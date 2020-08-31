Анатолий Беззубцев
генеральный директор птицефабрики ЗАО «Иртышское»
У нас сейчас реализуется масса местных проектов с администрацией Омского района. Например, есть договоренность, касающаяся ремонта школ — администрация берет на себя сам ремонт здания, а мы, как ЗАО «Иртышское», отвечаем за благоустройство территории, асфальтируем подъезды, ставим новые заборы. В 2019 году мы уже воплотили такой проект.
Самый же главный на сегодня наш проект — строительство детского сада на 140 мест. Основную долю финансирования выделяет правительство Омской области — 75%, оставшиеся 25% добавили мы. У администрации Омского района в этом деле тоже есть своя зона ответственности — наполнение пространства столовой, мебель и второстепенные атрибуты. Администрация района не стоит в стороне, все мероприятия, которые от нее требуются, она выполняет в полном объеме.
Предприятия чувствуют помощь всей администрации района — замглавы района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике Дениса Воложуева и главы района Геннадия Долматова. Недавно Геннадий Долматов был в поселке Иртышский, общался с фермерами и рабочими. Сейчас нам активная поддержка не требуется, но он заверил, что первым придет на помощь, если что-то будет нужно.