ТОП-100
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САМЫХ БОГАТЫХ ОМИЧЕЙ

ТОП -100

Город55 составил рейтинг богатых по итогам 2020 года, чтобы понять, кто потерял, а кто приобрел в сложный период глобальной пандемии.

Ежегодно редакция Города55 представляет свою версию рейтинга самых богатых омичей. Мы исходим из того, что деньги идут рука об руку с влиянием и властью. Исследование порой подтверждает, а порой и опровергает данную точку зрения. Самые богатые в Омской области как предпочитают не лезть в политику, оставаясь в тени, так и демонстрируют необходимые амбиции, чтобы уйти вверх уже в сентябре после единого дня голосования.

ТОП-100

Темури Отарьевич
Латария

01
Богатейший житель Омской области. Специализируется на производстве мяса птицы и производстве колбасы. Лидирует по показателю суммы прибыли, по активам и выручке занимает второе место. Успешно развивает свой бизнес в Тюменскую область и на Алтай.
6 227 156 550 ₽
cумма активов
место
02
Темури Отарьевич Латария, предприниматель Руском, Сибирские колбасы
16 052 794 250 ₽
03
выручка за 2020 год
место
1 125 700 250 ₽
01
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Абсолют-Агро» (40%)
ООО «ТД Авангард» (100%)
ООО «Агрофирма Зотино» (100%)
ООО «Алексеевское» (100%)
ООО «Алтайские колбасы» (100%)
ООО «Алтайские мясные лавки» (100%)
ООО «Барнаульский пищевик» (100%)
ООО «Вега-Агро» (100%)
ООО «Земля» (100%)
ООО «Морозовская птицефабрика» (95%)
ООО «Рента.ру» (100%)
ООО «Руском» (90%)
ООО «Руском-Агро» (100%)
ООО «Сатурн» (100%)
ООО «Сибирская ингредиентная группа» (100%)
ООО «Сибирские колбасы» (100%)
ООО «Сосновское» (100%)
ООО «Стокхим» (100%)
ООО «Стоплекс» (100%)
ООО «Технополис» (100%)
ООО «ТФ Резонанс» (100%)
ООО «Тюменская мясная лавка» (50%)
ООО «УК Руском» (100%)
ООО «Эйти-Трейд» (100%).
ООО «Абсолют-Агро» (40%)
ООО «ТД Авангард» (100%)
ООО «Агрофирма Зотино» (100%)
ООО «Алексеевское» (100%)
ООО «Алтайские колбасы» (100%)
ООО «Алтайские мясные лавки» (100%)
ООО «Барнаульский пищевик» (100%)
ООО «Вега-Агро» (100%)
ООО «Земля» (100%)
ООО «Морозовская птицефабрика» (95%)
ООО «Рента.ру» (100%)
ООО «Руском» (90%)
ООО «Руском-Агро» (100%)
ООО «Сатурн» (100%)
ООО «Сибирская ингредиентная группа» (100%)
ООО «Сибирские колбасы» (100%)
ООО «Сосновское» (100%)
ООО «Стокхим» (100%)
ООО «Стоплекс» (100%)
ООО «Технополис» (100%)
ООО «ТФ Резонанс» (100%)
ООО «Тюменская мясная лавка» (50%)
ООО «УК Руском» (100%)
ООО «Эйти-Трейд» (100%).

Яков Александрович
Вагнер

02
Дорожник, специализируется не ремонте и строительтсве федеральных трасс. Получает подряды и в Омской области, обладает уникальными технологиями и оборудованием. Считался любимым дорожником бывшего мэра Омска Виктора Шрейдера.
3 277 280 200 ₽
cумма активов
место
04
7 793 365 000 ₽
09
выручка за 2020 год
место
826 632 000 ₽
02
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Стройсервис» (70 %)
ООО «Стройсервис-Б»
ООО «Ника» (отрицательные активы и прибыль)
ООО «Востокстрой»

Илья Геннадьевич
Фридман

03
Наследовал управление бизнес-империей, когда Геннадий Фридман отошел от дел. В 2021 году Фридманы продали автомобильный бизнес «Евразия» компании «Ключавто». Теперь Илье Фридману предстоит завершить строительство четырехзвездочной гостиницы в Омске и продолжить бизнес-экспансию в Новосибирск.
1 695 098 000 ₽
cумма активов
место
10
Фридман Илья Геннадьевич , предприниматель, ООО Управление АЗС
9 135 943 000 ₽
07
выручка за 2020 год
место
571 452 000 ₽
03
чистая прибыль за 2020 год
место
МКОО «Аданимов трейдинг лимитед»
ООО АПО «Евромед»
ООО «ВСКС»
ООО «Декойл»
ООО «Евразия лидер»
ООО «Евразия-консалтинг»
ООО «Евразия-юг»
ООО «Компания Топ лайн»
ООО «Красный квадрат»
ООО «К-Резерв»
ООО «КФ-Инвест»
ООО «Ливень»
ООО «Линк»
ООО «Морган»
ООО «Омскгражданпроект»
ООО «Остров сокровищ»
ООО «МКК Помощь в покупках»
ООО «Разное»
ООО «Т-Сервис»
ООО «Управление АЗС»
ООО «Ф-Консалтинг»
ООО «Штиль»

Евгений Григорьевич
﻿ Шостя

04
Сохранил Любинский молочно-консервный комбинат в собственности трудового коллектива и в Омской области. Евгений Шостя в последние годы отошел от оперативного управления предприятием. В 2007 году избирался депутатом Заксобрания. С тех пор в политике больше не участвует.
3 304 064 800 ₽
cумма активов
место
03
Шостя Евгений Григорьевич
6 574 083 400 ₽
11
выручка за 2020 год
место
280 378 200 ₽
07
чистая прибыль за 2020 год
место
АО «Любинский МКК» (неофициально 100 %)
ООО «ТД «Сибирский» (с женой 40 %)

Олег Борисович
﻿ Золотов

05
Руководитель группы компаний «Стройбетон» является одним из крупнейших застройщиков Омской области. Олегу Золотову предстоит потесниться на рынке после прихода в регион крупных федеральных застройщиков «Брусника» и «Эталон». К тому же «Стройбетон» обязали через суд построить социальные объекты в микрорайоне «Амурский-2».
1 115 389 000 ₽
cумма активов
место
14
Золотов Олег Борисович
4 153 505 000 ₽
17
выручка за 2020 год
место
330 366 000 ₽
05
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО СМУ-7 СБ «Амурское»
ООО СМУ-5 СБ «Восточное»
ООО «ДСК КПД»
ООО «ЗКПД СБ»
ООО «ЗСК № 1»
ООО «ЗСК-1 ЭЛЕКТРО»
ООО СМУ-9 СБ «Космическое»
ООО УК «Наш дом»
ООО УК «Наш дом — ЖЭУ «Космическое»
ООО УК «Наш дом — ЖЭУ № 1»
ООО «ПКЦ «Базис»
ООО УМ «ПТСК»
ООО «СМТ СБ»
ООО «УМ ДСК»
ООО «УМ ЗСЖБ № 1»

Игорь Александрович
Антропенко

06
Ему принадлежит лучшая гостиница Омска «Ибис. Сибирь». К тому же успешным предприятием в Омской области считается «Электромеханический завод». Последовательно Игорь Антропенко успел побыть депутатом горсовета, депутатом Заксобрания, а теперь нацелился на Госдуму.
1 818 086 350 ₽
cумма активов
место
09
Антропенко Игорь Александрович
3 801 292 500 ₽
18
выручка за 2020 год
место
239 850 700 ₽
09
чистая прибыль за 2020 год
место
ОАО «Гостиница Сибирь»
ООО «Луч» (85 %)
АО «Омский ЭМЗ»
ООО «Омскэлектротех»
ООО «Управляющая компания Статус»
ООО «Яршпон»
АО «Основа Холдинг»

Дмитрий Юрьевич
Шадрин

07
Один из самых успешных ритейлеров России в региональном сегменте. Избирался депутатом горсовета и Заксобрания, но затем разочаровался в политике. Два срока руководил омским областным союзом предпринимателей. С 2018 года Дмитрий Шадрин является главой Союза независимых сетей России.
701 718 750 ₽
cумма активов
место
21
Шадрин Дмитрий Юрьевич
13 499 226 500 ₽
04
выручка за 2020 год
место
169 906 000 ₽
16
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Формат» (50 %)
ООО «Актив-Холдинг» (50 %)
ООО «Квадро-ЭМ»
ООО «Логистика-Центр» (50 %)
ООО «Наш магазин» (50 %)
ООО «Расслабонофф» (50 %)
ООО «Регионпиво» (25 %)
ООО «Структура-Холдинг» (50 %)
ООО «ТД Шкуренко» (50 %)
ООО «ТС-Девелопмент» (50 %)
ООО УК «ТС-Девелопмент» (100 %)
ООО «ТС-Эстейт»
ООО «Уют-26»
ООО «Холлифуд» (50 %).

Сергей Александрович
Морев

08
Один из крупнейших промышленников Омской области Сергей Морев. Главным его детищем является «Омский агрегатный завод». Предприятие имеет еще дореволюционную историю. Бизнес Морев достаточно диверсифицирован. Сейчас олигарх от оборонке в Омске строит гостиницу на набережной Тухачевского.
2 515 494 168 ₽
cумма активов
место
06
Морев Сергей Александрович
2 210 003 136 ₽
30
выручка за 2020 год
место
287 868 918 ₽
06
чистая прибыль за 2020 год
место
АО «Высокие технологии» (70 %)
АО «АК «Омскагрегат» — неофициально
ООО «Клиника статус Ре-эйдж» (28 %)
ООО «Технопарк-Омск» (24, 8 %)
ООО «ТК «Океан» (37 %)

Максим Николаевич
Плетюк

09
Возглавляет одного из крупнейших в России производителя плавленых сыров. Группа компаний «Ястро» имеет более чем 70-летнюю историю и культуру производства. Здесь производят легендарный сырок «Омичка». По прибыли и выручке Максим Плетюк входит в пятнадцать самых богатых омичей.
815 450 130 ₽
cумма активов
место
18
5 243 784 060 ₽
14
выручка за 2020 год
место
195 063 570 ₽
14
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Ятро-Переработка» (87 %)
ООО «Ястро» (87 %)
ООО «Ятро-Агро» (87 %)
ООО «Ястро-Инновации» (87 %)
ООО «Ястро-Лакт» (87 %)

Александр Фридрихович
Триппель

10
Опытный управленец и экономист работал в правительстве второго губернатора Омской области Виктора Назарова, но затем вернулся к занятию бизнесом. В 2017 году Александр Триппель получал предложение стать мэром Омска, но в итоге от выдвижения отказался. Его компаньоном по бизнесу выступает бывший директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов.
560 979 879 ₽
cумма активов
место
32
Триппель Александр Фридрихович
5 531 197 546 ₽
13
выручка за 2020 год
место
182 515 496 ₽
15
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Планета-Центр» (семья владеет 65, 3 %)
ООО «Доктор Добряков» (33, 3 %)
ООО «Инновационный центр имплантации» (33, 3 %)
ООО «МФ Дента Плюс» (33, 3 %)
ООО «Сибирская лесопромышленная компания» (50 %)
ООО «Спарта-Мед» (33, 3 %)
ООО «Спарта-Мед Премиум» (33, 3 %)
ООО «Стоматология на Левом берегу» (33, 3 %)
ООО «Стоматология на Московке» (33, 3 %)

Тамир Алимбаевич
Алимбаев

11
Президент корпорации «Енисей» и владелец Семиреченской базы снабжения Тамир Алимбаев не вошел в десятку богатейших в Омской области. Однако по сумме прибыли его активы уверенно позволяют входить в двадцатку лучших.
662 019 000 ₽
cумма активов
место
24
2 946 741 000 ₽
23
выручка за 2020 год
место
165 434 000 ₽
17
чистая прибыль за 2020 год
место
ОАО «Семиреченская база снабжения»
ООО «Авто-Дис»
ООО «Вал»
ООО «Корпорация Енисей»
ООО «Енисей-Сервис»
ООО «Енисей-Экспорт»
ООО «Капитель»

Виктор Васильевич
Шкуренко

12
Многолетний бизнес-партнер Дмитрия Шадрина продолжает развивать ритейл в двух федеральных округах и в Казахстане. Виктор Шкуренко любит отдыхать и устраивать яркие корпоративы для своих сотрудников. В рейтинге Шкуренко занял 12 место, но он второй по сумме выручки.
578 653 770 ₽
cумма активов
место
31
Шкуренко Виктор Васильевич
16 426 586 380 ₽
02
выручка за 2020 год
место
123 093 030 ₽
37
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Формат» (50 %)
ООО «Актив-Холдинг» (50 %)
ООО «Гранит»
ООО «Торговый дом Дикороспром» (50 %)
ООО «Логистика-Центр» (50 %)
ООО «Наш магазин» (50 %)
ООО «Никос» (50 %)
ООО «ОНПСК»
ООО «Проксима» (51 %)
ООО «Раслабонофф» (50 %)
ООО «Регионпиво» (25 %)
ООО «РТК» (50 %)
ООО «ТФ Сокол» (50 %)
ООО «Стройфуд»
ООО «Структура-Холдинг» (50 %)
ООО «ТД Шкуренко» (50 %)
ООО «ТОК» (50 %)
ООО «Холлифуд» (50 %).

Александр Николаевич
﻿ Беляев

13
Глава НПО «Мир» в бизнесе руководствуется принципами православия, менеджментом Toyota и наукой побеждать Александра Суворова. Его предприятие лидер в своей отрасли, а на некоторые приборы НПО «Мир» дает пожизненную гарантию. В рейтинге Александр Беляев на 13 месте.
668 376 514 ₽
cумма активов
место
23
Беляев Александр Николаевич
1 690 068 736 ₽
45
выручка за 2020 год
место
255 698 798 ₽
08
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «НПО «Мир» (54, 2 %)
ООО «Рассвет-2000» (54, 2 %)
ООО «Фирма Утро» (54, 2 %).

Александр Анатольевич
Галынский

14
Владеет специализированным застройщиком «Меркурий». В конце девяностых создал строительную компанию «Омск-Трейс». В рейтинге Александр Галынский занимает 14 место.
381 066 000 ₽
cумма активов
место
43
Галынский Александр Анатольевич
2 144 250 000 ₽
31
выручка за 2020 год
место
389 343 000 ₽
04
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Специализированный застройщик «Меркурий»
ООО «Авто-Трейс»

Ольга Сергеевна
﻿ Булатова

15
Владеет ООО «Бизнес-партнер», ООО «СМУ № 1», ООО «Спецпроект». В 2019 году Ольга Булатова погасила долги «Омскгражданпроекта» Ивана Любчича, не дав Фридманам завладеть зданием проектного института на улице Петра Некрасова.
657 195 000 ₽
cумма активов
место
26
1 868 062 000 ₽
39
выручка за 2020 год
место
149 026 000 ₽
22
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Бизнес-партнер»
ООО «СМУ № 1»
ООО «Спецпроект»

Денис Григорьевич
Стецкий

16
В Омской области владеет ООО «Омское продовольствие» (50%), ООО «Инвестиционная финансовая группа» (50%) и ООО «Союз». Денис Стецкий хорошо известен на зерновом рынке. Через «Инвестиционную финансовую группу» контролируются несколько омских элеваторов.
390 436 000 ₽
cумма активов
место
09
1 532 566 000 ₽
18
выручка за 2020 год
место
200 106 000 ₽
09
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Омское продовольствие» (50 %)
ООО «Инвестиционная финансовая группа» (50 %)
ООО «Союз»

Николай Геннадьевич
Величев

17
Дважды избирался депутатом Законодательного собрания. С 2013 года Николай Величев возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию. В рейтинге самых богатых омичей занял 17 место.
498 154 841 ₽
cумма активов
место
36
Величев Николай Геннадьевич Омск
1 846 594 630 ₽
41
выручка за 2020 год
место
137 611 178 ₽
28
чистая прибыль за 2020 год
место
МКОО «Аданимов трейдинг лимитед»
ООО АПО «Евромед»
ООО «ВСКС»
ООО «Декойл»
ООО «Евразия лидер»
ООО «Евразия-консалтинг»
ООО «Евразия-юг»
ООО «Компания Топ лайн»
ООО «Красный квадрат»
ООО «К-Резерв»
ООО «КФ-Инвест»
ООО «Ливень»
ООО «Линк»
ООО «Морган»
ООО «Омскгражданпроект»
ООО «Остров сокровищ»
ООО «МКК Помощь в покупках»
ООО «Разное»
ООО «Т-Сервис»
ООО «Управление АЗС»
ООО «Ф-Консалтинг»
ООО «Штиль»

Дмитрий Федорович
Шархун

18
Крупный сельскохозяйственный предприниматель. Владеет ООО «Южное», ООО «Димитрова», ООО «Житница», ООО «Зерно», ООО «Масловик», ООО «Мельница Житницы», ООО «Чебаклы», ООО «Щербаки». В рейтинге самых богатых омичей Дмитрий Шархун занял 18 место.
618 704 000 ₽
cумма активов
место
28
787 013 000 ₽
68
выручка за 2020 год
место
160 463 000 ₽
18
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Южное»
ООО «Димитрова»
ООО «Житница»
ООО «Зерно»
ООО «Масловик»
ООО «Мельница Житницы»
ООО «Чебаклы»
ООО «Щербаки»

Ирина Владимировна
Козлова

19
Бизнес-партнер Дениа Стецкого по «Омскому продовольствию» и «Инвестиционной финансовой группе». Также владеют несколькими омскими элеваторами. В рейтинге самых богатых омичей заняла 19 место.
316 491 000 ₽
cумма активов
место
52
1 526 918 000 ₽
50
выручка за 2020 год
место
195 486 000 ₽
13
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Омское продовольствие» (50 %)
ООО «Инвестиционная финансовая группа» (50 %)

Игорь Анатольевич
Шестаков

20
Владелец лидера кондитерского рынка Сибири фабрики «Сладуница». В 2021 году предприятие открыло онлайн торговлю сладостями. Конфеты можно заказать прямо на дом. Игорь Шестаков занял в рейтинге самых богатых омичей 20 место.
404 733 000 ₽
cумма активов
место
41
1 711 227 000 ₽
44
выручка за 2020 год
место
124 835 000 ₽
35
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Сладуница»

Сергей Аполинарович
Заболотских

21
Владелец ООО «Агро-Мастер» (47%), ООО «Агро-Мастер Сибирь» (64%). Сумма активов Сергея Заболотских превышает 530 млн рублей. В рейтинге самых богатых омичей она занял 21 место.
530 375 340 ₽
cумма активов
место
33
1 158 380 330 ₽
56
выручка за 2020 год
место
131 878 240 ₽
31
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Агро-Мастер» (47 %)
ООО «Агро-Мастер Сибирь» (64 %)

Арабо Арамикович
﻿ Григорян

22
Крупный дорожный строитель, владеет ООО «Сиброс», ООО «Сибтранс». В марте 2021 года Арабо Григорян приобрел бывший гостиничный комплекс «Восход» у омского ДОСААФ за 67,3 млн рублей. В рейтинге самых богатых омичей Арабо Гигорян занял 22 место.
274 531 000 ₽
cумма активов
место
55
2 067 367 000 ₽
33
выручка за 2020 год
место
126 462 000 ₽
33
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Сиброс»
ООО «Сибтранс»

Александр Дмитриевич
﻿ Зубрилко

23
Возглавляет ООО «ПСК ОмскДизель» — главного в Омской области поставщика запчастей для КамАЗов и другой тяжелой техники. Кроме этого Александр Зубрилко занимается продажей самой техники и сервисом. В рейтинге самых богатых омичей он занял 23 место.
340 840 000 ₽
cумма активов
место
49
Зубрилко Александр Дмитриевич Омск, Омскдизель
2 486 449 000 ₽
28
выручка за 2020 год
место
84 474 000 ₽
47
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «ПСК ОмскДизель»

Ирина Артуровна
﻿ Мелль

24
Владеет ООО «Промэнергосервис» (50%). Десятое место по сумме прибыли и одиннадцатое место по сумме активов. Ирина Мелль стала в рейтинге самых богатых омичей 24-й.
1 436 157 000 ₽
cумма активов
место
11
281 409 000 ₽
103
выручка за 2020 год
место
223 167 500 ₽
10
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Промэнергосервис» (50 %)

Михаил Александрович
Сутягинский

25
Крупный промышленник Омской области. Однако его предприятия имеют отрицательную прибыль -652 169 000 рублей, худшая среди всех участников исследования. Зато группа компаний «Титан» держит первое место по сумме выручки. Михаил Сутягинский занял в рейтинге самых богатых омичей 25 место.
10 231 190 000 ₽
cумма активов
место
1
Сутягинский Михаил Александрович Омск, Титан
31 369 029 000 ₽
1
выручка за 2020 год
место
-652 169 000 ₽
123
чистая прибыль за 2020 год
место
АО «ГК «Титан» (неофициально)
ООО «МТХ»
АО «Омский каучук»
ООО «Руссилика» (70 %)
ООО «Силарус»
ООО «Спортстрой» (90 %)
ООО «Титан-Агро»
ООО «Титан-Полимер»

Алексей Николаевич
Царук

26
Крупный омский застройщик. Готовится подвинутся на рынке с приходом крупных федеральных застройщиков «Брусника» и «Эталон». Алексей Царук в рейтинге самых богатых омичей занял 26 место.
702 666 200 ₽
cумма активов
место
20
1 857 445 200 ₽
40
выручка за 2020 год
место
66 027 000 ₽
66
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «ТД СНК»
ООО «Дом на Енисейской»
ООО «Специализированный застройщик Московка-дом3»
ООО «Специализирвоанный застройщик Московка-дом4»
ООО «СК Новострой»
ООО «СНК Холдинг»
ООО «СНК-Закуп» (40 %)
ООО «СНК-Поставки»
ООО «СНК-Розница»
ООО «Спектр Сити»
ООО «Стройинвест»
ООО «Стройкомплекс»

Алексей Васильевич
Пронников

27
Владеет частью бизнеса под брендом «Бэйс». По сумме прибыли входит в двадцатку лучших. В рейтинге самых богатых Алексей Пронников занял 27 место.
248 371 537 ₽
cумма активов
место
60
1 657 891 077 ₽
46
выручка за 2020 год
место
152 630 896 ₽
20
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Стройсити» (45 %)
ООО «Бэйс» (33, 3 %)
ООО «Бэйс-кэйтеринг» (25 %)
ООО «Бэйс-Медиа» (25 %)
ООО «Мастерфайбр-Омск» (50 %)
ООО «Новый Бэйс» (33, 3 %)

Евгений Владимирович
Рейнгольд

28
Владеет ООО «ЗМК-Сибирь». По сумме прибыли занял 12 место. В рейтинге самых богатых Евгений Рейнгольд занял 28 место.
367 910 000 ₽
cумма активов
место
46
745 799 000 ₽
70
выручка за 2020 год
место
196 211 000 ₽
12
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «ЗМК-Сибирь»

Алексей Николаевич
Певнев

29
Крупный омский застройщик, который вряд ли пострадает от прихода в регион федеральных компаний «Брусника» и «Эталон». По сумме активов Алексей Певнев занял 17 место, а в общем рейтинге самых богатых омичей — 29 место.
987 616 000 ₽
cумма активов
место
17
Певнев Алексей Николаевич Омск
510 661 000 ₽
84
выручка за 2020 год
место
139 270 000 ₽
27
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Сибградстрой Инвест»
ООО «Бенар-Авто»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Северо-Дубровский карьер»
ООО «Специализированный застройщик Сибград»
ООО «Теплодом»
ООО «Траст-Инвест»
ООО «Энергоцентр»

Эльдар Халилович
Адыгезалов

30
Приобрел племзавод «Омский» в 2016 году за 211 млн рублей. Актив позволяет Эльдару Адыгезалову уверенно замыкать первую тридцатку рейтинга самых богатых жителей Омской области.
686 340 000 ₽
cумма активов
место
22
499 421 000 ₽
85
выручка за 2020 год
место
152 488 000 ₽
21
чистая прибыль за 2020 год
место
ОАО ПКЗ «Омский»

Юрий Викторович
Люфт

31
Один из крупнейших и богатейших фермеров Омской области. Выращивает мраморную говядину, которая высоко ценится во всем мире. По сумме чистых активов входит в пятнадцать лучших. В рейтинге самых богатых омичей Юрий Люфт занял 31 место.
1 099 978 000 ₽
cумма активов
место
15
Люфт Юрий Викторович Омск
490 081 000 ₽
87
выручка за 2020 год
место
143 406 000 ₽
26
чистая прибыль за 2020 год
место
КФХ «Люфт»
ООО «Люфт»

Ольга Владимировна
Воробьева

32
Владеет активами, где работал или продолжает работать бывший член Совета Федерации от Омской области Игорь Зуга. Главный актив Ольги Воробьевой это «Омскнефтехимпроект». В рейтинге богатейших омичей она занимает 32 место.
3 256 636 802 ₽
cумма активов
место
05
1 159 435 571 ₽
55
выручка за 2020 год
место
62 005 531 ₽
70
чистая прибыль за 2020 год
место
ПАО «ОНХП» (93, 1 %)
ООО «Спецавтоматика»
ООО «Дромасс»
АО «Сибпромсервис» (95 %)

Алексей Наумович
Злацовский

33
Владеет крупной строительной компанией «Стройсити» и частью бизнеса под брендом «Бэйс». Алексей Злацовский занял 33 место в рейтинге самых богатых жителей Омской области.
248 313 100 ₽
cумма активов
место
61
1 597 809 300 ₽
47
выручка за 2020 год
место
147 468 050 ₽
23
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Стройсити» (45 %)
ООО «Бэйс-Медиа» (25 %)
ООО «Бэствуд Фарма» (50 %)
ООО «Мастерфайбр-Омск» (50 %)
ООО ЧОП «Патриот» (50 %)

Маргарита Игоревна
Грасс

34
Имеет отношение к кондитерской фабрике «Сладуница», поскольку владеет ООО «Сладуница и К», ООО «Глобал». В рейтинге самых богатых омичей по итогам 2020 года Маргарита Грасс заняла 34 место.
196 391 000 ₽
cумма активов
место
67
2 637 571 000 ₽
27
выручка за 2020 год
место
87 503 000 ₽
45
чистая прибыль за 2020 год
место
ООО «Сладуница и К»
ООО «Глобал»