Самое известное предприятие города — это ГАЗ, где выпускается больше половины коммерческих автомобилей российского производства. Легендарная «ГАЗель» известна всей стране. Знаменит и авиастроительный завод «Сокол» — именно отсюда начинают свой полёт истребители «МиГ». На заводе «Красное Сормово» создают танкеры и сухогрузы, без которых не обойтись речному транспорту.
Не отстаёт по части авиации и Казань, где работает уникальный авиастроительный кластер. Вертолеты «Ми» и стратегические бомбардировщики Ту-160 делают именно
в столице Татарстана.