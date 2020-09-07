В России прямо сейчас формируется новая культура публичного диспута — в регионах появляются дебатные клубы, в которых активная талантливая молодежь тренируется вести публичную дискуссию. Это ответ молодежи на вызов времени — достаточно пять минут посмотреть любое ТВ-шоу и станет понятен уровень общественной дискуссии. Слышен самый громкий голос, эмоции доминируют над содержанием. Вразрез этому молодежь часто самостоятельно готовится к содержательным и аргументированным прениям.



Мы пробуем популяризировать этот формат. Для этого проводим проект Дебатл — это соревнование по риторике, умению держаться на публике, навыку подбора аргументации.



Всего участвуют 16 команд из 14 регионов России по 2−5 участников, из которых один — капитан команды (дебатер), остальные — секунданты и команда поддержки. При переходе в следующий тур команда вправе менять капитана (дебатера).



Участников дебатов оценивают судейская коллегия, которая будет сформирована из числа региональных представителей СМИ, политиков, общественных деятелей. Судьи распределяются по два человека на каждый диспут.



Участники оцениваются по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Итого 30 баллов — максимальная возможная оценка от одного эксперта.



Аргументация — заготовка аргументов по заданной теме.

Полемика — заданные вопросы оппоненту, ответ на вопросы оппонента

Артистизм — поведение, уверенность в себе



В каждом диспуте по сумме баллов экспертных оценок определяется победитель, который и проходит в следующий тур (соревнования «на вылет» по принципу турнирной таблицы).



Темы для дебатов определяют организаторы проекта и рандомно распределяют их между парами команд. Сторону в дебатах также определяет жребий. Это соревнование по риторике, а не смотр мнений участников, поэтому важно, чтобы участники могли находить аргументацию и отстаивать точку зрения даже если не разделяют ее.



Соревнования проходят на платформе Zoom. В дальнейшем запись дебатов и оценки экспертов будут опубликованы в региональной сети новостных порталов медиахолдинга 1MI.