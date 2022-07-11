- В Париже напряжение было чрезвычайным. Ну, конечно, все сказали, что это русский милитаризм и академизм. Не приемлемо ни то, ни другое. Дошло до того, что одна из эмигрантских групп попыталась подать на нас в суд за демонстрацию образа Аполлона в силу неприемлемости его появления на территории современного искусства. Границы были обозначены предельно четко. Аполлона нельзя! В итоге мы пришли к выводу, что мы действительно попали в точку. Суть актуального искусства запада не аполлоническая, а кибелическая. Кибела, богиня античной космогонии, олицетворяет Тартар – место невозврата. По Гесиоду 24 часа падает наковальня, чтобы достичь дна Тартара. Это царство Кибелы, которая породила множество страшных Титанов. Битва богов с порождениями Кибелы в оптике, давшей основания христианскому мироощущению, и есть ноомахия - битва всех времен и народов. Все мы является ее участниками, не зависимо от того, известно нам это или нет.
В этой битве важно выбрать правильную сторону. Алексей Гинтовт свой выбор сделал. Он всегда был и будет на стороне русской культуры и того сияющего совершенной красотой аполлонического искусства, которое, согласно Достоевскому, спасет мир.