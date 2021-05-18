Алехина называют преемником экс-первого секретаря омского обкома Александра Кравца. С такой оценкой можно согласиться, лишь понимая контекст передачи власти в обкоме. Десятилетиями Алехин был на вторых ролях, и это всегда устраивало Кравца. Вероятно, устраивало бы и дальше. Протеже Кравец считал своего молодого помощника Ивана Ивченко. Как говорят в обкоме, Ивана Кравец видел своим преемником и в кресле секретаря обкома, и в Госдуме. Однако политическая карьера Ивченко надорвалась в 2019 году, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье “покушение на мошенничество”. По версии следствия, Ивченко пообещал предпринимателю помощь в прекращении депутатской проверки его бизнеса за вознаграждение в размере 230 тысяч рублей. Проверку тогда инициировал некий депутат Госдумы, но ответственным остался только помощник депутата Госдумы Александра Кравца Иван Ивченко. Он признал вину и пошел на мировое соглашение. Стоит только догадываться, каких аппаратных усилий стоило это мировое соглашение, но в этом году мы видим, как Ивченко выступает фронтменом уральской команды в конфликте с Юрием Федотовым.



Все эти кулуарные интриги не имеют значения для избирателя, но оказались важны для Андрея Алехина, потому что скандал с Ивченко закрыл тому дорогу в Госдуму и руководство обкомом. Для Алехина дорога к мандату оказалась открыта, осталось победить на выборах.



Для избрания есть два пути: по списку и на одномандатном округе. Предположительно, Андрей Алехин пойдет по тому же округу, что и в 2016 году. На тех выборах Алехин забрал городские округа (Центральный и Октябрьский), но проиграл на селе. Противостоять ему будет Степан Бонковский, у которого сильные позиции на селе, поэтому стоит ожидать насыщенную кампанию именно в городе.



Для города более актуальной является тема протестного голосования. Для работы с этой аудиторией не обязательно публично поддерживать Навального, достаточно добавить в риторику темы борьбы с коррупцией, права на мирные собрания, свободного интернета и далее в таком ключе. Для оппозиционного политика, имеющего квоту на критику власти, это не станет проблемой.



