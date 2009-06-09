ТОП - 100
самых влиятельных людей Омской области
ТОП-100
самых влиятельных людей Омской области
В 2021 году Омская область пережила немало потрясений — как экономических, связанных с последствиями пандемии и общемировыми тенденциями, так и политических. Результат выборных кампаний, в конечном счете, помог некоторым фигурам укрепить свои позиции, а другим, наоборот, потерять часть былой влиятельности. Кроме того, локальные противостояния, борьба за ресурсы между представителями различных групп влияния привели к тому, что некоторые достаточно известные фамилии оказались практически на самом дне рейтинга, а часть вылетела из него совсем.

На этом фоне высокопоставленные представители силового блока продолжают наращивать мощь, занимая все больше мест в первой десятке рейтинга. Как и 300 лет назад, Омск остается городом служилых людей, форпостом России на приграничной территории.

Что еще повлияло на расклад сил и позиции влиятельных фигур — читайте в рейтинге, который Городу55 на условиях анонимности помогли составить действующие политики, бизнесмены, журналисты, экономисты, общественники и политтехнологи.
Рейтинг влиятельных
#1 Бурков Александр Леонидович
губернатор Омской области (9,75)
К концу четвертого года правления губернатор Омской области Александр Бурков окончательно укоренился на вверенной территории. Если в первые годы пребывания на посту он усмирял местных политических тяжеловесов типа депутата Госдумы Андрея Голушко, или бизнесмена Сергея Морева, или Дмитрия Павлова, которому протежировали Виктор Шрейдер, Виктор Камерцель, замы генпрокурора, зампрокурора Омской области, то в 2021 году главным противником стал политик рангом ниже — банкир и депутат Горсовета Юрий Федотов, которого демонстративно и назидательно лишили мандата.

Сейчас в официальной повестке Буркову никто не оппонирует. Внутриполитическому блоку удалось выстроить конструктивные отношения со всеми СМИ топ-10 liveinternet. Вызовом 2021 года стала работа с аудиторией в социальных сетях. Здесь смелых побед нет, защиту от хейта еще не придумали, но нет и явных факапов. Последним пристанищем несистемной оппозиции остается Телеграм. Впрочем, и в мессенджере по-прежнему доминирует сеть каналов, подконтрольных команде губернатора.

На прошедших осенью 2021 года выборах в Государственную думу «Единая Россия» показала результат ниже среднего по стране: 32,9% против 49,82%. КПРФ, наоборот, выше среднего: 31,19% против среднероссийского 18,93%. Да еще и по одномандатным округам коммунисты взяли два мандата из трех. Казалось бы, провал. Но, если не учитывать регионы СКФО, которые традиционно показывают феноменальную поддержку власти, наш регион в середнячках. Не худший результат в СФО. Более того, у справедливоросса Буркова и омского обкома давние отношения. Коммунисты неоднократно демонстрировали чрезмерную лояльность команде губернатора: поддерживали его на выборах, терзали его врагов. Поэтому на прошедших выборах, возможно, произошло наложение двух веток договоренностей: федеральной и региональной. На федеральном уровне округ был отдан коммунисту Олегу Смолину, на региональном карт-бланш на состязательную борьбу получил первый секретарь обкома Андрей Алехин, который, учитывая вялую кампанию единоросса Степана Бонковского, победил. Возможно, это конспирология, но именно такую версию наблюдатели транслируют в кулуарах. Принципиальным для Буркова было избрание в депутаты мэра Оксаны Фадиной — она избралась, все остальное придаток.

На фоне растущих объемов федеральных дотаций, привлеченных губернатором в регион, зачищенного политического и подконтрольного информационного полей, минувший год стал бы триумфальным для Александра Буркова. Но смазанным оказался конец года, когда согласовывали мэра Омска.

В том, как запоздало подконтрольные Буркову медиа полили елей на Сергея Шелеста, наблюдатели нашли подтверждение версии, что, мол, Шелест — не креатура Буркова и губернатор хотел бы видеть на посту мэра другого человека. А бывший директор «ОмскВодоканала», ныне мэр Омска Сергей Шелест, — ставленник «Альфа-групп». Получивший к тому же карт-бланш на формирование собственной команды. Таким образом, в регионе образуется новая финансово-промышленная группа (кто вчера брал их в расчет?), неподконтрольная губернатору.
#2 Савченков Алексей Сергеевич
начальник УФСБ России по Омской области (8,7)
Традиционно вопросы безопасности в России трактуются максимально широко, потому действующие чекисты имеют прямое влияние практически на все ключевые сферы жизни. Еще один федеральный тренд — комплектование административного блока выходцами из ФСБ, также свидетельствует об их возрастающей роли в нынешних реалиях.

На региональном уровне очевидна консолидация команд административной и силовой власти. Буркова и Савченкова эксперты выделяют как самых влиятельных персон региона. При этом силовики активно участвуют в антикоррупционной деятельности, уголовные дела возбуждаются в отношении неустановленных лиц регионального правительства, но члены команды губернатора остаются вне подозрений.

В контексте задач ФСБ Омская область — стабильный регион. В 2021 году не было резонансных межэтнических конфликтов, не проводилось масштабных КТО, журналисты не сжигали себя у «серого дома», на голову не падал оппозиционер Алексей Навальный, казахстанского консула не ловили пьяным за рулем. Словом, насколько мы можем судить по официальной повестке, это был спокойный год, без потрясений.

Но уже в начале 2022 года сформировался новый вызов для региональной ФСБ — в Республике Казахстан, с которой у Омской области имеется 1020 км общей границы, вспыхнули массовые протесты, повлекшие многочисленные жертвы среди населения и правоохранительных органов, ввод войск ОДКБ. В Омской области проживают почти 80 тысяч этнических казахов, а также большой процент русских эмигрантов из Казахстана, у которых в соседней республике остались родственники, близкие и друзья. Совершенно неочевидно, как дестабилизация РК отразится на межэтнических отношениях на территории РФ.
#3 Варнавский Владимир Алексеевич
председатель Законодательного собрания Омской области (8,04)
Бессменно возглавляет региональный парламент с 1994 года. Владимир Варнавский работает уже с третьим губернатором Омской области. В 2021 году он в очередной раз подтвердил свои полномочия спикера. Качество работы парламента не падает год от года, а с региональной властью достигнуто полное взаимопонимание. Не факт, что Варнавский в силу возраста отработает в качестве председателя Заксобрания весь пятилетний срок, но его позиции в омской власти не оспоримы.

«У нас нет публичных споров и принципиальных разногласий с Законодательным собранием. Все вопросы детально разбираются на уровне комитетов Собрания. Все решается в рамках диалога. Я искренне восхищаюсь опытом председателя Владимира Алексеевича Варнавского и его умением руководить процессом. У него идет четкая детальная подготовка по каждому вопросу. Он действительно проделывает колоссальную работу», — рассуждает о работе Владимира Варнавского лидер рейтинга Александр Бурков.
#4 Заремба Олег Игоревич
заместитель мэра Омска (7,78)
«Серый кардинал» мэрии Омска, как его за глаза называют недруги и завистники, в 2021 году уверенно провел на уровне муниципалитета выборы в Госдуму и законодательное собрание. Со скрипом, но все же продолжает идти в городе транспортная реформа, а теплые остановки находят новые места установки и арендаторов. Новый подвижной состав и унифицированные павильоны меняют облик Омска.

Олег Заремба также курирует взаимодействие с Омским городским советом. Муниципальный представительный орган без лишних проблем избрал основного кандидата Сергея Шелеста из «ОмскВодоканала» новым мэром Омска. Выборы прошли без скандалов, что свидетельствует о четкой работе пула депутатов Зарембы и налаженных отношениях со спикером Владимиром Корбутом.

В 2022 году Олега Зарембу может ждать повышение до вице-губернатора, куратора внутренней политики Омской области.

Пока еще вице-мэром готовится архитектура новых выборов в горсовет, которые теперь предстоит сформировать по одномандатным округам. Год назад Заремба также был четвертым в рейтинге самых влиятельных людей Омской области.
#5 Студеникин Николай Васильевич
прокурор Омской области (7,73)
Прокурор Омской области, субъективно, не столь влиятелен, как его предшественники, но год от года укрепляет законность и правопорядок в вверенном регионе. Николай Студеникин работает без лишнего шума и пыли, но его влияние растет. Если год назад в рейтинге он занимал восьмое место, то сейчас обосновался на пятом.

Студеникин не стесняется выносить представления мэру Омска и лицам, исполняющим его обязанности. В случае необходимости лично выезжает на долгострои. Как это, например, было в случае строительства детского сада в «Рябиновке». Вопрос касается средств национального проекта, поэтому здесь отговорки не уместны. Благодаря усилиям надзорного органа, объект все же сдали.

«Оборотням в погонах» из ОБЭП Николай Студеникин также утверждал обвинительное заключение. Бывших полицейских судили за получение взятки в 1,5 млн рублей. Также недавно вынесен приговор следователю УМВД Екатерине Чайке, которая в декабре 2019 года возбудила уголовное дело в отношении студента Дмитрия Федорова. Напомним, что парень утверждал, что ему подбросили запрещенные вещества, а затем был сбит электричкой. За фальсификацию доказательств Чайка получила три года условно. Можно утверждать, что межведомственный конфликт как таковой отсутствует.
#6 Крючков Вячеслав Геннадьевич
начальник УМВД России по Омской области (7,54)
Второй год Вячеслав Крючков работает в качестве начальника УМВД России по Омской области. В Омске он служит с 2011 года и, конечно, в отличие от двух предыдущих начальников считается уже местным. Крючков достаточно укоренился в регионе и имеет необходимый авторитет. В марте 2021 года ему присвоено звание генерал-майора полиции.

Коррупционные скандалы в полиции не помешали Вячеславу Крючкову подняться в рейтинге на одну строчку, по сравнению с прошлым годом. Напомним, что в апреле был арестован начальник полиции Омска Евгений Быков при получении взятки в 3,5 млн рублей за покровительство массажным салонам. Сейчас врио начальника УМВД по Омску значится Александр Кубатин. В декабре арестовали замначальника отдела полиции № 5 УМВД по городу Омску Михаила Лисицина, которого подозревают в получении взятки в 500 тыс. рублей за прекращение дела об обороте немаркированной табачной продукции.
#7 Ушаков Дмитрий Владимирович
первый заместитель председателя правительства Омской области (7,18)
Куратор финансово-экономического блока правительства Омской области рассматривался в качестве фаворита на выборах мэра Омска, но в итоге выбор был сделан в пользу хозяйственника Сергея Шелеста. Позже стало известно, что Дмитрия Ушакова повысят до первого заместителя губернатора Омской области. В этом качестве он будет курировать цифровизацию, ради которой создают отдельное министерство.

Ушаков завел в Омскую область базовую авиакомпанию. Ею стала Red Wings, открывшая из Омска сразу несколько новых направлений по России. Под руководством Дмитрия Ушакова завершается написание стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. По сравнению с предыдущим рейтингом влиятельности вице-губернатор поднялся на три строчки.

В период пандемии Дмитрий Ушаков стал посредником между властью и бизнесом. Лавируя между интересами предпринимателей и необходимыми ограничениями, он сумел повысить свою влиятельность. Пакет законов о поддержке бизнеса признан одним из самых эффективных в Сибирском федеральном округе. Вдобавок региональный бюджет 2021 года получился бездефицитным, а на 2022 год сформирован с профицитом.
#8 Винников Олег Евгеньевич
руководитель СУ Следственного комитета РФ по Омской области (7,16)
В Омске уроженец Амурской области работает с сентября прошлого года. Тогда в рейтинге влиятельности Олег Винников был только тринадцатым. В 2021 году глава СУ Следственного комитета по Омской области поднялся на восьмую строчку.

В компетенции Винникова возбуждение уголовных дел по самым резонансным событиям. Чаще всего Следственный комитет отслеживает повестку и включается в работу с проверкой. Главный омский следователь выезжает в районы области, где ведет личный прием граждан. Однако все чаще омские дела берет на личный контроль глава федерального СК Александр Бастрыкин. Так было с пенсионеркой, которая 35 лет жила в бочке, и с делом бывшего министра здравоохранения Ирины Солдатовой, когда к зданию Минздрава приехали две скорые с тяжелыми ковидными пациентами (один из них позже скончался).

Омский Следственный комитет подсказывает депутатам Законодательного собрания, какие законы стоит принять. Например, так было в случае с законом о выделении детям-сиротам сертификатов на приобретения жилья (за основу взяли закон Амурской области) и законопроектом об уменьшении налогооблагаемого срока владения для продающих свое жилье с пяти до трех лет. Олег Винников выразил уверенность, что это позволит оживить рынок вторичной недвижимости.

До топовых чиновников и депутатов в Омской области следователи пока не добираются. Например, была опровергнута информация о статусе обвиняемого для заместителя министра строительства Владимира Сычева по делу о срыве национальных проектов. Улов пока — это бывшая заместитель министра энергетики и глава Фонда капремонта Марина Степанова, которую судят за взятки и коммерческий подкуп. Обыски прошли дома и в офисе у депутата Заксобрания Андрея Кипервара по делу о неуплате налогов.
#9 Бойко Валерий Петрович
первый заместитель председателя правительства Омской области (7,08)
Главный хозяйственник правительства Омской области, чьи результаты работы застали его на высоком посту. Валерий Бойко столкнулся с проблемой отсутствия газа в трех районах на севере региона из-за проблем на Тевризском месторождении. Несмотря на это, первый зампред остался, как и год назад, на девятом месте. В отсутствие губернатора он исполняет его обязанности и ведет заседания регионального кабинета министров.

В 2022 году Бойко предстоит пережить снижение влияния — сказывается возраст и близость выхода на пенсию. Губернатор Александр Бурков решил ввести еще одну должность первого заместителя. Повышен Дмитрий Ушаков, а в зоне ответственности Валерия Бойко останутся минпром и минсельхоз. Направления сложные и рискованные для карьеры. Вся промышленность в вертикально интегрированных холдингах, а куратор сельского хозяйства — расстрельная должность еще с советских времен.
#10 Евстифеев Иван Александрович
главный федеральный инспектор (6,91)
«Государево око» на территории увеличил свое влияние в рейтинге в 2021 году, поднявшись с 12 строчки на 10-ю. Ивану Евстифееву еще предстоит полностью выстроить взаимоотношения с сибирским полпредством. С 12 октября его возглавляет бывший помощник президента Анатолий Серышев.

Во многом именно на информации от главного федерального инспектора полпредство судит о состоянии дел в Омской области. У Евстифеева были доверительные отношения с куратором внутриполитического блока регионального правительства Михаилом Каракозом, но тому прочат переезд в Москву на повышение.

Под выборы мэра в омском сегменте Telegram появился канал «Культурный Омск», где в числе прочего публиковалась информация о транспортном средстве Ивана Евстифеева и его гастрономических пристрастиях. В середине декабря канал прекратил свое существование.
#11 Артемов Александр Васильевич
заместитель председателя Законодательного собрания Омской области (6,33)
По сравнению с прошлым годом Александр Артемов скакнул сразу на 14 позиций вверх. В предыдущем рейтинге влиятельности он был 24-м. Сказалось участие Артемова в качестве одного из лидеров партийной тройки «Единой России» на выборах в Законодательное собрание. Ведущая политическая сила вновь подтвердила свой статус, взяв большинство в региональном парламенте.

В руках Артемова управление партийным аппаратом, возможность влиять на решение депутатов Заксобрания, развитая сеть в сельских районах и многолетний авторитет «комсомольского призывника». Меняются покровители и секретари политсовета регионального отделения, но статус Артемова остается неизменным. Его люди есть практически во всех органах власти, а теперь, к тому же, он является наиболее вероятным преемником Владимира Варнавского на посту спикера Заксобрания.
#12 Шелест Сергей Николаевич
избранный мэр Омска (6,3)
Если год назад генеральный директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест был на 55-м месте рейтинга влиятельности, то теперь статус избранного мэра позволил ему занять сразу 12-е место. Для входа в первую десятку, видимо, не хватило официального вступления в должность и формирования собственной команды.

Крепкий хозяйственник из Казахстана с 20-летним омским бэкграундом стал основным кандидатом на выборах мэра Омска. Долгое время губернатор Александр Бурков публично не поддерживал Шелеста, ограничившись официальным представлением на заседании фракции и встречей после избрания. Это породило слухи о том, что новый мэр является ставленником «Альфа-групп» Михаила Фридмана (владелец «ОмскВодоканала») и первого губернатора Омской области Леонида Полежаева. Последний, к слову, высказал удовлетворение кандидатурой нового градоначальника.

Похоже, что Сергей Шелест имеет карт-бланш при формировании собственной команды, и далеко не все из команды Оксаны Фадиной сохранят свои места. Полагаем, в 2022 году предстоит наблюдать формирование новой финансово-промышленной группы. И если с корпоративной точки зрения контур задач Шелеста понятен (в той или иной мере он, вероятно, связан с удержанием арендной платы и продлением договора аренды муниципального имущества «ОмскВодоканалом»), то с точки зрения позиционирования намечается раскол. В мэрии — омичи, в правительстве — уральцы: самые статусные ставленники Буркова уже переехали в правительство Омской области или собираются это сделать.
#13 Белявский Олег Германович
генеральный директор ОАО «Газпромнефть — ОНПЗ» (6,2)
Меняются губернаторы, политические настроения в Омской области, но статус директора нефтезавода неизменен. Олег Белявский успешно руководит регионообразующим предприятием, реализует масштабные инвестиционные проекты и оказывает социальную помощь. При любых раскладах, Белявский всегда фигурирует в списке потенциальных кандидатов в губернаторы.

Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей гендиректор нефтезавода был 20-м, а сейчас поднялся на 12 строчку. При поддержке «Газпром нефти» строится новая «Арена Омск», на которой предстоит принимать матчи молодежного чемпионата мира. Меняется городская среда, также «Газпром нефть» запустила в Омске первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов нефтепереработки «Селектум». В проекте участвуют ведущие российские НИИ, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции «Газпром нефти» превышают 30 миллиардов рублей.
#14 Крига Александр Сергеевич
руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области (6,13)
Год назад Александр Крига был на 18-м месте, но до сих пор не спадающая пандемия вынесла главного санитарного врача на четыре строчки вверх. Теперь в рейтинге самых влиятельных омичей он 14-й. Крига последовательно выступает за самые жесткие ограничения — повсеместное введение QR-кодов, закрытие заведений и проверка сертификатов о прививках в транспорте. Чаще всего данные меры нереализуемы, но на заседании оперштаба глава омского Роспотребнадзора их все равно предлагает. Аналогичную «бескомпромиссную» эпидемиологическую политику транслируют многие главные санитарные врачи регионов. Где-то это смотрится как игра РПН и главы субъекта в «плохого и хорошего полицейского», однако в Омской области это выглядит как стремление Александра Криги снять с себя ответственность.

В ноябре главные санитарные врачи получили полномочия устанавливать меры по борьбе с пандемией в обход решений губернаторов в случае возникновения конфликтов. В период пандемии их слово важнее мнения государственной власти. Пока омский РПН таким правом не воспользовался.
#15 Трапезников Петр Владимирович
председатель Омского областного суда (6,04)
Год назад Петр Трапезников не входил в рейтинг самых влиятельных жителей Омской области. Его место занимала и. о. председателя Омского областного суда Елена Светенко. Сейчас Трапезников, по мнению экспертов, занимает 15-е место. Во многом главе областного суда эти оценки выданы авансом. Пока в судейском корпусе Омской области обходится без крупных скандалов.

Когда встал вопрос с задержкой строительства нового здания Омского областного суда на Левом берегу стоимостью 1 млрд рублей, Петр Трапезников оказался в состоянии решить вопрос с подключением здания к воде, электричеству и остальным сетям. Волновало председателя благоустройство вокруг и транспортная доступность. Здание в стиле подражания классицизму ввели в эксплуатацию в последних числах декабря.
#16 Смолин Олег Николаевич
депутат Госдумы (5,91)
Под влиянием времени Олег Смолин вынужден меняться, чтобы продолжать попадать в Госдуму. На прошедших выборах коммунист даже завел Instagram, чтобы оставаться на связи с избирателями. Расчистить под себя одномандатный округ Смолин не смог, но ему противостоял неместный единоросс Кирилл Мандрыгин. Представитель КПРФ сумел выиграть, составив с первым секретарем омского обкома Андреем Алехин красный тандем представителей Омской области.

Олег Смолин остается фронтменом темы образования, науки и социальной помощи нуждающимся. В Омске он помогает вузам, а также имеет выходы на профильных федеральных министров и вице-премьеров. Например, в город он может организовать визит главы министерства образования и науки РФ Валерия Фалькова. Вотчиной Смолина остается ОмГПУ, который он не позволяет ни с кем объединять. Видимо, поэтому появилась информация об идеи объединения ОмГТУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В декабре представитель КПРФ вошел в парламентский клуб Омской области, организованный главой региона.

Год назад в рейтинге влиятельных омичей Смолин занимал 14-ю строчку.
#17 Морев Сергей Александрович
советник генерального директора АО «Высокие технологии» (5,83)
Хозяин агрегатного завода и множества фирм в самых разных сферах Сергей Морев давно утратил интерес к политической борьбе и схваткам за влияние. Имеющиеся активы позволяют ему сохранять статус-кво. Плюс промышленник имеет пул собственных депутатов Законодательного собрания и Омского городского Совета. В медийный холдинг Морева входят телеканал «Омск ТВ» и газета «Четверг».

В прошлом рейтинге самых влиятельных омичей Сергей Морев занимал 28−29 место. Теперь же эксперты отдали ему слишком высокое 17-е место. Видимо, их впечатлило то, как гостиница, которую возводят на улице Петра Некрасова у Омской крепости, выросла в этажности с 4 до 11 этажей.
#18 Владимир
митрополит Омский и Таврический (5,78)
Глава Омской митрополии уже не столь публичен, как в предыдущие годы. Вероятно, сказывается возраст. Митрополиту Владимиру уже 81 год, да и действующая команда региональной власти не столь набожна, как ее предшественники. На то, что лидер православных в регионе несколько утратил позиции, указывают и эксперты. Сейчас митрополит Владимир занимает 18-е место, хотя год назад был 15-м.

В 2021 году Владимир временно управлял Тарской епархией, но в конце концов епископом Тарским и Тюкалинским стал Петр (Дмитриев). Введено в эксплуатацию здание резиденции митрополита с конференц-залом, трапезной на сорок человек, тремя лоджиями, сауной, бассейном и небольшой церковью. Рядом из здания бывшей фабрики не могут сделать отель из-за дефицита энергоресурсов, но на богоугодное дело они нашлись.

В минувшем году РПЦ одержала победу над активными омичами в конфликте за участок территории сквера Молодоженов. Несмотря на требования горожан (преимущественно в онлайне) о сохранении деревьев, искомый участок расчистили и приступили к строительству храма.

В рождественском интервью патриарха всея Руси Кирилла наблюдатели обнаружили претензию на возвращение доминирования церкви над светской жизнью. Пока это касается распространения влияния на институт семьи в целом и традиционной для РПЦ темы запрета абортов. Этот тренд прогнозировали еще с момента внесения поправок в Конституцию РФ и упоминания в ней Бога. Вероятно, подобная риторика усилится и в омских храмах.
#19 Репин Владимир Валерьевич
руководитель УФНС по Омской области (5,78)
В это сложно поверить, но Владимир Репин руководит омской налоговой уже почти десять лет. Работал при самых разных руководителях, требованиях и форматах ФНС. Практически всегда был успешен и наверняка на хорошем счету у нынешнего председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Государственный советник второго класса Репин имеет прочные связи в Москве, что позволяет ему не заискивать перед «уральской» командой.

УФНС уверенно обеспечивает пополнение федерального и местного бюджетов. Однако в рейтинге прошлого года Владимир Репин занимал 11 место. В 2021 году громких уголовных дел о неуплате налогов вроде Егора Сусликова или Юрия Сутягинского не случилось, поэтому эксперты понизили оценку до 19 места. В 2022 году Репин либо уйдет с поста руководителя омской УФНС в рамках ротации на повышение, либо еще надолго останется главным омским налоговиком.
#20 Денисенко Олег Иванович
заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе (5,75)
Камбэк года для омской прикладной политики. Списанный наблюдателями со счетов Олег Денисенко, некогда депутат Госдумы от Омской области, в 2021 году неожиданно вернулся в новом статусе. И учитывая его бэкграунд отношений с местными политиками, не упустит возможности сыграть новую роль.

В 2015 году Денисенко участвовал в выборах губернатора Омской области, но проиграл Виктору Назарову. В 2016 году проиграл выборы в Госдуму по одномандатному округу другому политическому тяжеловесу — Андрею Голушко, который заявил прессе: мол, про Денисенко омичи уже больше ничего не услышат. В 2018-м Денисенко рассматривался как кандидат от КПРФ на выборах губернатора Омской области, однако и. о. главы региона Александр Бурков сумел заручиться поддержкой коммунистов. КПРФ вообще не выставила кандидата. Вполне вероятно, Денисенко почувствовал себя преданным, потому что с этого момента внутрипартийный раскол в омском обкоме стал вырываться наружу. К концу 2021 года все коммунисты «старой волны» были зачищены, а победу одержали ставленники Александра Кравца, интегрированные в региональную вертикаль.

И вот в 2021 году Олега Денисенко назначили заместителем сибирского полпреда. В отсутствие самого полпреда говорили, что Денисенко скоро возглавит ведомство. Однако представителем президента в СФО стал Анатолий Серышев, а Денисенко доверили курирование контрольного управления.

В новом качестве Олег Денисенко уже посетил Омскую область. Здесь он встретился с местными ветеранами силовых структур и получил в подарок книгу.

В 2022 году мяч на стороне зама полпреда. С интересом будем следить за тем, как Олега Денисенко примут в регионе, а сам он распорядится новыми полномочиями и неофициальными возможностями. Политика — искусство возможного. И потому, вполне возможно, персоны омского обкома могут стать разменной монетой в компромиссе политических тяжеловесов.
#21 Каракоз Михаил Михайлович
заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (5,66)
Куратор внутренней политики региона не скрывает, что уже два года находится в кадровом резерве и готов двигаться дальше. По неофициальной информации, Михаил Каракоз отправится в Москву на повышение. Это означает, что в целом результаты его работы на последних выборах признаны успешными. Сыграли все ставки, кроме проигравшего коммунисту Андрею Алехину Степана Бонковского. Да и тут скорее внутриполитический блок приложил все необходимые усилия. К счастью, Алехин продемонстрировал умение быть договороспособным. Так что ситуацию обратили в плюс, к тому же небывалого успеха на выборах в Заксобрание добились «Новые люди» и «Коммунисты России».

Сменить Каракоза может вице-мэр Омска Олег Заремба или человек из его команды. Усложняет процедуру согласование с администрацией президента. Может быть, оно и к лучшему, если Михаил Каракоз уедет из Омска. В прошлом году эксперты оценивали его влияние выше — 16−17 место.
#22 Латария Темури Отарьевич
председатель совета директоров ГК «Руском» (5,62)
Один из самых богатых омичей Темури Латария наращивает собственное влияние при «уральской» команде. Теперь его можно считать самым приближенным к региональной власти предпринимателем. Латария стал появляться вместе с губернатором Александром Бурковым на матчах волейбольного клуба “Омь”. Все свидетельствует о том, что между первым лицом региона и крупным бизнесменом сложилась конструктивная дружба. Латария доволен действиями правительства Омской области, а региональная власть благодарна предпринимателю за его проекты.

Годом ранее в рейтинге самых влиятельных Темури Латария занимал 35−37-е места. Сейчас его влияние значительно выросло. Напомним, что интересы хозяина «Рускома» и «Сибколбас» уже давно вышли за пределы Омской области. Однако Омск остается его стартовым и, хочется верить, любимым регионом. В 2022 году предприниматель хочет построить ресторан «Гурман» на улице Ленина, на месте «Старого Омска». Там будут подавать блюда высокой кухни. Объем инвестиций оценивается в 100 млн рублей. Проект включен в реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области.

18 октября предпринимателя, бывшего директора Черлакского мясокомбината Виталия Латарию нашли мертвым в квартире в Кировском округе. Темури Латария потребовал, чтобы СМИ убрали упоминания о его родственных связях с погибшим, который в последнее время имел проблемы с ведением бизнеса. Единственный, кто публично ответил предпринимателю, — это издатель Сергей Сусликов. Он заявил, что Латария дал журналистам 48 часов на внесение корректировок. «Олигарх, наплевав на законы, под сомнительным предлогом защиты чести и достоинства членов своей семьи поставил СМИ на счетчик, как это делалось в бандитские 90-е?» — заявил Сусликов в интервью своему порталу БК55.
#23 Фадина Оксана Николаевна
депутат Госдумы (5,6)
В 2021 году мэру Омска Оксане Фадиной хватило влияния, чтобы выбить себе мандат депутата Госдумы с неприкосновенностью на пять лет. Фадина шла от «Единой России» и по партийным спискам, и по одномандатному округу. Обсуждался даже вариант выдвижения в законодательное собрание, чтобы в случае необходимости разыграть карту с сенаторством.

Однако с переходом в Госдуму и потерей должности мэра Оксана Фадина лишилась и влияния в глазах экспертов. Год назад она была на шестом месте, а в 2021 году стала 23-й в рейтинге самых влиятельных омичей. Бывшая глава города только ищет себя в новом статусе, проводя совещания в старом кабинете и не бросая личные проекты. Фадина следит за благоустройством парка «Зеленый остров» и с помощью прокуратуры дожала сдачу детского сада в Рябиновке. Депутат Госдумы подчеркивает, что остается членом команды Александра Буркова, а с Сергеем Шелестом у нее будет преемственность курса.
#24 Фридман Геннадий Шмерельевич
предприниматель (5,6)
Создатель бизнес-империи Геннадий Фридман уже отошел от оперативного управления. Однако до сих пор имеет необходимый авторитет и влияние. Фридманы строят отель Hilton из бывшего здания Облпотребсоюза. Объект станет важной частью инфраструктуры молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. К тому же, Фридман-старший является лидером местной еврейской общины. Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей Геннадий Фридман занимал 30-е место.
#25 Кокорин Валерий Михайлович
депутат Заксобрания, генеральный директор компании «АСК» (5,52)
Валерий Кокорин остается крупнейшим рантье в Омской области. Тяжелые времена пандемии оставляют владельцев площадей без арендаторов. К тому же в Омске строятся новые и более современные торговые центры, чем комплексы Кокорина. От нескольких точек пришлось отказаться. Под тяжелые сокращения попал бизнес кинотеатров.

Год назад, когда Валерий Кокорин добился для омского бизнеса пересмотра стоимости аренды земли, он был на 35−37-м месте. Сейчас эксперты без очевидной аргументации вынесли его на 25-е место, что, на наш взгляд, является завышенной оценкой его влияния. Хотя Кокорин сохраняет влияние в законодательном собрании и горсовете, его фактор уже не так значим, как в прошлом. Возможно, значимой показалась его активная деятельность в Новосибирске. Возможно, мы чего-то не знаем.
#26 Поликарпов Евгений Вячеславович
председатель Арбитражного суда Омской области (5,52)
Должность Евгения Поликарпова обречена на повышенное внимание со стороны предпринимателей. Заветная мечта каждого капиталиста — иметь кулуарное преимущество в состязательном процессе, поэтому подходы ищут к руководителю, заместителям и рядовым судьям. 2021 год обошелся в вотчине Поликарпова без громких коррупционных скандалов. Конфликтующие предприниматели приходят в Арбитражный суд за решением своих проблем и в поисках законности. Год назад Евгений Поликарпов занимал 19-е место в рейтинге самых влиятельных омичей.
#27 Полежаев Леонид Константинович
первый губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие» (5,45)
Первый губернатор Омской области продолжает успешно реализовывать культурные инициативы, издавая книги и участвуя в юбилейных мероприятиях ко дню рождения Федора Достоевского. Пока Леониду Полежаеву не удается реализовать проект строительства Свято-Ильинского собора в центре Омска. Возможно, ситуация изменится со вступлением в должность нового мэра Сергея Шелеста. По неофициальной информации, Полежаев вместе с «Альфа-групп» Михаила Фридмана приложил руку к назначению гендиректора «ОмскВодоканала» главой города.

«Я думаю, что это очень удачный выбор. Это человек высокой компетенции, хорошо знающий инфраструктуру города. Это то, что нужно Омску сегодня. Я благодарен, что вышестоящие руководители сделали этот выбор среди всех других претендентов. Он достойный, опытный управленец, я его хорошо знаю. На этот раз Омску повезло. Это самый лучший выбор из всех вариантов, которые могли бы быть», — прокомментировал избрание Сергея Шелеста мэром Леонид Полежаев.

Годом ранее в рейтинге самых влиятельных жителей Омской области Полежаев занимал 26−27 место.
#28 Губин Михаил Владимирович
заместитель председателя правительства Омской области (5,41)
Юрист из Екатеринбурга, который специализировался на архитектуре и градостроительстве, отработал в мэрии Омска почти три года. Однако с избранием Сергея Шелеста мэром Омска ему поступило предложение стать вице-губернатором по вопросам строительства. Также Губин будет курировать сферу ЖКХ, Госстройнадзор и Госжилинспекцию.

Влиятельности и связям Михаила Губина приписывают приход в Омск застройщика «Брусника». Компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству «Кварталов Драверта» на Левом берегу. Однако также Губину приписывают нерасторопность при оформлении бумаг для «Брусники» и в целом реализации планов инвестора. В мэрии вместо себя на позиции вице-мэра сумел оставить преемника Кирилла Брюхова.

Год назад в рейтинге влиятельных омичей Михаил Губин занимал 63−64-е место. В новом году под его надзором может пройти изменение ландшафта рынка управляющих компаний.
#29 Джангунаков Естай Мухамедсафович
начальник управления Росгвардии по Омской области (5,4)
Один из ключевых силовиков региона. В зоне его ответственности обеспечение спокойствия на улицах и оперативное реагирование. Естай Джангунаков теперь занимается и взаимодействием с частными охранными структурами. В декабре на базе омской Академии экономики и предпринимательства прошел координационный совет по вопросам частной охранной деятельности. В Омской области зарегистрировано около 150 частных охранных организаций, в которых работает более 5 000 лицензированных частных охранников. Силами негосударственных охранных предприятий охраняется более 14 000 объектов различных форм собственности.

В 2021 году в омском управлении Росгвардии обошлось без серьезных скандалов. Так что эксперты оценили влиятельность Естая Джангунакова на 29-е место.
#30 Сутягинский Михаил Александрович
председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан» (5,39)
Год назад Михаил Сутягинский занимал в рейтинге самых влиятельных жителей Омской области 26−27 место. В 2021 году скатился до 30-й позиции. Группу компаний «Титан» сотрясают экологические скандалы. Вопрос рекультивации химических озер на заводе СК прозвучал на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. «Титан» срочно взялся перезагружать пиар-направление, но и здесь вышло не очень. Работа в социальных сетях и пафосные пресс-конференции желаемого эффекта не приносят. Убытки по итогам 2020 года составили 252 млн рублей, к тому же имеются постоянные претензии со стороны Росприроднадзора и Ростехнадзора. Исправить ситуацию может запуск якорного инвестора в особой экономической зоне «Авангард», но и тут перспективы проектов туманны.
#31 Бережной Вадим Григорьевич
депутат Заксобрания, главный врач КМХЦ, секретарь омского регионального отделения «Единая Россия»
Вадим Бережной стал лидером партийного списка «Единой России» на выборах в Законодательное собрание. Партия опять взяла контрольный пакет в региональном парламенте. К тому же на Бережном большая часть борьбы с коронавирусом в регионе. В его центр регулярно привозят самых тяжелых больных. Плюс главный врач участвует в мероприятиях по вакцинации населения. После безынициативного Юрия Тетянникова Вадим Бережной перезагрузил работу регионального отделения «Единой России», придав работе новый стимул.

Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей занимал 52−53 место. Сейчас, благодаря оценкам экспертов, его влиятельность оценили на 21 позицию выше.
#32 Поляков Иван Викторович
генеральный директор Межгосударственной корпорации развития (5,34)
Признаться, присутствие Ивана Викторовича в рейтинге вызвало дискуссию в редакции. Мы пытались ответить на вопрос: а омский ли он актор? Крупный предприниматель уже давно утратил интерес к реализации своих амбиций в Омской области. Иван Поляков вышел за пределы региона и предпочитает вести дела из Москвы. Политических амбиций не имеет, сосредоточившись на проектах гуманитарной направленности. Тем не менее его добавили в шорт-лист за возможность влиять на процессы. При наличии желания Поляков и его команда способны ярко врываться в повестку. Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей занимал 33−34-е место. По оценкам экспертов, остается примерно на тех же позициях, все-таки его влиятельность основана на столичных связях, наличии крупного завода в Омске и медиаактива, который всегда можно перековать по законам военного времени.
#33 Заев Антон Александрович
заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (5,29)
Несмотря на то, что объемы дорожного ремонта и строительства растут, как и дорожный фонд Омской области, Антон Заев теряет влияние. Его министерство разделят на несколько частей, отдав стройку, ГЖИ и строительный надзор под вице-губернатора Михаила Губина. Заев никогда не считался близким к губернатору человеком. Его назначение происходило по линии федерального Минтранса. После перестановок в правительстве Омской области Заеву оставят статус вице-губернатора, транспорт и дорожное хозяйство.
#34 Бондарев Игорь Сергеевич
заместитель гендиректора по безопасности Радиозавода им. Попова (5,26)
Бывших чекистов не бывает, как и бывшего влияния у Игоря Бондарева. Экс-начальник УФСБ по Омской области поработал в региональном правительстве в качестве прикомандированного сотрудника, а потом ушел на радиозавод им. Попова к Ивану Полякову. Эксперты помнят и чтят накопленные Бондаревым знания, но все-таки преувеличивают его влияние. Год назад в рейтинге он был 45−46-м, а теперь поднялся на 34-е место
#35 Антропенко Александр Владимирович
управляющий директор ЗАО «Основа Холдинг» (5,2)
Создатель бизнес-империи «Основы Холдинга» и самый влиятельный в семье. Бывший энергетик Александр Антропенко теперь хочет застроить территорию возле омской ТЭЦ-1 в районе улицы Петра Некрасова. Объем строительства элитного жилья оценивается в 43 тыс. квадратных метров. Кроме этого, «Основа» будет застраивать жильем территорию бывшего Сибзавода.
#36 Антропенко Игорь Александрович
депутат Госдумы (5,16)
Раньше Игорь Антропенко занимался стратегическим развитием в «Основа Холдинге». После перехода в Госдуму Антропенко-младший как списочник разрывается между Омской и Новосибирской областями. Вникает в вопросы промышленности и торговли, поскольку входит в профильный комитет. Кстати, как говорят, именно Игорь Антропенко обеспечил кампанию «Единой России» на выборах в Госдуму в Омской области.

В конце 2021 года стало известно, что интернет-издание «Новый Омск», которым ранее опосредованно владел депутат Госдумы Андрей Голушко, было продано структурам, аффилированным с Игорем Антропенко.

В рейтинге самых влиятельных омичей скачок сразу с 78−80-го места на 36-е, идет вслед за отцом — основателем крупной компании.
#37 Жуковский Андрей Александрович
генеральный директор АО «Омскэлектро», депутат Заксобрания (5,12)
Доверенное лицо губернатора Александра Буркова, переехавшее вслед за ним в Омскую область. Здесь Андрею Жуковскому доверили региональное отделение «Справедливой России». С его помощью в 2021 году политик прошел в законодательное собрание. Также Жуковский возглавляет последний крупный муниципальный актив — «Омскэлектро». Компании перевели федеральные миллиарды, выделенные на ремонт гостевого маршрута и многоквартирных домов по судебным решениям. Расходование средств вызывает вопросы у силовиков, «Омскэлектро» постоянно проверяют, но Андрей Жуковский пока вне подозрений. В предыдущем рейтинге влиятельности он занимал 52−53-е место. В 2021 году эксперты отдали ему 37-е место (среднее значение), почти вдвое улучшив позиции. Однако это не помогло Андрею Жуковскому приобрести за счет компании Land Cruiser за 10 млн рублей. Под давлением общественности закупку пришлось отменить.
#38 Павлов Дмитрий Борисович
депутат Заксобрания (5,12)
Влиятельность Дмитрия Павлова на процессы в Омской области падает. В новый состав Законодательного собрания наследник империи бывшего начальника УМВД России по Омской области Виктора Камерцеля попал не с первого раза. Ему пришлось ждать, пока освободятся мандаты после перехода избранных в Совет Федерации и Госдумы. Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей Павлов был на 31-й позиции, а сейчас эксперты обрекли его на падение на семь позиций.
#39 Камерцель Виктор Яковлевич
экс-начальник УВД по Омской области (5,08)
Бывшего начальника УМВД России по Омской области продолжают демонизировать. Конечно, Виктор Камерцель сохраняет в Омске определенное влияние, но от оперативного управления делами он давно отошел. К тому же, ушли на пенсию связанные с группой заместители генерального прокурора Виктор Гринь и Александр Буксман. Если в рейтинге влиятельности жителей Омской области Камерцель в прошлом году был на 23-м месте, то сейчас спустился на 39-е.
#40 Книс Константин Александрович
начальник УФСИН по Омской области (5,04)
Скандал вокруг ФСИН из-за публикации архивов с пытками заключенных не помешал (а может, и помог, поскольку Омские учреждения не фигурировали) Константину Кнису занять 40-е место в рейтинге самых влиятельных жителей Омской области. Год назад он был на 60-й строчке. Эксперты завысили оценки герою, видимо, придавая слишком большое значение медийности темы. Работу ФСИН сейчас активно обсуждают, руководители уходят в отставку, а в высоких кабинетах готовят реформу ведомства. В августе Книса должны были перевести на должность руководителя ГУФСИН России по Новосибирской области. Однако назначения не случилось, и генерал-майор остался в Омске.
#41 Колодяжный Сергей Владимирович
глава Пограничного управления ФСБ по Омской области (5,04)
Граница на замке, Сергей Колодяжный возглавляет пограничное управление ФСБ с 2016 года. За пять лет его работы серьезных эксцессов на границе не случалось. В следующем году Колодяжный либо переедет в другой регион в рамках ротации, либо продолжит охранять границу в Омске еще пять лет.
#42 Колодинский Владислав Викторович
начальник ГУ МЧС по Омской области (5)
Владислав Колодинский возглавляет главное управление МЧС по Омской области с 2018 года. Спасатели стабильно выполняют свою работу, сосредоточившись на противопожарной безопасности. Весной МЧС предстоит бороться с паводком, а летом с лесными пожарами. Год назад в рейтинге влиятельности жителей Омской области Колодинский занимал 32-е место.﻿
#43 Фридман Илья Геннадьевич
руководитель ЗАО «Ф-Консалтинг» (5)
Илья Фридман занялся оперативным управлением бизнесом после своего отца Геннадия Фридмана. Семейная империя растет — расширяется медицинский центр «Евромед», появляются новые заправки «Топ Лайн». Главной стройкой семьи является создание отеля Hilton в здании бывшего Облпотребсоюза. Объект возводится к молодежному чемпионату мира 2023 года. Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей Илья Фридман занимал 62-е место.
#44 Куприянов Владимир Васильевич
заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Омской области (4,95)
Влиятельность куратора социального направления в правительстве Омской области Владимира Куприянова заключается в том, что при минимальных затратах он способен обеспечивать работу своего министерства, МФЦ и остальных учреждений. Куприянов без лишних слов способен ужаться в случае бюджетной экономии или начать реализовывать меры по борьбе с пандемией. Годом ранее вице-губернатор занимал 45−46 место в рейтинге самых влиятельных омичей. Сейчас эксперты оценили его влиятельность чуть выше — 44 место.
#45 Мизулина Елена Борисовна
член Совета Федерации от Омской области (4,95)
Сенатор редко появляется в регионе, но может себе это позволить. Елена Мизулина представляет исполнительную власть Омской области в верхней палате российского парламента. Ее влиятельность и главный ресурс — связи в юридической среде и судах. В декабре 2021 года вошла в парламентский клуб при губернаторе Омской области. Эксперты относят ее к отраслевой группе адвокатов и лоббистов Роскомнадзора. По старой памяти в этом году Мизулина подготовила пакет поправок к Семейному кодексу. По ним теперь детей из семей будут изымать не органы опеки, а полицейские. Детей предлагается разделить на оставшихся без попечения родителей и тех, кому требуются лишь временные меры защиты. Год назад в рейтинге самых влиятельных Елена Мизулина занимала 59 место.
#46 Стародубцев Юрьевич Константин
глава Омской таможни (4,95)
Назначение в Омскую область Константин Стародубцев получил в ноябре этого года. Работа таможни в приграничном с Казахстаном регионе имеет особое значение. До этого Стародубцев с 2015 года руководил читинской таможней. Во многом, эксперты поставили генерал-майору оценки авансом. Истинный свой потенциал таможенник должен раскрыть в 2022 году.
#47 Алехин Андрей Анатольевич
депутат Госдумы (4,83)
Первый секретарь омского обкома КПРФ, наследник Александра Кравца в 2021 году сумел наконец попасть в Госдуму, потратив на это минимальные ресурсы. Андрей Алехин заехал в нижнюю палату российского парламента на партийном бренде, протестном голосовании и провальной кампании Степана Бонковского. После избрания депутатом Госдумы мудро проявил способность и умение договариваться. Системность — вот, что отличает нового представителя Омской области в парламенте. В прошлом рейтинге влиятельности он занимал 50 место.
#48 Березовский Владимир Александрович
генеральный директор АО «ОНИИП» (4,82)
Уходящая в Омской области натура промышленника, руководителя крупного оборонного предприятия. Сейчас Владимир Березовский олицетворяет омскую промышленность. В 2021 году принял участие в подписании трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между правительством Омской области, профсоюзами и региональным объединением работодателей. В реальном секторе экономики минимальная зарплата вырастет на 6,4% до 16 368 рублей, в бюджетной сфере на 8,6% и составит 15 937 рублей. Березовский представлял работодателей. В прошлом году в рейтинге самых влиятельных омичей он занимал 68−70 место.
#49 Кабаненко Вадим Анатольевич
глава УФАС по Омской области (4,82)
Антимонопольный орган в любом регионе имеет большое влияние. Омское УФАС уделяет особое внимание нарушениям в сфере рекламы и работе финансовых организаций. Со строителями ведомство Вадима Кабаненко ведет себя более лояльно. При рассмотрении дела о срыве нацпроектов выяснилось, что антимонопольщики отказались включить СК «Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков из-за провала строительства школы в Исилькуле. Осенью выяснилось, что УФАС выявило сговор при внеплановой проверке «Омскавтодора» с фирмами «Стройсервис» и «Сибирский региональный союз». Аукционы по выбору подрядчиков для содержания и ремонта дорог в сельских районах проводились с нарушениями. Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей Вадим Кабаненко занимал 38-е место. На отсутствие громких дел в 2021 году эксперты ответили падением на 11 строчек до 49-го места.
#50 Чеченко Вадим Александрович
министр финансов Омской области (4,82)
Значимая должность в любом региональном правительстве. Без одобрения Вадима Чеченко ни одно ведомство не получает средств на исполнение своих программ и проектов. В 2021 году в его сфере получило развитие инициативное бюджетирование. В 2022 году финансирование этого направления будет увеличено с 20 до 50 млн рублей. Это дает возможность самим гражданам (чаще всего в сельской местности) определять, на какие проекты и как можно потратить выделенные средства. Добавим, что областной бюджет на следующий год принят с профицитом в 6,5 млрд рублей, что тоже говорит об успехах Минфина во взаимоотношениях с федерацией.

Осенью возникли проблемы при утверждении жены Вадима Чеченко Натальи на новый срок полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты. От голосования, увидев в нем конфликт интересов, воздержались фракции «Коммунистов России» и «Новых людей». Также в октябре министр финансов представлял Омскую область на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина по выделению инфраструктурных кредитов. Регион получил 372 млн рублей на проекты логистического парка «Солнечный» и объектов электроснабжения для особой экономической зоны «Авангард». Годом ранее в рейтинге самых влиятельных жителей Омской области Вадим Чеченко занимал 28−29 место. Теперь же очевидно он окончательно уходит в тень вице-губернатора Дмитрия Ушакова.
#51 Греф Евгений Оскарович
генеральный директор ООО «Бытовая техника», директор ООО «Технопарк» (4,8)
Старший брат председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Ранее активно развивал бизнес в регионе и привлекал внимание СМИ получением крупных кредитов в том самом Сбербанке. В последние годы сильно сократил активность, закрыв гипермаркеты «ГеоМарт» и сеть бытовой техники «Технософия», а также покинул совет директоров «Омскнефтехимпроекта». На конец 2021 года владеет ООО «Бытовая техника», ООО «Технопарк», «ООО «Транссервис» и Центром современной медицины «Доктор САШ».

Несмотря на то, что финансовый ресурс Грефа-старшего сократился, принадлежность к известному семейству сохраняет за ним ресурс влиятельности и способность решать многие вопросы. Однако, по мнению экспертов, этот ресурс сокращается — в прошлом рейтинге Евгений Греф занимал 40-е место.
#52 Картавенко Сергей Владимирович
начальник УГИБДД УМВД по Омской области (4,77)
С ростом автомобилизации населения увеличивается и влиятельность структур, контролирующих данную сферу. ГИБДД в этой иерархии остается наиболее могущественным органом. Именно поэтому Сергей Картавенко, впервые появившись в нашем рейтинге, сразу занял место в середине списка.

Господин Картавенко служит в органах правопорядка почти 30 лет, с 1993 года. Возглавляет омскую Госавтоинспекцию с 2016 года, когда был назначен врио руководителя. Достаточно длительный срок на посту свидетельствует о кредите доверия со стороны руководства МВД. В 2021 году был награжден нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД России».
#53 Коновалов Сергей Владимирович
управляющий омским отделением Сбербанка (4,77)
Руководитель регионального подразделения самого крупного банка априори обладает ресурсом влиятельности, принимая решения, способные тем или иным образом повлиять на экономику региона и развитие бизнеса.

Господин Коновалов работает в структурах банка с 1995 года, возглавлял подразделения в Удмуртии, Вологде, Архангельске. Такой солидный стаж, без сомнения, принес ему множество связей в самых различных сферах.

В прошлом рейтинге занимал 59 место.
#54 Корбут Владимир Валентинович
председатель Омского городского Совета (4,75)
Председатель действующего созыва Омского городского совета, в прошлом рейтинге занимал 44-е место. С приходом г-на Корбута статус спикера фактически изменился с «первого среди равных», как это было в предыдущих созывах, на «генерал-губернатора» депутатской вольницы.

С приходом команды губернатора Александра Буркова исполнительная и представительная власть города работают в тесной связке, горсовет полностью лоялен правительству и мэрии города. Во многом это заслуга Владимира Корбута, под руководством которого был проведен негласный «разгром» группы депутатов из «Оплота», потерявших ресурс влияния в горсовете и ключевые комитеты. Чем спикер ОГС снова и снова доказывает свою эффективность.

Достаточно низкая оценка влиятельности спикера со стороны экспертов может объясняться низкой самостоятельностью председателя ОГС в принятии решений — в текущей политической конъюнктуре.
#55 Васильев Вячеслав Михайлович
депутат Заксобрания, генеральный директор ЗАО «Вентсервис» (4,7)
Господин Васильев последние 10 лет стабильно избирается депутатом Заксобрания и Горсовета, что свидетельствует о наличии определенного политического ресурса.

За последние годы бизнесмен добавил к своим и без того немалым активам (в их числе — строительный бизнес и киноцентр «Первомайский») долю в ООО «Капитал-Строй», которое победила «немецкую группу» в борьбе за право создания сети «тёплых остановок». Появление новой остановочной системы повлекло передел годами существовавшего рынка НТО, что вряд ли возможно без наличия определенной административной поддержки. Этим, в частности, может объясняться резкий скачок Васильева по сравнению с предыдущим рейтингом, где он занимал 100-е место.
#56 Нестеров Леонид Николаевич
начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области (4,69)
При словах «ОБЭП», а ныне УЭБиПК, вздрагивает любой бизнесмен и чиновник города. Управление г-на Нестерова курирует соблюдения правопорядка в сфере бизнеса и борьбу со взяточниками, поэтому способно в один момент коренным образом изменить судьбу даже самого влиятельного предпринимателя.
#57 Крылов Александр Владимирович
председатель совета директоров ХК «Авангард» (4,63)
Новичок рейтинга. Топ-менеджер «Газпромнефти» вхож в высшие круги руководства компании. Успешное руководство клубом, выигравшим Кубок Гагарина, и бесперебойная стройка новой «Арены Омск», которая идет по часам, позволили Крылову войти в число самых влиятельных персон Омска. А после долгожданного возвращения «Авангарда» в Омск, вероятно, влиятельность спортивного менеджера, по всей вероятности, лишь усилится.﻿
#58 Ольшанский Виталий Михайлович
Совладелец ООО «Капитал-строй» (4,62)
Стремительное повышение с 88 места прошлогоднего рейтинга может объясняться разрастанием сети «теплых остановок», что делает Ольшанского крупным игроком на рынке нестационарной торговли.
#59 Зуга Игорь Михайлович
депутат Заксобрания, генеральный директор ПАО «ОНХП»(4,62)
Глава «Омскнефтехимпроекта» сохранил влиятельность на прежнем уровне. Предприятие работает в стабильном режиме и громких событий, которые бы упрочили позиции г-на Зуги, за последний год не происходило. Что касается политической карьеры, то Игорь Зуга без особых проблем переизбрался в новый созыв Законодательного собрания и возглавил там комитет по собственности.﻿
#60 Каплунат Валерий Николаевич
председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» (4,62)
Влиятельность бизнесмена, по мнению экспертов, несколько снизилась по сравнению с прошлым рейтингом, в котором он занимал 51-е место. Удар по позициям бизнесмена нанесли экологические скандалы и расходование сил на противостояние с блогером Орисом Брутом (Владимиром Лифантьевым), «приструнить» которого, несмотря на все попытки, Каплунату так и не удалось. В конечном итоге блогер и выиграл суды, и перекричал предпринимателя в медиасфере.

Со скандалом из горсовета был изгнан давний товарищ Каплуната Юрий Федотов, что также говорит о поражении «техуглеродовской» группы в попытке навязать собственную игру на политическом поле.
#61 Ушакова Татьяна Викторовна
председатель совета директоров ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО)
(4,56)
Госпожа Ушакова показала отрицательный рост с 25-го места прошлогоднего рейтинга. Текущая оценка экспертов, на наш взгляд, адекватно отражает невысокую степень влияния Татьяны Ушаковой на события в Омске, где она давно не проживает. Тем не менее, как и ее брат Иван Поляков, группа обладает ресурсами для участия в региональной политике. Имеют возможность, но не интерес.
#62 Шкуренко Виктор Васильевич
генеральный директор ООО «Торговый дом Шкуренко» (4,56)
Так как основное направление бизнеса предпринимателя — продуктовый ритейл, то пандемия коронавируса не нанесла ему какого-либо существенного финансового ущерба. Это подтверждается и 12 место в списке самых богатых омичей с прибылью 123 млн по итогам 2020 года.

Однако вряд ли влиятельность г-на Шкуренко выходит за рамки финансовых ресурсов. Предприниматель давно известен своей либеральностью и порой весьма остро высказывается по политическим вопросам на страницах СМИ, что, по всей вероятности, ограничивает его возможности в административной сфере. Это подтверждается и поражением тандема Павлов-Шкуренко в борьбе за контроль над «теплыми остановками».
#63 Марухина Анна Дмитриевна
руководитель аппарата правительства Омской области (4,54)
Госпожа Марухина руководит ведомством с 2018 года и вряд ли сумела обрасти за это время мощным аппаратным влиянием, скорее исполняя в команде губернатора технические функции, что и обуславливает сравнительно невысокие для должности позиции в рейтинге.
#64 Шлеменко Александр Павлович
боец ММА (4,52)
Шлеменко — боец международного масштаба, известен своей религиозностью и пропагандой здорового образа жизни, а также активной поддержкой действующей власти.

Спортсмен поднялся с 81-го места в прошлом рейтинге, во многом благодаря активности в качестве лидера мнений. Он не упускает возможности высказаться по любому злободневному вопросу — будь это творчество Моргенштерна или история с убийцей педофила, которую он комментировал на шоу у Андрея Малахова.

На минувшем Дне города состоялся масштабный спортивно-музыкальный фестиваль ШТОРМFEST, что, вероятно, также положительно повлияло на благосклонность экспертов.

Свое влияние Александру Шлеменко уже удалось конвертировать в аппаратную (пусть и небольшую) победу. Замминистра спорта Омской области продолжает трудиться бывший директор и тренер спортивной школы «Шторм» Иван Колесник.
#65 Голушко Андрей Иванович
экс-депутат Госдумы (4,5)
Текущая оценка, по мнению редакции, скорее завышена и проставлена экспертами больше «по старой памяти». Говорить о влиянии некогда всесильного бизнесмена сейчас сложно. Его компаньон Сергей Калинин вот уже который год томится за решеткой, активы, деньги и имущество вот-вот окажутся под арестом, политическая карьера фактически закончена.

В данной ситуации больше стоит вопрос о перспективах Андрея Ивановича по поводу дальнейшего нахождения в России, нежели о наличии какой-либо влиятельности. Полагаем, что омичи об Андрее Ивановиче могут больше ничего не услышать.
#66 Перминов Дмитрий Сергеевич
член Совета Федерации (4,5)
Герой России планомерно увеличивает степень своей влиятельности. Будучи депутатом Госдумы, он выступил соавтором десятков законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В этом году Перминов сменил депутатское кресло на место в Совете Федерации. Однако об оценках этого события мнения экспертов разошлись. В кулуарах обсуждалось, что Перминов проиграл «расторговку» за мандаты Госдумы и в качестве отступных получил кресло сенатора. Совет Федерации многими наблюдателями воспринимается как место для почетной отставки влиятельных политиков. Впрочем, не место красит человека: полно примеров, когда и синекура становилась точкой роста для активной деятельности.
#67 Нестеренко Алексей Николаевич
председатель избирательной комиссии Омской области (4,47)
Алексей Николаевич возглавляет омский облизбирком почти 10 лет, с 2012 года. Даже одни отдельно взятые выборы — большой стресс и огромная работа по организации, Нестеренко же провел десятки кампаний, за время которых по-настоящему громких скандалов, в общем-то и не случалось. Можно говорить о максимальном кредите доверия к нему со стороны федерального ЦИКа и соответствующем ресурсе влиятельности, которая, впрочем, несколько нивелируется технической ролью избиркомов в выборном процессе.
#68 Шишов Олег Владимирович
советник АФК «Система» (4,47)
Предприниматель, преодолев тяготы заключения, не потерялся на задворках истории, а успешно наладил взаимодействие с АФК «Система», которой досталась часть активов «Мостовика». Это свидетельствует о прочности связей Шишова, что позволило не растерять влиятельность (которая, конечно, несравнима с былыми временами) и стать советником миллиардера Владимира Евтушенкова.

Надо полагать, что заход «Системы» в Омск с амбициозным проектом гостиницы на набережной Иртыша — также во многом заслуга Олега Владимировича, сумевшего обеспечить сотрудничество корпорации и омских властей.
#69 Шишкин Дмитрий Сергеевич
депутат Заксобрания, генеральный директор АО «Высокие Технологии» (4,43)
Успешно переизбрался в Законодательное собрание Омской области, однако это скорее заслуга «агрегатной» группы, сумевшей сохранить свой депутатский пул. Новый мандат Шишкину скорее достался «по чину» как гендиректору АО «Высокие технологии».
#70 Шугулбаев Талгат Мубаракович
председатель Контрольно-счетной палаты Омской области (4,4)
Не столь высокое место в рейтинге объясняется технической функций областной КСП — палата, как известно, обладает только аудиторскими полномочиями и при необходимости может только передавать наработанные материалы в соответствующие органы правопорядка.

Шугулбаев хоть и возглавлял ранее Главное управление финансового контроля Омской области, но КСП руководит только второй год, поэтому не приходится говорить о багаже аппаратного ресурса. Громких проверок, которые бы приводили в обморок областных чиновников, как это порой бывало во времена Пронникова, за время его нахождения на посту также сложно припомнить.
#71 Фомин Евгений Викторович
и.о. мэра Омска (4,34)
Место первого вице-мэра в конце списка, на первый взгляд, может удивлять, однако мнение экспертов вполне понятно. За короткий период исполнения обязанностей мэра Фомин вряд ли проявил себя как истинный хозяин города (как это было в прошлый цикл с Сергеем Фроловым, который даже в статусе «и.о» выгодно отличался активностью по сравнению с ушедшим с поста Вячеславом Двораковским).

Фомин, хоть и назывался в списке претендентов на сменщика Оксаны Фадиной, но вот взять руль в свои руки то ли не захотел, то ли не смог, что и свидетельствует об отсутствии сколько значимого административного ресурса. Управленец оказался не готов к роли первого лица города, что и отметили эксперты.
#72 Дроздов Сергей Владимирович
депутат Омского городского Совета (4,33)
Успехи в бизнесе и политике г-ну Дроздову во многом принесли удачные родственные связи. Насколько велик собственный ресурс влиятельности — и для редакции, и для экспертов остается вопросом. Принадлежит к группе депутатов группы предпринимателя Валерия Кокорина, что, по большей части, и позволило ему получать мандаты Горсовета с 2007 года по текущее время. Сергей Дроздов усиливает собственное влияние по партийной и фракционной линии.
#73 Кубатин Александр Александрович
врио начальника УМВД по городу Омску (4,3)
Руководитель городской полиции, кому бы не принадлежал этот пост, априори будет обладать внушительным административным ресурсом. Однако Александр Кубатин занимает должность совсем недавно — с апреля 2021 года, чем и можно объяснить его позицию в списке. Если же он успешно пройдет сито утверждения в должности и сумеет уберечься от скандалов, с которыми были уволены два его предшественника, то несомненно нарастит влиятельность и поднимется выше по рейтингу.
#74 Оркиш Сергей Никонович
директор группы предприятий «Стройподряд» (4,26)
Семейство Оркишей сохраняет свои позиции на строительном рынке. Более того, ими успешно решается вопрос с продолжением застройки лакомой территории в районе дендросада, несмотря на все сопротивление общественников.

В конце 2021 года стало известно, что Павел Оркиш оформил в собственность участки на Красном Пути. Бизнесмен заявил, что здесь планируется рекреационно-досуговый объект, однако есть опасения, что там может появиться элитное жилье. Так уже не раз случалось с объектами Оркишей, которые не соответствовали целям застройки и затем чудесным образом узаконивались «задним числом», хотя чиновники мэрии клялись, что этого не допустят. Так что можно констатировать, что лоббистский потенциал семейство Оркишей под предводительством Сергея Никоновича не растеряло.

На наш взгляд, эксперты недооценивают влияние Оркиша.
#75 Полочанский Владислав Иосифович
гендиректор АО «ТГК-11» (4,25)
Полочанский — типичный пример топ-менеджера крупной корпорации, работающего в регионе присутствия по разнарядке. До 2016 года, когда он возглавил компанию, уроженца Новосибирска ничего не связывало с Омском. Очевидно, что все ключевые вопросы по «ТГК-11», будь то экологическая проблематика или инвестиции в модернизацию ТЭЦ, решаются на уровне головной компании «Интер РАО», а Полочанский выступает исполнителем решений, что и обуславливает его место в рейтинге.

Тем не менее, компания остается одним из лидеров промышленности Омска и одним из крупнейших налогоплательщиков, поэтому недооценивать влиятельность Полочанского также не стоит, особенно учитывая, кто стоит за группой «Интер РАО».
#76 Мураховский Александр Григорьевич
министр здравоохранения Омской области (4,2)
Господин Мураховский достаточно успешно преодолел кейс с лечением Алексея Навального, после чего получил повышение от главврача БСМП до главы Минздрава. Да и скандалы, сопровождавшие деятельность его предшественницы, ныне беглянки Ирины Солдатовой, поутихли, работа министерства перешла полностью на практические рельсы.

Важность всех медицинских структур трудно недооценить в условиях коронавируса, впрочем, Минздрав в принимаемых решениях имеет совещательный голос, а не решающее слово.

В минус влиятельности г-на Мураховского идёт скандал с его таинственным исчезновением на севере Омской области. Не удалось замолчать или хотя бы пригасить масштаб резонанса вокруг пропажи министра, которую злые языки тут же поспешили связать с историей вокруг Навального. Поиски Мураховского чуть ли не транслировались в прямом эфире, попутно СМИ достали любопытные подробности о лицах, с которыми министр проводил отдых на природе.
#77 Федотов Юрий Николаевич
экс-депутат Омского городского Совета (4,17)
Прошедший год нанес мощный удар по ресурсности депутата горсовета и некогда вице-мэра Омска. Сначала УК, подконтрольная Федотову, ввязалась в конфликт с «Омскэлектро», возглавляемым председателем омских справороссов и одним из ключевых членов команды Буркова Андреем Жуковским. Суды федотовская компания проиграла, но это было лишь прологом.

Под предлогом давления, которое оказывал Федотов на «Омскэлектро», был поставлен вопрос о лишении его депутатского мандата. Коллеги по горсовету не возражали, и предприниматель был изгнан из рядов народных избранников. Реанимировать карьеру он пытался через выборы в заксобрание, но даже до голосования не добрался, проиграв праймериз «Единой России».

Неудивительно, что эксперты признали резкое падение влиятельности Федотова. В прошлом рейтинге он занимал 42-ю строчку.

В 2022 году Юрию Федотову можно ожидать наступления уже на бизнес-структуры. Существуют предпосылки передела рынка управляющих компаний, на котором Федотов является одним из доминирующих акторов.
#78 Волков Владимир Анатольевич
председатель совета директоров ИТ Банка (4,16)
Банкир, в отличие от своих соратников Юрия Федотова и Валерия Каплуната, всегда предпочитал держаться несколько в тени и громкими инфоповодами за минувший год не запомнился. Понижение позиции по сравнению с прошлым 48-м местом можно объяснить в целом падением котировок группы влиятельности, в которую входит Волков.

Финансовый ресурс также оставляет желать лучшего. «ИТ Банк» завершил 2020 год с отрицательной прибылью в минус 33 млн рублей. Капиталы кредитного учреждения составляют 371 млн рублей при активах-нетто 2,2 млрд рублей. Да и в целом не утешает тенденция отзыва лицензии у региональных банков либо их поглощения крупными игроками.
#79 Дрофа Николай Валентинович
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области (4,125)
Министр в 2021 году был одним из наиболее медийных чиновников облправительства. Весь год Дрофе приходилось комментировать слухи о подорожании тех или иных продуктов — от яиц и хлеба до макарон и картошки. Это уже не говоря о борьбе с птичьей чумой и всплесками АЧС.

Однако круг вопросов, где решающее слово имеет Минсельхоз, остается по-прежнему довольно узким, гораздо больше полномочий здесь имеет Россельхознадзор, что и повлияло в итоге на оценки экспертов. В конце года на диалоге с губернатором Николай Дрофа был подвергнут критике за неэффективное предоставление субсидий фермерам.
#80 Золотов Олег Борисович
владелец компании «Стройбетон» (4,12)
Компания Золотова косвенно засветилась в ситуации с вырубками деревьев на месте «Садов Наука», где застройщик планирует возведение жилья. Однако никакой связи между тайными вырубками и «Стройбетоном» пока не доказано, поэтому и последствий пока нет.

Бизнес г-на Золотова стабилен: льготная ипотека подогрела спрос на жилье, а сам предприниматель остается в пятерке самых богатых омичей. Регулярно вводятся новые дома: на улице Чернышевского и в микрорайоне «Ангара» , получено разрешение на строительство по 21-й Амурской.

Однако административный ресурс бизнесмена невелик, об это свидетельствует проигранный мэрии суд — согласно решению, «Стройбетон» обязали построить два детских сада и школу в мкрн «Амурский-2».
#81 Моденов Сергей Николаевич
директор омского филиала «Россети Сибирь» (4,12)
Директор омского филиала сетевого холдинга на хорошем счету у руководства — уже много лет ему доверяют огромное энергетическое хозяйство региона. Компания успешно преодолела стихийное бедствие в 2020 году, в энергоснабжении потребителей не наблюдается серьезных сбоев, выполняются намеченные программы ремонтов и модернизации оборудования.

Авторитет опытного специалиста в профессиональных кругах неоспорим. Достаточно скромные оценки влиятельности объясняются тем, что г-н Моденов все же больше занимается исполнительской работой, а ключевые решения исходят от головных офисов «Россетей» в Красноярске и Москве.
#82 Трофимов Юрий Викторович
министр культуры Омской области (4,09)
Министр продолжает уверенно вести корабль омской культуры в длительном шторме пандемии. Конечно, коронавирусные ограничения губительно сказываются на сфере искусства, но о серьезном кризисе в отрасли говорить не приходится.

Г-н Трофимов продолжает показывать себя как успешный менеджер. Начинания минкульта пользуются полной поддержкой губернатора. Успешно привлекается финансирование по линии нацпроекта «Культура». Проводится масштабное обновление сельских домов культуры, обновлен парк инструментов и для Омского симфонического оркестра, и для детских музшкол, строятся сельские кинотеатры. И роль Юрия Трофимова в выбивании средств у федерального центра не стоит недооценивать.

Скромные оценки свидетельствуют скорее о недооценке сферы культуры и искусства в целом. Значительные вливания касаются сельских районов, и это уходит из поля зрения экспертов, привыкших к повестке Омска. Ну и всё же уровень влияния Трофимова вряд ли выходит за пределы курируемой им сферы.
#83 Крикорьянц Дмитрий Оганесович
министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (4,04)
Крикорьянц — один из немногих членов команды прежнего губернатора, который сумел удержаться и в правительстве Буркова. Это, с одной стороны, свидетельствует об определенном кредите доверия, с другой — об отсутствии серьезных ресурсов в сфере физкультуры и спорта, для контроля за которыми необходимо было бы поставить «своего человека».
#84 Титова Галина Михайловна
руководитель УФССП по Омской области (4)
Эксперты по-прежнему считают невысокой влиятельность руководителя службы судебных приставов по Омской области — в прошлом рейтинге г-жа Титова занимала 72−73 место. Вероятно, сыграла роль история назначения на должность — в 2019 года Галина Титова «по чину» заняла место арестованного за взятку Владимира Витрука и затем была утверждена на посту в «полуавтоматическом режиме». А это может говорить о невысоком собственном аппаратном ресурсе руководительницы.
#85 Шрейдер Виктор Филиппович
экс-депутат Госдумы (4)
Падение г-на Шрейдера по сравнению с прошлогодним рейтингом вполне объяснимо (Виктор Филиппович занимал ранее 22 место). Он не сумел договориться о переизбрании в Госдуму и был отправлен на почетную пенсию. Упала и влиятельность «немецкой группы», одним из бенефициаров которой считается Виктор Шрейдер. Все это и предопределило столь стремительное падение в общем списке.
#86 Козлов Евгений Юрьевич
министр имущественных отношений Омской области (3,91)
С одной стороны, распоряжение многомиллиардным имуществом, находящимся в собственности региона, априори делает главу министерства значимым членом команды губернатора.

Однако г-н Козлов избегает публичности и не делает каких-либо шагов, свидетельствующих о самостоятельной политике, полностью удовлетворяясь техническим функционалом на своем посту, что говорит о невысоком аппаратном весе чиновника. К тому же, к Минимущества возникли вопросы у силовиков по вопросу выделения жилья для детей-сирот.
#87 Ростов Максим Александрович
заместитель директора Агентства развития и инвестиций Омской области (3,91)
Пару лет назад г-н Ростов был на слуху, работая в предвыборном штабе Буркова и занимаясь вопросами организации визита президентов России и Казахстана. С того времени каких-то значимых событий с его участием не случалось и Максим Ростов перешел в разряд кулуарной фигуры, что и предопределило оценки экспертов.
#88 Лобов Илья Алексеевич
министр экологии и природных ресурсов Омской области (3,86)
Министр так и не сумел выстроить адекватный диалог с общественниками и экологами, благодаря чему деятельность Минприроды нередко сопровождается скандалами. Самый крупный из них, конечно — вокруг дендросада, судьба которого остается во многом туманной, а Минприроды не спешит вносить ясность, давая поводы для громких публикаций и претензий общественников.

Неспособность урегулировать конфликтные ситуации, на взгляд редакции, и стало главным фактором, отбросившим г-на Лобова на дно рейтинга.
#89 Седельников Владимир Лукьянович
депутат Заксобрания (3,86)
Бизнес г-на Седельникова переживает не лучшие времена. Агрохолдинг «Дружино» пребывает в банкротстве, остальные предприятия крупной прибыли не показывают. Впрочем, политического ресурса хватило, чтобы добиться переизбрания в депутаты Законодательного собрания Омской области. В прошлом рейтинге г-н Седельников занимал схожие позиции (98) и с того времени даже, по мнению экспертов, прибавил во влиятельности.
#90 Бакулин Бота Зейнилхабиденович
муфтий Духовного управления мусульман Омска и Омской области (3,75)
Отсутствие громких межнациональных конфликтов в регионе свидетельствует об успешном влиянии муфтия на прихожан и способности гасить разногласия и зарождающиеся бури в зародыше. Напомним, что Бота Бакулин также является президентом региональной казахской автономии. У ДУМ Омской области полное взаимопонимание и сотрудничество с властями — так, в конце 2021 года управлению передали здание мечети на Богдана Хмельницкого.

Поэтому редакции сложно согласиться с мнением экспертов, отправивших муфтия в конец рейтинга. Прошлогоднее 54-место, на наш взгляд, более объективно отражало место Бакулина в общественно-политической картине Омской области. По всей вероятности, на видение экспертов повлияла в целом невысокая численность мусульман в регионе, что отражается и на влиятельности общины.

В связи с протестами в соседней Республике Казахстан значимость, а с ней и влияние Бакулина возрастут.
#91 Беляев Александр Николаевич
гендиректор НПО «Мир» (3,73)
Г-н Беляев с 1991 года возглавляет созданное им одно из самых эффективных омских предприятий, «Мир» сотрудничает с гигантами «нефтянки» и энергетики. НПО появилось вместе с распадом СССР, и сумело под руководством Беляева пережить все экономические кризисы и перемены власти. А это говорит о недюжинном предпринимательском и управленческом талантах, которые за годы сформировали неплохой капитал влияния.

Также Александр Николаевич пользуется благосклонностью Омской епархии, внедряя православные каноны на своем предприятии и оказывая внушительную материальную поддержку различным начинаниям епархии.
#92 Кравец Александр Алексеевич
экс-депутат Госдумы (3,73)
Г-н Кравец потерял многолетнее место в Госдуме и уступает позиции следующему поколению омских коммунистов. Негласным протеже лидера обкома считался молодой Иван Ивченко, однако коррупционный скандал и уголовное дело фактически поставили крест на амбициях последнего и ударили по позициям самого Кравца, что позволило заполучить мандат Андрею Алехину, долгое время остававшемуся на вторых ролях.

Неудивительно, что при таких вводных Александр Кравец проделал резкий путь вниз по рейтингу — в прошлом году он занимал 35−37 место по влиятельности.
#93 Скуратов Виктор Евгеньевич
владелец брю-бара Skuratov Coffee (Омск, Москва, Казань, Санкт-Петербург) (3,73)
Бизнесмену сложно приписать наличие массивных финансовых и аппаратных возможностей, однако он преуспел в качестве лидера мнений и создал яркий имидж представителя молодых предпринимателей.
#94 Шакирзянов Зулькарнай Шакирзянович
муфтий Духовного управления мусульман Сибири (3,72)
Муфтий оказался чуть ниже своего коллеги Боты Бакулина, но это скорее можно объяснить более низкой долей татарского населения по сравнению с казахским, что находит свое отражение и в степени влияния на прихожан.

На авторитете Шакирзянова, вероятно, отразилось и история с уголовным делом Фаруха Шакирзянова, которого СМИ называют предполагаемым внуком муфтия.
#95 Куприянов Владимир Владимирович
глава Октябрьского округа (3,63)
Достаточно неплохие для главы округа оценки экспертов, очевидно, объясняются тем, что Куприянова-младшего называли в числе претендентов на должность мэра Омска. До комиссии он так и не дошел, но, как говорится, дыма без огня не бывает, и возможно, Владимира Куприянова ждет большое будущее.
#96 Шостя Евгений Григорьевич
председатель совета директоров АО«Любинский молочноконсервный комбинат» (3,63)
Г-н Шостя в рейтинге скорее «по чину» как многолетний руководитель одного из крупнейших предприятий АПК региона и один из немногих омских миллиардеров. Это открывает перед ним многие двери и дает доступ в самые высокие круги омской промышленности и власти.

Финансовый ресурс Евгения Григорьевича остается внушительным — он располагается на 4 месте в списке самых богатых омичей с активами на 3,3 млрд рублей.
#97 Скоробогатько Анатолий Васильевич
начальник главного управления государственного строительного надзора и строительной экспертизы Омской области
(3,61)
Ведомство г-на Скоробогатько при случае может серьезно повлиять на те или иные стройки, по долгу службы курируя соблюдение всех требуемых нормативов. Громких случаев «заморозки» строительства по инициативе Госстройнадзора припомнить сложно, однако влиятельность управления под руководством Скоробогатько недооценивать тоже не стоит.
#98 Сутягинский Юрий Александрович
гендиректор ООО «АПХ «Алтаур» (3,61)
Представитель известного семейного бизнеса братьев Сутягинских. Располагается на 60 месте в списке самых богатых омичей с полумиллиардными активами. Влиятельность его, без сомнения, ниже чем у брата Михаила, однако ее достаточно, чтобы отделаться легким испугом от претензий силовиков. Оба возбужденных на него уголовных дела за неуплату налогов и зарплаты закончились незначительными штрафами (долги перед бюджетом и работниками, конечно, пришлось погасить).
#99 Мендубаев Амангельды Темиржанович
глава Центрального округа (3,59)
Низкие оценки г-на Мендубаева, несмотря на его длительный стаж службы в правоохранительных органах (где он наверняка завел множество связей), и руководство Кормиловским районом, могут объясняться скорее характером самой должности. Все же глава округа — скорее хозяйственник, нежели политик.

Г-н Мендубаев «прокачивает» личный пиар и по примеру старших товарищей и глав других округов завел «Инстаграм», где не только рассказывает о событиях в ЦАО, но и делится личными впечатлениями, радует подписчиков семейными фото.
#100 Негодуйко Анна Валерьевна
министр экономики Омской области (3,59)
Место в арьергарде рейтинга говорит не столько о личном аппаратном весе г-жи Негодуйко, сколько о статусе возглавляемого ею министерства. Все ключевые вопросы, касающиеся экономики, по большей части находятся в компетенции более влиятельных министерств. Минэкономики же остаются крохи в виде субсидий предпринимателям и выдачи лицензий на торговлю алкоголем. В 2021 году министерство стало оператором по созданию новой стратегии социально-экономического развития Омской области. Стратегические сессии — это хорошо, но бюджетных денег в распоряжении, как не было, так и нет.
Город55
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
О проекте
«Топ-100 самых влиятельных людей Омской области» — традиционный проект редакции Города55, в котором эксперты на условиях конфиденциальности оценивают влияние различных деятелей на процессы в регионе. В 2021 году редакция Города55 расширила пул экспертов, чтобы максимально объективную картину происходящего в Омской области.
Закрыть
Как считали?
Оценки кандидатам (а их были сотни) выставлялись по десятибалльной шкале. А все персонализированные цифры сводились к среднему баллу — по каждой персоне. «Среднее арифметическое» позволило получить объективную оценку происходящему в республике, хотя все же некоторые (и тоже известные) личности до итогового «топа» не добрались. Разные эксперты — разные мнения.