Переход Оксаны Фадиной из администрации города в Госдуму стал неожиданным, поспешным, и оттого выглядит сумбурным. Избирателям по большому счету никак не объяснили, почему именно сейчас мэр оставляет город и переходит из муниципальной в законодательную власть.



Аналогичный уход одного из предыдущих градоначальников, Виктора Шрейдера, в 2011 году стал следствием чудовищного конфликта с губернатором Леонидом Полежаевым, в результате которого Омск несколько лет стагнировал. Уход Шрейдера и последовавшая за ним отставка Полежаева ознаменовали для региона новую эпоху с новыми руководителями, надеждами, стратегиями, из которых, впрочем, ничего хорошего тоже не вышло.



Уход Оксаны Фадиной не предвещает изменений, по крайней мере их не транслируют в рамках ее избирательной кампании. А вакуум заполняет негатив. Злые языки формируют контекст выдвижения Фадиной как стремление получить депутатскую неприкосновенность.



При этом Фадина — эффективный мэр. Можно дискутировать по поводу оценки, но в сухом остатке Омск образца 2017 года и 2021 года различаются. Выведена из-под банкротства и реструктуризирована система муниципального транспорта, обновился и сам подвижной состав. Заменили остановочные павильоны. В практику вошло согласование с населением объектов благоустройства. Словом, похорошел Омск при Фадиной. В таком случае еще менее очевидны причины ее перехода в Госдуму.



Баллотироваться Оксана Фадина будет по округу действующего депутата Госдумы Андрея Голушко, которого на округе знают и уважают. Они знакомы два десятка лет, ранее мэр работала директором в его компании “ОмскГоргаз”. Сам Голушко не смог согласоваться на переизбрание ввиду уголовного дела в отношении руководителей “ОмскГоргаза”. Можно смело предположить, что Голушко поддержит Фадину и вложит свой рейтинг в ее победу.



Также Оксана Фадина согласована губернатором Александром Бурковым и может рассчитывать на административную поддержку.



С такими стартовыми позициями у мэра нет шанса не избраться.



Сейчас мэр ушла в отпуск и объезжает районы округа.



