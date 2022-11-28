Омск —
столица Западной Сибири

10 причин, почему
Смотреть видео

Омск —
столица
﻿Западной Сибири

10 причин, почему
Смотреть видео

О проекте

В мультимедиа-проекте «Битве столиц» крупные города сходятся в честном поединке за звание лучших. Сегодня соревнуются нефтегазовые титаны.
Из нашего видео вы узнаете, получит
ли Омск титул «Столицы Западной Сибири» или уступит Тюмени.

О проекте

В мультимедиа-проекте «Битве столиц» крупные города сходятся в честном поединке за звание лучших. Сегодня соревнуются нефтегазовые титаны. Из нашего видео вы узнаете, получит ли Омск титул «Столицы Западной Сибири» или уступит Тюмени.

Гонка сильнейших

По показателю «Объём товаров и услуг, произведённых предприятиями города,
на тысячу жителей» мощность Омска в 4 раза выше тюменской. 833 млн рублей против 212 млн рублей. Это весомая заявка на победу.

Гонка сильнейших

По показателю «Объём товаров
и услуг, произведённых предприя-тиями города, на тысячу жителей» мощность Омска в 4 раза выше тюменской. 833 млн рублей против 212 млн рублей. Это весомая заявка на победу.

Промышленность высокого полета

Омский «Полёт» создает универсальные ракетные модули для ракет-носителей «Ангара», а ещё комплектующие
для знаменитых «Протон-М» и «Рокот».

Промыш-ленность высокого полета

Омский «Полёт» создает универ-сальные ракетные модули для ра-кет-носителей «Ангара», а ещё комплектующие для знаменитых «Протон-М» и «Рокот».

Нефтяных дел мастер

Более 20 миллионов тонн нефти ежегодно проходит через Омский нефтеперерабатываю-щий завод. Каждый шестой литр российского бензина и каждый седьмой — авиационного керосина произведены здесь.

Тюмень отвечает достойно: на Антипинском нефтезаводе перерабатывают до 9 миллионов тонн нефти в год.

Нефтяных дел мастер

Более 20 миллионов тонн нефти ежегодно проходит через Омский нефтеперерабатывающий завод. Каждый шестой литр российского бензина и каждый седьмой — авиационного керосина произведены здесь.

Тюмень отвечает достойно:
на Антипинском нефтезаводе перерабатывают до 9 миллионов тонн нефти в год.

Не топливом единым

Промышленность Омска имеет сибирский размах. Заводы «Омскшина» и «Кордиант-Восток» — рекордсмены РФ по производ-ству шин, а «Омский каучук» — по произ-водству синтетического каучука.

«Полиом» выдает почти двести тысяч тонн полипропилена в год. А «Омсктехуглерод» — крупнейший в России и один из ведущих в мире производитель технического углерода.

Не топливом единым

Промышленность Омска имеет сибирский размах. Заводы «Омск-шина» и «Кордиант-Восток» — рекордсмены РФ по производству шин, а «Омский каучук» — по про-изводству синтетического каучука.
﻿
«Полиом» выдает почти двести тысяч тонн полипропилена в год.
А «Омсктехуглерод» — крупней-ший в России и один из ведущих
в мире производитель техничес-кого углерода.

Суровая
история

Освоение Сибири, места каторги — Омск
помнит суровые времена. Помнит их и городская крепость 18 века. До нынешнего дня сохранились несколько зданий, в том числе Тарские ворота, служившие входом в укрепление. В 20 веке
их разобрали, сейчас здесь восстановленная версия.

Суровая история

Освоение Сибири, места каторги — Омск помнит суровые времена. Помнит их и городская крепость
18 века. До нынешнего дня сохра-нились несколько зданий, в том числе Тарские ворота, служившие входом в укрепление. В 20 веке
их разобрали, сейчас здесь восстановленная версия.

Царских рук дело

К истории страны можно приобщиться в стенах Успенского Кафедрального собора, первый камень которого заложил будущий российский император Николай II.
В советские годы храм был уничтожен,
в наши дни — восстановлен на средства горожан.
К истории страны можно приоб-щиться в стенах Успенского Кафедрального собора, первый камень которого заложил будущий российский император Николай II. В советские годы храм был уничтожен, в наши дни — восстановлен на средства горожан.

Царских рук дело

Не Боги
горшки обжигают

Гордость Омска — неординарные памятники.

Один — Любочке, супруге генерал-губернатора, которая самоотверженно заботилась о бедных
и обездоленных. Второй — слесарю-сантехнику Степанычу, олицетворяющему каждодневный труд горожан на благо родного города.

В Тюмени же стоит увидеть памятник кошкам. Ничего смешного — тюменцы отправили 5000 кошек в послевоенный Ленинград на борьбу
с крысами. Так куда скорее поедет турист?

По количеству запросов об отдыхе в поисковике за год лидирует Омск — 527 тысяч запросов. Тюмень — 425. Разрыв невелик, поэтому есть уверенность, что тюменцы разовьют туристический потенциал.
Гордость Омска — неординарные памятники. Один — Любочке, супруге генерал-губернатора, которая самоотверженно заботи-лась о бедных и обездоленных.

Второй— слесарю-сантехнику Степанычу, олицетворяющему каждодневный труд горожан на благо родного города.

В Тюмени же стоит увидеть памятник кошкам. Ничего смешного — тюменцы отправили 5000 кошек в послевоенный Ленинград на борьбу с крысами.

Так куда скорее поедет турист?
По количеству запросов об отдыхе
в поисковике за год лидирует
Омск — 527 тысяч запросов. Тюмень — 425. Разрыв невелик, поэтому есть уверенность, что тю-менцы разовьют туристический потенциал.

Не Боги горшки обжигают

После смены
в театр

Не только заводами богат Омск —
здесь 14 театров. Поражает Омский академический театр драмы— старейший из драматических в Сибири.

Тюмень также гордится заведениями Мельпомены. Их Тюменский Большой драматический театр — самый крупный
из драматических в России по размеру.
Не только заводами богат Омск — здесь 14 театров. Поражает Омский академический театр драмы — старейший из драматических
в Сибири.

Тюмень также гордится заведения-ми Мельпомены. Их Тюменский Большой драматический театр — самый крупный из драматических
в России по размеру.

А после смены
﻿ в театр

И снова —
крупнейший

Родом из Омска художник Михаил Врубель. Именем мастера назван музей изобразительных искусств, занимающий целых три корпуса.
В одном из них располагается центр «Эрмитаж-Сибирь» — первое представительство знамени-того музея за Уралом. Так достойно здесь почитают великого земляка.

И снова —
крупнейший

Родом из Омска художник Михаил Врубель. Именем мастера назван музей изобразительных искусств, занимающий целых три корпуса.
В одном из них располагается центр «Эрмитаж-Сибирь»— первое представительство знаменитого музея за Уралом. Так достойно здесь почитают великого земляка.

Не всё так радужно

Омск входит в Топ-8 российских городов
с неприемлемым канцерогенным риском.
Омичам пришлось привыкнуть к регулярным «газовым атакам» с превышением нормы по хлориду водорода и другим опасным веществам. Власти и промышленность работают над улучше-нием обстановки, и есть надежда на позитивные изменения в будущем.

Не всё так радужно

Омск входит в Топ-8 российских городов с неприемлемым канцеро-генным риском. Омичам пришлось привыкнуть к регулярным «газо-вым атакам» с превышением нормы по хлориду водорода
и другим опасным веществам. Власти и промышленность рабо-тают над улучшением обстановки, и есть надежда на позитивные изменения в будущем.

Индекс качества

В каком же городе приятней жить?
Индекс качества городской среды таков: Тюмень 233 очка, Омск — 127. Так, у Омска один балл, у Тюмени два.

Индекс качества

В каком же городе приятней жить? Индекс качества городской среды таков: Тюмень 233 очка, Омск — 127. Так, у Омска один балл, у Тюмени два.

Итоги

Победа за Омском! Он заработал 5 баллов и стал «Столицей Западной Сибири». Тюмень набрала 4 балла, и по-прежнему остается классным городом для жизни!

Итоги

Победа за Омском! Он заработал
5 баллов и стал «Столицей Запад-ной Сибири». Тюмень набрала
4 балла, и по-прежнему остается классным городом для жизни!
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