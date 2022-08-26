Хотя Шульпяков не актер, у него, помимо ипостаси поэта и прозаика, есть еще и другие роли. Он преподает литературное мастерство и редактирует литературный журнал «Новая Юность», «перелопачивая», по меткому выражению его «старшего коллеги» Маяковского, «тонны словесной руды». В работе профессионала, постоянно имеющего дело с новичками на писательском поприще, важно не пропустить в «руде» самородок и дать развиться потенциальному дарованию.

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Самородка среди детей, среди начинающих авторов я не встречал, – утверждает Шульпяков. – Они, как правило, не попадают в литературную школу, у них “судьба кривая”, сложная. Самородок часто не понимает, что именно он пишет, зачем он пишет, а те, кто способен это оценить, иногда не обращают внимания на явные признаки дарования. И сами самородки иногда беспечно относятся к своему таланту. Недавно я познакомился в Перми с таким молодым поэтом. Искренне хотел его напечатать. Попросил составить подборку и прислать мне. А он так и не прислал. Забыл, наверное.

