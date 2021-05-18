ПУСТОЕ
МЕСТО
Обзор выборов в Государственную думу
по Омской области в 2021 году
Олег Щеглов
Анализ изложенных в проекте событий и оценок является версией редакции Города55

ТЕНДЕНЦИИ

В единый день голосования 12 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной думы. Ожидается, что состав представителей Омской области обновится почти полностью. Город55 публикует обзорный спецпроект по кандидатам в депутаты.

Предвыборная кампания напоминает веселую игру “пустое место”, когда на ограниченное количество стульев претендует большое количество кандидатов. Победит самый проворный.

Федеральные факторы, способные повлиять на голосование:
Масштабирование и радикализация протестов. Ставки противостояния Кремля и Навального взвинчены, оппозиция может использовать выборы в Госдуму как трамплин.
“Умное голосование”. Технология определения кандидата не от “Единой России” для аккумулирования протестного голосования на случайном кандидате.
Ландшафт бюллетеня. Противопоставить “умному голосованию” можно контролируемый список кандидатов, допущенных до выборов. Партийная принадлежность уходит на второй план.
Второй соцпакет от президента. Дополнительная адресная помощь группам населения (как это было в период пандемии). Общество готово к новому социальному договору.
Внешний враг. Ряд событий, позволяющих нации сплотиться перед лицом внешней угрозы. Реализуется концепция осажденной крепости.
Контекст выборов в Госдуму — 2021 по Омской области
+ Вакантные мандаты. Депутаты-долгожители наконец освобождают комфортные кресла в Госдуме: округа №140, 141, а также партсписки “Единой России” и КПРФ.

+ Спрос на депутатскую неприкосновенность. Сразу несколько кандидатов попали в орбиту правосудия, пока, правда, на разном расстоянии от уголовного дела, но в 2021 году сформировалась общая тенденция кандидатов-фигурантов.

+ Давление на губернатора. С ноября 2020 года правоохранители проверяют деятельность сразу нескольких сотрудников регионального правительства и соратников Александра Буркова. Это добавляет нервозности избирательной кампании.

+ Сотрудничество КПРФ с областной администрацией и подавленный раскол в партии.

ОКРУГА

141
140
139

КАНДИДАТЫ

Единая Россия

КПРФ

СРЗП

ЛДПР

Коммунисты России

Яблоко

Анастасия Ивашова
Кирилл Атаманиченко
Владимир Лифантьев
Максим Макаленко
Оксана Фадина
Владимир Казанин
Татьяна Шнейдер
Кирилл Мандрыгин
Антон Берендеев
Виктор Жарков
Андрей Алёхин
Дмитрий Перевальский
Алексей Байков
Константин Ткачев
Олег Смолин
Степан Бонковский
Игорь Антропенко
Игорь Зуга
Владимир Гуселетов
Андрей Жуковский

ВЫБЫЛИ ИЗ ГОНКИ

Юрий Федотов
Сергей Грушичев
Дмитрий Павлов
Алексей Провозин
Михаил Сутягинский
Дмитрий Перминов
Алексей Саяпин
Анна Степаненко
Дмитрий Ушаков
Александр Фадеев
Илья Гофман
Андрей Голушко
Алексей Клепиков
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54 года, депутат Законодательного собрания Омской области, президент Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина. В 2016 году избрался в Заксобрание Омской области с результатом 52.4%. Несколько лет конфликтовал за должность секретаря регионального политсовета «Единой России». Тонкий кулуарный политик, ученик Сергея Бабурина, имеет широкие связи в бизнес-среде.

На протяжении почти десятка лет Бонковский подкармливал юг Омской области. Буквально привозил и раздавал с грузовика гуманитарную помощь населению: цыплят, продукты, предметы быта.

По решению Бонковского к участию в акции допускались и местные администрации, где глава района, например, мог, не потратив и рубля, выступить благотворителем. Депутат кормит свои районы не от выборов к выборам, а постоянно, потому со временем у него образовалась своя сетка лояльности.

В последние годы линейка благотворительности расширилась. Под брендом созданного Бонковским Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина поддержка оказывалась ветеранам, молодежи, бюджетникам. В конце 2020 и начале 2021 года Бонковский уже провел ряд мероприятий, на которых оказал поддержку местным врачам.

Кажется, он все делает правильно, и все же, несмотря на вложенные в электорат десятки миллионов и спустя десятилетие, не может продвинуться в политической карьере. Проблема Бонковского — он всегда соглашается на компромисс, верит, что обещания сдержат “завтра”, и отступает сегодня. Политика — это борьба за власть. Борьбу не выигрывают компромиссами, победу каждый раз получает только один, и это всегда не Бонковский.

Степан Бонковский
139 округ
«Единая россия»
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Справка
Повестка
62 года, с апреля 2021 года — первый секретарь омского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании, до этого десятилетиями был вторым секретарем омского обкома. Участвовал в прошлых выборах в Госдуму, но проиграл единороссу 1.5 тыс голосов (менее 1 %). Вспыльчивый, но гибкий.
Алехина называют преемником экс-первого секретаря омского обкома Александра Кравца. С такой оценкой можно согласиться, лишь понимая контекст передачи власти в обкоме. Десятилетиями Алехин был на вторых ролях, и это всегда устраивало Кравца. Вероятно, устраивало бы и дальше. Протеже Кравец считал своего молодого помощника Ивана Ивченко. Как говорят в обкоме, Ивана Кравец видел своим преемником и в кресле секретаря обкома, и в Госдуме. Однако политическая карьера Ивченко надорвалась в 2019 году, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье “покушение на мошенничество”. По версии следствия, Ивченко пообещал предпринимателю помощь в прекращении депутатской проверки его бизнеса за вознаграждение в размере 230 тысяч рублей. Проверку тогда инициировал некий депутат Госдумы, но ответственным остался только помощник депутата Госдумы Александра Кравца Иван Ивченко. Он признал вину и пошел на мировое соглашение. Стоит только догадываться, каких аппаратных усилий стоило это мировое соглашение, но в этом году мы видим, как Ивченко выступает фронтменом уральской команды в конфликте с Юрием Федотовым.

Все эти кулуарные интриги не имеют значения для избирателя, но оказались важны для Андрея Алехина, потому что скандал с Ивченко закрыл тому дорогу в Госдуму и руководство обкомом. Для Алехина дорога к мандату оказалась открыта, осталось победить на выборах.

Для избрания есть два пути: по списку и на одномандатном округе. Предположительно, Андрей Алехин пойдет по тому же округу, что и в 2016 году. На тех выборах Алехин забрал городские округа (Центральный и Октябрьский), но проиграл на селе. Противостоять ему будет Степан Бонковский, у которого сильные позиции на селе, поэтому стоит ожидать насыщенную кампанию именно в городе.

Для города более актуальной является тема протестного голосования. Для работы с этой аудиторией не обязательно публично поддерживать Навального, достаточно добавить в риторику темы борьбы с коррупцией, права на мирные собрания, свободного интернета и далее в таком ключе. Для оппозиционного политика, имеющего квоту на критику власти, это не станет проблемой.

Андрей Алехин
139 округ
«КПРФ»
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Справка
Повестка
48 лет, депутат Заксобрания, экс-координатор омского отделения ЛДПР, машинист поезда. Уже баллотировался в ГД в 2016 году, однако шел по 139-му избирательному округу. Финансовых ресурсов не имеет, не публичен.
«Критический конструктивизм» — поиск новых путей решения проблем на селе и в городе. Будет обещать решить проблемы, но не будет гарантировать торжество справедливости. Как пример — вместо починки сломанной водоколонки попытается организовать подвоз питьевой воды. Все акции будут разовыми — на длительные по срокам мероприятия у Клепикова не хватит денег.

Если будет договоренность с областными властями, то начнет критиковать кандидатов от КПРФ. В противном случае — умеренная критика властей.

Алексей Клепиков
Протестно настроенная молодежь, пенсионеры. Также у ЛДПР существует свой небольшой электорат — давние сторонники партии, которые на всех выборах голосуют за нее, однако в общей массе избирателей их доля крайне мала.

Имеет средние шансы получить голоса из-за протестного голосования.

140 округ
«ЛДПР»
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Справка
Повестка
Аудитория
58 лет, депутат Законодательного собрания Омской области, экс-сенатор от Омской области, гендиректор ПАО «Омскнефтехимпроект». Имеет высокие амбиции — уже работал в Москве в качестве сенатора от региона, стал вторым на выборах мэра Омска в 2011 году. Имеет финансовый ресурс. Низкая договороспособность.

В середине марта стало известно о претензиях Игоря Зуги на депутатский мандат. Ранее не активный на публике депутат Заксобрания неожиданно замелькал в прессе. Основные поводы для высказываний — снижение сроков согласования проектов линейных сооружений (линии электропередачи, связи, различные трубопроводы, автодороги и железные дороги, ливневые канализации), а также вакцинация против коронавируса. В начале апреля стало известно, что он составит конкуренцию Степану Бонковскому на 139-м округе. То есть он поборется за мандат Виктора Шрейдера, которому проиграл на выборах мэра Омска в 2010 году. Символично.

Игорь Зуга педантичен во всем, самолюбив и весьма азартен. Если он участвует в кампании, то только для победы. Если проигрывает, не прощает.

Уже сейчас Зуга встраивается в повестку событий мэра Омска Оксаны Фадиной (она идет по 141-му округу). Вероятно, именно Зуга, а не Бонковский согласован на участие в выборах. Тем интереснее будет наблюдать за праймериз “Единой России”.

Игорь Зуга
«партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
60 лет, бывший депутат Законодательного собрания Омской области, генеральный директор торгового дома «Минск». Занял второе место (29% голосов) на выборах мэра Омска в 2012 году. В результате партийного раскола в КПРФ проиграл аппаратную борьбу Александру Кравцу, исключен из КПРФ.
«Разоблачитель коммунистов». Жарков идет на выборы с одной целью — составить конкуренцию на округе кандидату от КПРФ. Исключив его из партии в канун выборов, коммунисты фактически развязали Жаркову руки (член партии не имеет права публично обсуждать внутренние конфликты). На выборах, вероятно, противопоставит себя кандидату от КПРФ.

Еще не начал избирательную кампанию. Ожидается, что пойдет от “Справедливой России”, но возможны и другие варианты. В любом случае для выдвижения Жаркову потребуется партия, кандидаты которой не обременены сбором подписей.

Если Жарков пойдет от “Справедливой России”, мы предполагаем, что он выполнит две задачи: 1. раздробит голоса якорного электората КПРФ; 2. увеличит шансы на избрание лидера партийного списка Андрея Жуковского.

﻿ Главное, Жарков получит трибуну для трансляции причин конфликта в обкоме.

Виктор Жарков
139 округ
«СРЗП»
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Справка
Повестка
43 года, депутат Законодательного собрания Омской области, генеральный директор «Омских кабельных сетей». Самый богатый депутат ЗС. Имеет связи в силовых структурах. Якорный муниципальный район — Одесский (перерегистрировал там свою компанию «Омские кабельные сети»). В 2017 году провел в Городской совет свою команду под логотипом общественной организации “Оплот”.
В 2019–2020 годах участие Дмитрия Павлова в выборах в Госдуму было ожидаемым и потому предсказуемым событием. О его политических амбициях было широко известно в кулуарах. Однако к середине 2020 года ситуация стала меняться, а к началу 2021 года выдвижение Павлова стало маловероятным в силу якобы отсутствия у него интереса.

Перемены наблюдатели объясняли внешними обстоятельствами, которые ослабили влияние Павлова. Речь идет об отставке по возрасту двух заместителей генпрокурора РФ, которым приписывают покровительство “генеральской группы”, повышении зама областного прокурора с переводом в Ставрополье, проигранном сражении за остановочные павильоны и смене управленца АО “Омскэлектро”, на инфраструктуре которого размещены линии “Омских кабельных сетей”. Словом, череда негативных событий могла переориентировать внимание Павлова на внутренние проблемы.

Однако сегодня бенефициары проблем Павлова и сами в черной полосе событий и “переориентированы на внутренние проблемы”.

Выйдя из-под присмотра, Дмитрий Павлов вполне мог бы побороться за мандат депутата Госдумы.

В случае участия Павлов, очевидно, пойдет по 140-му округу, куда входит его округ в Законодательном собрании.

Дмитрий Павлов
140 округ
«Единая Россия»
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Справка
Повестка
69 лет, депутат Госдумы от Омской области с многолетним стажем. Планирует продолжить политическую карьеру и продвижение своих законодательных инициатив. Конструктивно оппозиционен. Входил в рабочую группу по формированию поправок в Конституцию РФ в 2020 году. В 2016 году на выборах в Госдуму на округе Олега Смолина «Единая Россия» не выдвигала своего кандидата. По итогам 2020 года стал самым богатым депутатом Госдумы от Омской области.
«Дети — наше будущее». Смолин в третий раз пойдет под знаменем реформы системы образования в России. Он уже получил репутацию миротворца во многих конфликтах между учителями и родителями в Омске. При этом Смолин старается держаться золотой середины, из-за чего не теряет уважения ни родителей, ни работников сферы образования.

Несмотря на профильную экспертизу в системе образования, Олег Смолин часто комментирует и другие ключевые социальные темы. Основная программа кампании — встречи с избирателями, детьми, преподавателями.

Смолин умеет говорить с людьми, может похвастаться большим портфолио написанных им законопроектов, тонко чувствует, что необходимо избирателям.

Смолин отвык от конкуренции, особенно с финансово обеспеченным кандидатом, поэтому постарается начать свою кампанию как можно раньше.

Олег Смолин
Преподаватели, молодежь, родители. Все, кто беспокоится об образовании своих детей, будущем региона. Финансовая обеспеченность избирателей не важна — Смолин будет одинаково строить свою кампанию как для студентов профессиональных училищ, так и для учащихся вузов.

Имеет средние шансы на голоса протестного электората — формально избираясь от КПРФ, Смолин в партии не состоит.

140 округ
«КПРФ»
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Справка
Повестка
Аудитория
30 лет, депутат Законодательного собрания Омской области, координатор реготделения ЛДПР. Объективно слишком молод для Госдумы, но хочет заработать политические очки, доказать, что пост координатора реготделения партии достался ему не напрасно. Берендеев находится на хорошем счету не только у однопартийцев, но и у общественников, однако внушительными финансовыми ресурсами не располагает.

Параллельно участвует в выборах в Законодательное собрание. Именно региональный мандат представляется целью Берендеева, а не Госдума, однако статус координатора обязывает участвовать и в федеральных выборах.

В 2016 году региональной ЛДПР удался маневр, когда с прицелом на Госдуму в партию вступил ресурсный и неизвестный в регионе Алексей Ромахин. В разгар избирательной кампании, когда были уже вложены десятки миллионов рублей, а по региону буквально колесил агитационный локомотив Ромахина, в федеральном центре не согласовали его выдвижение. И плодами агитационной кампании воспользовался местный политик Алексей Ложкин.

Сегодня ресурсного, но наивного политика не нашлось, и агитировать Берендееву предстоит на свои.

Для него выборы депутатов ГД станут своеобразным экзаменом.

Берендеев не стесняется умеренно критиковать власти, поэтому сможет найти отклик в сердцах протестно настроенных избирателей. Встроен в повестку зумеров - несколько лет агитирует за решение экологических проблем и раздельный сбор мусора с последующей переработкой. Может квалифицировано критиковать мусорную реформу, обернувшуюся строительством полигонов с городскими отходами на селе.

Антон Берендеев
Молодежь, протестный электорат, местные мелкие предприниматели.

Имеет большие шансы получить голоса протестного электората — наиболее удален от властей, позволяет себе умеренную критику текущего положения вещей.

139 округ
«ЛДПР»
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Справка
Повестка
Аудитория
44 года, мэр Омска, экс-министр экономики Омской области.
Переход Оксаны Фадиной из администрации города в Госдуму стал неожиданным, поспешным, и оттого выглядит сумбурным. Избирателям по большому счету никак не объяснили, почему именно сейчас мэр оставляет город и переходит из муниципальной в законодательную власть.

Аналогичный уход одного из предыдущих градоначальников, Виктора Шрейдера, в 2011 году стал следствием чудовищного конфликта с губернатором Леонидом Полежаевым, в результате которого Омск несколько лет стагнировал. Уход Шрейдера и последовавшая за ним отставка Полежаева ознаменовали для региона новую эпоху с новыми руководителями, надеждами, стратегиями, из которых, впрочем, ничего хорошего тоже не вышло.

Уход Оксаны Фадиной не предвещает изменений, по крайней мере их не транслируют в рамках ее избирательной кампании. А вакуум заполняет негатив. Злые языки формируют контекст выдвижения Фадиной как стремление получить депутатскую неприкосновенность.

При этом Фадина — эффективный мэр. Можно дискутировать по поводу оценки, но в сухом остатке Омск образца 2017 года и 2021 года различаются. Выведена из-под банкротства и реструктуризирована система муниципального транспорта, обновился и сам подвижной состав. Заменили остановочные павильоны. В практику вошло согласование с населением объектов благоустройства. Словом, похорошел Омск при Фадиной. В таком случае еще менее очевидны причины ее перехода в Госдуму.

Баллотироваться Оксана Фадина будет по округу действующего депутата Госдумы Андрея Голушко, которого на округе знают и уважают. Они знакомы два десятка лет, ранее мэр работала директором в его компании “ОмскГоргаз”. Сам Голушко не смог согласоваться на переизбрание ввиду уголовного дела в отношении руководителей “ОмскГоргаза”. Можно смело предположить, что Голушко поддержит Фадину и вложит свой рейтинг в ее победу.

Также Оксана Фадина согласована губернатором Александром Бурковым и может рассчитывать на административную поддержку.

С такими стартовыми позициями у мэра нет шанса не избраться.

Сейчас мэр ушла в отпуск и объезжает районы округа.

Оксана Фадина
Бюджетники, пенсионеры и все те, кто боится ухудшения текущего положения дел. Скрытая аудитория Фадиной — женщины и матери. Во время кампании мэр будет позиционироваться как человек, который в равной степени заботится как о своем ребенке, так и о своих избирателях.

141 округ
«партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
Аудитория
44 года, депутат Законодательного собрания Омской области, редактор в телекомпании «Обком-ТВ». Амбиции высокие, считает, что имеет все шансы на избрание. В 2021 году Константин Ткачев стал третьим лицом в омском обкоме КПРФ, является опытным депутатом с хорошим медийным ресурсом. Намерен навязать достойную борьбу кандидату от «Единой России».

«Власти обещают, а я делаю». Основная тактика Ткачева — критика областных и местных властей с попыткой присвоить их успехи себе (такие примеры уже были). Например, Ткачев узнал о том, что в отдаленном селе летом начнут строить дорогу. Поэтому он быстро может организовать там митинг за строительство дороги. В глазах населения это будет выглядеть так, будто Ткачев своей активистской деятельностью добился результата.

Ткачев — акционист, умелый провокатор и будет стараться очернить или выставить своих оппонентов в невыгодном свете. При этом любая реакция на его поведение пойдет оппоненту из «Единой России» скорее в минус. Каждая выходка Ткачева будет освещаться на «Обком-ТВ».

Больше всего внимания Ткачев будет обращать на очевидные промашки властей. Они и станут флагманом его повестки. Перед избирателями будет поставлен прямой вопрос: «Как можно голосовать за людей, которые допустили это?» Мусорная реформа, вакцинация, коронавирус — основные столпы повестки Ткачева. Как журналист, Ткачев будет обращать личные истории местных жителей в свою предвыборную агитацию.

Константин Ткачев
Все несогласные с политикой «Единой России» и действиями местных властей. Ткачев будет акцентировать внимание не только на скандалах и провокациях, но и на положении жителей отдаленных сел, которые потеряли контакт с районными администрациями.

Имеет большие шансы получить голоса из-за протестного электората — является полной противоположностью своему провластному оппоненту на округе.

141 округ
«КПРФ»
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Справка
Повестка
Аудитория
44 года, депутат Законодательного собрания Омской области, совладелец АО «Основа Холдинг», бывший депутат Горсовета Омска. Амбициозный, конъюнктурный, дисциплинированный. Депутатом Горсовета избирался от “Справедливой России”, депутатом Заксобрания стал уже от “Единой России”. Подавал документы в комиссию по отбору кандидатов в мэры Омска, но, не объясняя причин, снял свою кандидатуру в пользу Оксаны Фадиной. Финалист конкурса “Лидеры России”.
Осенью Игоря Антропенко называли одним из вероятных участников выборов в Госдуму. Сегодня, судя по публикациям в СМИ, он перешел в активную фазу, однако целью позитивного позиционирования в прессе может быть не Госдума, а Заксобрание.

По предыдущим избирательным кампаниям Игоря Антропенко видно, что он придерживается стратегии адресной помощи избирателям и активно популяризирует свою благотворительность в медиа. Словом, стандартный набор ресурсного кандидата. В рамках местных выборов это весьма эффективная стратегия: раздал аудитории по чуть-чуть и прошел. Но у Госдумы другой масштаб финансирования: больше территория, сложнее проблемы.

Существует и еще один вариант, в котором Игорь Антропенко не ведет кампанию на Госдуму, а взамен получает место сенатора. Впрочем, и здесь есть нюансы. У Омска два депутата в Совете Федерации: Елена Мизулина (сенатор от губернатора) и Виктор Назаров (сенатор от Заксобрания). Мизулина свое место не отдаст, даже если ее попросят, но ее не попросят. У
Назарова положение хуже: если потребуется мандат, могут и забрать. Но не ради Антропенко.

Для перехода Антропенко на федеральный уровень должно совпасть слишком много нюансов. Настолько много, что реалистичнее выглядит сценарий, в котором политик вопреки кулуарным договоренностям просто заявится на выборы и в конкурентной борьбе на округе победит. Такой путь ставит на кон его существующую политическую карьеру в регионе, увеличивает риски для бизнеса, а что он получит в итоге, кроме катарсиса?

Игорь Антропенко
«Партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
34 года, экс-глава Москаленской ячейки ЛДПР, руководитель отдела продаж ООО «Анте», помощник координатора реготделения ЛДПР. Амбиции низкие, не имеет шансов на избрание. Много лет трудится в партии на вторых ролях, каких-либо грандиозных успехов не имеет, хотя уже участвовал в избирательной кампании на довыборах депутата Омского городского Совета.
«Молодым везде у нас дорога» — кандидат, который еще не успел обрасти большим количеством скандалов и негатива, приедет на село решать проблемы местных жителей «по-новому». Будет придерживаться уже упомянутой тактики «критического конструктивизма» — если что-то сломалось, исправлять это нужно нам самим. Ресурсы исключительно партийные — ни денег, ни согласованности с властями.

Макаленко не является публичной персоной или сильным оратором. После смены координатора реготделения покровитель Макаленко (Алексей Клепиков — прим. ред.) лишился статуса, поэтому сам Макаленко будет наименее обеспеченным кандидатом от ЛДПР. Так что работать на округе ему придется самому: будет проводить личные встречи с избирателями и властями.

Максими Макаленко
Молодежь, настроенная к властям оппозиционно. В силу возраста другие поколения избирателей отдавать ему свои голоса не станут.

С другой стороны, имеет высокие шансы получить голоса протестно настроенного электората.

141 округ
«ЛДПР»
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Справка
Повестка
Аудитория
42 года, депутат Госдумы России от Омской области, Герой России, обладатель медали «Золотая звезда». Амбиции высокие: Перминов уже вкусил все прелести работы в Госдуме и открывшиеся вместе с ними способы заработка, поэтому попытается вновь избраться в нижнюю палату парламента РФ. При этом все переговоры о своем избрании Перминов ведет исключительно в Москве, на контакт с омским реготделением он все еще не вышел.

Наиболее серый вариант повестки «За все хорошее». Перминов будет давать минимум обещаний. Весь его политический капитал заключается в обширных связях с силовиками и медийном образе (солдат-герой). Основа кампании — патриотизм.

Фактически компанию вести не намерен — если выиграет праймериз ЕР, то заскочит в Думу на «паровозе» непотопляемого Александра Жукова. Однако существует вероятность, что праймериз в регионе может провалить, так как не ведет к ним прямой подготовки.

Дмитрий Перминов
Силовики, бюджетники и все максимально патриотично настроенные граждане. Перминов уже сейчас начал проводить встречи с современными героями — врачами, борющимися с коронавирусом.

«Партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
Аудитория
40 лет, член ОНФ, директор ООО «Фемида-Центр», бывший замглавы Главного управления внутренней политики Омской области. Амбиции средние, ранее уже участвовал в избирательной кампании в 2016 году. Фадеев не является публичным политиком или успешным технологом — в партии, как и во время своих предыдущих выдвижений в заксобрание и Госдуму, занимает вторые роли. Однако у Фадеева есть покровители, и, вероятно, в этот раз он готов провести более ресурсную предвыборную кампанию и занять на праймериз высокое место.
«Сильный кандидат». Фадеев имеет широкие связи в Москве и других регионах, а также долгое время работал под покровительством нынешнего министра внутренней политики региона Михаила Каракоза. Является резким и жестким человеком.

Юридическая помощь населению, постоянные нападки на конкурентов и продвижение себя с точки зрения силы (способен продавить решение для народа, жестко общаться с чиновниками, обвинять оппонентов в пустословии). В этом аспекте может возникнуть противоречие с общепартийной повесткой «За все хорошее», поэтому будет стараться показывать силу иначе.

Александр Фадеев
Бюджетники, полиция, военные. Все, кому требуется «сильная рука», «настоящий начальник» и маскулинный образ власти.

«Партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
Аудитория
45 лет, бывший глава регионального отделения «Справедливой России», депутат Омского городского Совета. Амбиции низкие: знает, что не пройдет в Госдуму, для него избирательная кампания в ГД станет кампанией в Законодательное собрание Омской области. Гуселетов однажды почти прошел в ЗС региона — в 2016 году он выиграл праймериз «Единой России», однако партия так и не дала ему возможность выдвинуться в региональный парламент.

«Спешит на помощь». Гуселетов уже начал обкатывать выборные механизмы в Омске, в частности помогает медикам. Его кампания будет состоять целиком из мелких подарков наиболее важным слоям населения — педагогам и врачам.
Также Гуселетов не раз продвигал различные экологические инициативы в

Омском городском Совете, их часть он и будет использовать во время кампании (проблемы мусорной реформы в городе и на селе, экологическая обстановка в Омске).

Владимир Гуселетов
Все, кто привык голосовать за «Справедливую Россию», отчасти бюджетники и незащищенные в юридическом плане слои населения. Гуселетов будет пытаться влиять сразу на две категории избирателей — тех, кого все устраивает, и тех, кто привык относить себя к недовольным. Особенно депутат будет уповать на тех, кто недоволен мусорной реформой в Омской области.

Также будет помощь больным, причем прежде Гуселетов уже курировал омские офтальмологические клиники, однако в этом году их перечень будет расширен.

Имеет низкие шансы получить голоса оппозиционно настроенного избирателя — обладает неоднозначной репутацией, долгое время сотрудничал с «Единой Россией».

«Партсписок СРЗП»
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Справка
Повестка
Аудитория
41 год, координатор омского отделения «Справедливой России», гендиректор АО «Омскэлектро», экс-депутат Заксобрания Свердловской области. В регион приехал в составе команды губернатора Александра Буркова. Располагает административными и финансовыми ресурсами. Пока имеет низкую узнаваемость и рейтинг среди населения.
Выдвижение Жуковского в Госдуму проходит на фоне проверок “Омскэлектро” по расходованию федеральных средств на капитальный ремонт аварийных домов. Некоторые авторы поспешно сообщили о задержании Жуковского, однако следственные органы информацию не подтвердили. Случай не уникальный: сложно вспомнить избирательную кампанию, где не использовались бы технологии “черного пиара”, вбросов компромата и формирования негативного образа кандидата. Учитывая дружбу с губернатором, атаки на Жуковского воспринимаются еще и как удары по Буркову.

В рамках кампании от Жуковского можно ожидать развития свердловского проекта “Справедливое ЖКХ” — адресная юридическая помощь населению в вопросах коммуналки. Фундаментом для этого будут две волны капремонта домов, проведенный “Омскэлектро” в 2019–2020 годах.

Сам Жуковский будет позиционироваться как крепкий хозяйственник, который не только лично следил за каждым потраченным рублем, но и шел на контакт с омичами по поводу исправления недостатков в ремонте.

Еще можно ожидать и другого позиционирования: Жуковский — эффективный менеджер, взявший предприятие и за два года увеличивший его финансовый оборот и прибыль. Будет говориться и о том, что при Жуковском в городе активно стали ставиться на баланс бесхозяйные сети, а застройщики, согласно обсуждаемой в Горсовете Омска идее, в скором времени потеряют возможность сдавать дома в эксплуатацию, не передав «Омскэлектро» все электрическое оборудование.

Андрей Жуковский
«Партсписок СРЗП»
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Справка
Повестка
45 лет, депутат Омского городского Совета, исполнительный директор Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина. Илья Гофман — второй человек в фонде, а значит пиар фонда является отчасти и его пиаром. Для него выдвижение в Госдуму — удачный шанс провести одновременную кампанию в Законодательное собрание Омской области.
«Посильная помощь». Будет пользоваться теми же приемами, что и его товарищ Степан Бонковский: небольшие подарки, акции с раздачей мелочей. Программы как таковой не имеет, будет делать упор на социальную политику — забота о молодежи, поддержка врачей и сельских жителей.

Тактика будет мало чем отличаться от кампании Степана Бонковского — воспевание героев на селе, поощрение их небольшими презентами и небольшая денежная помощь (ремонт, покупка нового оборудования или расходных материалов). Возможна смежная работа на округе Бонковского.

Илья Гофман
Бедные жители сел, готовые отдать голос за подаренного цыпленка или упаковку медицинских масок. Гофман — бывший птицевод, имеет опыт общения с фермерами и другими животноводами, сможет стать проводником их интересов в Заксобрании Омской области.

Имеет средние шансы получить голоса протестных избирателей — сотрудничает с депутатами от «Единой России», однако сторонится принятия в ОГС неочевидных решений.

«Партсписок СРЗП»
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Справка
Повестка
Аудитория
40 лет, заместитель председателя правительства Омской области по финансово-экономическим вопросам. Бывший депутат Госдумы от Санкт-Петербурга. В шестом созыве входил в состав комитета по бюджетам и налогам. Вице-президент общественного объединения “Мото-Справедливость”. Разрабатывал экономическую платформу партии “Справедливая Россия”, включавшую альтернативный федеральный бюджет и пенсионную реформу. Планировал вернуться в Госдуму, рассматривался как один из кандидатов от Омской области по списку или одномандатному округу.

“Вождь креативного класса”. В правительстве Омской области занимается вопросами поддержки бизнеса в период пандемии. Нашел отклик в предпринимательском сообществе, говорит с бизнесменами на одном языке. С его именем связывают успехи региона в росте бюджетных доходов, снижении госдолга и привлечении инвестиций. Активно ведет Instagram, не стесняется появляться в современных форматах публичной активности. В конце 2020 года предпринималась попытка накачки образа, которая затем встроилась в общую канву информационной политики областной власти. Намерение выдвигаться в Госдуму отрицал, хотя общественные действия говорили об обратном. В последнее время занят поддержкой бизнеса и работой с инвесторами. В общем, рутинной работой вице-губернатора, отвечающего за деньги и чтобы было, с кого собрать налоги.
Дмитрий Ушаков
Технократ, интеллигент, в случае выдвижения будет пользоваться поддержкой предпринимательского сообщества и креативной молодежи. Однако, скорее всего, от идеи его возвращения в Госдуму отказались, поскольку мандат оказался нужнее другим справедливороссам.
«Партсписок СРЗП»
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Справка
Повестка
Аудитория
56 лет, председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан», бывший депутат Законодательного собрания Омской области (с 11 марта 2007 года по 10 декабря 2007 года) и экс-депутат Госдумы РФ (с 11 декабря 2007 года по 4 декабря 2011 года). В последние годы Сутягинский пытается расширять свой бизнес, однако лоббистских возможностей ему недостает. Помимо этого у ряда его предприятий начались проблемы с долгами — из-за них пришлось продать один из главных активов — завод «Полиом». Вероятно, выдвижение в Госдуму для Сутягинского может стать способом не только исправить финансовое состояние предприятий, но и обеспечить себе депутатскую неприкосновенность.
«Локомотив роста». Еще в 2018 году Сутягинский принял обязательство координировать одноименный партийный проект, который посвящен расширению бизнеса и поддержке его со стороны федеральных и областных властей. Это способствовало тому, что в начале 2021 года Сутягинский стал обзаводиться крайне полезными знакомствами — с премьер-министром Михаилом Мишустиным, укрепились отношения бизнесмена с министром промышленности Денисом Мантуровым. На всех мероприятиях вместе с Сутягинским был и губернатор региона Александр Бурков.

Именно под флагом успешного бизнесмена, который дал работу не одной сотне омичей, Сутягинский мог бы пойти в Госдуму. Его программа будет сугубо экономической — нужны преференции для местного бизнеса, промышленности, чтобы создавать еще больше рабочих мест для местных жителей. Не забудет Сутягинский и об экологии — предприниматель будет говорить о необходимости внедрения новых экологических стандартов (которые, само собой, уже внедрены на ГК «Титан»), а также о наполнении городского и областного бюджетов силами предприятия.

Однако местное отделение «ЕР» не торопится выдвигать Сутягинского даже в заксобрание региона. Причиной этому неоднозначная репутация бизнесмена, которая начала ухудшаться после ухода в 2012 году с поста губернатора региона его давнего покровителя — Леонида Полежаева. После этого Сутягинский стал все чаще попадать в скандалы.

Сначала его родного брата Александра посадили в тюрьму в Казахстане. После многократных протестов омичи смогли добиться отмены строительства в городе кремниевого завода. Сутягинский попытался построить такой же на Урале, но и там местные жители путем массовых протестов смогли дать отпор предпринимателю. В 2020 году силовики завели уголовное дело на младшего брата Михаила Сутягинского Юрия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 100 млн рублей.

Михаил Сутягинский
140 округ
«Партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
41 год, зампредставителя Омской области при правительстве России, бывший замруководителя аппарата комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы. Ранее, предположительно, работал помощником депутата Госдумы и зампредседателя нижней палаты парламента Елены Яровой.

Отец кандидата Владимир Мандрыгин — заслуженный врач Российской Федерации, стоял у истоков партии «Родина», в 90-е годы был членом Совета Республики Верховного Совета РФ, заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы РФ по экологии.

Сам же Мандрыгин не является омичом. Он работает в системах власти с 2002 года. В бизнесе пробыл всего три года — с 2006-го по 2009-й. Тогда он возглавлял ликвидационную комиссию московского кредитного потребительского кооператива граждан «Нова Кредит».

Кирилл Мандрыгин — ставленник федеральных властей, спущенный по федеральной квоте в Омск. Имеет огромный административный и финансовый ресурс, от его прохода в Госдуму зависят отношения омских властей со столичными.

«Уже депутат». Мандрыгин много лет проработал в Госдуме, его покровитель — один из самых могущественных депутатов Госдумы РФ Ирина Яровая. Мандрыгин уже провел пробную агитацию — дошел до финала конкурса «Лидеры России. Политика». Там были отточены некоторые предвыборные навыки.

В частности, Мандрыгин подключился к партийной акции (в которой также участвуют ОНФ и фармацевтическая компания «Эвалар») по доставке энергетических батончиков врачам скорой помощи, работающим на вызовах по COVID-19. На противодействии коронавирусной инфекции и будет строиться кампания кандидата: отец Мандрыгина был выдающимся нейрохирургом, мать и брат — врачи, борющиеся с пандемией коронавируса.

Второй аспект его кампании — передача местных жалоб напрямую в Москву, трансляция московского опыта успешного решения проблем на местные реалии, а также выбивание денег из федерального бюджета. Дело в том, что в сентябре 2020 года он был назначен на должность зампредставителя Омской области при правительстве России.

Упор будет делаться и на юридическое образование Мандрыгина — во время кампании политтехнологи попытаются придать ему образ защитника прав простых омичей и исполнителя их пожеланий.

Кирилл Мандрыгин
Бюджетники (в первую очередь врачи), лояльно настроенные к «Единой России» избиратели, молодежь. Мандрыгин является сторонником «Единой России» из «новой волны» — молодой юрист, самостоятельно ведущий соцсети, который в свои 40 лет уже имеет внушительный опыт парламентской деятельности и не связан с бизнесом. За него проголосуют те, кто устал от местных седовласых претендентов на мандат ГД.
140 округ
«Единая Россия»
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Справка
Повестка
Аудитория
48 лет, депутат Омского городского Совета, руководитель омского филиала ООО «Веза». После лишения мандата депутата ОГС Юрия Федотова Сергей Грушичев возглавил один из самых важных комитетов Горсовета — по финансово-бюджетным вопросам. В 2017 году уже участвовал в праймериз «Единой России» и занял первое место на своем округе. В феврале 2021 года стал координатором Кировского отделения «ЕР».
«Дружелюбный сосед». В 2017 году Грушичев хорошо вложился в избирательную кампанию и проводил мощную агитацию через общественную организацию «Мой Омск». Организация занимается сбором пожеланий избирателей, а затем Грушичев за деньги эти проблемы решает под эгидой «Моего Омска».

Основная идея кампании Грушичева — благоустройство территорий (установка клумб, детских дворовых площадок). На выборах в Горсовет Грушичев, как кандидат от «ЕР», пользовался успехами партийных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Городская среда» и так далее.

Еще одна характерная черта кампании — вливание денег в бедные молодежные и спортивные клубы и секции, объединения ветеранов и инвалидов, а также работа с комитетами ТОС.

В кампании будет использован и статус председателя финансово-бюджетного комитета ОГС. Грушичев будет позиционироваться не только как хозяйственник (из-за любви к благоустройству территорий), но и как грамотный планировщик, экономист и знаток бюджетных процессов.

Сергей Грушичев
Маленькие объединения омичей (советы ветеранов, работники КТОСов, молодежных клубов и спортивных секций), посетители общественных мест, любители гулять в парках и скверах, молодые родители. Основной избиратель Грушичева — омич, который каждый день ходит на работу по отремонтированной лестнице, ездит по свежеасфальтированной дороге, гуляет в очищенном от мусора парке.

140 округ
«Единая Россия»
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Справка
Повестка
Аудитория
48 лет, председатель комитета по экономическому развитию, бывший вице-президент областного Союза предпринимателей. Провозин является перебежчиком из «Справедливой России» — ушел оттуда в 2017 году вместе с Еленой Мизулиной. Уже принимал участие в праймериз «Единой России» в 2017 году перед выборами в ОГС, где выиграл на избирательном участке № 12. Его основная цель — отрепетировать избирательную кампанию в Законодательное собрание региона.
«Депутат от «Единой России». Провозин уже начал избирательную кампанию на новостном сайте «Новый Омск». Подавляющее большинство его высказываний — вариация методики «За все хорошее», которая будет основной повесткой всех кандидатов от партии власти.

Будучи достаточно резким в высказываниях в Горсовете, в СМИ Провозин явно осторожничает, лишь выражая надежды и давая положительные прогнозы. Так, он уже успел оценить городской бюджет (поможет Омску сохранить работоспособность всех систем), поздравил омских молодогвардейцев с 15-летием и отметил их вклад в волонтерское движение. Также Провозин выступил в защиту ограничительных мер; выразил надежду, что в скором времени городская муниципальная земля будет использоваться еще эффективнее; похвалил муниципалитет за обновление подвижного состава транспортных предприятий.

Важен для Провозина и гуманистически-патриотический аспект — он, как и многие единороссы, обязательно выскажется насчет поддержки ветеранов ВОВ, малоимущих и многодетных семей. Его задача — создать максимально положительный образ человека, который полностью ассоциируется с идеей постепенного развития и стабильности.

Алексей Провозин
Сторонники «Единой России» и все, кто плохо разбирается в текущем положении вещей. Аудитория Провозина — это те, кто замечает лишь простые изменения вокруг себя (отремонтированная дорога, новая детская площадка).
140 округ
«Единая Россия»
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Справка
Повестка
Аудитория
44 года, замдиректора МУП Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш», депутат Омского городского Совета. В 2016 году Саяпин уже участвовал в праймериз «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания Омской области, однако оба этапа проиграл. Саяпин является банкротом и не может возглавлять коммерческие организации, поэтому официальных ресурсов на кампанию у него нет.
«Социальное благо для всех». Основное поле пиара для Алексея Саяпина — социальная политика, забота о детях и их безопасности. Он один из самых активных депутатов ОГС и очень часто высказывает различные предложения по тем или иным поводам. Несмотря на то, что в комитете по социальным вопросам Саяпин не состоит, основное поле его высказываний и деятельности — именно социальная сторона политики.

При этом Саяпин не игнорирует и другие темы — рассуждает о мусорной реформе, принимает участие в обсуждении городского бюджета и инфраструктурных проблем города. Состоит во многих комиссиях и группах, руководит экспертно-консультативной группой ОГС по проведению экспертизы проектов административных регламентов.

Саяпин руководит отделением Центрального округа «ЕР».


Алексей Саяпин
139 округ
«Единая Россия»
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Справка
Повестка
33 года, блогер под псевдонимом Орис Брут, политтехнолог, SMM-специалист. Работал на выборах разного уровня: занимался полем (организация доставки агитационной продукции избирателю), отвечал за информирование в соцсетях. Годами позиционирует себя как экоблогер.
«Экологически чистый кандидат». Ядро повестки кандидата — экологическая ситуация в Омской области: выбросы, свалки, очистные сооружения предприятий, мусор, золоотвалы. Так же Лифантьев активно включился в тему ЖКХ, где аккумулирует критику нескольких управляющий компаний, аффилированных с другим потенциальным кандидатом в Госдуму Юрием Федотовым.

Кандидат обладает медийными ресурсами (в основном в социальных сетях и Telegram).
Владимир Лифантьев
Способен аккумулировать протестный электорат. За него может проголосовать оппозиционно настроенная молодежь и люди среднего возраста, которые сидят в социальных сетях и знают об экологических проблемах региона.
141 округ
«СРЗП»
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Справка
Повестка
Аудитория
39 лет, советник директора АО «Омскэлектро», и. о. председателя профсоюзного комитета АО «Омскэлектро». Степаненко — правая рука директора АО Андрея Жуковского не только на муниципальном предприятии, но и в реготделении «Справедливой России». Принимала участие в выборах разного уровня по Свердловской области. Стоит на последнем месте в партсписке «СР».
Степаненко уже пыталась в 2020 году избраться в Совет депутатов

Марьяновского муниципального района Омской области. Принцип ведения кампании не изменит — она опытный переговорщик и юрист.
Выдвижение Степаненко нужно для максимального аккумулирования партийных средств на выдвижение кандидатов.

Анна Степаненко
Приверженцы взглядов «Справедливой России», сторонники партии. Задача Степаненко — привлечь внимание к бренду партии. Целиться она будет в малоимущих, испытывающих сложности в отношениях с властями селян, посетителей больниц.
«Партсписок СРЗП»
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Справка
Повестка
Аудитория
56 лет, бывший сенатор от Омской области, бывший замгубернатора Омской области, депутат Госдумы от Омской области. Андрей Голушко — один из самых влиятельных и амбициозных политиков региона, связан с несколькими крупнейшими юрлицами Омской области. Последние два года были наполнены коррупционными скандалами в окружении Голушко. Для него мандат депутата Госдумы — не только шанс получить неприкосновенность парламентария, но и возможность вернуть себе утраченные политические позиции и вновь стать одним из влиятельнейших людей региона. Неудача может обернуться уходом на политическую пенсию. Его «родной» 141-й округ достался Оксане Фадиной, и его последний шанс — принятие в Госдуме закона о расширении общефедерального списка с 10 до 15, а, может быть, и до 20 персон.
Если закон о расширении списка будет принят, он останется для Голушко едва ли не единственным шансом вновь попасть в Госдуму.
Голушко может легко перекрыть негативный информационный фон вокруг себя позитивными для простых избирателей сообщениями — начать гастролировать по городам и селам, ремонтировать дома культуры, выделять деньги на те или иные необходимые простым людям проекты (новые дороги, водонапорные башни).

В 2016 году Андрей Голушко провел в Омской области масштабную избирательную кампанию под лозунгом «Нам здесь жить». Фактически он объездил весь округ и везде пытался отметиться общественно полезными действиями — высадкой деревьев, поддержкой библиотек, вложением денег в местное благоустройство.

В 2017–2019 годах, пока пост министра культуры РФ занимал давний друг Голушко Владимир Мединский, Омская область стала пилотом проекта по поддержке культуры в сельской местности. Каждый из 32 районов области получил новый кинотеатр. Даже оппоненты признают, что с точки зрения привлечения средств в регион Голушко — самый эффективный из действующих представителей Омской области в Госдуме.

Образ, который пытается создать Голушко, — меценат, не жалеющий денег на помощь населению.

Андрей Голушко
Жители маленьких городов и сел, районных центров, те, кто не собирается покидать свое место жительства и регион. В первую очередь это люди, которые ходят в парки и скверы (и видят там чистоту и новую тротуарную плитку), родители (которые видят новые детские и спортивные площадки).

«Партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
Аудитория
56 лет, бывший вице-мэр Омска, заместитель председателя совета директоров АО «ИТ Банк», совладелец сети управляющих компаний «Левобережье», бывший депутат и председатель финансово-бюджетного комитета Омского городского Совета. Федотов – один из самых опытных публичных омских политиков, один из богатейших людей Омска.
Выдвижение на праймериз «Единой России» - это одновременно и месть , и реванш Юрия Федотова за отобранный мандат депутата Горсовета.

В результате конфликта с уральской командой за бюджет, выделенный федерацией на капремонт домов, Федотов стал политическим изгоем. Из Горсовета его выгоняли вчерашние единомышленники, в том числе члены “Единой России”, по спискам которой он избирался в городской парламент. Тем ярче выглядит заявка на отбор кандидата в Госдуму в праймериз ЕР. Более того, банкир заявился на округ Оксаны Фадиной, для которой победа на предстоящих выборах имеет не только принципиальное значение.

Ход Федотова выглядел настолько круто и дерзко, что его первую заявку отклонили. Изгою же не место в приличном обществе. Но вторую заявку приняли. Дело, кажется, вот в чем. Мандат Горсовета у Федотова отобрали жестко, но поспешно и юридически грязно, что дало экс-депутату возможность оспорить решение в суде, а также примерить образ жертвы, пострадавшей за правое дело. Допуская Федотова до паймериз, его оппоненты получают возможность легитимизировать крах его политической карьеры.
Можно смело ожидать, что и праймериз, и последующую избирательную кампанию в Госдуму, Юрий Федотов использует как трибуну для содержательной критики оппонентов в лице своего конкурента на округе.

Ядро его повестки – антикоррупционная повестка, жилищно-коммунальное хозяйство, финансовая политика и местное самоуправление. Федотов лишен возможности пиариться за счет партийных проектов.

Федотов может сыграть на недовольстве народа от провальной мусорной реформы, высоких коммунальных платежей, отсутствия денег в местных бюджетах. Из-за этого он имеет высокие шансы получить голоса протестно настроенных избирателей.

Юрий Федотов
«Партсписок ЕР»
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Справка
Повестка
141 округ
30 лет, медик.
Ранее в омском обкоме КПРФ возглавлял комсомол. Считался будущим партии в Омске и близким соратником депутата Омского городского Совета Ивана Ивченко, который метил в депутаты Госдумы и на место Александра Кравца.

Байков представлял КПРФ в городской и областной избирательной комиссиях. В 2018 году в омском обкоме случился раскол на фоне того, кого партия собиралась поддержать на губернаторских выборах. Верхушка настаивала на кандидатуре Александра Буркова. Часть рядовых партийцев предлагала бывшего депутата Госдумы Олега Денисенко.

В итоге несогласных исключили из партии. Алексей Байков также покинул ряды КПРФ. Бывший руководитель омского комсомола сохранил контроль над локальными партийными пабликами. Несогласные с политикой Кравца стали выступать в группе “Союз коммунистов Омска”.

Опытные и перспективные кадры оказались востребованы в “Коммунистах России”, куда раскольники и несогласные из омского обкома уходили и раньше. Теперь Байкову предстоит спойлерить на 139-м округе Андрей Алехина. Его тематика это медицина, избирательное законодательство и молодежная политика. Ждем, что, по крайней мере, на поле SMM новый коммунист России возьмет у КПРФ реванш.

Алексей Байков
«Коммунисты России»
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Справка
Повестка
139 округ
38 лет, управляющая салоном ООО «Брокколи».
Является заместителем лидера омского регионального отделения «Яблоко» Татьяны Нагибиной. До 2020 года Татьяна Шнейдер входила в федеральный совет партии. Ее повестка — это выступления против загрязнения воздуха в Омске, протест против повышения пенсионного возраста. Имеет большой опыт протестной работы. На 139-м округе сможет оттянуть малую часть голосов от коммунистом.
Татьяна Шнейдер
«Яблоко»
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Справка
Повестка
139 округ
31 год, индивидуальный предприниматель
Несколько раз избирался муниципальным депутатом в родном Исилькульском районе. В 2013 году выдавал себя за нового собственника и управляющего возрождаемого клуба «XL». Реальный собственник заявил, что Кирилла Атаманиченко привлекли лишь для разгрузки оборудования. В 2016 году уже баллотировался в Госдуму по округу № 140, занял третье место. Будет двигаться в фарватере официального курса партии на аккумулирование недовольства населения. Активной кампании Атаманиченко вести не станет.
Кирилл Атаманиченко
«ЛДПР»
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Справка
Повестка
140 округ
48 лет, преподаватель.
В 2017 году пытался стать мэром Омска. Принимал участие в конкурсном отборе в Омском городском Совете. Предлагал для омских женщин завозить русскоязычных мужчин из Северного Казахстана. С 2018 года Дмитрий Перевальский преподает в Сибирском училище олимпийского резерва «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».
Дмитрий Перевальский
«Яблоко»
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Справка
Повестка
140 округ
49 лет, журналист
Выдвижение Владимира Казанина в Омский городской Совет от «Коммунистов России» в качестве «паровоза» было проектом тогдашнего директора 12 канала Александра Малькевича. Партия-спойлер паразитировала на бренде КПРФ, отбирая голоса у омского обкома. Этого хватило для одного мандата в Омском городском Совете. Спустя четыре года, история может повториться в Законодательном собрании. Тематика выступлений Казанина ЖКХ, поддержка стариков, настоящий социализм. Ему предстоит троллить КПРФ и периодически выступать торпедой. На 12 канале депутат продолжает вести профильную программу «Управдом».
Владимир Казанин
«Коммунисты России»
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Справка
Повестка
141 округ
37 лет, предприниматель
Является соучредителем и коммерческим директором ООО «Авикор Груп». На 141-ом округе Анастасии Ивашовой предстоит играть на поле мэра Омска Оксаны Фадиной, выдвинутой «Единой Россией». Это образ успешной, деловой, современной женщины. Имеет партийный стаж всего два года. Ранее работала в качестве маркетолога в «Омскнефтехимпроекте». Ее кампания будет насыщена повесткой партии «Яблоко». Это борьба за экологию, либерализация налогового законодательства и отмена пенсионной реформы.
Анастасия Ивашова
«Яблоко»
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Справка
Повестка
141 округ