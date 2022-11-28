Гордость Омска — неординарные памятники.
Один — Любочке, супруге генерал-губернатора, которая самоотверженно заботилась о бедных
и обездоленных. Второй — слесарю-сантехнику Степанычу, олицетворяющему каждодневный труд горожан на благо родного города.
В Тюмени же стоит увидеть памятник кошкам. Ничего смешного — тюменцы отправили 5000 кошек в послевоенный Ленинград на борьбу
с крысами. Так куда скорее поедет турист?
По количеству запросов об отдыхе в поисковике за год лидирует Омск — 527 тысяч запросов. Тюмень — 425. Разрыв невелик, поэтому есть уверенность, что тюменцы разовьют туристический потенциал.