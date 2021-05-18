41 год, зампредставителя Омской области при правительстве России, бывший замруководителя аппарата комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы. Ранее, предположительно, работал помощником депутата Госдумы и зампредседателя нижней палаты парламента Елены Яровой.
Отец кандидата Владимир Мандрыгин — заслуженный врач Российской Федерации, стоял у истоков партии «Родина», в 90-е годы был членом Совета Республики Верховного Совета РФ, заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы РФ по экологии.
Сам же Мандрыгин не является омичом. Он работает в системах власти с 2002 года. В бизнесе пробыл всего три года — с 2006-го по 2009-й. Тогда он возглавлял ликвидационную комиссию московского кредитного потребительского кооператива граждан «Нова Кредит».
Кирилл Мандрыгин — ставленник федеральных властей, спущенный по федеральной квоте в Омск. Имеет огромный административный и финансовый ресурс, от его прохода в Госдуму зависят отношения омских властей со столичными.
«Уже депутат». Мандрыгин много лет проработал в Госдуме, его покровитель — один из самых могущественных депутатов Госдумы РФ Ирина Яровая. Мандрыгин уже провел пробную агитацию — дошел до финала конкурса «Лидеры России. Политика». Там были отточены некоторые предвыборные навыки.
В частности, Мандрыгин подключился к партийной акции (в которой также участвуют ОНФ и фармацевтическая компания «Эвалар») по доставке энергетических батончиков врачам скорой помощи, работающим на вызовах по COVID-19. На противодействии коронавирусной инфекции и будет строиться кампания кандидата: отец Мандрыгина был выдающимся нейрохирургом, мать и брат — врачи, борющиеся с пандемией коронавируса.
Второй аспект его кампании — передача местных жалоб напрямую в Москву, трансляция московского опыта успешного решения проблем на местные реалии, а также выбивание денег из федерального бюджета. Дело в том, что в сентябре 2020 года он был назначен на должность зампредставителя Омской области при правительстве России.
Упор будет делаться и на юридическое образование Мандрыгина — во время кампании политтехнологи попытаются придать ему образ защитника прав простых омичей и исполнителя их пожеланий.
Бюджетники (в первую очередь врачи), лояльно настроенные к «Единой России» избиратели, молодежь. Мандрыгин является сторонником «Единой России» из «новой волны» — молодой юрист, самостоятельно ведущий соцсети, который в свои 40 лет уже имеет внушительный опыт парламентской деятельности и не связан с бизнесом. За него проголосуют те, кто устал от местных седовласых претендентов на мандат ГД.