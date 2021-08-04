Прощание с «газелями»

Заместитель руководителя ГК «Автодор» Александр Бакалов считает, что введение на федеральном уровне 220-ФЗ, регулирующего деятельность перевозчиков, а также запуск бесзналичного расчета за проезд вывели городской транспорт на новый уровень. «В сфере пассажирских перевозок был взят приоритет на улучшение качества обслуживания населения при оказании пассажирских услуг, отрасль стала ориентироваться на потребности граждан города Омска. На дорогах стали появляться новые комфортабельные автобусы, с кондиционерами, с терминалами безналичной оплаты, и, что немаловажно, с использованием природного газа метан в качестве моторного топлива»
, — сказал он.
Более критично настроен блогер и журналист Игорь Федоров, который отмечает, что не все решения администрации в этой области были удачными и на сегодня остается еще много проблем.«Плюс пока только один — это то, что, наконец-то, активно участвуем в федеральных программах и получаем по ним автобусы на газе и троллейбусы, которые, опять же по федеральной программе, должны работать как магистральные. Покупка трамваев — с одной стороны, конечно, плюс. Но 688 млн могут утопить и похоронить ГЭТ, экономику этой покупки никто не считал, пути трамвайные очень плохи. Ну, а покупка мэрией газелей в лизинг — и вовсе абсурд. За этот подвижной состав критиковали частников, а теперь газелей накупила мэрия, причем сомнительного качества, сегодня одна из них взорвалась. Так и не выстроена системная работа с частником, которого в мэрии по-прежнему считают конкурентом и врагом, хотя частник давно готов брать большие и средние автобусы и работать даже там, где не хочет работоть мэрия. Внендрение безнала, конечно, плюс. Частник, кстати, давно берет безнал по банковским картам напрямую, без посредников в виде системы ЕТК55, что очень правильно»
, — замечает Федоров.
По словам эколога Сергея Костарева, тенденция к улучшению обозначилась лишь в последний год, когда закупили троллейбусы и «метановые» автобусы. При этом он считает, что можно было обойтись без трат на электротранспорт, а воспользоваться теми трамваями, что отдавала Москва.«Чем хороши магистральные маршруты — они большие и перевозят много людей за раз. Это в разы меньше выбросов, чем от набора „Газелей“. Направление такой замены правильно, но это не решит проблемы, потому что мы упремся и в транспортную сеть, и в проездные билеты», —
комментировал он.
При этом большинство экспертов согласны с тем
, что ставку нужно делать на развитие электрического транспорта и магистральных маршрутов, а малогабаритный транспорт переводить на окраины, чтобы он выполнял подвозящие функции. Вариант этого сейчас ожидается от новой транспортной сети.