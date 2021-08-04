Прощание с «газелями»

«Автобусы соблюдают какой-то график, я это точно вижу. Что касается маршруток, то бывает так, что они просто не едут. Я езжу очень далеко и бывает, что две-три машины просто пропускают. Но в целом стало больше благоустроенных маршруток, уже очень мало осталось таких, что совсем железо тарахтящее, но есть еще такие. И вообще автобусы появились приличные» , — рассказала одна из жительниц.



Молодые люди довольны безналичной оплатой проезда и приложением «Мой маршрут», с помощью которого можно отслеживать прибытие автобусов. «Удобнее стало, что можно платить по карте. Появилась возможность посмотреть, где едет общественный транспорт» , — отметил молодой омич.



В то же время есть проблемы с регулярностью движения маршруток. Некоторые пассажиры пожаловались, что приходится слишком долго стоять на остановках. Еще одна боль омичей — сложно добраться домой после 8 часов вечера. В городе появилось 10 магистральных маршрутов, транспорт по которым двигается с 6:00 до 23:00, но они не охватывают всю сеть, поэтому людям приходится много времени проводить в ожидании или ехать на такси. «Пустили троллейбусы ночью, но не всякий все-таки на троллейбусе уезжает. Транспорт должен ходить не до восьми, а попозже» , — сказала еще одна пассажирка.



Горожане ждут, что на дорогах появится больше вместительных автобусов, которые будут ходить до их остановок, и в том числе вечером.



