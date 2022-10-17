Искусство, вообще, бывает аполлоническое и дионисийское. Дионисийское искусство оно от Диониса. Вот как группа «Ленинград». Оно провоцирует, оно говорит правду может быть где-то. Как шут у короля: он может паясничать и говорить, как оно есть на самом деле. А есть аполлоническое искусство. Это искусство, которое стремится к красоте и духовному росту. Есть ли чисто такие или такие формы искусства? Тоже нет. Они могут совмещаться. Поэтому, на самом деле, в искусстве можно все. Есть разные личности, которые по разному в искусстве воплощаются. Главное - говорить. Особенно важно говорить в современной России. Сейчас. Со своей концепцией. Надо эту концепцию назвать, как-то проявить. Я считаю, что у нас как раз таки должна быть подлинная свобода в искусстве. Сейчас очень много тем, о которых вроде как не стоит говорить в кино. Мне кажется, искусство должно говорить обо всем! В этом его задача.