ЗАЩИЩЕННЫЙ.
Самый надежный ноутбук
BITBLAZE
НАДЕЖНЫЙ.
НАШ.
Санкции не оставили российский рынок без иностранных ноутбуков. Но существенно осложнили покупку запчастей для их ремонта. Поэтому рядовые пользователи начали искать отечественную альтернативу.
Санкции не оставили российский рынок без иностранных ноутбуков
Несмотря на то, что по крайней мере Евросоюз запретил их поставку в Россию, значительная часть брендов - Dell, HP, Acer, а также MSI, Asus и Lenovo - попадают в страну через параллельный импорт. Более остро проблема стоит для компаний с государственным участием. Правительство страны установило требование: более половины закупленной ими техники должна быть российской.
отечественная разработка
“МЫ ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ НОУТБУК С МАКСИМАЛЬНОЙ ОПОРОЙ НА ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ В РОССИИ. И ЕСЛИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ, ТО МЫ СМОЖЕМ НА НИХ ПЕРЕЙТИ, ПОТОМУ ЧТО РАЗРАБОТКУ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - КОРПУСА И МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ - МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ”,
- директор BITBLAZE Максим Копосов.
“такой продукт нужен всей стране”
“Особенность наших решений в том, что мы работаем на отечественных процессорах: “Байкале” и “Эльбрусе”. Их использование накладывает особые требования к продукту как с точки зрения конструкции и используемых комплектующих, так и с точки зрения прикладной пользы - возможности использования специализированного программного обеспечения. Не все западные программы могут на этих ноутбуках работать.

Кому такой ноутбук сейчас нужен? Компаниям, попавшим под санкции, госкомпаниям. Если не учитывать диктатуру ограничений, такой продукт нужен всей стране”
коммерческий директор BITBLAZE Яна Барыш
Ноутбук на российских процессорах защищен от санкционного давления и кибератак
В XXI веке сложно представить свою жизнь без ноутбука. С его помощью учатся школьники, меняют мир офисные работники, контролируют работу предприятий инженеры.
низкое энергопотребление
"Эльбрус" - это серия 8-ядерных процессоров, разработанных на базе одноименной отечественной архитектуры.
Первые опытные образцы появились в 2014 году, в 2018-м была завершена разработка новой, модернизированной версии процессора.
высокий уровень производительности и информационной безопасности
"Байкал" - это российский процессор, разработанный в 2018 году. Обе серии процессоров отличаются большой производительностью и высоким уровнем безопасности.
Его ключевая особенность – низкое энергопотребление.
“первый полностью российский ноутбук”
“Это первый полностью российский ноутбук, который выйдет на российский рынок. Судя по тому, что интерес к нам проявляли и розничные ритейл-сети - "Ситилинк", DNS, - простым пользователям можно будет купить ноутбук.

Для крупных заказчиков мы можем делать специальные модификации. Мы общались с "Норильским никелем", они готовы были рассказать, что им нужно доработать, чтобы они могли использовать наш ноутбук. Мы к этому технологически готовы”
директор BITBLAZE Максим Копосов
bitblaze
Группа компаний BITBLAZE появилась в 2009 году и работает в Омске и Москве. Изначально она занималась разработкой профессионального серверного оборудования на российских процессорах - у сотрудников был опыт, необходимый для создания ноутбука. Первым идеей загорелся один из сотрудников. Он обратил внимание: серьезное намерение государства на поддержку отечественных разработок есть, а подходящего продукта на рынке нет.
“На первых порах мы приходили на предприятия с заказом на изготовление корпусов для ноутбуков. Там отвечали, что не справятся.
Мы нашли талантливого энтузиаста с производством в гараже, он сделал первую версию.
Потом мы пришли на завод, который говорил, что это невозможно, и там уже были готовы помочь нам. Сложно найти партнеров, пока тебя не знают. Замкнутый круг, но, я считаю, мы его преодолели”.
директор BITBLAZE Максим Копосов
6000 мА*ч
2,2 кг
383,5*259,0*25,0 мм
3-8 ч в зависимости от нагрузки
USB 3.0. - 4 шт., HDMI 1 шт., mini jack 3.5 mm 1 шт., USB Type C - 1 шт.

Вес
Габариты
240 ГБ, SSD M2
Время автономной работы от батареи
Емкость аккумуляторной батареи
Разъемы
Linux системы
Коммуникации
Накопитель
Устройства хранения данных
Ethernet 1 Гбит/с (максимально 2,5 Гбит/с)
Поддерживаемые ОС
Сетевой контроллер
Интегрированный
Тип графического процессора
16 ГБ (максимально 128 ГБ - 2х64), SO DIMM DDR4, 2 канала
Оперативная память
Эльбрус-2С3 (2 ядра, 1,6 ГГц)
Процессор
Конфигурация
IPS
Тип матрицы экрана
1920x1080
Разрешение экрана
15,6”
Диагональ экрана
Экран
6000 мА*ч
2,2 кг
383,5*259,0*25,0 мм
3-5 ч в зависимости от нагрузки
USB 3.0. - 4 шт., HDMI 1 шт., mini jack 3.5 mm 1 шт., USB Type C - 1 шт.

Вес
Габариты
240 ГБ, SSD M2
Время автономной работы от батареи
Емкость аккумуляторной батареи
Разъемы
Linux системы
Коммуникации
Накопитель
Устройства хранения данных
Ethernet 1 Гбит/с (максимально 10 Гбит/с)
Поддерживаемые ОС
Сетевой контроллер
Интегрированный
Тип графического процессора
16 ГБ (максимально 128 ГБ - 2х64), SO DIMM DDR4, 2 канала
Оперативная память
Байкал-М (BE-M1000, 8 ядер, 1,5 ГГц)
Процессор
Конфигурация
IPS
Тип матрицы экрана
1920x1080
Разрешение экрана
15,6”
Диагональ экрана
Экран
6000 мА*ч
2,9 кг
387,5*258,0*40,5 мм
3-5 ч в зависимости от нагрузки
USB 3.0. - 4 шт., HDMI 1 шт., mini jack 3.5 mm 1 шт., USB Type C - 1 шт.

Вес
Габариты
240 ГБ, SSD SATA III
Время автономной работы от батареи
Емкость аккумуляторной батареи
Разъемы
Linux системы
Коммуникации
Накопитель
Устройства хранения данных
Ethernet 1 Гбит/с (максимально 10 Гбит/с)
Поддерживаемые ОС
Сетевой контроллер
Интегрированный
Тип графического процессора
16 ГБ (максимально 128 ГБ - 2х64), SO DIMM DDR4, 2 канала
Оперативная память
Байкал-М (BE-M1000, 8 ядер, 1,5 ГГц)
Процессор
Конфигурация
IPS
Тип матрицы экрана
1920x1080
Разрешение экрана
15,6”
Диагональ экрана
Экран
BITBLAZE Titan BM15
BITBLAZE Titan BM15-E
BITBLAZE Titan 2С315
Цель - выпустить конкурентный продукт и снять эффект “дискомфорта” от неизвестности отечественных решений, возникающий у пользователей. За популяризацией отечественных технологий компания видит импульс к развитию российских технологий.
Самый отечественный ноутбук можно купить по предзаказу. Производятся небольшие серии продукта. Выпуск первой крупной партии запланирован на середину 2023 года. BITBLAZE намерен охватить существенную долю рынка. Но понимает, что на пути к большому результату нужны маленькие шаги.
Группа компаний придерживается принципа органического развития: выпуска небольшой серии, получения отзывов от покупателей, модификации продукта на их основе. Этот трудоемкий и незаметный многим процесс идет постоянно.
Выпуск первой крупной партии запланирован на середину 2023 года
влияние на отечественную экономику
“Нужно смотреть и на макроэкономический эффект. На ноутбуке с российским процессором, скорее всего, не будет работать иностранное ПО - нужно будет купить российский Linux к нему и так далее. За ноутбуком выстроится цепочка продуктов российских компаний. Больше денег останется в российской экономике”
директор BITBLAZE Максим Копосов
BITBLAZE —
команда, создавшая российский ноутбук