Я думаю, что все это этапы. Очень интересно, конечно, думать о том, что будет дальше...



Речь, конечно же, о новых технологиях, которые на наших глазах лавиной хлынули на экраны. Более того, все что мы видели до этого - всего лишь первые ласточки. Очевидно, что VR-технологии и индустрия компьютерных игр уже сегодня вступают в реакцию синтеза с кинематографом. Перспективы виртуального погружения зрителя в кинопроизведение уже совсем неиллюзорны.



С развитием технической базы творческие возможности расширяются просто неимоверно. Главное, что суть искусства остается одна и та же: через эмоции передавать опыт. Как говорил Тарковский, переживать чужие жизни...



Не избежал соблазна поэкспериментировать с VR-технологиями и Дмитрий Тюрин. Но, к сожалению, на все пока физически не хватает времени.



Мне интересно это, как испытание для режиссера. Одновременно с тем, как открываются новые возможности, возникают новые ограничения. В классическом кинематографе я веду зрителя за движением камеры, за монтажом. Здесь же зритель становится более полноправным хозяином положения. Он сам может выбирать, куда ему идти, куда смотреть, что слышать, куда отправится по сюжетной ветке и т.д. Режиссер становится ведомой фигурой. Номинально. Фактически, нужно выстроить такую ситуацию, чтобы ты все равно контролировал это, но давал иллюзию выбора. Эта задача гораздо сложнее, а значит интереснее...