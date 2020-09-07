В России прямо сейчас формируется новая культура публичного диспута — в регионах появляются дебатные клубы, в которых активная талантливая молодежь тренируется вести публичную дискуссию. Это ответ молодежи на вызов времени — достаточно пять минут посмотреть любое ТВ-шоу и станет понятен уровень общественной дискуссии. Слышен самый громкий голос, эмоции доминируют над содержанием. Вразрез этому молодежь часто самостоятельно готовится к содержательным и аргументированным прениям.
Мы пробуем популяризировать этот формат. Для этого проводим проект Дебатл — это соревнование по риторике, умению держаться на публике, навыку подбора аргументации.
Всего участвуют 16 команд из 14 регионов России по 2−5 участников, из которых один — капитан команды (дебатер), остальные — секунданты и команда поддержки. При переходе в следующий тур команда вправе менять капитана (дебатера).
Участников дебатов оценивают судейская коллегия, которая будет сформирована из числа региональных представителей СМИ, политиков, общественных деятелей. Судьи распределяются по два человека на каждый диспут.
Участники оцениваются по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Итого 30 баллов — максимальная возможная оценка от одного эксперта.
Аргументация — заготовка аргументов по заданной теме. Полемика — заданные вопросы оппоненту, ответ на вопросы оппонента Артистизм — поведение, уверенность в себе
В каждом диспуте по сумме баллов экспертных оценок определяется победитель, который и проходит в следующий тур (соревнования «на вылет» по принципу турнирной таблицы).
Темы для дебатов определяют организаторы проекта и рандомно распределяют их между парами команд. Сторону в дебатах также определяет жребий. Это соревнование по риторике, а не смотр мнений участников, поэтому важно, чтобы участники могли находить аргументацию и отстаивать точку зрения даже если не разделяют ее.
Соревнования проходят на платформе Zoom. В дальнейшем запись дебатов и оценки экспертов будут опубликованы в региональной сети новостных порталов медиахолдинга 1MI.
высшее (диплом бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (2018 г.), диплом магистра по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (2020 г.)).
Образование:
Место работы:
юрисконсульт центра медиации и правовых технологий юридического института НИУ «БелГУ».
Каждый человек, который стремится найти истину, неизбежно приходит к тому, что она рождается в дебатах
Члены команды
Анна Белоус
студентка 4 курса юридического института НИУ «БелГУ»
Ангелина Беседина
специалист отдела культурно-воспитательной деятельности департамента воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»
Валерий Белых
студент 2 курса Института технологического оборудования и машиностроения, технология машиностроения БГТУ им. Шухова
АНДРЕЙБРЯНСКИЙ
Капитан команды
Обучающийся 4 курса факультета таможенного дела Владивостокского филиала Российской таможенной академии, зампред Молодежного правительства Приморского края 3-го созыва, общественный деятель, волонтер с пятилетним стажем, ведущий мероприятий
Образование:
Всегда хотел принять участие в дебатах
Члены команды
Виктор Корябкин
Студент, председатель Совета обучающихся ВФ РТА, член Молодежного парламента при ЗС ПК. Участвую в форумной и грантовой активности, организую мероприятия на уровне ВУЗа, города и края
Анастасия Урсакий
студент 2 курса Института технологического оборудования и машиностроения, технология машиностроения БГТУ им. Шухова
Дмитрий Лизунов
Имеет 11 классов образования. На данный момент учится на третьем курсе во Владивостокском филиале Российской таможенной академии
Никита Губарев
Сейчас студент 4 го курса ФТД
АЛЕКСАНДРМАЙДОРОВ
Капитан команды
В 2020 году окончил бакалавриат ГМУ по профилю Антикризисное ГМУ В настоящее время учится в магистратуре ВИУ РАНХиГС по направлению ГМУ профиль Региональное управление и муниципальный менеджмент
Образование:
Участие в данном проекте – новый опыт, с другой стороны – возможность проявить себя и проверить свои навыки, способности в формате интеллектуальной игры.
Члены команды
Валерия Зоркова
ст преподаватель кафедры Государственного управления и менеджмента ВИУ РАНХиГС
Полина Петрова
студентка экономического факультета ВИУ РАНХиГС (4 курс бакалавриат экономика)
с 2010 года военнослужащий по контракту. В настоящее время работаю в МЧС.
НИНАШИМИНА
Капитан команды
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Образование:
Умение дебатировать - это необходимый элемент становления парламентаризма
Члены команды
Алла Кондратьева
Бакалавр Казанского федерального университета, Магистр Лондонского колледжа современных искусств. Президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», директор Республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв»
Диляра Шувалова
Бакалавр Казанского национального исследовательского технологического университета, Председатель Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан»
Валентин Шихобалов
Тимур Кадыров
ЕКАТЕРИНА КОЛОМИЕЦ
Капитан команды
студентка ПетрГУ, магистратура; журналистка, сотрудница редакции КарелИнформ
Образование:
Интересно попробовать свои силы в новом формате дебатов, поддержать команду из родного региона
АЛЕНА САСОВА
Капитан команды
студентка Мининского университета
Образование:
Интересно попробовать свои силы
Члены команды
Ангелина Синякова
студентка Мининского университета
ДМИТРИЙ АРДЫ
Капитан команды
Студент УИУ РАНХиГС, руководитель НТМО ВОО «Молодая Гвардия»
Образование:
Хотелось бы услышать разные точки зрения о развитии нашего общества, от коллег из других городов и регионов.
Члены команды
Ярослав Долматов
Студент Нижнетагильского медицинского колледжа, член НТМО ВОО «Молодая Гвардия»
Ольга Михеева
Студентка Медицинского Колледжа, член НТМО ВОО «Молодая Гвардия»
АНДРЕЙ БЕМ
Капитан команды
2019 году окончил с отличием юридический факультет ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по направлению подготовки «Государственно-правовой профиль». В 2019 году поступил на магистерское направление «Политико-правовое администрирование», созданное кафедрой государственного и муниципального права юридического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Образование:
Если существует возможность проверить свои силы, получить новые знания, компетенции, то этой возможностью обязательно необходимо воспользоваться!
Работа:
С мая 2018 года является Председателем третьего созыва Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете.
В декабре 2019 года избран в состав Общественной палаты Омской области 4 созыва.
Члены команды
Захар Гаврилов
председатель правового комитета Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете 3 созыва
Студент заочного отделения 3 курса политологии в ЮРИУ РАНХИГС
Образование:
Данный вид мероприятий мне очень интересен и я люблю дебатировать на разные темы
Члены команды
Илья Экнадиосов
Студент 1 курса факультета журналистики Института Международного Права и Экономики имени Грибоедова
Антон Базаренко
Юлия Прилипко
Студент РГЭУ (РИНХ), общественный деятельно в сфере ГМП
Екатерина Чернюк
Студент РГЭУ (РИНХ)
АЛЕКСАНДР КУРИЛЕНКО
Капитан команды
Два высших образования: «Государственное и муниципальное управление» и «Политология».
Образование:
Место работы:
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Зайцева М.С. по работе в Ставропольском крае.
Дебаты - хорошая возможность себя прокачать, мобилизовать разум в очень короткий промежуток времени, научиться новому у соперников.
Члены команды
Александр Тимофеев
Студент 2 курса магистратуры Юридического института Северо-Кавказского федерального университета
Вячеслав Груднев
Аспирант Северо-Кавказского федерального университета по направлению «Социальная философия»
АЛЕКСЕЙ ЛАРИОНОВ
Капитан команды
Образование:
Работа:
Члены команды
Георгий Семенов
Владимир Соколов
Никита Кифорук
ОСКАР ЛЮТОВ
Капитан команды
Студент Башкирского государственного медицинского университета
Образование:
Место работы:
Руководитель БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
Всегда с большим удовольствием принимаю участие в дебатах
Члены команды
Тимур Мустакимов
Студент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций.
Карима Ахтямова
Студентка 4 курса Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», специальность Экономическая безопасность.
Руководитель аппарата БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
Алина Сафуанова
Член Регионального штаба БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России
ВАЛЕРИЙ БЕЛЫХ
Капитан команды
Образование: неполное высшее (бакалавр БГТУ им В. Г. Шухова, институт ИТОМ по направлению 15.03.05 )
Образование:
Истинно верного мнения нет, поэтому каждый должен испытать свое мировоззрение. «Дебатл» позволяет это сделать. Мне интересно выслушать точки зрения разных людей, с разным мироощущением. Если же взгляды на жизнь будут ставиться под сомнения, то сделать выводы и измениться
Члены команды
Безух Татьяна
студентка 3 курса юридического института НИУ «БелГУ».
Матвеенко Дарья
студентка 2 курса химико-технологического института «БГТУ им. В. Г. Шухова»
НАТАЛЬЯ БАЙША
Капитан команды
студентка 2 курса магистратуры направления подготовки "Социология" (группа См-191) Волгоградского государственного университета.
Образование:
В спорах и познании всегда рождается истина, именно это побуждает нашу команду с особым энтузиазмом и любопытством принимать участие в данном проекте. Уверена, что каждая из команд достойно аргументирует свою позицию и придет, в конечном итоге, к консенсусу.
Члены команды
Никита Беззубко
студент 2 курса направления подготовки "Международные отношения" (группа МОб-191) Волгоградского государственного университета.
Арина Пименова
студентка 4 курса направления подготовки "Международные отношения (группа МОб-171) Волгоградского государственного университета.
РАСПИСАНИЕ
Турнирная таблица
ОРЕНБУРГ
ВОЛГОГРАД
ТЮМЕНЬ
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОМСК
ВЛАДИВОСТОК
БЕЛГОРОД
ПЕТРОЗАВОДСК
КАЗАНЬ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
СТАВРОПОЛЬ
РОСТОВ
УФА
ИЖЕВСК
Первый тур (⅛)
Первый диспут
10.09.2020
Оренбург — Волгоград
Тема: уехать нельзя остаться. Должен ли человек искать лучшей для себя среды в другом месте или должен менять среду там, где находится?
Позиции:
Оренбург: за локальный патриотизм и необходимость каждому работать над улучшением своих городов
Волгоград: за право каждого выбирать себе место для жизни даже если это место далеко от малой Родины.
Судьи:
Екатерина Козеева, председатель студенческого совета Тюменской области
Тема: мифологизация истории. В каждый период историю трактуют в нужном идеологическом ключе. Героизация персон и фальсификация истории — две стороны медали
Позиции:
Тюмень: историей должны заниматься историки, а не политики. Идеологизация истории — это весьма конъюнктурное явление, недопустимое в XXI веке.
Нижний Тагил: не могут победители и побежденные одинаково смотреть на одни и те же события. Интерпретация минувших событий неизбежная вещь. А сознательная героизация, даже в искаженном виде — необходима.
Судьи:
Иван Притуляк, тренер по коммуникации и сторителлингу
Андрей Кудисов, политолог
Третий диспут
14.09.2020
Омск — Владивосток
Тема: впечатления (путешествия, познание себя и т. д.) или ресурсы (финансовая независимость, материальные блага и т. д.)
Позиции:
Омск: за открытость границ и возможность путешествовать. Впечатления и эмоции — самый ценный капитал в жизни.
Владивосток: за накопление ресурсов. Материальные активы дают финансовую независимость и стабильность.
Судьи:
Мария Лисина, депутат Нижнетагильской городской думы
Аркадий Либерман, политолог, член общественной палаты Тюменской области
Четвертый диспут
15.09.2020
Белгород — Петрозаводск
Тема: Россия 2050 какая? Мощная сверхдержава, гарант биполярного мира или интегрированное в мировую экономику государство?
Позиции:
Белгород: за то, что Россия идет своим особым путем, являясь энергетической и ядерной сверхдержавой. Россия — единственный гарант многополярного мира.
Петрозаводск: Россия — часть европейской, западной цивилизации. Страна интегрирована в мировые процессы и не может существовать отдельно и обособленно. Россия — часть глобального мира без границ.
Судьи:
Андрей Кирпичников, председатель профсоюзного комитета работников УЭСП «Газпром добыча Оренбург»
Екатерина Кряжева, член российского союза молодежи
Пятый диспут
16.09.2020
Казань — Нижний Новгород
Тема: армия должна быть контрактной. Или нет? Должен ли каждый мужчина служить в армии?
Позиции:
Казань: за контрактную профессиональную армию, обязательная служба в современных условиях не может быть эффективной.
Нижний Новгород: обязательную службу в армии отменять нельзя.
Судьи:
Дмитрий Уваров, PR-специалист
Дарья Маковецкая, председатель совета КРОМО «Центр развития добровольчества», член совета ассоциации волонтерских центров России
Шестой диспут
17.09.2020
Ставрополь — Ростов
Тема: главенство российского права над международным.
Позиции:
Ставрополь: суверенитет российского права.
Ростов: международное право — неизбежный процесс глобализации.
Судьи:
Олег Родин, председатель нижегородского реготделения партии «Яблоко»
Иван Тукало, эксперт по ораторскому мастерству.
Седьмой диспут
18.09.2020
Уфа — Ижевск
Тема: патриотизм и IT: стоит ли России бороться с «утечкой мозгов»?
Позиции:
Уфа: потеря IT-кадров — это преступление против Родины.
Ижевск: IT-мир не имеет границ. Нельзя лишать человека права искать лучших условий для жизни и реализации своего потенциала.
Судьи:
Андрей Репин, коммерческий директор компании «Зеленая точка»
Евгений Федяев, депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва, руководитель фракции ЛДПР
Восьмой диспут
21.09.2020
Белгород2 — Волгоград2
Тема: цензура и запретные темы в медиа. Отсутствие контроля медийных, культурных сообщений приводит к нравственному падению граждан. Или нет?
Позиции:
Белгород2: цензура необходима. Вседозволенность в медиа и культуре недопустима, потому что губительна.
Волгоград2: свобода слова является неотъемлемой часть цивилизованного общества. Недопустимы административные барьеры для СМИ.
Судьи:
Алексей Сокин, депутат Омского городского Совета Андрей Маслов, главный редактор издания «Фонарь»
ЭКСПЕРТЫ
Уваров Дмитрий
PR-специалист
Андрей Маслов
Главный редактор издания «Фонарь»
Максим Алтухов
Вадим Кочугов
И. о. главного редактора «Приморской газеты»
Андрей Кудисов
Политолог
Иван Тукало
Екатерина Кряжева
Член Российского Союза Молодежи
Дарья Маковецкая
Председатель Совета КРОМО «Центр развития добровольчества», Член Совета Ассоциации волонтерских центров России
Владислав Потапов
Руководитель Карельского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия», муниципальный депутат
Олег Родин
Председатель Нижегородского реготделения партии «Яблоко»
Андрей Вовк
Журналист, член общественной палаты Нижнего Новгорода
Мария Лисина
Депутат Нижнетагильской городской думы
Ксения Шумакова
Лектор-музыковед Нижнетагильской филармонии
Алексей Сокин
Депутат Омского городского Совета
Иван Притуляк
Тренер по коммуникации и сторителлингу, радиопродюсер и ведущий, актер Лицейского театра
Андрей Кирпичников
Председатель профсоюзного комитета работников УЭСП Газпром добыча Оренбург
Анатолий Яцкевич
Эксперт-аналитик Управления по внутренней политике правительства Оренбургской области
Евгений Федяев
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва Руководитель фракции ЛДПР
Александр Хуруджи
Сопредседатель Партии Роста
Андрей Репин
Коммерческий директор компании «Зеленая точка»
Маринель Вилк
Руководитель коммуникационного агентства «Vilk.me»
Аркадий Либерман
Политолог, член Общественной палаты Тюменской области
Екатерина Козеева
Председатель студенческого Совета Тюменской области
Виктор Виньков
Начальник отдела пресс-службы Волгоградского Государственного университета