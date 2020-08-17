Юрий Тетянников занял 99-е место в рейтинге влиятельных омичей. Это может удивить иногороднего наблюдателя, потому что по всем признакам “Единая Россия” — пока еще доминирующая партия в Омской области, и Тетянников должен был бы занимать лидирующие позиции. Поэтому требуется некоторое пояснение. Официально да, “ЕР” доминирует в регионе. Конъюнктурно все чуть иначе. Есть партия губернатора — “Справедливая Россия”, которой много чего обещано в этот электоральный период. Учитывая опыт Хабаровска, Тетянников мог бы этому противостоять, а заодно увеличить свой аппаратный вес. Но этого не будет, иначе он бы не занимал 99-е место.