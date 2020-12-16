На территории Омской области газифицировано более 30% жилого фонда . По данным регионального Минэнерго, это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Ежегодно в регионе подключается к газоснабжению около 6000 квартир, а уровень газификации увеличивается на 1%.



1 декабря 2020 года губернатор Омской области Александр Бурков своим указом утвердил «Региональную программу газификации Омской области на 2021–2025 годы».

В ее рамках до 2025 года планируется обеспечить подачу газа в 56 поселений и подключить к сетям газораспределения более 25 тысяч квартир на территории Омской области.



В документе отмечается, что в ближайшие пять лет в регионе будут построено девять газораспределительных станций, 748 километров газопроводов, а уровень газификации природным и сжиженным газом будет повышен до 36.67%. Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 14.1 млрд рублей.