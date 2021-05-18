56 лет, председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан», бывший депутат Законодательного собрания Омской области (с 11 марта 2007 года по 10 декабря 2007 года) и экс-депутат Госдумы РФ (с 11 декабря 2007 года по 4 декабря 2011 года). В последние годы Сутягинский пытается расширять свой бизнес, однако лоббистских возможностей ему недостает. Помимо этого у ряда его предприятий начались проблемы с долгами — из-за них пришлось продать один из главных активов — завод «Полиом». Вероятно, выдвижение в Госдуму для Сутягинского может стать способом не только исправить финансовое состояние предприятий, но и обеспечить себе депутатскую неприкосновенность.

«Локомотив роста». Еще в 2018 году Сутягинский принял обязательство координировать одноименный партийный проект, который посвящен расширению бизнеса и поддержке его со стороны федеральных и областных властей. Это способствовало тому, что в начале 2021 года Сутягинский стал обзаводиться крайне полезными знакомствами — с премьер-министром Михаилом Мишустиным, укрепились отношения бизнесмена с министром промышленности Денисом Мантуровым. На всех мероприятиях вместе с Сутягинским был и губернатор региона Александр Бурков.



Именно под флагом успешного бизнесмена, который дал работу не одной сотне омичей, Сутягинский мог бы пойти в Госдуму. Его программа будет сугубо экономической — нужны преференции для местного бизнеса, промышленности, чтобы создавать еще больше рабочих мест для местных жителей. Не забудет Сутягинский и об экологии — предприниматель будет говорить о необходимости внедрения новых экологических стандартов (которые, само собой, уже внедрены на ГК «Титан»), а также о наполнении городского и областного бюджетов силами предприятия.



Однако местное отделение «ЕР» не торопится выдвигать Сутягинского даже в заксобрание региона. Причиной этому неоднозначная репутация бизнесмена, которая начала ухудшаться после ухода в 2012 году с поста губернатора региона его давнего покровителя — Леонида Полежаева. После этого Сутягинский стал все чаще попадать в скандалы.



Сначала его родного брата Александра посадили в тюрьму в Казахстане. После многократных протестов омичи смогли добиться отмены строительства в городе кремниевого завода. Сутягинский попытался построить такой же на Урале, но и там местные жители путем массовых протестов смогли дать отпор предпринимателю. В 2020 году силовики завели уголовное дело на младшего брата Михаила Сутягинского Юрия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 100 млн рублей.



