СОСТАВ

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Октябрьский округ Омска
Центральный округ Омска
Калачинский район
Кормиловский район
Нововаршавский район
Оконешниковский район
часть Омского района
Павлоградский район
Русско-Полянский район
Черлакский район

Оппозиционно настроенный район – в 2016 году представитель «ЕР» (Виктор Шрейдер) обошел коммуниста на 1500 голосов (менее 1% от общего числа голосов).

Электоральная активность у района низкая, самый малонаселенный округ, самые бедные районы. Наиболее тревожный округ для «Единой России» - ожидается конкурентная борьба.

139 округ

513 913
Общее количество избирателей
Число победителя*
*Число победителя - ориентир, количество голосов избирателей необходимый для победы кандидата исходя из электоральной истории округа
140 786

Итоги ЕДГ 2021

41,3%
31,6%
Явка
Процент победителя
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КАНДИДАТЫ ОКРУГА

ВЫБЫЛИ

Андрей Алёхин
Виктор Жарков
Антон Берендеев
Степан Бонковский
Алексей Байков
Татьяна Шнайдер
Алексей Саяпин
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54 года, депутат Законодательного собрания Омской области, президент Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина. В 2016 году избрался в Заксобрание Омской области с результатом 52.4%. Несколько лет конфликтовал за должность секретаря регионального политсовета «Единой России». Тонкий кулуарный политик, ученик Сергея Бабурина, имеет широкие связи в бизнес-среде.

На протяжении почти десятка лет Бонковский подкармливал юг Омской области. Буквально привозил и раздавал с грузовика гуманитарную помощь населению: цыплят, продукты, предметы быта.

По решению Бонковского к участию в акции допускались и местные администрации, где глава района, например, мог, не потратив и рубля, выступить благотворителем. Депутат кормит свои районы не от выборов к выборам, а постоянно, потому со временем у него образовалась своя сетка лояльности.

В последние годы линейка благотворительности расширилась. Под брендом созданного Бонковским Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина поддержка оказывалась ветеранам, молодежи, бюджетникам. В конце 2020 и начале 2021 года Бонковский уже провел ряд мероприятий, на которых оказал поддержку местным врачам.

Кажется, он все делает правильно, и все же, несмотря на вложенные в электорат десятки миллионов и спустя десятилетие, не может продвинуться в политической карьере. Проблема Бонковского — он всегда соглашается на компромисс, верит, что обещания сдержат “завтра”, и отступает сегодня. Политика — это борьба за власть. Борьбу не выигрывают компромиссами, победу каждый раз получает только один, и это всегда не Бонковский.

Степан Бонковский
139 округ
«Единая россия»
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62 года, с апреля 2021 года — первый секретарь омского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании, до этого десятилетиями был вторым секретарем омского обкома. Участвовал в прошлых выборах в Госдуму, но проиграл единороссу 1.5 тыс голосов (менее 1 %). Вспыльчивый, но гибкий.
Алехина называют преемником экс-первого секретаря омского обкома Александра Кравца. С такой оценкой можно согласиться, лишь понимая контекст передачи власти в обкоме. Десятилетиями Алехин был на вторых ролях, и это всегда устраивало Кравца. Вероятно, устраивало бы и дальше. Протеже Кравец считал своего молодого помощника Ивана Ивченко. Как говорят в обкоме, Ивана Кравец видел своим преемником и в кресле секретаря обкома, и в Госдуме. Однако политическая карьера Ивченко надорвалась в 2019 году, когда в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье “покушение на мошенничество”. По версии следствия, Ивченко пообещал предпринимателю помощь в прекращении депутатской проверки его бизнеса за вознаграждение в размере 230 тысяч рублей. Проверку тогда инициировал некий депутат Госдумы, но ответственным остался только помощник депутата Госдумы Александра Кравца Иван Ивченко. Он признал вину и пошел на мировое соглашение. Стоит только догадываться, каких аппаратных усилий стоило это мировое соглашение, но в этом году мы видим, как Ивченко выступает фронтменом уральской команды в конфликте с Юрием Федотовым.

Все эти кулуарные интриги не имеют значения для избирателя, но оказались важны для Андрея Алехина, потому что скандал с Ивченко закрыл тому дорогу в Госдуму и руководство обкомом. Для Алехина дорога к мандату оказалась открыта, осталось победить на выборах.

Для избрания есть два пути: по списку и на одномандатном округе. Предположительно, Андрей Алехин пойдет по тому же округу, что и в 2016 году. На тех выборах Алехин забрал городские округа (Центральный и Октябрьский), но проиграл на селе. Противостоять ему будет Степан Бонковский, у которого сильные позиции на селе, поэтому стоит ожидать насыщенную кампанию именно в городе.

Для города более актуальной является тема протестного голосования. Для работы с этой аудиторией не обязательно публично поддерживать Навального, достаточно добавить в риторику темы борьбы с коррупцией, права на мирные собрания, свободного интернета и далее в таком ключе. Для оппозиционного политика, имеющего квоту на критику власти, это не станет проблемой.

Андрей Алехин
139 округ
«КПРФ»
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Повестка
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58 лет, депутат Законодательного собрания Омской области, экс-сенатор от Омской области, гендиректор ПАО «Омскнефтехимпроект». Имеет высокие амбиции — уже работал в Москве в качестве сенатора от региона, стал вторым на выборах мэра Омска в 2011 году. Имеет финансовый ресурс. Низкая договороспособность.

В середине марта стало известно о претензиях Игоря Зуги на депутатский мандат. Ранее не активный на публике депутат Заксобрания неожиданно замелькал в прессе. Основные поводы для высказываний — снижение сроков согласования проектов линейных сооружений (линии электропередачи, связи, различные трубопроводы, автодороги и железные дороги, ливневые канализации), а также вакцинация против коронавируса. В начале апреля стало известно, что он составит конкуренцию Степану Бонковскому на 139-м округе. То есть он поборется за мандат Виктора Шрейдера, которому проиграл на выборах мэра Омска в 2010 году. Символично.

Игорь Зуга педантичен во всем, самолюбив и весьма азартен. Если он участвует в кампании, то только для победы. Если проигрывает, не прощает.

Уже сейчас Зуга встраивается в повестку событий мэра Омска Оксаны Фадиной (она идет по 141-му округу). Вероятно, именно Зуга, а не Бонковский согласован на участие в выборах. Тем интереснее будет наблюдать за праймериз “Единой России”.

Игорь Зуга
«партсписок ЕР»
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Повестка
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60 лет, бывший депутат Законодательного собрания Омской области, генеральный директор торгового дома «Минск». Занял второе место (29% голосов) на выборах мэра Омска в 2012 году. В результате партийного раскола в КПРФ проиграл аппаратную борьбу Александру Кравцу, исключен из КПРФ.
«Разоблачитель коммунистов». Жарков идет на выборы с одной целью — составить конкуренцию на округе кандидату от КПРФ. Исключив его из партии в канун выборов, коммунисты фактически развязали Жаркову руки (член партии не имеет права публично обсуждать внутренние конфликты). На выборах, вероятно, противопоставит себя кандидату от КПРФ.

Еще не начал избирательную кампанию. Ожидается, что пойдет от “Справедливой России”, но возможны и другие варианты. В любом случае для выдвижения Жаркову потребуется партия, кандидаты которой не обременены сбором подписей.

Если Жарков пойдет от “Справедливой России”, мы предполагаем, что он выполнит две задачи: 1. раздробит голоса якорного электората КПРФ; 2. увеличит шансы на избрание лидера партийного списка Андрея Жуковского.

﻿ Главное, Жарков получит трибуну для трансляции причин конфликта в обкоме.

Виктор Жарков
139 округ
«СРЗП»
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Повестка
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30 лет, депутат Законодательного собрания Омской области, координатор реготделения ЛДПР. Объективно слишком молод для Госдумы, но хочет заработать политические очки, доказать, что пост координатора реготделения партии достался ему не напрасно. Берендеев находится на хорошем счету не только у однопартийцев, но и у общественников, однако внушительными финансовыми ресурсами не располагает.

Параллельно участвует в выборах в Законодательное собрание. Именно региональный мандат представляется целью Берендеева, а не Госдума, однако статус координатора обязывает участвовать и в федеральных выборах.

В 2016 году региональной ЛДПР удался маневр, когда с прицелом на Госдуму в партию вступил ресурсный и неизвестный в регионе Алексей Ромахин. В разгар избирательной кампании, когда были уже вложены десятки миллионов рублей, а по региону буквально колесил агитационный локомотив Ромахина, в федеральном центре не согласовали его выдвижение. И плодами агитационной кампании воспользовался местный политик Алексей Ложкин.

Сегодня ресурсного, но наивного политика не нашлось, и агитировать Берендееву предстоит на свои.

Для него выборы депутатов ГД станут своеобразным экзаменом.

Берендеев не стесняется умеренно критиковать власти, поэтому сможет найти отклик в сердцах протестно настроенных избирателей. Встроен в повестку зумеров - несколько лет агитирует за решение экологических проблем и раздельный сбор мусора с последующей переработкой. Может квалифицировано критиковать мусорную реформу, обернувшуюся строительством полигонов с городскими отходами на селе.

Антон Берендеев
Молодежь, протестный электорат, местные мелкие предприниматели.

Имеет большие шансы получить голоса протестного электората — наиболее удален от властей, позволяет себе умеренную критику текущего положения вещей.

139 округ
«ЛДПР»
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Повестка
Аудитория
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44 года, замдиректора МУП Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш», депутат Омского городского Совета. В 2016 году Саяпин уже участвовал в праймериз «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания Омской области, однако оба этапа проиграл. Саяпин является банкротом и не может возглавлять коммерческие организации, поэтому официальных ресурсов на кампанию у него нет.
«Социальное благо для всех». Основное поле пиара для Алексея Саяпина — социальная политика, забота о детях и их безопасности. Он один из самых активных депутатов ОГС и очень часто высказывает различные предложения по тем или иным поводам. Несмотря на то, что в комитете по социальным вопросам Саяпин не состоит, основное поле его высказываний и деятельности — именно социальная сторона политики.

При этом Саяпин не игнорирует и другие темы — рассуждает о мусорной реформе, принимает участие в обсуждении городского бюджета и инфраструктурных проблем города. Состоит во многих комиссиях и группах, руководит экспертно-консультативной группой ОГС по проведению экспертизы проектов административных регламентов.

Саяпин руководит отделением Центрального округа «ЕР».


Алексей Саяпин
139 округ
«Единая Россия»
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30 лет, медик.
Ранее в омском обкоме КПРФ возглавлял комсомол. Считался будущим партии в Омске и близким соратником депутата Омского городского Совета Ивана Ивченко, который метил в депутаты Госдумы и на место Александра Кравца.

Байков представлял КПРФ в городской и областной избирательной комиссиях. В 2018 году в омском обкоме случился раскол на фоне того, кого партия собиралась поддержать на губернаторских выборах. Верхушка настаивала на кандидатуре Александра Буркова. Часть рядовых партийцев предлагала бывшего депутата Госдумы Олега Денисенко.

В итоге несогласных исключили из партии. Алексей Байков также покинул ряды КПРФ. Бывший руководитель омского комсомола сохранил контроль над локальными партийными пабликами. Несогласные с политикой Кравца стали выступать в группе “Союз коммунистов Омска”.

Опытные и перспективные кадры оказались востребованы в “Коммунистах России”, куда раскольники и несогласные из омского обкома уходили и раньше. Теперь Байкову предстоит спойлерить на 139-м округе Андрей Алехина. Его тематика это медицина, избирательное законодательство и молодежная политика. Ждем, что, по крайней мере, на поле SMM новый коммунист России возьмет у КПРФ реванш.

Алексей Байков
«Коммунисты России»
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Повестка
139 округ
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38 лет, управляющая салоном ООО «Брокколи».
Является заместителем лидера омского регионального отделения «Яблоко» Татьяны Нагибиной. До 2020 года Татьяна Шнейдер входила в федеральный совет партии. Ее повестка — это выступления против загрязнения воздуха в Омске, протест против повышения пенсионного возраста. Имеет большой опыт протестной работы. На 139-м округе сможет оттянуть малую часть голосов от коммунистом.
Татьяна Шнейдер
«Яблоко»
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Справка
Повестка
139 округ