Завершился первый раунд дебютного сезона проекта «Дебатл» — диспутного клуба, в котором участники состязаются в искусстве риторики по актуальным темам. Представляем четвертьфинальные пары, вспоминаем прошедшие игры и представляем самые яркие моменты прошедших восьми игр
Участники
Расписание
Эксперты
С каждым новым раундом темы, предложенные участникам, будут все острее, споры — ожесточеннее, а участники от матча к матча будут все искуснее хлестаться словами, доказывая свою правоту. «Дебатл» — это общественная дискуссия нового поколения, где правят бал артистизм и логика, а не крики и эмоции, орудием баталий выступают железные аргументы и неоспоримые факты, а вердикт выносят хладнокровные арбитры с огромным опытом в древнем искусстве риторики.
Участники
Расписание
Эксперты
Моменты
Перед стартом ¼ финала диспутного клуба "Дебатл" вспоминаем, как завершились матчи первого раунда и показываем самые запоминающиеся моменты.
Участники
Расписание
Эксперты
Оренбург оказался сильнее Волгограда, сыграв на теме человеческого счастья и локального патриотизма.

Тюменцы победили Нижний Тагил на тему мифологизации истории, убедив экспертов, что историей должны заниматься ученые, а не политики.

Омск выиграл у Владивостока, но многим запомнились не аргументы и эмоции оппонентов, а непосредственность пушистого питомца капитана приморской команды, на некоторые время перетянувшего внимание аудитории.

Благодаря своей искренности Ангелина Беседина из Белгорода победила в споре с оппонентами из Петрозаводска, убедительно доказав, что Россия даже в 2050 году останется сверхдержавой.
Команда из Казани с разгромным счетом взяла игру у Нижнего Новгорода, обосновав необходимость замены срочной армии на профессиональную.

В южном «междусобойчике» на тему верховенства национального права над международным Ставрополь получил у арбитров больше баллов, чем Ростов.

Уфимская команда запомнилась в дискуссии на тему «утечки мозгов» из страны, назвав преступной систему кумовства, которая зачастую выталкивает за границу талантливых специалистов.

Пожалуй, самой эмоциональной за весь раунд оказалась встреча вторых команд Волгограда и Белгорода, споривших о цензуре и свободе слова: в какой-то момент аргументы оппонентов даже в буквальном смысле лишили почвы под ногами капитана белгородцев Валерия Белых.
РАСПИСАНИЕ
Турнирная таблица
ОРЕНБУРГ
ВОЛГОГРАД
ТЮМЕНЬ
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОМСК
ВЛАДИВОСТОК
БЕЛГОРОД
ПЕТРОЗАВОДСК
КАЗАНЬ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
СТАВРОПОЛЬ
РОСТОВ
УФА
ИЖЕВСК
Четвертьфинал
Первый диспут
Октябрь
Оренбург — Тюмень
Тема: Высшее образование или навыки?
Позиции:
Оренбург: значение имеют только навыки и практический опыт, поэтому в обучении главное - это  мотивация к знаниями. Уже не важно где получать информацию в академическом зале или самостоятельно в ноутбуке.

Тюмень: академическое образование - это профессиональная база, фундамент карьеры.
Второй диспут
Октябрь
Омск — Белгород
Тема: Общественный и альтернативный транспорт или личный автомобиль – на что нужно делать упор в развитии городов?
Позиции:
Омск: автомобиль незаменим в российском климате, здесь не поездишь на велосипеде или самокате круглый год. 

Белгород: в мире сейчас постепенно проходят автомобильную эпоху и возрождают общественный транспорт там, где он потерял позиции в 20 веке.
Третий диспут
Октябрь
Казань — Ставрополь
Тема: Нужен ли профессиональный спорт стране в нынешнем виде?
Позиции:
Казань: повышения интереса к спорту, пропагандирует и культивирует физическую активность. Дети хотят быть как их кумиры и идут заниматься спортом.

Ставрополь: профессиональный спорт это дорогая игрушка, лучше эти деньги направить на более нужные цели. Нужно развивать массовый спорт, строить больше площадок, катков.
Четвертый диспут
Октябрь
Волгоград2 — Уфа
Тема: Нуждается ли кинематограф в государственной поддержке?
Позиции:
Уфа: господдержка кино необходима, чтобы выпускать качественные фильмы, не обременяя необходимостью следовать коммерческим трендам.

Волгоград2: киноиндустрия должна зарабатывать самостоятельно, а не ждать помощи от государства
Правила прежние: участники оцениваются по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Победитель проходит в следующий тур по системе «на вылет». Темы для дебатов определяют организаторы проекта и случайным образом распределяют их между парами команд. Сторону дискуссии также определяет жребий. Это соревнование по риторике, а не смотр собственных мнений, поэтому важно, чтобы оппоненты могли находить аргументацию и отстаивать точку зрения, даже если не разделяют ее.
Участники
Расписание
Эксперты