ГАЗИФИКАЦИЯ
ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Хронология событий
Сегодня Омский муниципальный район имеет развитую инфраструктуру газоснабжения. На природный газ в районе переведены 44 котельные и более 30 тысяч домовладений и квартир. Из 94 населенных пунктов Омского района газифицирован 51 (одиночное протяжение уличной газовой сети составляет более 1000 километров).
ИТОГИ ГАЗИФИКАЦИИ В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ОДИНОЧНОЕ ПРОТЯЖЕНИЕ УЛИЧНОЙ ГАЗОВОЙ СЕТИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 1000 КИЛОМЕТРОВ
котельных
населенный
пункт
домов
Несмотря на достаточно высокий уровень газификации, в омском районе продолжают улучшать текущее состояние газоснабжения и планируют строительство новых газопроводов.

Город55 подводит итоги газификации в омском муниципальном районе за последние девять лет.
Перевод на газ
Начиная с 2012 года, на территории Омского района активно реализуют мероприятия по газификации объектов с целью обеспечения индивидуального теплоснабжения.
Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением правительства Омской области от 15.10.2013 г.
Работы ведутся в рамках
Частной инициативы граждан (газификация собственных домовладений и объектов капитального строительства в газифицированных населенных пунктах с целью обеспечения индивидуального теплоснабжения от газовых теплогенераторов).
Региональной программы газификации Омской области.
Схемы теплоснабжения Омского муниципального района Омской области на период с 2016 до 2032 года (сети газораспределения для создания технической возможности газификации отключаемых от централизованного теплоснабжения многоквартирных домов (далее — МКД).
Направлений Стратегии социально-экономического развития Омской области, утвержденной указом губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93.
2012 – 2014 года
В рамках подпрограммы регионального минсельхоза «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2012–2013 годах были выполнены работы по газификации села Калинино. Общая протяженность газопроводных сетей составила более 14 километров.
38
Газификация села Калинино
Весной 2013 года завершился первый этап газификации Калининского сельского поселения. По проекту, к газу подключили 150 домов, а к концу года еще 100. Протяженность газопровода составила 4 километра.
В эти же годы получили газ жители деревни Пятилетка. За два года на газификацию было потрачено около 22 млн рублей и построено более 20 километров газовых сетей.
Газификация деревни Пятилетка
Газификация Калининского сельского поселения
километров
общая протяженность газопроводных
сетей
>
2015–2017 года
10
В этом же году газовые модульные котельные смонтировали в поселке Омском, селах Богословка, Морозовка, Новотроицкое, Пушкино, Розовка. В 2018–2020 годах в этих населенных пунктах одновременно с выводом из эксплуатации центральных котельных был произведен запуск газовых модульных котельных.
В 2017 году с целью вывода из эксплуатации нерентабельных котельных и организации индивидуального теплоснабжения школ и детских садов администрация Омского района за счет средств муниципального бюджета закупила 10 модульных котельных на общую сумму 60 млн рублей.
модульных газовых котельных
Пять лет назад администрация Омского муниципального района приняла принципиальное решение отказаться от убыточных котельных и перевести многоквартирные дома с центрального отопления на индивидуальное газовое.

В то время старые котельные имели высокую степень износа сетей. Кроме того, из-за несоответствия располагаемой мощности и подключенной к ним отопительной нагрузки котельные выставляли потребителям высокие тарифы.
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УБЫТОЧНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
60
млн рублей
План мероприятий
Программа включает: мероприятия ООО «Межоблгаз», направленные на газификацию потребителей села Красная Горка Омского муниципального района Омской области, источником финансирования которых являются собственные средства ООО «ЮЗА-Инвест», а также средства, привлекаемые из внебюджетных источников.
Межпоселкового газопровода от ГРС-20 «Федоровская» до села Красная Горка Омского муниципального района. Протяженность газопровода 11 километров. Завершение строительных работ — 2018 год.
Запланировано строительство
Сети газораспределения по селу Красная Горка Омского муниципального района. Протяженность газопровода — 23 километра, число потребителей — 341. Завершение строительных работ — 2018 год.
Региональная программа газификации Омской области на 2016–2020 годы, Омский муниципальный район.
УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2018–2020 года
А в 2020 году завершается перевод на индивидуальное отопление потребителей села Надеждино (количество жителей – 2313) и села Морозовка (количество жителей – 2777). Последним из бюджета муниципального района выделено 6 млн рублей на приобретение теплотехнического оборудования. 200 газовых котлов уже переданы в пользование жителям села Морозовка.
В 2019 году газовое отопление получили жители села Красная Горка (1155 человек) и поселка Речного (995 человек).
Помимо перевода на индивидуальное теплоснабжение, в Омском районе продолжали строить внутрипоселковые газопроводы в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
В 2018 году мероприятия по газификации объектов ЖКХ и по переводу многоквартирных домов с центрального теплоснабжения на индивидуальное газовое в Омском районе были продолжены. Так, выведены из эксплуатации централизованные системы теплоснабжения и завершен перевод на газ поселка Набережного (количество жителей – 453).
В 2018 году построен газопровод в поселке Ростовка на улице 2-й Восточной с общим объемом финансирования 851 тыс рублей. А в 2019 году администрацией с привлечением инвестора организовано газоснабжение жителей села Андреевка (1584 человека), деревни Приветной (1746 жителей), деревни Серебряковка (330 жителей).
Для жителей газовое отопление оказалось намного удобнее и дешевле , позволяя существенно снизить затраты на обогрев помещений.
Новые перспективы
На территории Омской области газифицировано более 30% жилого фонда . По данным регионального Минэнерго, это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Ежегодно в регионе подключается к газоснабжению около 6000 квартир, а уровень газификации увеличивается на 1%.

1 декабря 2020 года губернатор Омской области Александр Бурков своим указом утвердил «Региональную программу газификации Омской области на 2021–2025 годы».
В ее рамках до 2025 года планируется обеспечить подачу газа в 56 поселений и подключить к сетям газораспределения более 25 тысяч квартир на территории Омской области.

В документе отмечается, что в ближайшие пять лет в регионе будут построено девять газораспределительных станций, 748 километров газопроводов, а уровень газификации природным и сжиженным газом будет повышен до 36.67%. Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 14.1 млрд рублей.
УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ И СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ БУДЕТ ПОВЫШЕН
9
газораспределительных станций
748
километров газопроводов
14.1
млрд рублей,
объем финансирования программы
УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Региональная программа газификации Омской области на 2021–2025 годы»
План мероприятий
В соответствии с утвержденной указом губернатора программой, в Омском муниципальном районе Омской области планируется строительство следующих важнейших объектов:
Газопровод-отвод и ГРС-29 в 2021 году.
Газопровод-связка от перспективной ГРС-29 до существующих сетей газораспределения со строительством пунктов редуцирования газа в 2021 году.
Региональная программа газификации Омской области на 2021–2025 годы, Омский муниципальный район
Межпоселковый газопровод к селу Троицкому (количество жителей — 8093) и поселку Новоомскому (количество жителей — 5166) Омского муниципального района Омской области в 2022 году.
Протяженность данного газопровода — 5.2 километра. Он предназначается для газификации 2761 квартиры.
Запланированные объекты
Стоит отметить, что ввод в эксплуатацию в 2021 году ГРС-29, помимо прочего, позволит в полной мере обеспечить газом жителей Магистрального сельского поселения (состав поселения: поселок Магистральный, село Ребровка, деревня Зеленое Поле. Количество жителей — около 3500).

Также в 2021 году Омский муниципальный район планирует принять участие в региональном отборе муниципалитетов на предоставление субсидий местным бюджетам для софинансирования работ по газификации двух деревень — Зеленовки и Березянки. (В Березянке проживает 470 жителей, в Зеленовке — 175).
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