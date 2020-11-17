Национальные проекты не ограничиваются «майским» Указом президента. В послании главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию поставлены новые, глобальные задачи, которые нам предстоит исполнять
Принятый в декабре прошлого года бюджет открыл нам финансирование по национальным проектам. Деньги пойдут на решение социальных вопросов, прежде всего на строительство детских садов, школ, проблем в медицине. Наша задача, депутатов и правительства, — контролировать эффективность трат
Реализация национальных проектов стала новой вехой в развитии Омска
Мы уже реализуем на территории Омска ряд национальных проектов, но впереди у нас еще больше работы. Мы уверены, что нацпроектов в ближайшее время будет гораздо больше. Сейчас мы изучаем новые направления