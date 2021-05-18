СОСТАВ

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Советский округ Омска
Большереченский район
Большеуковский район
Горьковский район
Знаменский район
Исилькульский район
Колосовский район
Крутинский район
Любинский район
Муромцевский район
Называевский район
Нижнеомский район
часть Омского района
Саргатский район
Седельниковский район
Тарский район
Тевризский район
Тюкалинский район
Усть-Ишимский район
Округ с традиционно высокой поддержкой кандидата от «Единой России», на этом округе работают сильные и опытные депутаты Заксобрания Омской области. Предыдущий победитель на округе (Андрей Голушко, «Единая Россия») «привез» коммунисту 20%. На этом округе расположены самые северные районы области, в них проживает большая часть омских татар. Столица севера региона – город Тара.

141 округ

512 052
Общее количество избирателей
Число победителя*
*Число победителя - ориентир, количество голосов избирателей необходимый для победы кандидата исходя из электоральной истории округа
148 991

Итоги ЕДГ 2021

41,3%
42,6%
Явка
Процент победителя
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КАНДИДАТЫ ОКРУГА

ВЫБЫЛИ

Юрий Федотов
Константин Ткачев
Оксана Фадина
Максим Макаленко
Владимир Лифантьев
Владимир Казанин
Анастасия Ивашова
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44 года, мэр Омска, экс-министр экономики Омской области.
Переход Оксаны Фадиной из администрации города в Госдуму стал неожиданным, поспешным, и оттого выглядит сумбурным. Избирателям по большому счету никак не объяснили, почему именно сейчас мэр оставляет город и переходит из муниципальной в законодательную власть.

Аналогичный уход одного из предыдущих градоначальников, Виктора Шрейдера, в 2011 году стал следствием чудовищного конфликта с губернатором Леонидом Полежаевым, в результате которого Омск несколько лет стагнировал. Уход Шрейдера и последовавшая за ним отставка Полежаева ознаменовали для региона новую эпоху с новыми руководителями, надеждами, стратегиями, из которых, впрочем, ничего хорошего тоже не вышло.

Уход Оксаны Фадиной не предвещает изменений, по крайней мере их не транслируют в рамках ее избирательной кампании. А вакуум заполняет негатив. Злые языки формируют контекст выдвижения Фадиной как стремление получить депутатскую неприкосновенность.

При этом Фадина — эффективный мэр. Можно дискутировать по поводу оценки, но в сухом остатке Омск образца 2017 года и 2021 года различаются. Выведена из-под банкротства и реструктуризирована система муниципального транспорта, обновился и сам подвижной состав. Заменили остановочные павильоны. В практику вошло согласование с населением объектов благоустройства. Словом, похорошел Омск при Фадиной. В таком случае еще менее очевидны причины ее перехода в Госдуму.

Баллотироваться Оксана Фадина будет по округу действующего депутата Госдумы Андрея Голушко, которого на округе знают и уважают. Они знакомы два десятка лет, ранее мэр работала директором в его компании “ОмскГоргаз”. Сам Голушко не смог согласоваться на переизбрание ввиду уголовного дела в отношении руководителей “ОмскГоргаза”. Можно смело предположить, что Голушко поддержит Фадину и вложит свой рейтинг в ее победу.

Также Оксана Фадина согласована губернатором Александром Бурковым и может рассчитывать на административную поддержку.

С такими стартовыми позициями у мэра нет шанса не избраться.

Сейчас мэр ушла в отпуск и объезжает районы округа.

Оксана Фадина
Бюджетники, пенсионеры и все те, кто боится ухудшения текущего положения дел. Скрытая аудитория Фадиной — женщины и матери. Во время кампании мэр будет позиционироваться как человек, который в равной степени заботится как о своем ребенке, так и о своих избирателях.

141 округ
«партсписок ЕР»
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Аудитория
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44 года, депутат Законодательного собрания Омской области, редактор в телекомпании «Обком-ТВ». Амбиции высокие, считает, что имеет все шансы на избрание. В 2021 году Константин Ткачев стал третьим лицом в омском обкоме КПРФ, является опытным депутатом с хорошим медийным ресурсом. Намерен навязать достойную борьбу кандидату от «Единой России».

«Власти обещают, а я делаю». Основная тактика Ткачева — критика областных и местных властей с попыткой присвоить их успехи себе (такие примеры уже были). Например, Ткачев узнал о том, что в отдаленном селе летом начнут строить дорогу. Поэтому он быстро может организовать там митинг за строительство дороги. В глазах населения это будет выглядеть так, будто Ткачев своей активистской деятельностью добился результата.

Ткачев — акционист, умелый провокатор и будет стараться очернить или выставить своих оппонентов в невыгодном свете. При этом любая реакция на его поведение пойдет оппоненту из «Единой России» скорее в минус. Каждая выходка Ткачева будет освещаться на «Обком-ТВ».

Больше всего внимания Ткачев будет обращать на очевидные промашки властей. Они и станут флагманом его повестки. Перед избирателями будет поставлен прямой вопрос: «Как можно голосовать за людей, которые допустили это?» Мусорная реформа, вакцинация, коронавирус — основные столпы повестки Ткачева. Как журналист, Ткачев будет обращать личные истории местных жителей в свою предвыборную агитацию.

Константин Ткачев
Все несогласные с политикой «Единой России» и действиями местных властей. Ткачев будет акцентировать внимание не только на скандалах и провокациях, но и на положении жителей отдаленных сел, которые потеряли контакт с районными администрациями.

Имеет большие шансы получить голоса из-за протестного электората — является полной противоположностью своему провластному оппоненту на округе.

141 округ
«КПРФ»
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Аудитория
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44 года, депутат Законодательного собрания Омской области, совладелец АО «Основа Холдинг», бывший депутат Горсовета Омска. Амбициозный, конъюнктурный, дисциплинированный. Депутатом Горсовета избирался от “Справедливой России”, депутатом Заксобрания стал уже от “Единой России”. Подавал документы в комиссию по отбору кандидатов в мэры Омска, но, не объясняя причин, снял свою кандидатуру в пользу Оксаны Фадиной. Финалист конкурса “Лидеры России”.
Осенью Игоря Антропенко называли одним из вероятных участников выборов в Госдуму. Сегодня, судя по публикациям в СМИ, он перешел в активную фазу, однако целью позитивного позиционирования в прессе может быть не Госдума, а Заксобрание.

По предыдущим избирательным кампаниям Игоря Антропенко видно, что он придерживается стратегии адресной помощи избирателям и активно популяризирует свою благотворительность в медиа. Словом, стандартный набор ресурсного кандидата. В рамках местных выборов это весьма эффективная стратегия: раздал аудитории по чуть-чуть и прошел. Но у Госдумы другой масштаб финансирования: больше территория, сложнее проблемы.

Существует и еще один вариант, в котором Игорь Антропенко не ведет кампанию на Госдуму, а взамен получает место сенатора. Впрочем, и здесь есть нюансы. У Омска два депутата в Совете Федерации: Елена Мизулина (сенатор от губернатора) и Виктор Назаров (сенатор от Заксобрания). Мизулина свое место не отдаст, даже если ее попросят, но ее не попросят. У
Назарова положение хуже: если потребуется мандат, могут и забрать. Но не ради Антропенко.

Для перехода Антропенко на федеральный уровень должно совпасть слишком много нюансов. Настолько много, что реалистичнее выглядит сценарий, в котором политик вопреки кулуарным договоренностям просто заявится на выборы и в конкурентной борьбе на округе победит. Такой путь ставит на кон его существующую политическую карьеру в регионе, увеличивает риски для бизнеса, а что он получит в итоге, кроме катарсиса?

Игорь Антропенко
«Партсписок ЕР»
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34 года, экс-глава Москаленской ячейки ЛДПР, руководитель отдела продаж ООО «Анте», помощник координатора реготделения ЛДПР. Амбиции низкие, не имеет шансов на избрание. Много лет трудится в партии на вторых ролях, каких-либо грандиозных успехов не имеет, хотя уже участвовал в избирательной кампании на довыборах депутата Омского городского Совета.
«Молодым везде у нас дорога» — кандидат, который еще не успел обрасти большим количеством скандалов и негатива, приедет на село решать проблемы местных жителей «по-новому». Будет придерживаться уже упомянутой тактики «критического конструктивизма» — если что-то сломалось, исправлять это нужно нам самим. Ресурсы исключительно партийные — ни денег, ни согласованности с властями.

Макаленко не является публичной персоной или сильным оратором. После смены координатора реготделения покровитель Макаленко (Алексей Клепиков — прим. ред.) лишился статуса, поэтому сам Макаленко будет наименее обеспеченным кандидатом от ЛДПР. Так что работать на округе ему придется самому: будет проводить личные встречи с избирателями и властями.

Максими Макаленко
Молодежь, настроенная к властям оппозиционно. В силу возраста другие поколения избирателей отдавать ему свои голоса не станут.

С другой стороны, имеет высокие шансы получить голоса протестно настроенного электората.

141 округ
«ЛДПР»
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56 лет, председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан», бывший депутат Законодательного собрания Омской области (с 11 марта 2007 года по 10 декабря 2007 года) и экс-депутат Госдумы РФ (с 11 декабря 2007 года по 4 декабря 2011 года). В последние годы Сутягинский пытается расширять свой бизнес, однако лоббистских возможностей ему недостает. Помимо этого у ряда его предприятий начались проблемы с долгами — из-за них пришлось продать один из главных активов — завод «Полиом». Вероятно, выдвижение в Госдуму для Сутягинского может стать способом не только исправить финансовое состояние предприятий, но и обеспечить себе депутатскую неприкосновенность.
«Локомотив роста». Еще в 2018 году Сутягинский принял обязательство координировать одноименный партийный проект, который посвящен расширению бизнеса и поддержке его со стороны федеральных и областных властей. Это способствовало тому, что в начале 2021 года Сутягинский стал обзаводиться крайне полезными знакомствами — с премьер-министром Михаилом Мишустиным, укрепились отношения бизнесмена с министром промышленности Денисом Мантуровым. На всех мероприятиях вместе с Сутягинским был и губернатор региона Александр Бурков.

Именно под флагом успешного бизнесмена, который дал работу не одной сотне омичей, Сутягинский мог бы пойти в Госдуму. Его программа будет сугубо экономической — нужны преференции для местного бизнеса, промышленности, чтобы создавать еще больше рабочих мест для местных жителей. Не забудет Сутягинский и об экологии — предприниматель будет говорить о необходимости внедрения новых экологических стандартов (которые, само собой, уже внедрены на ГК «Титан»), а также о наполнении городского и областного бюджетов силами предприятия.

Однако местное отделение «ЕР» не торопится выдвигать Сутягинского даже в заксобрание региона. Причиной этому неоднозначная репутация бизнесмена, которая начала ухудшаться после ухода в 2012 году с поста губернатора региона его давнего покровителя — Леонида Полежаева. После этого Сутягинский стал все чаще попадать в скандалы.

Сначала его родного брата Александра посадили в тюрьму в Казахстане. После многократных протестов омичи смогли добиться отмены строительства в городе кремниевого завода. Сутягинский попытался построить такой же на Урале, но и там местные жители путем массовых протестов смогли дать отпор предпринимателю. В 2020 году силовики завели уголовное дело на младшего брата Михаила Сутягинского Юрия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 100 млн рублей.

Михаил Сутягинский
140 округ
«Партсписок ЕР»
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Повестка
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41 год, зампредставителя Омской области при правительстве России, бывший замруководителя аппарата комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы. Ранее, предположительно, работал помощником депутата Госдумы и зампредседателя нижней палаты парламента Елены Яровой.

Отец кандидата Владимир Мандрыгин — заслуженный врач Российской Федерации, стоял у истоков партии «Родина», в 90-е годы был членом Совета Республики Верховного Совета РФ, заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы РФ по экологии.

Сам же Мандрыгин не является омичом. Он работает в системах власти с 2002 года. В бизнесе пробыл всего три года — с 2006-го по 2009-й. Тогда он возглавлял ликвидационную комиссию московского кредитного потребительского кооператива граждан «Нова Кредит».

Кирилл Мандрыгин — ставленник федеральных властей, спущенный по федеральной квоте в Омск. Имеет огромный административный и финансовый ресурс, от его прохода в Госдуму зависят отношения омских властей со столичными.

«Уже депутат». Мандрыгин много лет проработал в Госдуме, его покровитель — один из самых могущественных депутатов Госдумы РФ Ирина Яровая. Мандрыгин уже провел пробную агитацию — дошел до финала конкурса «Лидеры России. Политика». Там были отточены некоторые предвыборные навыки.

В частности, Мандрыгин подключился к партийной акции (в которой также участвуют ОНФ и фармацевтическая компания «Эвалар») по доставке энергетических батончиков врачам скорой помощи, работающим на вызовах по COVID-19. На противодействии коронавирусной инфекции и будет строиться кампания кандидата: отец Мандрыгина был выдающимся нейрохирургом, мать и брат — врачи, борющиеся с пандемией коронавируса.

Второй аспект его кампании — передача местных жалоб напрямую в Москву, трансляция московского опыта успешного решения проблем на местные реалии, а также выбивание денег из федерального бюджета. Дело в том, что в сентябре 2020 года он был назначен на должность зампредставителя Омской области при правительстве России.

Упор будет делаться и на юридическое образование Мандрыгина — во время кампании политтехнологи попытаются придать ему образ защитника прав простых омичей и исполнителя их пожеланий.

Кирилл Мандрыгин
Бюджетники (в первую очередь врачи), лояльно настроенные к «Единой России» избиратели, молодежь. Мандрыгин является сторонником «Единой России» из «новой волны» — молодой юрист, самостоятельно ведущий соцсети, который в свои 40 лет уже имеет внушительный опыт парламентской деятельности и не связан с бизнесом. За него проголосуют те, кто устал от местных седовласых претендентов на мандат ГД.
140 округ
«Единая Россия»
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33 года, блогер под псевдонимом Орис Брут, политтехнолог, SMM-специалист. Работал на выборах разного уровня: занимался полем (организация доставки агитационной продукции избирателю), отвечал за информирование в соцсетях. Годами позиционирует себя как экоблогер.
«Экологически чистый кандидат». Ядро повестки кандидата — экологическая ситуация в Омской области: выбросы, свалки, очистные сооружения предприятий, мусор, золоотвалы. Так же Лифантьев активно включился в тему ЖКХ, где аккумулирует критику нескольких управляющий компаний, аффилированных с другим потенциальным кандидатом в Госдуму Юрием Федотовым.

Кандидат обладает медийными ресурсами (в основном в социальных сетях и Telegram).
Владимир Лифантьев
Способен аккумулировать протестный электорат. За него может проголосовать оппозиционно настроенная молодежь и люди среднего возраста, которые сидят в социальных сетях и знают об экологических проблемах региона.
141 округ
«СРЗП»
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Повестка
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56 лет, бывший вице-мэр Омска, заместитель председателя совета директоров АО «ИТ Банк», совладелец сети управляющих компаний «Левобережье», бывший депутат и председатель финансово-бюджетного комитета Омского городского Совета. Федотов – один из самых опытных публичных омских политиков, один из богатейших людей Омска.
Выдвижение на праймериз «Единой России» - это одновременно и месть , и реванш Юрия Федотова за отобранный мандат депутата Горсовета.

В результате конфликта с уральской командой за бюджет, выделенный федерацией на капремонт домов, Федотов стал политическим изгоем. Из Горсовета его выгоняли вчерашние единомышленники, в том числе члены “Единой России”, по спискам которой он избирался в городской парламент. Тем ярче выглядит заявка на отбор кандидата в Госдуму в праймериз ЕР. Более того, банкир заявился на округ Оксаны Фадиной, для которой победа на предстоящих выборах имеет не только принципиальное значение.

Ход Федотова выглядел настолько круто и дерзко, что его первую заявку отклонили. Изгою же не место в приличном обществе. Но вторую заявку приняли. Дело, кажется, вот в чем. Мандат Горсовета у Федотова отобрали жестко, но поспешно и юридически грязно, что дало экс-депутату возможность оспорить решение в суде, а также примерить образ жертвы, пострадавшей за правое дело. Допуская Федотова до паймериз, его оппоненты получают возможность легитимизировать крах его политической карьеры.
Можно смело ожидать, что и праймериз, и последующую избирательную кампанию в Госдуму, Юрий Федотов использует как трибуну для содержательной критики оппонентов в лице своего конкурента на округе.

Ядро его повестки – антикоррупционная повестка, жилищно-коммунальное хозяйство, финансовая политика и местное самоуправление. Федотов лишен возможности пиариться за счет партийных проектов.

Федотов может сыграть на недовольстве народа от провальной мусорной реформы, высоких коммунальных платежей, отсутствия денег в местных бюджетах. Из-за этого он имеет высокие шансы получить голоса протестно настроенных избирателей.

Юрий Федотов
«Партсписок ЕР»
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141 округ
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49 лет, журналист
Выдвижение Владимира Казанина в Омский городской Совет от «Коммунистов России» в качестве «паровоза» было проектом тогдашнего директора 12 канала Александра Малькевича. Партия-спойлер паразитировала на бренде КПРФ, отбирая голоса у омского обкома. Этого хватило для одного мандата в Омском городском Совете. Спустя четыре года, история может повториться в Законодательном собрании. Тематика выступлений Казанина ЖКХ, поддержка стариков, настоящий социализм. Ему предстоит троллить КПРФ и периодически выступать торпедой. На 12 канале депутат продолжает вести профильную программу «Управдом».
Владимир Казанин
«Коммунисты России»
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Повестка
141 округ
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37 лет, предприниматель
Является соучредителем и коммерческим директором ООО «Авикор Груп». На 141-ом округе Анастасии Ивашовой предстоит играть на поле мэра Омска Оксаны Фадиной, выдвинутой «Единой Россией». Это образ успешной, деловой, современной женщины. Имеет партийный стаж всего два года. Ранее работала в качестве маркетолога в «Омскнефтехимпроекте». Ее кампания будет насыщена повесткой партии «Яблоко». Это борьба за экологию, либерализация налогового законодательства и отмена пенсионной реформы.
Анастасия Ивашова
«Яблоко»
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Справка
Повестка
141 округ