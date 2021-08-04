Эволюция омского транспорта
что изменилось за три года
Облик общественного транспорта в Омске изменился довольно заметно. Впрочем, реальность недавнего прошлого быстро забывается. Город55 решил напрячь память и сделать ретроспективу развития пассажирских перевозок за последние годы. Вспоминаем, от чего мы ушли и к чему пришли.
2017

Прощание с «газелями»

Январь 2017 года. Омск практически шокирован новостью: департамент транспорта запретил «газели». «Желтые» маршрутки, которые были чуть ли не единственным способом передвижения омских пассажиров, оказались вне закона. Это решение многие восприняли в штыки. Да, маршрутки ездили без дверей , в них росли грибы , они были недешевыми (цены выросли от 18 до 25 рублей), но альтернатив, казалось, не было. Муниципальные автобусы пребывали в удручающем состоянии: старые дребезжащие «НефАЗы» и «ЛифАЗы» ходили реже маршруток, и, хотя проезд в них был 22 рубля, многие предпочитали дождаться «газельку». Омичи боялись остаться вовсе без транспорта.

Замена старых маршруток на микроавтобусы Ford, «ГАЗель Next» и другие началась в 2016 году, когда вступил в силу федеральный закон о пассажирских перевозках 220-ФЗ. Частные перевозчики сопротивлялись, ссылаясь на нехватку средств. К тому же изрядный процент «газелистов» на омских дорогах составляли нелегальные перевозчики. Несмотря на все изъяны, казалось, что без их услуг транспортная система встанет, — поэтому горожане терпели грязные салоны и заклеенные скотчем окна. Маршрутчики пытались шантажировать дептранс, временно снижая стоимость проезда на пару рублей и выпуская в рейсы запрещенные «газели». Но все же в городском транспорте начались перемены. По крайней мере, рынок очистили от нелегалов.

Было очевидно: чтобы упорядочить хаос на дорогах, нужно развивать муниципальный транспорт, который за предыдущие годы пришел в упадок и не мог конкурировать с частниками, диктовавшими свои условия. Городские ПАТП работали в убыток. К 2017 году пассажирские предприятия накопили задолженность в 700 млн рублей, из них две трети — просроченной. Подвижной состав был изношен на 91%.

Недавно вступившая в должность мэра Оксана Фадина выступала с критикой сложившихся условий, но нужны были конкретные действия. Речь шла о повышении рентабельности муниципального транспорта, оптимизации пассажиропотока и обновлении автопарка. В 2017 году, еще при прежнем руководстве города, делались только робкие шаги: было закуплено в лизинг 30 «ПАЗиков» среднего класса. Они были уже более современными, с двигателем экологического класса Евро-5. Однако для пассажиров эти автобусы оказались не очень удобны: маловместительные, с узкими проходами. Учитывая еще скромный размер партии, альтернативы маршруткам это составить не могло.
2018

Новый транспорт

Главным вызовом новой администрации стали долги ПАТП. Весной 2018 года из-за критической финансовой ситуации пассажирские предприятия № 2, 4 и 7 реорганизовали на базе более экономически стабильного ПП-8. Туда спешно перевели сотрудников и подвижной состав. Позже врио дептранса Вадим Кормилец признавал, что была угроза транспортного коллапса из-за блокировки счетов ПАТП, поэтому власти совершили такой маневр. Укрупненное ПП-8 стало главным городским перевозчиком, на его базе попытались провести финансовое оздоровление муниципального транспорта. В 2017 году долги ПАТП составляли около 700 млн рублей. Сейчас из них погашено больше половины.

Важным шагом стала замена устаревшего транспорта: в лизинг закупили 220 новых машин. Правда, ставки сделали на машины малого и среднего класса. В Омск привезли 100 штук «ПАЗ Вектор Некст» и 100 маловместительных «Луидоров», которые, по сути, стали муниципальными маршрутками — такими же, как у частников. «Вектор Некст» были уже низкопольными, с кондиционерами и двигателями повышенного экологического класса, но на дизеле. «Луидоры» не отличались «продвинутыми» характеристиками.
Некоторые эксперты отмечали, что закупка таких машин — не самое удачное решение, поскольку Омск и так забит малогабаритными маршрутками, а потребность у горожан как раз в больших и вместительных автобусах, которые будут в достаточном количестве, чтобы ходить регулярно. Однако в мэрии говорили, что это антикризисный этап, и первая задача — начать стирать разницу для пассажиров между частным и муниципальным транспортом. О преимуществах муниципального речи пока не шло. Больших автобусов закупили только 20 штук — это были «НефАЗы» на метане.

Неудачей закончилась попытка внедрения новой маршрутной сети, которую разрабатывал петербургский вуз еще в 2017 году. Она не устроила частных перевозчиков, вопросы возникли и у прокуратуры. В итоге было решено использовать на практике лишь отдельные идеи из этой схемы, в дальнейшем многие маршруты корректировались в индивидуальном порядке.
2019

«Безнал»

Начало 2019 года ознаменовалось практически революционным для Омска переходом на безналичную систему оплаты во всех видах транспорта. Установили и единую стоимость проезда: 25 рублей наличными, 30 рублей по «безналу» (в муниципальном транспорте цена при этом выросла с 22 рублей). Оксана Фадина продолжила линию по стиранию грани между муниципалами и частниками — первые при этом должны были быть конкурентоспособными. Переход на безналичную оплату проходил не во всем ровно, пришлось столкнуться с противодействием частных перевозчиков (до сих пор можно встретить водителей, которые просят «наличку»), но в целом по прошествии 2.5 лет очевидно, что система успешно работает: 86% всех поездок оплачивается безналично, по оплате проезда банковскими картами Омск вышел на третье место в России. Причем плюс не только в удобстве для пассажиров: повысилась прозрачность операций и, соответственно, налоговых отчислений. В предыдущие годы, к примеру, муниципальные предприятия платили существенно больше налогов, чем частные перевозчики, хотя транспорта у последних было больше.
При этом от закупок нового транспорта в 2019 году отказались. Оксана Фадина объясняла, что приобретение крупных партий в прошлом году было этапом антикризисного управления муниципальным транспортом, чтобы он мог конкурировать с маршрутками. В дальнейшем ставку сделали на участие в федеральных программах, которые покрывали 60% стоимости закупаемой техники.
2020

«Волгабасы» и «Адмиралы»

В 2020 году продолжился апгрейд транспорта. Акцент стали делать на комфорт и экологичность. Во-первых, в Омске появилось 20 автобусов «Волгабас», работающих на метане. Во-вторых, администрация всерьез взялась за электрический транспорт. В предыдущие годы Омск получал только списанные трамваи из Москвы, которые столица отдавала бесплатно. Нового электротранспорта в городе не было около 30 лет. Теперь же Омск приобрел сразу 33 троллейбуса «Адмирал» и 24 трамвая «Спектр». Все это — современный транспорт с низким полом, удобными салонами, панорамными окнами, кондиционерами, климат-контролем и прочей технической «начинкой».

«Адмиралы» и «Волгабасы» закупались по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому 60% их стоимости покрывала федерация. Городу с учетом областного финансирования они обошлись в 40% от цены. Трамваи «Спектр» получили за счет контракта региона с АО «Уралтрансмаш».

В дальнейшем планируется обновлять подвижной состав по этой же системе, за счет участия в федеральных проектах.
2021

Магистральные маршруты

В этом году Омск получил еще 29 «Адмиралов». При этом весь новый транспорт пустили по магистральным маршрутам — это тоже новшество для города. По условиям федерального проекта закупленная техника должна работать с повышенной регулярностью. В итоге в Омске появилось 10 магистральных маршрутов, проходящих через весь город, транспорт по которым ходит с короткими интервалами с 6 утра до 23 вечера. И, как уверяют в мэрии, это только начало: магистральные маршруты планируют сделать основой новой транспортной сети, которую сейчас разрабатывают уже местные специалисты.

Предполагается, что обновленный муниципальный транспорт будет выполнять основную развозящую функцию, а менее вместительный транспорт большей частью уйдет на подвоз к главным маршрутам. Это должно увеличить число пересадок, поэтому, вероятно, будут пересмотрены тарифы по карте «Омка» (ее также планируют сделать именной и расширить функционал за пределы оплаты проезда). Кроме того, прекратят существование нерегулируемые маршруты, на которых частные перевозчики могут самостоятельно повышать цены (и такая попытка недавно уже была, но дептрансу удалось «отбиться»). Решением должны стать брутто-контракты, за счет чего маршрутчики будут получать деньги не за число перевезенных пассажиров, а за количество «человеко-часов». В перспективе это погасит недовольство частников и станет оптимальной системой для пассажиров.

В сухом остатке

За эти годы износ подвижного состава уменьшился почти вдвое — с 91% до 48%. Спасены пассажирские предприятия, находившиеся практически на грани закрытия: долги ПАТП сократились в два раза, с 700 до 364 млн рублей. По словам Фадиной, этап антикризисного управления в отрасли оказался позади. Пассажиропоток в муниципальном транспорте прекратил снижаться и увеличился на 2.8%, то есть на 2.2 млн человек. В этом году планируется рост пассажиропотока сразу на 13%. Введена безналичная система оплаты, появились магистральные маршруты. Также за три года на дороги вышло 200 новых машин малого и среднего класса, 40 больших автобусов на метане, 62 троллейбуса «Адмирал» и 24 трамвая «Спектр». При этом стоимость проезда не изменилась.

Оценки экспертов

Заместитель руководителя ГК «Автодор» Александр Бакалов считает, что введение на федеральном уровне 220-ФЗ, регулирующего деятельность перевозчиков, а также запуск бесзналичного расчета за проезд вывели городской транспорт на новый уровень. «В сфере пассажирских перевозок был взят приоритет на улучшение качества обслуживания населения при оказании пассажирских услуг, отрасль стала ориентироваться на потребности граждан города Омска. На дорогах стали появляться новые комфортабельные автобусы, с кондиционерами, с терминалами безналичной оплаты, и, что немаловажно, с использованием природного газа метан в качестве моторного топлива» , — сказал он.

Более критично настроен блогер и журналист Игорь Федоров, который отмечает, что не все решения администрации в этой области были удачными и на сегодня остается еще много проблем.

«Плюс пока только один — это то, что, наконец-то, активно участвуем в федеральных программах и получаем по ним автобусы на газе и троллейбусы, которые, опять же по федеральной программе, должны работать как магистральные. Покупка трамваев — с одной стороны, конечно, плюс. Но 688 млн могут утопить и похоронить ГЭТ, экономику этой покупки никто не считал, пути трамвайные очень плохи. Ну, а покупка мэрией газелей в лизинг — и вовсе абсурд. За этот подвижной состав критиковали частников, а теперь газелей накупила мэрия, причем сомнительного качества, сегодня одна из них взорвалась. Так и не выстроена системная работа с частником, которого в мэрии по-прежнему считают конкурентом и врагом, хотя частник давно готов брать большие и средние автобусы и работать даже там, где не хочет работоть мэрия. Внендрение безнала, конечно, плюс. Частник, кстати, давно берет безнал по банковским картам напрямую, без посредников в виде системы ЕТК55, что очень правильно» , — замечает Федоров.

По словам эколога Сергея Костарева, тенденция к улучшению обозначилась лишь в последний год, когда закупили троллейбусы и «метановые» автобусы. При этом он считает, что можно было обойтись без трат на электротранспорт, а воспользоваться теми трамваями, что отдавала Москва.

«Чем хороши магистральные маршруты — они большие и перевозят много людей за раз. Это в разы меньше выбросов, чем от набора „Газелей“. Направление такой замены правильно, но это не решит проблемы, потому что мы упремся и в транспортную сеть, и в проездные билеты», —  комментировал он.

При этом большинство экспертов согласны с тем , что ставку нужно делать на развитие электрического транспорта и магистральных маршрутов, а малогабаритный транспорт переводить на окраины, чтобы он выполнял подвозящие функции. Вариант этого сейчас ожидается от новой транспортной сети.

Мнения жителей

Мы также провели опрос на остановках, чтобы узнать, заметили ли омичи изменения в работе городского транспорта. Многие признались, что ездить стало легче.
«Автобусы соблюдают какой-то график, я это точно вижу. Что касается маршруток, то бывает так, что они просто не едут. Я езжу очень далеко и бывает, что две-три машины просто пропускают. Но в целом стало больше благоустроенных маршруток, уже очень мало осталось таких, что совсем железо тарахтящее, но есть еще такие. И вообще автобусы появились приличные» , — рассказала одна из жительниц.

Молодые люди довольны безналичной оплатой проезда и приложением «Мой маршрут», с помощью которого можно отслеживать прибытие автобусов. «Удобнее стало, что можно платить по карте. Появилась возможность посмотреть, где едет общественный транспорт» , — отметил молодой омич.

В то же время есть проблемы с регулярностью движения маршруток. Некоторые пассажиры пожаловались, что приходится слишком долго стоять на остановках. Еще одна боль омичей — сложно добраться домой после 8 часов вечера. В городе появилось 10 магистральных маршрутов, транспорт по которым двигается с 6:00 до 23:00, но они не охватывают всю сеть, поэтому людям приходится много времени проводить в ожидании или ехать на такси. «Пустили троллейбусы ночью, но не всякий все-таки на троллейбусе уезжает. Транспорт должен ходить не до восьми, а попозже» , — сказала еще одна пассажирка.

Горожане ждут, что на дорогах появится больше вместительных автобусов, которые будут ходить до их остановок, и в том числе вечером.