.



Центральный округ Омска традиционно считается одним из самых спокойных округов города. Однако из-за самого высокого процента населения и вхождения в состав откровенно депрессивных территорий (мкр Первокирпичный, например) и внушительного частного сектора, а также из-за транзитного положения между другими округами ЦАО все равно занимает первое место по количеству совершенных преступлений.



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> Ночью 12 июля 2020 года в экстренные службы поступил вызов с сообщением о пожаре в одной из квартир по улице 28-й Северной. Когда после тушения в квартиру вошли силовики, они были шокированы: в комнате они нашли окровавленное тело 32-летней хозяйки, которая была на 9-м месяце беременности. В тот же день был задержан подозреваемый — 35-летний отец нерожденного малыша. Мужчина не хотел ребенка и всячески избегал уплаты алиментов, потому забил экс-возлюбленную металлической трубой и поджег квартиру. Суд приговорил его к 18 годам строгого режима.



> В праздничную ночь 1 мая 2022 года в ресторане «Малибу» крупно повздорили две компании. Во время словесной перепалки один из мужчин ударил в лицо 29-летнего посетителя, отчего тот упал и ударился головой. Травма оказалась настолько серьезной, что парень умер еще до приезда скорой помощи. Убийцу задержали этой же ночью — им оказался 39-летний помощник судьи Артем Саркисян. Приговор по этому делу еще не вынесен.



> Рано утром 30 мая 2022 года тишину во дворе одного из домов на улице 27-й Северной нарушили громкие крики женщины. Выяснилось, что была убита 34-летняя преподавательница Института водного транспорта. В тот же день в полицию с повинной пришел ее 39-летний бывший муж. Мотивом для этого преступления якобы стало то, что омичка не давала обвиняемому видеться с 4-летним сыном. Вердикта суда по этому делу еще нет.



Советский округ — некогда столица «гопоты» и наркотрафика с годами стала сильно безопаснее. Сейчас же это округ с самыми средними показателями в Омске. Особенность его криминогенности — наличие нескольких районов многоэтажной застройки с дворами-колодцами, в которых чаще всего и происходит все самое криминальное — продаются наркотики и совершаются нападения.



***** РЕЗОНАНС *****



> Накануне празднования Нового, 2020 года в одной из квартир в Советском округе произошло убийство, которое шокировало всю Россию. Вернувшаяся с вахты омичка застала свою 15-летнюю дочь в постели с 18-летним парнем. Вспыхнул конфликт, во время которого школьница вместе с любовником изрезали женщину ножом, а потом добили ее молотком. На следствии выяснилось, что эта парочка уже давно планировала убийство. Суд приговорил школьницу к 8 годам в воспитательной колонии, а ее ухажера — к 13 годам строгого режима.



> В ночь с 27 на 28 января 2021 года на одной из улиц в Советском округе двое извергов ради пакета с несколькими бутылками пива набросились с ножом на двоих приятелей — молодого омского футболиста Егора Дробыша и Виталия Романчука. Дробыш получил ранение в сердце и умер на месте, жизнь Виталия сумели спасти врачи. Непосредственного убийцу Егора суд пожизненно лишил свободы, его соучастник получил 6 лет строгого режима.



> Нелестные комментарии в адрес ребенка и алкоголь стоили жизни 60-летнему мужчине. Все началось с того, что 15 июля 2021 года омич под алкоголем поругался со своей 36-летней сожительницей и бросил в сердцах в адрес пасынка: «Чтоб он сдох!». После этих слов женщина взяла топор, подошла со спины и несколько раз ударила сидевшего в кресле омича по голове. От травм последний умер мгновенно.



Октябрьский округ — традиционно один из самых криминогенных. Омский «Детройт» или «Чикаго» в целом похож на свои заграничные аналоги — плохая инфраструктура, обилие промышленных предприятий и один из самых удручающих пейзажей за окном. Общая депрессивность района выплескивается в агрессию, поэтому здесь наиболее часто совершаются насильственные преступления, а вот сексуального характера — сильно реже.



***** РЕЗОНАНС *****



> Рано утром 10 июня 2020 года возле домов на улице Масленникова нашли окровавленное тело женщины. Убитой оказалась мать двоих маленьких детей, жившая неподалеку. В тот же день задержали подозреваемых — 34-летнюю соседку погибшей и ее 35-летнего брата. Женщины давно враждовали между собой, а в то утро в конфликт вмешался тот самый родственник. Парочка жестоко избила омичку и несколько раз ударила ее ножом. Затем они раздели потерпевшую и забрали ее вещи и телефон. Суд оценил эту расправу на 13 лет колонии для каждого.



> Ревность и алкоголь стали причиной убийства жительницы Омска. Кровавую расправу над ней практически на глазах 6-летнего сына учинил бывший 35-летний возлюбленный. Все произошло 7 июля 2022 года: после словесной ругани мужчина жестоко избил женщину, а затем ударил ее ножом в грудь и шею. В этот момент в соседней комнате находился 6-летний сын пары. От травм омичка скончалась на месте, а подозреваемый пытался покончить с собой, но его спасли. Суд приговорил его к 9.5 годам строгого режима.



> Кровавой поножовщиной закончился по-человечески добрый поступок в одной из квартир по проспекту Космическому. Там силовики нашли тело 30-летнего мужчины, здесь же находился и подозреваемый — 57-летний хозяин квартиры. Со слов последнего, он увидел в подъезде лежавшего на полу пьяного соседа и затащил его к себе. Когда тот проснулся, то стал буянить и оскорблять своего спасителя, за что и получил удар ножом в шею.



Ленинский округ — самый крупный в Омске. Основной точкой притяжения людей является железнодорожный вокзал. Наиболее криминальные участки округа расположены на юге, где присутствует частный сектор и проживает множество представителей различных культур. Постоянные стычки и ссоры на национальной почве, слишком большая территория и отсутствие камер наблюдения — вот залог высокой криминогенности района.



***** РЕЗОНАНС *****



> Жестокая драма средь бела дня разыгралась во дворе многоэтажки по улице Молодогвардейской. Там 17 июля 2020 года на глазах у жителей дома изрезали ножом 28-летнего таксиста. Позже выяснилось, что таким образом с любовником своей супруги разделался 35-летний омич. Мужчина пришел к дому «обидчика» с топором и двумя ножами и набросился на него, как только тот вышел из машины. После он снял умирающего мужчину на видео и выслал эти кадры неверной жене. За убийство суд приговорил ревнивого мужа к 14 годам строгого режима.



> Днем 22 января 2022 года в одном из частных домов силовики застали страшную картину: на кровати, прижавшись друг к другу, лежали 33-летняя женщина и ее 39-летний бывший супруг, который служил спасателем в региональном МЧС. По версии следствия, в тот день мужчина пришел к экс-жене, дождался, пока дети уйдут в школу, зашел в дом и во время ссоры зарезал возлюбленную. Затем он уложил женщину на кровать, прижался губами к ее щеке и покончил с собой.



> Днем 16 сентября 2022 года в гараже собственного дома на улице Крылова родственники нашли тело омского бизнесмена, директора и учредителя ООО «Поли-Про-Пак» с огнестрельными ранениями. Через 4 дня, 20 сентября, в Тюмени был задержан 57-летний подозреваемый, которым оказался школьный приятель убитого. Мотивом для расправы стал некий долг, который обвиняемый хотел вернуть продажей машин из ОАЭ, однако Плахин отказался. Приговор по этому делу еще не оглашен.



Кировский округ — самый неосвоенный в плане территорий из всех округов города, но и один из самых криминогенных. На территории ощущается острый недостаток инфраструктуры, местами хаотичная застройка и есть свой частный сектор. А в таких условиях непременно развивается бандитизм, который идет рука об руку с разбойными нападениями.



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> Вечером 16 октября 2020 года в подъезде одного из домов в Старом Кировске был жестоко избит омский рэпер Виталий Колмаков. Парень пытался разнять драку, но агрессоры переключились на него и забили до смерти. Виталий скончался на месте на руках у супруги. За это деяние 23-летний убийца музыканта получил 9 лет строгого режима, его 17-летний подельник — 6.



> В августе 2020 года на СТО на улице 22-го Декабря разыгралась кровавая драма, которой предшествовал спор в социальных сетях. После словесной перепалки в онлайне оскорбленный омич приехал на работу к своему оппоненту и выстрелил в него из пневматической винтовки. Потерпевший получил смертельную травму и скончался на месте. Тот роковой выстрел суд оценил на 8 лет строгого режима.



> Днем 20 августа Омск был шокирован известием, что в одной из квартир было найдено изрезанное ножом тело 22-летней девушки, которая была прикована к инвалидной коляске. Обвиняемым по этому делу стал 21-летний знакомый убитой, который пришел к ней в гости, оскорбился из-за какой-то шутки и нанес несчастной не менее 86 ударов ножом. Суд признал его виновным и отправил в колонию на 15 лет и 4 месяца.