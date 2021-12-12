С самого начала на допросах Кудла изображал искреннее удивление причине своего задержания. Однако уже тогда у следователей были весьма убедительные основания: по биллингу телефона Кудлы выяснилось, что в момент нападения на семью с ребенком на Блюхера он находился в том же районе, а в качестве средства передвижения использует велосипед. Да и супруги уверенно и без труда опознали своего обидчика. Эти доказательства, в частности, следствие предоставило судье при избрании меры пресечения. Суд счел их весьма убедительными и отправил Андрея Кудлу в СИЗО.



Вот только других зацепок и улик, в том числе и орудия преступления, у следователей не было.



﻿Сам Кудла продолжал все отрицать: давал весьма связные объяснения насчет биллинга: мол, ехал мимо с работы, но не на велосипеде, а на автобусе, потерпевшие же, супружеская пара, дескать, просто ошиблись, тем более что выживший пенсионер его не опознал.



Следователи и оперативники пошли с обысками. В квартире Кудлы они нашли и изъяли системный блок компьютера, футляр для очков, журнал «Оружейный двор», учебное пособие «Психология криминального поведения», напильник и различные металлические изделия.



По заключению экспертов, на наконечнике одного из стержней, найденных на месте происшествия, обнаружены следы обработки напильником, схожим с тем, что нашли в комнате Кудлы.



﻿Однако настоящей удачей для силовиков стали удаленные с компьютера Кудлы файлы, которые эксперты сумели восстановить.



