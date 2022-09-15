Дизайнер больше всего ценит те свои работы, с которыми связаны ее ценности и переживания:
Виктория Андреянова считает, что у российской моды – большое будущее, но она должна развиваться в международном контексте.
Дизайнер больше всего ценит те свои работы, с которыми связаны ее ценности и переживания:
Мои любимые коллекции – те, за которыми стоит история определенной рефлексии, переживаний, переворота в сознании. “Монахиня” навеяна общением с моей близкой родственницей, решившейся на постриг. “Предчувствие” – попытка проанализировать накал страстей накануне революции. “Птицы” – “эстетический оргазм” от кинолент Хичкока.
Мои любимые коллекции – те, за которыми стоит история определенной рефлексии, переживаний, переворота в сознании. “Монахиня” навеяна общением с моей близкой родственницей, решившейся на постриг. “Предчувствие” – попытка проанализировать накал страстей накануне революции. “Птицы” – “эстетический оргазм” от кинолент Хичкока.
Виктория Андреянова считает, что у российской моды – большое будущее, но она должна развиваться в международном контексте.
Мы сотворили само понятие моды, чтобы объединять, как кто-то однажды придумал языки, – говорит она. – Мода – такой же язык, причем глобальный. Единомышленники в разных уголках мира чувствуют себя частью единого творческого пространства. Деятели fashion-сообщества всего мира – как сообщающиеся сосуды, и это жизненно важно.
Мы сотворили само понятие моды, чтобы объединять, как кто-то однажды придумал языки, – говорит она. – Мода – такой же язык, причем глобальный. Единомышленники в разных уголках мира чувствуют себя частью единого творческого пространства. Деятели fashion-сообщества всего мира – как сообщающиеся сосуды, и это жизненно важно.