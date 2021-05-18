56 лет, бывший вице-мэр Омска, заместитель председателя совета директоров АО «ИТ Банк», совладелец сети управляющих компаний «Левобережье», бывший депутат и председатель финансово-бюджетного комитета Омского городского Совета. Федотов – один из самых опытных публичных омских политиков, один из богатейших людей Омска.
Выдвижение на праймериз «Единой России» - это одновременно и месть , и реванш Юрия Федотова за отобранный мандат депутата Горсовета.
В результате конфликта с уральской командой за бюджет, выделенный федерацией на капремонт домов, Федотов стал политическим изгоем. Из Горсовета его выгоняли вчерашние единомышленники, в том числе члены “Единой России”, по спискам которой он избирался в городской парламент. Тем ярче выглядит заявка на отбор кандидата в Госдуму в праймериз ЕР. Более того, банкир заявился на округ Оксаны Фадиной, для которой победа на предстоящих выборах имеет не только принципиальное значение.
Ход Федотова выглядел настолько круто и дерзко, что его первую заявку отклонили. Изгою же не место в приличном обществе. Но вторую заявку приняли. Дело, кажется, вот в чем. Мандат Горсовета у Федотова отобрали жестко, но поспешно и юридически грязно, что дало экс-депутату возможность оспорить решение в суде, а также примерить образ жертвы, пострадавшей за правое дело. Допуская Федотова до паймериз, его оппоненты получают возможность легитимизировать крах его политической карьеры.
Можно смело ожидать, что и праймериз, и последующую избирательную кампанию в Госдуму, Юрий Федотов использует как трибуну для содержательной критики оппонентов в лице своего конкурента на округе.
Ядро его повестки – антикоррупционная повестка, жилищно-коммунальное хозяйство, финансовая политика и местное самоуправление. Федотов лишен возможности пиариться за счет партийных проектов.
Федотов может сыграть на недовольстве народа от провальной мусорной реформы, высоких коммунальных платежей, отсутствия денег в местных бюджетах. Из-за этого он имеет высокие шансы получить голоса протестно настроенных избирателей.