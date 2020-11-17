Национальные проекты реализуются на условиях софинансирования, поэтому без денег муниципалитета не получить средств из федерального и регионального бюджетов. Чем больше возможностей имеет муниципальный бюджет, тем больше мероприятий национальных проектов может быть реализовано в городе. Главный финансовый документ Омска принимают депутаты городского совета, которые также следят за тем, чтобы доходная часть росла, и контролируют исполнение принятых параметров.



С депутатами Омского городского Совета мы поговорили о роли Омска в их судьбе. Каждый из них видит город со своей стороны, но все сходятся на том, что национальные проекты - возможность улучшить качество жизни омичей. Представления об образе будущего в больших и откровенных интервью разнятся, но из них вы также узнаете, что для его приближения делается прямо сейчас.