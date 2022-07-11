В победном шествии Алексея Гинтовта по галереям и выставкам было два события, которые он считает настоящим успехом. В этом недлинном списке, заметьте, нет скандальной истории с присуждением ему премии Кандинского в 2008 году. Учрежденная в 2007 году, эта премия считается одной из самых национальных наград в области современного искусства. Тогда, в 2008 году, авторитетное международное жюри признало лучшим проектом года две работы Гинтовта – «Родина дочь» и «Братья и сестры». Последняя была выполнена сусальным золотом и изображала огромную толпу русских людей, слушающих знаменитую речь Сталина, произнесенную в июле 1941 года. Гинтовта тут же обвинили в двух страшных, с точки зрения сторонников нового искусства, вещах: неоакадемизме и фашизме. Вся либеральная Москва бушевала вокруг его лауреатства, но сам он как будто и не заметил этой премии. Для него успехи выражаются не в скандалах, а в степени охвата народных масс.