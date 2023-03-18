3-8 ч в зависимости от нагрузки
USB 3.0. - 4 шт., HDMI 1 шт., mini jack 3.5 mm 1 шт., USB Type C - 1 шт.
Время автономной работы от батареи
Емкость аккумуляторной батареи
Устройства хранения данных
Ethernet 1 Гбит/с (максимально 2,5 Гбит/с)
Тип графического процессора
16 ГБ (максимально 128 ГБ - 2х64), SO DIMM DDR4, 2 канала
Эльбрус-2С3 (2 ядра, 1,6 ГГц)
3-5 ч в зависимости от нагрузки
USB 3.0. - 4 шт., HDMI 1 шт., mini jack 3.5 mm 1 шт., USB Type C - 1 шт.
Время автономной работы от батареи
Емкость аккумуляторной батареи
Устройства хранения данных
Ethernet 1 Гбит/с (максимально 10 Гбит/с)
Тип графического процессора
16 ГБ (максимально 128 ГБ - 2х64), SO DIMM DDR4, 2 канала
Байкал-М (BE-M1000, 8 ядер, 1,5 ГГц)
3-5 ч в зависимости от нагрузки
USB 3.0. - 4 шт., HDMI 1 шт., mini jack 3.5 mm 1 шт., USB Type C - 1 шт.
Время автономной работы от батареи
Емкость аккумуляторной батареи
Устройства хранения данных
Ethernet 1 Гбит/с (максимально 10 Гбит/с)
Тип графического процессора
16 ГБ (максимально 128 ГБ - 2х64), SO DIMM DDR4, 2 канала
Байкал-М (BE-M1000, 8 ядер, 1,5 ГГц)