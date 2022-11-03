Нижний Новгород — столица Приволжского Федерального округа
8 причин, почему
Смотреть видео
Нижний Новгород — столица Приволжского Федерального округа
8 причин, почему
Смотреть видео
О проекте
Сильнейшие города России сошлись
в онлайн-шоу «Битва Столиц». Нижний Новгород, хоть и является администра-тивным центром ПФО, но за титул «Столицы Поволжья» в этом проекте ему придётся побороться с Казанью. В нашем видео расскажем, почему именно Нижний Новгород достоин короны победителя.
О проекте
Сильнейшие города России сошлись в онлайн-шоу «Битва Столиц». Нижний Новгород, хоть и является административным центром ПФО,
но за титул «Столицы Поволжья»
в этом проекте ему придётся побо-роться с Казанью. В нашем видео расскажем, почему именно Нижний Новгород достоин короны победителя.
Город
золотой
Нижний Новгород уверенно опережает Казань по показателю «Объем отгруженных товаров
и услуг собственного производства на тысячу жителей» — 431 и 289 млн. руб соответственно. Таким образом, экономический потенциал нижегородцев в полтора раза выше, чем
у конкурентов.
Город
золотой
Нижний Новгород уверенно опережает Казань по показателю «Объем отгруженных товаров
и услуг собственного производства на тысячу жителей» — 431 и 289 млн. руб соответственно. Таким образом, экономический потенциал нижего-родцев в полтора раза выше, чем
у конкурентов.
Промышленность во благо
Самое известное предприятие города — это ГАЗ, где выпускается больше половины коммерческих автомобилей российского производства. Легендарная «ГАЗель» известна всей стране. Знаменит и авиастроительный завод «Сокол» — именно отсюда начинают свой полёт истребители «МиГ». На заводе «Красное Сормово» создают танкеры и сухогрузы, без которых не обойтись речному транспорту.

Не отстаёт по части авиации и Казань, где работает уникальный авиастроительный кластер. Вертолеты «Ми» и стратегические бомбардировщики Ту-160 делают именно
в столице Татарстана.
Промышлен-ность
во благо
Самое известное предприятие города — это ГАЗ, где выпускается больше половины коммерческих автомобилей российского произво-дства. Легендарная «ГАЗель» изве-стна всей стране. Знаменит и авиа-строительный завод «Сокол» — именно отсюда начинают свой полёт истребители «МиГ». На заводе «Красное Сормово» создают танкеры и сухогрузы, без которых
не обойтись речному транспорту.

Не отстаёт по части авиации
и Казань, где работает уникальный авиастроительный кластер. Вертолеты «Ми» и стратегические бомбардировщики Ту-160 делают именно в столице Татарстана.
За каменной стеной
На месте слияния Волги и Оки с 16 века стоит красавец-Кремль — настоящая двухкилометровая крепость из красного кирпича. Рядом находится памятник Минину и Пожарскому — копия столичного.

В Казани свой Кремль — белокаменный,
на территории которого возвышаются величественные минареты мечети
Кул-Шариф.
За каменной стеной
На месте слияния Волги и Оки
с 16 века стоит красавец-Кремль — настоящая двухкилометровая крепость из красного кирпича. Рядом находится памятник Минину и Пожарскому — копия столичного.

В Казани свой Кремль — белокаменный, на территории которого возвышаются величественные минареты
мечети Кул-Шариф.
Маршрут
для самых отважных
Торжественная Чкаловская лестница в виде восьмерки — настоящее испытание на прочность. Сооружение состоит из 560 ступеней
и спускается прямо к Волге.

Вдохновением может послужить памятник уроженцу Нижегородской области, знаменитому лётчику Валерию Чкалову.

В Казани же захватывает дух от вида древней падающей башни Сююмбике.
Маршрут для самых отважных
Торжественная Чкаловская лестница
в виде восьмерки — настоящее испытание на прочность. Сооружение состоит из 560 ступеней и спускается прямо к Волге.

Вдохновением может послужить памятник уроженцу Нижегородской области, знаменитому лётчику Валерию Чкалову.

В Казани же захватывает дух от вида древней падающей башни Сююмбике.
Настоящие городовые
Духом старины веет на пешеходной улице Большой Покровской: тут располагается здание Государственного банка в неорус-ском стиле и дежурят настоящие городо-вые.

В Казани имеется своя старинная пешеходная улица Баумана, жизнь
на которой кипит и днём, и ночью.

Обратимся к запросам об отдыхе в Нижнем в поисковых системах: 195 тысяч против казанских 356 тыс. Нижегородцы уступают, но притягательность города для туристов неоспорима.
Настоящие городовые
Духом старины веет на пешеходной улице Большой Покровской: тут рас-полагается здание Государственного банка в неорусском стиле и дежурят настоящие городовые.

В Казани имеется своя старинная пешеходная улица Баумана, жизнь на которой кипит и днём, и ночью.

Обратимся к запросам об отдыхе
в Нижнем в поисковых системах:
195 тысяч против казанских 356 тыс. Нижегородцы уступают, но притяга-тельность города для туристов нео-спорима.
Индекс
качества
По индексу качества городской среды, набрав 209 баллов и уступив 1 Казани, Нижний проигрывает. Но будем справедливы — разрыв незначительный. Люди выбирают эти города
для жизни.
Индекс качества
По индексу качества городской среды, набрав 209 баллов и уступив 1 Казани, Нижний проигрывает.
Но будем справедливы — разрыв незначительный. Люди выбирают
эти города для жизни.
Итоги
По версии нашего проекта, Нижний Новгород получает звание «Промышленной столицы ПФО», набрав 4 балла, Казань заработала 5 и становит-ся «Столицей ПФО». Поздравляем вас, города!
Итоги
По версии нашего проекта,
Нижний Новгород получает звание «Промышленной столицы ПФО», набрав 4 балла, Казань заработала 5 и становится «Столицей ПФО». Поздравляем вас, города!
Правила проекта 
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