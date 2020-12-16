А в 2020 году завершается перевод на индивидуальное отопление потребителей села Надеждино (количество жителей – 2313) и села Морозовка (количество жителей – 2777). Последним из бюджета муниципального района выделено 6 млн рублей на приобретение теплотехнического оборудования. 200 газовых котлов уже переданы в пользование жителям села Морозовка.
В 2019 году газовое отопление получили жители села Красная Горка (1155 человек) и поселка Речного (995 человек).
Помимо перевода на индивидуальное теплоснабжение, в Омском районе продолжали строить внутрипоселковые газопроводы в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
В 2018 году мероприятия по газификации объектов ЖКХ и по переводу многоквартирных домов с центрального теплоснабжения на индивидуальное газовое в Омском районе были продолжены. Так, выведены из эксплуатации централизованные системы теплоснабжения и завершен перевод на газ поселка Набережного (количество жителей – 453).
В 2018 году построен газопровод в поселке Ростовка на улице 2-й Восточной с общим объемом финансирования 851 тыс рублей. А в 2019 году администрацией с привлечением инвестора организовано газоснабжение жителей села Андреевка (1584 человека), деревни Приветной (1746 жителей), деревни Серебряковка (330 жителей).
Для жителей газовое отопление оказалось намного удобнее и дешевле , позволяя существенно снизить затраты на обогрев помещений.