совместный проект Город55 и Администрации Омского района
В марте 2020 года Город55 выпустил рейтинг районов Омской области «Где жить хорошо?». Его возглавил с результатом 6,7 балла Омский район. Муниципальное образование лидирует по количеству учреждений здравоохранения, демографическим показателям, общей площади жилых помещений и другим пунктам. Но что важнее всего, Омский район является инвестиционно привлекательной территорией. На одного человека здесь приходится 23,7 тыс. рублей инвестиций.

Город55 подводит итоги инвестиционных проектов в Омском районе, реализованных за последние пять лет. Данный опыт можно считать одной из лучших муниципальных практик региона.


Из этой внушительной суммы, сопоставимой с годовым доходом региональной столицы, вложения на 5 млрд рублей - собственные средства организаций. Не отстают и субъекты малого и среднего предпринимательства, вложившие 4 млрд рублей в экономику района. На эти деньги дополнительно удалось привлечь 6 млрд рублей инвестиций
Мелиоративная система

КФХ Андрейцев В.Н.
Мощность - 100 гектаров.
Покровское сельское поселение.
Парикмахерская эконом-класса

ИП Исламова С.Н.
Красноярское сельское поселение
Турбаза "Радуга"

ИП Дворецкая М.В.
Чернолучинское городское поселение
Гостиничный комплекс "Сказка" и "Аквапарк"

Чернолучинское городское поселение
Цех по производству подсолнечного масла

КФХ Нечаев О.В.
Покровское сельское поселение
СТО

ИП Насонов А.С.
Надеждинское сельское поселение.
Промышленное пчеловодство

КФХ Василенко А.В.
Надеждинское сельское поселение.
Производство изделий из камня на основе полиэфирных смол

Надеждинское сельское поселение.
Цех по переработке молока

ООО «ВолковЪ».
Новотроицкое сельское поселение.
Пилорама

ООО «Сибирский лес».
Омское сельское поселение
Реконструкция картофеле- и овощехранилищ

КФХ Дрофа Ю.Н.
Мощность - 2000 тонн.
Омское сельское поселение
Производство обрезной доски

ИП Королева Т.В.
Пушкинское сельское поселение
Мясокомбинат ООО "Титан-Агро"

Реализована первая очередь проекта
Реконструкция зерносушилки и зерносортировки

СПК «Пушкинский».
Пушкинское сельское поселение
Реконструкция животновотческого комплекса

СПК «Пушкинский».
Пушкинское сельское поселение
Цеха по монтажу и сборке радиоаппаратуры и автоматических станций

ООО «Метеоприбор».
Пушкинское сельское поселение
Строительство картофелехранилища

СПК «Пушкинский».
Мощность — 2500 тонн.
Пушкинское сельское поселение
Реконструкция убойного перерабатывающего комплекса

АО «Птицефабрика «Сибирская».
Ростовкинское сельское поселение
Шиномонтажная мастерская

ООО «Инком-Сервис».
Ростовкинское сельское поселение
Газификация птичников

АО «Птицефабрика «Сибирская».
Ростовкинское сельское поселение
Реконструкция картофеле-
и овощехранилища

ИП Кабденов Т.Е.
Мощность - 1000 тонн.
Дружинское сельское поселение
Авторемонтное предприятие

ИП Смирнов А.В
Дружинское сельское поселение
Коровник и доильный зал

КФХ Щербак М.Ю.
Мощность - 200 голов.
Дружинское сельское поселение
Коровник

КФХ Щербак М.Ю.
Мощность - 200 голов.
Дружинское сельское поселение
Цех по производству металлоизделий

ИП Цуканов И.В.
Дружинское сельское поселение
Переработка древесины

ИП Тарамбулов А.М.
Дружинское сельское поселение
СТО и автомойка

ООО «М-Тракс».
Дружинское сельское поселение
Промышленный комплекс "Чунаевский"

АО “Омский бекон”.
Строительство и реконструкция
Логистический центр

ООО «АгроПлант».
Мощность - 13 тыс. тонн единовременного хранения картофеля и овощей.

Троицкое сельское поселение
Оказание жилищно-коммунальных услуг

ООО УК “АСО-Сервис”.

Троицкое сельское поселение
Пекарня

ИП Мягкая Ю.А.
Морозовское сельское поселение
Племенной репродуктор

АО “Омский бекон”. Мощность - 1700 свиноматок с единовременным содержанием 25 тыс. голов свиней
Убойный цех

ИП Абросимова Г.Н.

Калининское сельское поселение
Убойный цех

ООО «Морозовская птицефабрика».
Мощность - 300 голов в час
Производственные и складские помещения

КФХ Кныш.
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Мощность - картофелехранилище
(5000 тонн),
овощехранилище (3000 тонн)
Производство строительных материалов

ООО «Сибирский строитель».

Комсомольское сельское поселение
Мелиоративная система

КФХ Кныш.
Площадь - более 100 гектаров
Всего на территории Омского района за последние годы реализованы 100 инвестиционных проектов, которые создали 400 новых рабочих мест. Только в прошлом году в Омском районе появилось 108 новых рабочих мест. Подробно расскажем о проектах в каждой из сфер
КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТОРЫ ОМСКОГО РАЙОНА
ОТЗЫВЫ ИНВЕСТОРОВ
Мариэтта Жильникова
инвестор
Специалисты в администрации Омского района очень грамотные, на всех этапах консультировали, всегда были открыты к сотрудничеству. Мы до сих пор с ними работаем — готовим проекты на следующие мероприятия. Информационная открытость полная, меня информируют обо всем, что происходит — конкурсы, субсидии, в чем я могу принять участие. Помимо этого, постоянно звонят, приглашают к участию на различных мероприятиях. Омский район работает мегаактивно в вопросе взаимодействия и привлечения инвесторов.
Александр Кивич
директор производственного комплекса «Омский бекон»
В 2019 году «Омский бекон» завершил первый этап модернизации свиноводческих предприятий с общей суммой инвестиций 3,3 миллиарда рублей. Это масштабная реконструкция промышленного комплекса полного цикла «Чунаевский» на территории Лузино с единовременным содержанием поголовья 46 тысяч, строительство с нуля объектов — станции искусственного осеменения на 150 хряков в поселке Фадино и племенного репродуктора полного цикла в селе Калинино с единовременным содержанием 25 тысяч голов.

Все объекты расположены на территории Омского муниципального района и без эффективного взаимодействия с администрацией района реализовать подобные масштабные проекты было бы просто невозможно. Это и оперативное решение вопросов по предоставлению земельных участков, и выдача разрешительной документации на строительство, и предоставление сервитутов для прокладки сооружений инженерной инфраструктуры.

Мы не останавливаемся на достигнутом. В ближайшей перспективе — поэтапное развитие наших производственных площадок: второй этап модернизации «Омского бекона», предполагающий реконструкцию свинокомплекса «Чунаевский-2» с единовременным содержанием поголовья 43 тысячи, и «Лузинское молоко» с реконструкцией селекционно-гибридного комплекса под размещение КРС. Без сомнения, мы будем взаимодействовать в тесной команде и с администрацией Омского района, и с областными ресурсоснабжающими организациями, и, конечно, с правительством региона. Подобные проекты, которые долгие годы будут работать на благо области, реализовать можно только совместно. Это огромные труд большой команды. Спасибо всем за помощь и поддержку. Будем работать!
Анатолий Беззубцев
генеральный директор птицефабрики ЗАО «Иртышское»
У нас сейчас реализуется масса местных проектов с администрацией Омского района. Например, есть договоренность, касающаяся ремонта школ — администрация берет на себя сам ремонт здания, а мы, как ЗАО «Иртышское», отвечаем за благоустройство территории, асфальтируем подъезды, ставим новые заборы. В 2019 году мы уже воплотили такой проект.

Самый же главный на сегодня наш проект — строительство детского сада на 140 мест. Основную долю финансирования выделяет правительство Омской области — 75%, оставшиеся 25% добавили мы. У администрации Омского района в этом деле тоже есть своя зона ответственности — наполнение пространства столовой, мебель и второстепенные атрибуты. Администрация района не стоит в стороне, все мероприятия, которые от нее требуются, она выполняет в полном объеме.

Предприятия чувствуют помощь всей администрации района — замглавы района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике Дениса Воложуева и главы района Геннадия Долматова. Недавно Геннадий Долматов был в поселке Иртышский, общался с фермерами и рабочими. Сейчас нам активная поддержка не требуется, но он заверил, что первым придет на помощь, если что-то будет нужно.