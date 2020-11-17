В бурно меняющемся мире, скакнувшем в новую реальность, Россия готовится совершить прорыв в развитии. Этому не могут помешать ни пандемия коронавируса, ни искусственно создаваемые под надуманным предлогом экономические ограничения. Для амбициозных целей в экономике, социальных гарантиях, науке, образовании, культуре, спорте и инфраструктуре были созданы национальные проекты. Они имеют четкие показатели эффективности для ориентиров в развитии Российской Федерации.
Город55 в совместном проекте с Омским городским Советом рассказывает о том, что это за национальные проекты и как они реализуются в Омске. Как на это реагируют различные сферы жизни и их участники. Кто об этом знает лучше других, если не люди, работающие на муниципальном уровне власти. Ведь местное самоуправление - самый близкий уровень власти к населению, находящийся на расстоянии вытянутой руки. Поэтому муниципальные депутаты и чиновники лучше других осведомлены о проблемах омичей и их чаяниях.

Национальные проекты не ограничиваются «майским» Указом президента. В послании главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию поставлены новые, глобальные задачи, которые нам предстоит исполнять

Александр Бурков
губернатор Омской области

Принятый в декабре прошлого года бюджет открыл нам финансирование по национальным проектам. Деньги пойдут на решение социальных вопросов, прежде всего на строительство детских садов, школ, проблем в медицине. Наша задача, депутатов и правительства, — контролировать эффективность трат

Владимир Варнавский
председатель Законодательного собрания Омской области
Национальные проекты - залог успешного будущего не только Омска, но и всей страны. В среднесрочной перспективе они ориентированы на 2024 год, а их глобальные цели сконцентрированы на 2030 год. Поэтому о них важно рассказать максимально широкой аудитории омичей. Из проекта можно узнать об общей характеристике каждого национального проекта и о том, как он реализуется в Омске. Здесь же вы можете найти новости Города55 о нацпроектах.

Реализация национальных проектов стала новой вехой в развитии Омска

Владимир Корбут
председатель Омского городского Совета

Мы уже реализуем на территории Омска ряд национальных проектов, но впереди у нас еще больше работы. Мы уверены, что нацпроектов в ближайшее время будет гораздо больше. Сейчас мы изучаем новые направления

Оксана Фадина
мэр Омска
Национальные проекты реализуются на условиях софинансирования, поэтому без денег муниципалитета не получить средств из федерального и регионального бюджетов. Чем больше возможностей имеет муниципальный бюджет, тем больше мероприятий национальных проектов может быть реализовано в городе. Главный финансовый документ Омска принимают депутаты городского совета, которые также следят за тем, чтобы доходная часть росла, и контролируют исполнение принятых параметров.

С депутатами Омского городского Совета мы поговорили о роли Омска в их судьбе. Каждый из них видит город со своей стороны, но все сходятся на том, что национальные проекты - возможность улучшить качество жизни омичей. Представления об образе будущего в больших и откровенных интервью разнятся, но из них вы также узнаете, что для его приближения делается прямо сейчас.
НАЦПРОЕКТЫ
Интервью о судьбе города Омска
Владимир Корбут
Главная наша задача — сделать так, чтобы людям хотелось жить в Омске, растить здесь своих детей и внуков
Интервью
Юрий Тетянников
Реализация нацпроектов привела к значительным улучшениям городской инфраструктуры
Интервью
Алексей Саяпин
В будущем Омск должен стать транспортным хабом
Интервью
Алексей Сокин
В Омске удобно жить, учиться, работать и строить семью
Интервью
Алексей Провозин
Омску надо продолжать развивать культурные традиции
Интервью
Светлана Студеникина
Очень хочу, чтобы Омск был красивым
Интервью