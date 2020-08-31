Александр Кивич

директор производственного комплекса «Омский бекон»

В 2019 году «Омский бекон» завершил первый этап модернизации свиноводческих предприятий с общей суммой инвестиций 3,3 миллиарда рублей. Это масштабная реконструкция промышленного комплекса полного цикла «Чунаевский» на территории Лузино с единовременным содержанием поголовья 46 тысяч, строительство с нуля объектов — станции искусственного осеменения на 150 хряков в поселке Фадино и племенного репродуктора полного цикла в селе Калинино с единовременным содержанием 25 тысяч голов.



Все объекты расположены на территории Омского муниципального района и без эффективного взаимодействия с администрацией района реализовать подобные масштабные проекты было бы просто невозможно. Это и оперативное решение вопросов по предоставлению земельных участков, и выдача разрешительной документации на строительство, и предоставление сервитутов для прокладки сооружений инженерной инфраструктуры.



Мы не останавливаемся на достигнутом. В ближайшей перспективе — поэтапное развитие наших производственных площадок: второй этап модернизации «Омского бекона», предполагающий реконструкцию свинокомплекса «Чунаевский-2» с единовременным содержанием поголовья 43 тысячи, и «Лузинское молоко» с реконструкцией селекционно-гибридного комплекса под размещение КРС. Без сомнения, мы будем взаимодействовать в тесной команде и с администрацией Омского района, и с областными ресурсоснабжающими организациями, и, конечно, с правительством региона. Подобные проекты, которые долгие годы будут работать на благо области, реализовать можно только совместно. Это огромные труд большой команды. Спасибо всем за помощь и поддержку. Будем работать!