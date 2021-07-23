Город55 составил рейтинг богатых по итогам 2020 года, чтобы понять, кто потерял, а кто приобрел в сложный период глобальной пандемии.



Ежегодно редакция Города55 представляет свою версию рейтинга самых богатых омичей. Мы исходим из того, что деньги идут рука об руку с влиянием и властью. Исследование порой подтверждает, а порой и опровергает данную точку зрения. Самые богатые в Омской области как предпочитают не лезть в политику, оставаясь в тени, так и демонстрируют необходимые амбиции, чтобы уйти вверх уже в сентябре после единого дня голосования.



