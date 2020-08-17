Мнение редакции
ТОП 100
9,21
9,21
1. Александр Бурков
губернатор Омской области ⠀
7,75
7,75
2. Алексей Савченков
полковник, руководитель УФСБ по Омской области
7,41
7,41
3. Александр Жуков
депутат Государственной думы РФ
7,39
7,39
4. Олег Заремба
заместитeль мэра Омска ⠀
7,32
7,32
5. Владимир Варнавский
председатель Законодательного Собрания Омской области
7,14
7,14
6. Оксана Фадина
мэр Омска ⠀ ⠀
7,07
7,07
7. Вячеслав Крючков
начальник УМВД по Омской области
7,04
7,04
8. Николай Студеникин
прокурор Омской области⠀ ⠀
6,93
6,93
9. Валерий Бойко
первый зампред областного правительства
6,93
6,93
10. Дмитрий Ушаков
вице-губернатор Омской области, куратор экономического блока
6,81
6,81
11. Владимир Репин
руководитель УФНС по Омской области
6,46
6,46
12. Иван Евстифеев
Главный федеральный испектор ⠀
6,32
6,32
13. Олег Винников
руководитель СУ СК РФ по Омской области
6,11
6,11
14. Олег Смолин
депутат Госдумы ⠀ ⠀
6,04
6,04
15. Владимир
митрополит Омский и Таврический
6,00
6,00
16-17. Михаил Каракоз
министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
6,00
6,00
16-17. Елена Светенко
и.о. председателя Омского областного суда
5,89
5,89
18. Александр Крига
руководитель Роспотребнадзора по Омской области
5,70
5,70
19. Евгений Поликарпов
председатель Арбитражного суда Омской области
5,68
5,68
20. Олег Белявский
генеральный директор ОАО «Газпром нефть — ОНПЗ»
5,61
5,61
21. Андрей Голушко
депутат Гoсдумы ⠀ ⠀
5,57
5,57
22. Виктор Шрейдер
депутат Госдyмы ⠀ ⠀
5,54
5,54
23. Виктор Камерцель
экс-начальник УВД по Омской области
5,46
5,46
24. Александр Артемов
депутат ЗС, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области
5,33
5,33
25. Татьяна Ушакова
председатель совета директоров ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С.Попова» (РЕЛЕРО)
5,32
5,32
26-27. Леонид Полежаев
экс-губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие»
5,32
5,32
26-27. Михаил Сутягинский
председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан»
5,29
5,29
28-29. Сергей Морев
советник генерального директора АО «Высокие технологии»
5,29
5,29
28-29. Вадим Чеченко
министр финансов Омской области
5,26
5,26
30. Геннадий Фридман
бизнесмен, совладелец медцентра «Евромед», сеть АЗС «Топ Лайн», автосалоны «Евразия», ресторан «Табекер» и др.
5,25
5,25
31. Дмитрий Павлов
депутат ЗС, председатель совета директоров НКО «Перспектива»
5,21
5,21
32. Владислав Колодинский
начальник ГУ МЧС по Омской области
5,11
5,11
33-34. Ирина Солдатова
министр здравоохранения Омской области
5,11
5,11
33-34. Иван Поляков
генеральный директор Межгосударственной корпорации развития
5,07
5,07
35-37. Валерий Кокорин
депутат ЗС, генеральный директор компании «АСК»
5,07
5,07
35-37. Александр Кравец
депутaт Госдумы ⠀ ⠀
5,07
5,07
35-37. Темури Латария
председатель совета директоров ГК «Руском»
4,96
4,96
38. Вадим Кабаненко
глава омского УФАС ⠀
4,89
4,89
39. Антон Заев
министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
4,88
4,88
40. Евгений Греф
Генеральный директор ООО «Бытовая техника», директор ООО «Технопарк»
4,86
4,86
41. Евгений Фомин
первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства
4,75
4,75
42. Юрий Федотов
депутат ОГС, совладелец сети УК, ИТ-Банка
4,71
4,71
43. Максим Игнатенко
начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области
4,57
4,57
44. Владимир Корбут
председатель Омского Горсовета ⠀
4,56
4,56
45-46. Игорь Бондарев
генерал ФСБ, замгендиректора по безопасности Радиозавода им. Попова
4,56
4,56
45-46. Владимир Куприянов
министр труда и социального развития Омской области
4,50
4,50
47. Талгат Шугулбаев 
председатель Контрольно-счетной палаты Омской области
4,48
4,48
48. Владимир Волков
председатель совета директоров ИТ Банка
4,46
4,46
49. Сергей Коновалов
управляющий омским отделением Сбербанка
4,43
4,43
50. Андрей Алехин
депутат ЗС, руководитель фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании Омской области
4,43
4,43
51. Валерий Каплунат
председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод»
4,41
4,41
52-53. Вадим Бережной
депутат ЗС, главный врач БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр министерства здравоохранения Омской области»
4,41
4,41
52-53. Андрей Жуковский
гендиректор АО «Омскэлектро», председатель регионального отделения «Справедливой России»
4,40
4,40
54. Бота Бакулин
муфтий Духовного управления мусульман Омска и Омской области
4,37
4,37
55. Сергей Шелест
гендиректор ОАО «ОмскВодоканал» ⠀
4,36
4,36
56-57. Сергей Моденов
директор «Омскэнерго» ⠀ ⠀ ⠀
4,36
4,36
56-57. Виктор Шкуренко
генеральный директор ООО «Торговый дом Шкуренко»
4,27
4,27
58. Евгений Быков
начальник УМВД по городу Омску
4,25
4,25
59. Елена Мизулина
член Совета Федерации ⠀
4,23
4,23
60. Константин Книс
начальник УФСИН по Омской области
4,23
4,23
61. Константин Ласунов
заместитель начальника УМВД по Омской области
4,19
4,19
62. Илья Фридман
руководитель ЗАО «Ф-Консалтинг» ⠀
4,18
4,18
63-64. Михаил Губин
заместитель мэра Омска ⠀
4,18
4,18
63-64. Игорь Зуга
депутат ЗС, генеральный директор ПАО «ОНХП»
4,15
4,15
65. Евгений Щербинин
начальник УГИБДД УМВД по Омской области
4,14
4,14
66. Илья Лобов
министр экологии и природных ресурсов Омской области
4,13
4,13
67. Андрей Кузнецов
советник губернатора ⠀ ⠀
4,11
4,11
68-70. Владимир Березовский
депутат ЗС, генеральный директор АО «ОНИИП»
4,11
4,11
68-70. Владислав Полочанский
гендиректор АО «ТГК-11» ⠀
4,11
4,11
68-70. Степан Бонковский
депутат ЗС, исполнительный директор ООО «СибГаз», президент Фонда развития Омской области им. С.И. Манякина
4,08
4,08
71. Анатолий Беззубцев
депутат ЗС, генеральный директор ЗАО «Иртышское»
4,07
4,07
72-73. Дмитрий Перминов
дeпутат Гoсдумы ⠀ ⠀
4,07
4,07
72-73. Галина Титова
руководитель УФССП по Омской области
4,00
4,00
74. Дмитрий Шишкин
депутат ЗС, генеральный директор АО «Высокие Технологии»
3,85
3,85
75. Евгений Козлов
министр имущественных отношений Омской области
3,83
3,83
76-77. Владимир Антипов
глава омского отделения Центробанка
3,83
3,83
76-77. Денис Родионов
управляющий банком ВТБ в Омской области
3,82
3,82
78-80. Игорь Антропенко
депутат ЗС, директор по стратегическому развитию компании «Основа Холдинг»
3,82
3,82
78-80. Димитрий Галаванов
председатель совета директоров «Компур», президент областного союза предпринимателей
3,82
3,82
78-80. Юрий Трофимов
министр культуры Омской области
3,82
3,82

81. Александр Шлеменко
чемпион ММА, волонтер ⠀
3,81
3,81
82-84. Ирина Лен
председатель Контрольно-счетной палаты города Омска
3,81
3,81
82-84. Анатолий Скоробогатько
начальник Главного управления государственного строительного надзора и строительной экспертизы Омской области
3,81
3,81
82-84. Дмитрий Шадрин
директор ООО «Формат» ⠀
3,78
3,78
85. Анастасия Терпугова
заместитель мэрa Омска ⠀
3,76
3,76
86. Олег Золотов
владелец компании «Стройбетон» ⠀
3,74
3,74
87-88. Виталий Ольшанский
Совладелец ООО «Капитал-строй» ⠀
3,74
3,74
87-88. Дмитрий Махиня
директор департамента имущественных отношений
3,72
3,72
89. Петр Варнавский
владелец КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья Слобода», ЧОП «Охранные системы», ресторан «У Швейка», сын спикера ЗС Владимира Варнавского
3,70
3,70
90. Александр Бурых
начальник Государственной жилищной инспекции Омской области
3,69
3,69
91. Араик Татоян 
председатель совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России»
3,68
3,68
92. Сергей Сусликов
учредитель ИД «ТРИЭС» ⠀
3,67
3,67
93. Андрей Посаженников
министр промышленности, связи и научно-технического развития Омской области
3,65
3,65
94. Виктор Назаров
член СФ от Омской области
3,63
3,63
95-96. Олег Афанасьев
депутат ОГС, Общество с ограниченной ответственностью «Омские кабельные сети» - генеральный директор.
3,63
3,63
95-96. Игорь Попов
депутат ЗС, вице-президент АО «Высокие Технологии»
3,62
3,62
97. Вячеслав Авдошин
бизнесмен, бывший генеральный директор холдинга «Миллениум» ⠀ ⠀
3,61
3,61
98. Владимир Седельников
депутат ЗС, председатель Совета директоров ООО «Агро-Сервис»
3,61
3,61
99. Юрий Тетянников
депутат ОГС, вице-спикер ОГС
3,59
3,59
100. Вячеслав Васильев
депутат ЗС, генеральный директор ЗАО «Вентсервис»
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На первом этапе исследования группа экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 300 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто боролся за места в сотне самых влиятельных. Затем несколько десятков авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 – максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.
КАК СЧИТАЛИ?
В первую очередь под влиянием мы просили понимать доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность использования этих ресурсов для воздействия на процессы в городе и области. Принималась во внимание не только расстановка сил по состоянию прямо сейчас, но и потенциал личности, возможность мобилизовать силы и средства, позволяющие добиться желаемого результата.
Что мы понимаем
под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция Города55 гарантирует своим читателям, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.

Оценки каждого эксперта субъективны. Они опираются на профессиональный бэкграунд, политические взгляды, иногда принадлежность к местным элитам. Но собранные вместе такие оценки дают представление о средней температуре по больнице, демонстрируя наиболее объективный рейтинг влиятельности омичей на июль 2020 года.

Кто и как оценивал?
Из месяца в месяц Город55 рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на омском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.

“ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.