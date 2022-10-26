Дизайнер Светлана Тегин заявила о себе на российской модной арене в середине 1990-х и не покидает ее по сей день. О Тегин писали глянцевые журналы – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Vogue. На ее дефиле, больше похожие на перформансы, приходили знаменитости, а некоторых из них – например, Юлию Пересильд и Марьяну Спивак – модельер одевала на красную дорожку Каннского кинофестиваля и других заметных мероприятий. Презентации коллекций дизайнера проходили в Париже и других fashion-столицах в рамках недель моды. Жена режиссера Андрея Звягинцева, фотограф Анна Матвеева, появлялась в узнаваемом стиле модного дома Tegin не только в Каннах, но и на церемонии вручения «Оскара» и «Золотого глобуса»: «Мне важно одевать ярких людей, которые представляют нашу страну за рубежом», – подчеркивает дизайнер.