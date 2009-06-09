#1 Бурков Александр Леонидович

губернатор Омской области (9,75)

К концу четвертого года правления губернатор Омской области Александр Бурков окончательно укоренился на вверенной территории. Если в первые годы пребывания на посту он усмирял местных политических тяжеловесов типа депутата Госдумы Андрея Голушко, или бизнесмена Сергея Морева, или Дмитрия Павлова, которому протежировали Виктор Шрейдер, Виктор Камерцель, замы генпрокурора, зампрокурора Омской области, то в 2021 году главным противником стал политик рангом ниже — банкир и депутат Горсовета Юрий Федотов, которого демонстративно и назидательно лишили мандата.



Сейчас в официальной повестке Буркову никто не оппонирует. Внутриполитическому блоку удалось выстроить конструктивные отношения со всеми СМИ топ-10 liveinternet. Вызовом 2021 года стала работа с аудиторией в социальных сетях. Здесь смелых побед нет, защиту от хейта еще не придумали, но нет и явных факапов. Последним пристанищем несистемной оппозиции остается Телеграм. Впрочем, и в мессенджере по-прежнему доминирует сеть каналов, подконтрольных команде губернатора.



На прошедших осенью 2021 года выборах в Государственную думу «Единая Россия» показала результат ниже среднего по стране: 32,9% против 49,82%. КПРФ, наоборот, выше среднего: 31,19% против среднероссийского 18,93%. Да еще и по одномандатным округам коммунисты взяли два мандата из трех. Казалось бы, провал. Но, если не учитывать регионы СКФО, которые традиционно показывают феноменальную поддержку власти, наш регион в середнячках. Не худший результат в СФО. Более того, у справедливоросса Буркова и омского обкома давние отношения. Коммунисты неоднократно демонстрировали чрезмерную лояльность команде губернатора: поддерживали его на выборах, терзали его врагов. Поэтому на прошедших выборах, возможно, произошло наложение двух веток договоренностей: федеральной и региональной. На федеральном уровне округ был отдан коммунисту Олегу Смолину, на региональном карт-бланш на состязательную борьбу получил первый секретарь обкома Андрей Алехин, который, учитывая вялую кампанию единоросса Степана Бонковского, победил. Возможно, это конспирология, но именно такую версию наблюдатели транслируют в кулуарах. Принципиальным для Буркова было избрание в депутаты мэра Оксаны Фадиной — она избралась, все остальное придаток.



На фоне растущих объемов федеральных дотаций, привлеченных губернатором в регион, зачищенного политического и подконтрольного информационного полей, минувший год стал бы триумфальным для Александра Буркова. Но смазанным оказался конец года, когда согласовывали мэра Омска.



В том, как запоздало подконтрольные Буркову медиа полили елей на Сергея Шелеста, наблюдатели нашли подтверждение версии, что, мол, Шелест — не креатура Буркова и губернатор хотел бы видеть на посту мэра другого человека. А бывший директор «ОмскВодоканала», ныне мэр Омска Сергей Шелест, — ставленник «Альфа-групп». Получивший к тому же карт-бланш на формирование собственной команды. Таким образом, в регионе образуется новая финансово-промышленная группа (кто вчера брал их в расчет?), неподконтрольная губернатору.