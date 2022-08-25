Что стало с командой экс-губернатора Омской области Виктора Назарова

Юлия Соколенко Пресс-секретарь губернатора Омской области

Как пришла

До назначения на пост работала пресс-секретарем в Омском областном суде. В правительстве Назарова в должности советника с функционалом пресс-секретаря губернатора была утверждена в марте 2014 года. Она стала первым человеком, который начал работать в областном правительстве в таком статусе. До этого функции пресс-секретаря губернатора были возложены на глав ГУПТР (ГУИП).

Чем запомнилась

Юлия Соколенко как-то да выполняла возложенные на нее функции: комментировала отставки членов правительства, коих за время работы Виктора Назарова было немало, возбуждение уголовных дел на министров и зампредов, даже помогала своему шефу выглядеть на страницах омских СМИ достаточно жестким руководителем (например, в истории, когда администрация города погасила Вечный огонь в парке Победы).

Где сейчас

В данный момент Юлия Соколенко по-прежнему работает в аппарате губернатора Омской области в должности советника, готовит информацию для выступлений Александра Буркова.

Комментарий

— Я вспоминаю с ностальгией то время. Перед этим я работала в Омском областном суде, получила предложение о работе пресс-секретарем губернатора, прошла собеседование лично с ним. Я, конечно, очень сильно волновалась, но Виктор Иванович вдохновил меня своими замечательными человеческими качествами: доброжелательностью, открытостью. Я почувствовала, что получила от него определенный кредит доверия.



У нас сложилась действительно командная работа во главе с Владимиром Борисовичем Компанейщиковым, который многому меня научил. Я ему благодарна.



Всегда с теплотой вспоминаю Татьяну Владимировну Тренину. Я в ней видела профессионала, которого есть за что уважать. В том, что касается имиджевых моментов, всегда много субъективных факторов. У каждого специалиста может быть свое видение подачи первого лица региона, свое представление, как правильно работать со СМИ. С Трениной у нас зачастую были жаркие споры, но в них рождалась истина. Было ощущение драйва.



Интересно было пересекаться по работе с Михаилом Михайловичем Каракозом. Он очень тонко чувствует людей, у него талант руководителя — правильно расставлять подчиненных по местам, определять, кому что можно поручить.



Изначально, когда я пришла в аппарат губернатора, увидела недоработки со стороны спичрайтеров. Виктору Ивановичу на тот момент не хватало опыта в ораторском мастерстве. Мы смогли с этой темой разобраться и поднять публичные выступления губернатора на новый уровень.



Еще я считаю, что у Виктора Ивановича был удачный Инстаграм* (принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ), где он показывал не только свою работу, но и свои увлечения спортом, огромную любовь к природе. Хотя непросто было уговорить его, например, выкладывать снимки пейзажей, которые он иногда делал в поездках по Омской области.



Получалось придумывать и интересные мероприятия, причем иногда спонтанно. Горжусь, что мы провели хороший благотворительный марафон в поддержку Большереченского зоопарка. Восстановили фонтан в детском экоцентре, губернатор тогда внес личное пожертвование и сумел подключить других благотворителей. Было много интересных встреч с людьми, проектов, тут все не перечислить. В чем-то мы были первопроходцами.



Что не удалось… Одно дело, когда власть критиковали за определенные действия, решения или нереализованные планы. К этому я всегда относилась и буду относиться с пониманием. Это правильно, нужно и важно, без этого никак. Но другое дело — неоправданный негатив, нападки ради нападок. Было очень много лжи о губернаторе в СМИ. Не всегда нам удавалось защитить его от этого.



Я очень рада, что сейчас ситуация изменилась и команде губернатора уже не приходится отбиваться от такого фонтана фейков и негатива. Думаю, в этом есть и заслуга новой команды, и объективные внешние факторы. Время изменилось, журналисты стали вести себя немного иначе. Мы живем сейчас в другую эпоху.

Город55. 2022 г.