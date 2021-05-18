СОСТАВ

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Кировский округ Омска,
Ленинский округ Омска,
Азовский немецкий район, Марьяновский район, Москаленский район,
Одесский район,
большая часть Омского района,
Полтавский район,
Таврический район,
Шербакульский район.
Исторически округ закреплен за кандидатом от КПРФ Олегом Смолиным (в 2016 году «Единая Россия» отказалась выставлять против него своего кандидата). Может быть вновь расторгован (частично – «ЕР» выставит неподдерживаемого или слабого кандидата). Якорный район – Таврический (население почти 35 тыс. человек). Важен и Азовский район (значительная часть населения - немцы).

140 округ

537 892
Общее количество избирателей
Число победителя*
*Число победителя - ориентир, количество голосов избирателей необходимый для победы кандидата исходя из электоральной истории округа
157 691

Итоги ЕДГ 2021

41,3%
42,9%
Явка
Процент победителя
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КАНДИДАТЫ ОКРУГА

ВЫБЫЛИ

Кирилл Атаманиченко
Дмитрий Павлов
Алексей Провозин
Михаил Сутягинский
Сергей Грушичев
Алексей Клепиков
Кирилл Мандрыгин
Олег Смолин
Дмитрий Перевальский
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48 лет, депутат Заксобрания, экс-координатор омского отделения ЛДПР, машинист поезда. Уже баллотировался в ГД в 2016 году, однако шел по 139-му избирательному округу. Финансовых ресурсов не имеет, не публичен.
«Критический конструктивизм» — поиск новых путей решения проблем на селе и в городе. Будет обещать решить проблемы, но не будет гарантировать торжество справедливости. Как пример — вместо починки сломанной водоколонки попытается организовать подвоз питьевой воды. Все акции будут разовыми — на длительные по срокам мероприятия у Клепикова не хватит денег.

Если будет договоренность с областными властями, то начнет критиковать кандидатов от КПРФ. В противном случае — умеренная критика властей.

Алексей Клепиков
Протестно настроенная молодежь, пенсионеры. Также у ЛДПР существует свой небольшой электорат — давние сторонники партии, которые на всех выборах голосуют за нее, однако в общей массе избирателей их доля крайне мала.

Имеет средние шансы получить голоса из-за протестного голосования.

140 округ
«ЛДПР»
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43 года, депутат Законодательного собрания Омской области, генеральный директор «Омских кабельных сетей». Самый богатый депутат ЗС. Имеет связи в силовых структурах. Якорный муниципальный район — Одесский (перерегистрировал там свою компанию «Омские кабельные сети»). В 2017 году провел в Городской совет свою команду под логотипом общественной организации “Оплот”.
В 2019–2020 годах участие Дмитрия Павлова в выборах в Госдуму было ожидаемым и потому предсказуемым событием. О его политических амбициях было широко известно в кулуарах. Однако к середине 2020 года ситуация стала меняться, а к началу 2021 года выдвижение Павлова стало маловероятным в силу якобы отсутствия у него интереса.

Перемены наблюдатели объясняли внешними обстоятельствами, которые ослабили влияние Павлова. Речь идет об отставке по возрасту двух заместителей генпрокурора РФ, которым приписывают покровительство “генеральской группы”, повышении зама областного прокурора с переводом в Ставрополье, проигранном сражении за остановочные павильоны и смене управленца АО “Омскэлектро”, на инфраструктуре которого размещены линии “Омских кабельных сетей”. Словом, череда негативных событий могла переориентировать внимание Павлова на внутренние проблемы.

Однако сегодня бенефициары проблем Павлова и сами в черной полосе событий и “переориентированы на внутренние проблемы”.

Выйдя из-под присмотра, Дмитрий Павлов вполне мог бы побороться за мандат депутата Госдумы.

В случае участия Павлов, очевидно, пойдет по 140-му округу, куда входит его округ в Законодательном собрании.

Дмитрий Павлов
140 округ
«Единая Россия»
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58 лет, депутат Законодательного собрания Омской области, экс-сенатор от Омской области, гендиректор ПАО «Омскнефтехимпроект». Имеет высокие амбиции — уже работал в Москве в качестве сенатора от региона, стал вторым на выборах мэра Омска в 2011 году. Имеет финансовый ресурс. Низкая договороспособность.

В середине марта стало известно о претензиях Игоря Зуги на депутатский мандат. Ранее не активный на публике депутат Заксобрания неожиданно замелькал в прессе. Основные поводы для высказываний — снижение сроков согласования проектов линейных сооружений (линии электропередачи, связи, различные трубопроводы, автодороги и железные дороги, ливневые канализации), а также вакцинация против коронавируса. В начале апреля стало известно, что он составит конкуренцию Степану Бонковскому на 139-м округе. То есть он поборется за мандат Виктора Шрейдера, которому проиграл на выборах мэра Омска в 2010 году. Символично.

Игорь Зуга педантичен во всем, самолюбив и весьма азартен. Если он участвует в кампании, то только для победы. Если проигрывает, не прощает.

Уже сейчас Зуга встраивается в повестку событий мэра Омска Оксаны Фадиной (она идет по 141-му округу). Вероятно, именно Зуга, а не Бонковский согласован на участие в выборах. Тем интереснее будет наблюдать за праймериз “Единой России”.

Игорь Зуга
«партсписок ЕР»
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69 лет, депутат Госдумы от Омской области с многолетним стажем. Планирует продолжить политическую карьеру и продвижение своих законодательных инициатив. Конструктивно оппозиционен. Входил в рабочую группу по формированию поправок в Конституцию РФ в 2020 году. В 2016 году на выборах в Госдуму на округе Олега Смолина «Единая Россия» не выдвигала своего кандидата. По итогам 2020 года стал самым богатым депутатом Госдумы от Омской области.
«Дети — наше будущее». Смолин в третий раз пойдет под знаменем реформы системы образования в России. Он уже получил репутацию миротворца во многих конфликтах между учителями и родителями в Омске. При этом Смолин старается держаться золотой середины, из-за чего не теряет уважения ни родителей, ни работников сферы образования.

Несмотря на профильную экспертизу в системе образования, Олег Смолин часто комментирует и другие ключевые социальные темы. Основная программа кампании — встречи с избирателями, детьми, преподавателями.

Смолин умеет говорить с людьми, может похвастаться большим портфолио написанных им законопроектов, тонко чувствует, что необходимо избирателям.

Смолин отвык от конкуренции, особенно с финансово обеспеченным кандидатом, поэтому постарается начать свою кампанию как можно раньше.

Олег Смолин
Преподаватели, молодежь, родители. Все, кто беспокоится об образовании своих детей, будущем региона. Финансовая обеспеченность избирателей не важна — Смолин будет одинаково строить свою кампанию как для студентов профессиональных училищ, так и для учащихся вузов.

Имеет средние шансы на голоса протестного электората — формально избираясь от КПРФ, Смолин в партии не состоит.

140 округ
«КПРФ»
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56 лет, председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан», бывший депутат Законодательного собрания Омской области (с 11 марта 2007 года по 10 декабря 2007 года) и экс-депутат Госдумы РФ (с 11 декабря 2007 года по 4 декабря 2011 года). В последние годы Сутягинский пытается расширять свой бизнес, однако лоббистских возможностей ему недостает. Помимо этого у ряда его предприятий начались проблемы с долгами — из-за них пришлось продать один из главных активов — завод «Полиом». Вероятно, выдвижение в Госдуму для Сутягинского может стать способом не только исправить финансовое состояние предприятий, но и обеспечить себе депутатскую неприкосновенность.
«Локомотив роста». Еще в 2018 году Сутягинский принял обязательство координировать одноименный партийный проект, который посвящен расширению бизнеса и поддержке его со стороны федеральных и областных властей. Это способствовало тому, что в начале 2021 года Сутягинский стал обзаводиться крайне полезными знакомствами — с премьер-министром Михаилом Мишустиным, укрепились отношения бизнесмена с министром промышленности Денисом Мантуровым. На всех мероприятиях вместе с Сутягинским был и губернатор региона Александр Бурков.

Именно под флагом успешного бизнесмена, который дал работу не одной сотне омичей, Сутягинский мог бы пойти в Госдуму. Его программа будет сугубо экономической — нужны преференции для местного бизнеса, промышленности, чтобы создавать еще больше рабочих мест для местных жителей. Не забудет Сутягинский и об экологии — предприниматель будет говорить о необходимости внедрения новых экологических стандартов (которые, само собой, уже внедрены на ГК «Титан»), а также о наполнении городского и областного бюджетов силами предприятия.

Однако местное отделение «ЕР» не торопится выдвигать Сутягинского даже в заксобрание региона. Причиной этому неоднозначная репутация бизнесмена, которая начала ухудшаться после ухода в 2012 году с поста губернатора региона его давнего покровителя — Леонида Полежаева. После этого Сутягинский стал все чаще попадать в скандалы.

Сначала его родного брата Александра посадили в тюрьму в Казахстане. После многократных протестов омичи смогли добиться отмены строительства в городе кремниевого завода. Сутягинский попытался построить такой же на Урале, но и там местные жители путем массовых протестов смогли дать отпор предпринимателю. В 2020 году силовики завели уголовное дело на младшего брата Михаила Сутягинского Юрия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 100 млн рублей.

Михаил Сутягинский
140 округ
«Партсписок ЕР»
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41 год, зампредставителя Омской области при правительстве России, бывший замруководителя аппарата комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы. Ранее, предположительно, работал помощником депутата Госдумы и зампредседателя нижней палаты парламента Елены Яровой.

Отец кандидата Владимир Мандрыгин — заслуженный врач Российской Федерации, стоял у истоков партии «Родина», в 90-е годы был членом Совета Республики Верховного Совета РФ, заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы РФ по экологии.

Сам же Мандрыгин не является омичом. Он работает в системах власти с 2002 года. В бизнесе пробыл всего три года — с 2006-го по 2009-й. Тогда он возглавлял ликвидационную комиссию московского кредитного потребительского кооператива граждан «Нова Кредит».

Кирилл Мандрыгин — ставленник федеральных властей, спущенный по федеральной квоте в Омск. Имеет огромный административный и финансовый ресурс, от его прохода в Госдуму зависят отношения омских властей со столичными.

«Уже депутат». Мандрыгин много лет проработал в Госдуме, его покровитель — один из самых могущественных депутатов Госдумы РФ Ирина Яровая. Мандрыгин уже провел пробную агитацию — дошел до финала конкурса «Лидеры России. Политика». Там были отточены некоторые предвыборные навыки.

В частности, Мандрыгин подключился к партийной акции (в которой также участвуют ОНФ и фармацевтическая компания «Эвалар») по доставке энергетических батончиков врачам скорой помощи, работающим на вызовах по COVID-19. На противодействии коронавирусной инфекции и будет строиться кампания кандидата: отец Мандрыгина был выдающимся нейрохирургом, мать и брат — врачи, борющиеся с пандемией коронавируса.

Второй аспект его кампании — передача местных жалоб напрямую в Москву, трансляция московского опыта успешного решения проблем на местные реалии, а также выбивание денег из федерального бюджета. Дело в том, что в сентябре 2020 года он был назначен на должность зампредставителя Омской области при правительстве России.

Упор будет делаться и на юридическое образование Мандрыгина — во время кампании политтехнологи попытаются придать ему образ защитника прав простых омичей и исполнителя их пожеланий.

Кирилл Мандрыгин
Бюджетники (в первую очередь врачи), лояльно настроенные к «Единой России» избиратели, молодежь. Мандрыгин является сторонником «Единой России» из «новой волны» — молодой юрист, самостоятельно ведущий соцсети, который в свои 40 лет уже имеет внушительный опыт парламентской деятельности и не связан с бизнесом. За него проголосуют те, кто устал от местных седовласых претендентов на мандат ГД.
140 округ
«Единая Россия»
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48 лет, депутат Омского городского Совета, руководитель омского филиала ООО «Веза». После лишения мандата депутата ОГС Юрия Федотова Сергей Грушичев возглавил один из самых важных комитетов Горсовета — по финансово-бюджетным вопросам. В 2017 году уже участвовал в праймериз «Единой России» и занял первое место на своем округе. В феврале 2021 года стал координатором Кировского отделения «ЕР».
«Дружелюбный сосед». В 2017 году Грушичев хорошо вложился в избирательную кампанию и проводил мощную агитацию через общественную организацию «Мой Омск». Организация занимается сбором пожеланий избирателей, а затем Грушичев за деньги эти проблемы решает под эгидой «Моего Омска».

Основная идея кампании Грушичева — благоустройство территорий (установка клумб, детских дворовых площадок). На выборах в Горсовет Грушичев, как кандидат от «ЕР», пользовался успехами партийных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Городская среда» и так далее.

Еще одна характерная черта кампании — вливание денег в бедные молодежные и спортивные клубы и секции, объединения ветеранов и инвалидов, а также работа с комитетами ТОС.

В кампании будет использован и статус председателя финансово-бюджетного комитета ОГС. Грушичев будет позиционироваться не только как хозяйственник (из-за любви к благоустройству территорий), но и как грамотный планировщик, экономист и знаток бюджетных процессов.

Сергей Грушичев
Маленькие объединения омичей (советы ветеранов, работники КТОСов, молодежных клубов и спортивных секций), посетители общественных мест, любители гулять в парках и скверах, молодые родители. Основной избиратель Грушичева — омич, который каждый день ходит на работу по отремонтированной лестнице, ездит по свежеасфальтированной дороге, гуляет в очищенном от мусора парке.

140 округ
«Единая Россия»
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48 лет, председатель комитета по экономическому развитию, бывший вице-президент областного Союза предпринимателей. Провозин является перебежчиком из «Справедливой России» — ушел оттуда в 2017 году вместе с Еленой Мизулиной. Уже принимал участие в праймериз «Единой России» в 2017 году перед выборами в ОГС, где выиграл на избирательном участке № 12. Его основная цель — отрепетировать избирательную кампанию в Законодательное собрание региона.
«Депутат от «Единой России». Провозин уже начал избирательную кампанию на новостном сайте «Новый Омск». Подавляющее большинство его высказываний — вариация методики «За все хорошее», которая будет основной повесткой всех кандидатов от партии власти.

Будучи достаточно резким в высказываниях в Горсовете, в СМИ Провозин явно осторожничает, лишь выражая надежды и давая положительные прогнозы. Так, он уже успел оценить городской бюджет (поможет Омску сохранить работоспособность всех систем), поздравил омских молодогвардейцев с 15-летием и отметил их вклад в волонтерское движение. Также Провозин выступил в защиту ограничительных мер; выразил надежду, что в скором времени городская муниципальная земля будет использоваться еще эффективнее; похвалил муниципалитет за обновление подвижного состава транспортных предприятий.

Важен для Провозина и гуманистически-патриотический аспект — он, как и многие единороссы, обязательно выскажется насчет поддержки ветеранов ВОВ, малоимущих и многодетных семей. Его задача — создать максимально положительный образ человека, который полностью ассоциируется с идеей постепенного развития и стабильности.

Алексей Провозин
Сторонники «Единой России» и все, кто плохо разбирается в текущем положении вещей. Аудитория Провозина — это те, кто замечает лишь простые изменения вокруг себя (отремонтированная дорога, новая детская площадка).
140 округ
«Единая Россия»
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31 год, индивидуальный предприниматель
Несколько раз избирался муниципальным депутатом в родном Исилькульском районе. В 2013 году выдавал себя за нового собственника и управляющего возрождаемого клуба «XL». Реальный собственник заявил, что Кирилла Атаманиченко привлекли лишь для разгрузки оборудования. В 2016 году уже баллотировался в Госдуму по округу № 140, занял третье место. Будет двигаться в фарватере официального курса партии на аккумулирование недовольства населения. Активной кампании Атаманиченко вести не станет.
Кирилл Атаманиченко
«ЛДПР»
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140 округ
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48 лет, преподаватель.
В 2017 году пытался стать мэром Омска. Принимал участие в конкурсном отборе в Омском городском Совете. Предлагал для омских женщин завозить русскоязычных мужчин из Северного Казахстана. С 2018 года Дмитрий Перевальский преподает в Сибирском училище олимпийского резерва «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».
Дмитрий Перевальский
«Яблоко»
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Повестка
140 округ