“Особенность наших решений в том, что мы работаем на отечественных процессорах: “Байкале” и “Эльбрусе”. Их использование накладывает особые требования к продукту как с точки зрения конструкции и используемых комплектующих, так и с точки зрения прикладной пользы - возможности использования специализированного программного обеспечения. Не все западные программы могут на этих ноутбуках работать.



Кому такой ноутбук сейчас нужен? Компаниям, попавшим под санкции, госкомпаниям. Если не учитывать диктатуру ограничений, такой продукт нужен всей стране”