На первом этапе исследования группа экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 300 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто боролся за места в сотне самых влиятельных. Затем несколько десятков авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 – максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.
КАК СЧИТАЛИ?
В первую очередь под влиянием мы просили понимать доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность использования этих ресурсов для воздействия на процессы в городе и области. Принималась во внимание не только расстановка сил по состоянию прямо сейчас, но и потенциал личности, возможность мобилизовать силы и средства, позволяющие добиться желаемого результата.
Что мы понимаем под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция Города55 гарантирует своим читателям, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.
Оценки каждого эксперта субъективны. Они опираются на профессиональный бэкграунд, политические взгляды, иногда принадлежность к местным элитам. Но собранные вместе такие оценки дают представление о средней температуре по больнице, демонстрируя наиболее объективный рейтинг влиятельности омичей на июль 2020 года.
Кто и как оценивал?
Из месяца в месяц Город55 рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на омском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.
“ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.