Из месяца в месяц Город55 рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на омском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.



“ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.



