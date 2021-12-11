как умелые руки и ненависть к отцу в конце нулевых заставили дрожать весь городок нефтяников
«ВОИН»
С АВИАЗАВОДА
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Никого не жалко никого
Ни тебя, ни меня, ни его.
Ленинград - Никого не жалко
Г л а в а I
Зима-2007
На 1-м этаже в подъезде одного из домов на улице Химиков 3 февраля местные жители наткнулись на лежащего на спине мужчину. Сперва подумали, что пьяный, присмотрелись – омич истекал кровью. Пострадавший был жив, но находился без сознания. В критическом состоянии с проникающим ранением головы и травматической ампутацией глаза его доставили в больницу, врачи сделали все возможное, но сохранить жизнь 32-летнему омичу не смогли.

Раны убитого привели в недоумение и криминалистов, и судмедэкспертов: было ясно, что в мужчину стреляли, но после огнестрельного ранения остается небольшое входное и более крупное выходное отверстие. Здесь же рана была абсолютно ровной, словно мужчину проткнули спицей. После выстрела остаются и следы пороха, здесь их не было. Да и жители дома ни звука выстрела, ни подозрительного хлопка не слышали.

﻿В День святого Валентина Омск потрясло новое известие: в подъезде дома на улице Заозерной на первом этаже омичи наткнулись на полуживого 50-летнего соседа. По словам его супруги, вечером мужчина вышел из дома за лекарствами, а также чтобы снять немного денег в банкомате. Однако в карманах мужчины ни наличности, ни карты оперативники не нашли: пропало портмоне и около двух тысяч рублей. Как и первая жертва, омич скончался, не приходя в сознание. Ни показаний, ни свидетелей, ни более-менее внятных зацепок.
Осень-2008
На улице Заозерной в подъезд с 58-летним слесарем зашел молодой высокий парень. Вместе они поднялись на лифте.
Мужчина выбежал из лифта и бросился по лестнице вниз. Нападавший за ним. Выскочив из подъезда, мужчина кричал и звал на помощь, а неизвестный побежал в другую сторону.

Пострадавшего доставили в больницу, выстрелом ему насквозь пробило плечо и щеку. Мужчину спасло то, что он обернулся, иначе снаряд попал бы прямо в затылок.

﻿Подробно описать злоумышленника омич, которому удалось выжить, не смог, лишь сообщил, что тот был в кепке и очках.
Осень-2009
Вечером 4 сентября 30-летний омич гулял на улице вместе с супругой и ребенком, который мирно спал в коляске. Мимо семьи на велосипеде проехал мужчина, который едва не сбил коляску. Глава семьи сделал лихачу замечание. В ответ неизвестный достал из куртки предмет, внешне похожий на пистолет, выстрелил в грудь оппонента и скрылся во дворах. Ранение было серьезным, однако омские врачи сумели спасти молодого отца.
Г л а в а II
Зима-2007
Первым следователем из Следственного управления Следственного комитета России по Омской области по этому делу стал Виталий Левицкий. Он скрупулезно осмотрел каждый уголок в подъезде, где нашли вторую жертву, и в шахте лифта нашел странный металлический стержень 78 миллиметров в длину и диаметром с простой карандаш.
Экспертиза и характер ранений жертв указали, что пострадавшие могли быть ранены именно этой странной находкой и, по всей видимости, из самодельного оружия, которое находилось в руках одного и того же человека.

Однако мотив этих зверств так и оставался загадкой: потерпевшие не были знакомы, вели достаточно скромный образ жизни, явных врагов и недругов не имели, да и особым достатком не отличались.

Силовики стали прочесывать весь город, особенно район, где были найдены жертвы. Проверяли всех и вся, особенно ранее судимых, но каких-либо успехов эта работа не принесла.

﻿Следователь Виталий Левицкий съездил в Москву, где по его запросу провели сложную товарно-материаловедческую экспертизу характеристик металла, из которого был изготовлен найденный стержень. В образце обнаружили вольфрам, кроме того, выяснилось, что выточен он производственным способом.

Осень-2008
Перед оперативниками полиции следователь поставил первоочередную задачу: найти, на каком из городских предприятий, в том числе работающих на оборонку, используется высокопрочная сталь, из которой могли выточить стержень. В идеале силовики планировали найти и квалифицированного токаря, который, возможно, изготовил орудие убийства на заказ. Кроме того, опера продолжали шерстить ранее судимых лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, неблагополучных подростков, стоящих на учете, и всех тех, кто имел дело с оружием.

Силовикам пришлось проверить порядка 50 омских предприятий, но в итоге завод, на котором использовалась высокопрочная сталь, был найден — моторостроительное объединение имени Баранова.

﻿После началась отработка всех сотрудников предприятия, особенно тех, кто носит очки. Помимо этого, для раскрытия преступлений была создана уже полноценная следственная группа, которую возглавил которую следователь Денис Понуровский.

Осень-2000
Последняя жертва нападения и его супруга смогли подробно описать нападавшего: высокий, молодой, в кепке и очках. По этим показаниям был составлен фоторобот.
Назвали они и марку велосипеда: старенький, пошарпанный «Урал». Однако для задержания маньяка, который три года расстреливал мужчин в Омске, время еще не пришло.
Г л а в а III
Весна-2010
Утром 24 апреля 2010 года около проходной завода «Электроточприбор» в центре Омска оперативники уголовного розыска скрутили молодого парня. Задержанным оказался 28-летний «очкарик», житель Омска Андрей Кудла, недавно устроившийся на это предприятие. Именно этот работяга, по мнению следователей и оперативников, три года держал в страхе весь Омск.
Скрытный, спокойный и с театральными замашками. Все его поведение, вся его манера общения и защиты была прописана в пособии «Психология криминального поведения», которое мы нашли при обыске. На первых допросах серийный убийца Андрей Кудла был невозмутим, единственное, что бросалось в глаза, это подпрыгивание руки и постукивание ногой.
Денис Понуровский, следователь по особо важным делам СКР по Омской области
С самого начала на допросах Кудла изображал искреннее удивление причине своего задержания. Однако уже тогда у следователей были весьма убедительные основания: по биллингу телефона Кудлы выяснилось, что в момент нападения на семью с ребенком на Блюхера он находился в том же районе, а в качестве средства передвижения использует велосипед. Да и супруги уверенно и без труда опознали своего обидчика. Эти доказательства, в частности, следствие предоставило судье при избрании меры пресечения. Суд счел их весьма убедительными и отправил Андрея Кудлу в СИЗО.

Вот только других зацепок и улик, в том числе и орудия преступления, у следователей не было.

﻿Сам Кудла продолжал все отрицать: давал весьма связные объяснения насчет биллинга: мол, ехал мимо с работы, но не на велосипеде, а на автобусе, потерпевшие же, супружеская пара, дескать, просто ошиблись, тем более что выживший пенсионер его не опознал.

Следователи и оперативники пошли с обысками. В квартире Кудлы они нашли и изъяли системный блок компьютера, футляр для очков, журнал «Оружейный двор», учебное пособие «Психология криминального поведения», напильник и различные металлические изделия.

По заключению экспертов, на наконечнике одного из стержней, найденных на месте происшествия, обнаружены следы обработки напильником, схожим с тем, что нашли в комнате Кудлы.

﻿Однако настоящей удачей для силовиков стали удаленные с компьютера Кудлы файлы, которые эксперты сумели восстановить.

Осень-2008
На домашних видео Андрей Кудла подробно и цинично рассказывал о нелегких буднях маньяка, твердил и объяснял, что готов убивать вновь и вновь, угрызений совести не испытывает, боится только уголовного наказания.

﻿Показывал крупным планом на тарелку и спокойно произносил: «Вот, смотрите, это обычный завтрак серийного убийцы». Садился в позу лотоса с самодельным пистолетом в руке со словами: «Рожденный убивать должен убивать». Наличествовали там и кадры пристрелки оружия.

Лето-2010
Следователи предъявили Андрею Кудле восстановленное видео. Маньяк обмяк, бравада испарилась. Вот только место «схрона» с оружием он так и не назвал, — водил следователей за нос и трижды посылал по ложному следу. Но проболтался сокамерникам, которые и доложили куда следует.

Следователи и оперативники проверили информацию и на свалке рядом с домом Кудлы нашли тайник с металлическими деталями и частями оружия.

Г л а в а IV
До зимы-2007
Семья Кудлы жила в тесной двухкомнатной хрущевке в многоэтажке на улице Менделеева. Андрей Кудла рос замкнутым и закомплексованным ребенком. В его записной книжке обнаружили всего два номера. Был нежно привязан к маме, которая во время следствия всячески отстаивала и оправдывала сына.

﻿Кудла с самого детства практически не общался с отцом, который полностью отстранился от воспитания сына. В своих видео маньяк часто негативно высказывался в его адрес (оскорблял, называл: «так называемый отец»), вынашивал план его убийства.

Тем не менее первоначальная психолого-психиатрическая экспертиза признала Андрея Кудлу вменяемым. Главным мотивом его кровавых деяний назвали стремление получить доказательства своего превосходства над мужским окружением и мужским полом вообще.
То есть в момент убийств и покушений на убийство Андрей Кудла был полностью вменяем и прекрасно отдавал отчет своим действиям.
После весны-2010
Дело ушло в Омский областной суд, вот только в колонию Кудла так и не попал. Во время следствия, когда он находился в СИЗО, у него развилось временное психическое расстройство, потому все материалы легли на стол судье с ходатайством о применении в отношении маньяка принудительных мер медицинского характера.

Судья эту просьбу удовлетворил, и Кудлу поместили в закрытое отделение Клинического психиатрического диспансера на улице Куйбышева в Омске.

﻿Там ему предстояло пройти лечение, и после купирования временных проблем с психикой ему вновь пришлось бы предстать перед судом. Доказанных эпизодов хватило бы на пожизненное лишение свободы. Но вышло иначе.

Г л а в а V
Осень 2010
По решению Крутинского районного суда Омской области для применения принудительных мер медицинского характера в Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова» помещают 35-летнего жителя села Яман Владимира Пономарева.
Зима 2012
Через год в условиях закрытого отделения психбольницы маньяк так соскучился по матери, что решил во что бы то ни стало навестить ее на Новый год. Разработал детальный план побега.

﻿В 6 часов утра 2 января 2012 года Кудла попросил санитара отвезти его в туалет, где ударил сопровождающего в лицо, а когда тот, потеряв сознание, упал, набросился с кулаками на медсестру, требуя отдать ему ключи от дверей.

После того как Кудла нокаутировал санитара и охранника он забежал в процедурный кабинет, где в тот момент находились две медсестры. Вся ярость маньяка обрушилась на беззащитных женщин.
После этого Кудла переключился на вторую медсестру.
От криков и воплей Кудлы, с которым никак не могли справиться трое мужчин, проснулись постояльцы палаты, среди которых был и Владимир Пономарев. Пациент решил заступиться за медсестру, которая отличалась добрым нравом, да и, по его собственным словам, откровенно ему нравилась.

Все скопом — охранники, санитары и пациенты — все же сумели повалить Кудлу на пол, вот только надеть наручники на разбушевавшегося маньяка никак не получалось. Тогда невысокий и щуплый Пономарев быстро обмотал шею яростного сопротивлявшегося и взбешенного маньяка свивальником и стал растягивать его концы в стороны, упершись ногой в плечо. Тянул до тех пор, пока опасный убийца не обмяк. Кудлу пытались реанимировать, но тщетно.

﻿Так Владимир Пономарев — воплощение всех мужских недостатков, которые так презирал Кудла, человек, подобных которому маньяк по своей шкале ценностей относил к низшим людям, поставил точку в его истории.

Заключение комиссионной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Владимира Пономарева показало, что он был склонен к преувеличению собственных возможностей, не мог целостно воспринимать ситуацию и адекватно ее оценивать.

﻿Новое уголовное дело в котором уже Кудла выступал в роли жертвы, следователи направили в суд в октябре 2012 года с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера. Его удовлетворили, и Владимир Пономарев, лишивший жизни опасного маньяка, вновь отправился на лечение.

Город55
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