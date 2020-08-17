Мнение редакции
ТОП 100
9,21
рейтинг
Влияние Буркова стоит на трех китах: распределение ресурсов (административный, финансовый), внешние связи, а также харизма и политический опыт, позволившие ему ослабить все остальные региональные группы влияния и удерживать хрупкий мир.
АЛЕКСАНДР
БУРКОВ
губернатор Омской области

7,41
рейтинг
Большинству омичей он, скорее всего, неизвестен. Волею судеб представляет в Госдуме Омскую область. В Омске бывает редко, и его визиты совпадают с очередным траншем или реализацией какого-нибудь проекта. Жуков — политический тяжеловес федерального уровня из команды президента России, поэтому степень его влияния колоссальна для любого региона. С тем же успехом, шутя комментировали эксперты, в рейтинг можно было бы добавить и самого Владимира Путина.
АЛЕКСАНДР
ЖУКОВ
депутат Госдумы
6,46
рейтинг
“Государево око” в Омской области. Чаще всего остается в тени, но его мнение определяет позицию полпредства и Кремля в отношении того, что происходит на территории. Общества Евстифеева ищут, ему благоволят, потому что “он тебе может навредить, а ты ему — нет”.
ИВАН ЕВСТИФЕЕВ
главный федеральный инспектор по Омской области

3,65
рейтинг
Влияние Виктора Назарова закончилось вместе со сложением полномочий губернатора. Он отправился представлять регион в Совет Федерации, получив неприкосновенность сроком на пять лет. По итогам экспертного голосования Назаров оказался в хвосте сотни влиятельных омичей. Для кого-то попадание в сотню — это уже достижение, но для Виктора Ивановича это потеря позиций. Впрочем, его авторитета еще хватает на должность вице-президента фонда Манякина.
ВИКТОР
НАЗАРОВ
член Совета Федерации


5,32
рейтинг
Вложения в культ личности в отдельно взятом регионе окупаются до сих пор. Даже если Леонид Полежаев не участвует в интригах, то их ему все равно приписывают. Свое влияние экс-губернатор использует теперь в гуманитарных целях — издает книги и строит храмы.
ЛЕОНИД
ПОЛЕЖАЕВ
первый губернатор Омской области
7,75
рейтинг
Силовой блок — то, что, по логике архитекторов политической системы России, должно уравновешивать аппаратную элиту. Это правило хорошо усвоили все участники рынка, что видно, в том числе, по оценкам экспертов, которые отдали сразу три места в топ-10 силовикам. А по среднему баллу Алексей Савченков и вовсе занял второе место в регионе.
АЛЕКСЕЙ
САВЧЕНКОВ
глава УФСБ по Омской области
6,93
рейтинг
В отличие от волгодонских политиков, которые в политическом театре предпочитают режиссуру, уральский политик грезит сценой. Когда на сцене становится слишком много уральских политиков, среда выплескивает их в другие регионы. Но когда и там их окажется больше одного, за кулисами может случиться конфликт: Дмитрий Ушаков, кажется, стал путать свой текст со словами протагониста, выбиваться на авансцену, подмигивать зрителю. В результате ему это поставили на вид, пояснили, что второй короны у реквизитора нет, дали суфлера и рекомендовали перечитать сценарий.
ДМИТРИЙ
УШАКОВ
вице-губернатор
5,89
рейтинг
Главный санитарный врач региона и сам не знал, что обладает такими полномочиями. Коронавирусная федерализация на время превратила Александра Кригу в равновеликую губернатору фигуру. И здесь как в старом несмешном анекдоте: “Ой, какая страшная! — Фу, пьяница. — Ну я-то завтра протрезвею”. Если Криге не удастся конвертировать свое аппаратное влияние в политическое, с окончанием эпидемии его власть откатится к прежним позициям. Впрочем, время еще есть, количество зараженных в Омской области не уменьшается.
АЛЕКСАНДР
КРИГА
руководитель управления Роспотребнадзора
по Омской области
5,68
рейтинг
Показательно, что Олег Белявский, которого по влиятельности некоторые эксперты ставили на один уровень с губернатором, по среднему баллу занимает только 20-е место. Это мало для директора ОНПЗ, но это самое высокое место для бизнеса. Получается, эксперты в первую очередь наделяют властью политическую номенклатуру, силовиков, но не бизнес. Даже градообразующий и с госучастием. Что уж говорить про частный сектор экономики.
ОЛЕГ
БЕЛЯВСКИЙ
генеральный директор АО “Газпромнефть - ОНПЗ”
5,25
рейтинг
Наследник клана бывшего начальника УМВД России по Омской области Виктора Камерцеля год от года наращивает собственное влияние. Позициям Дмитрия Павлова помешало создание Уральской группы. И теперь многие эксперты не стали выделять Павлова из числа других депутатов Заксобрания. Это, на наш взгляд, весьма поспешное суждение. У Павлова есть доступ к административному, силовому, финансовому и информационному ресурсам. Несмотря на сложный период, это по-прежнему яркий и значимый фигурант омской межкорпоративной культуры.
ДМИТРИЙ
ПАВЛОВ
депутат Заксобрания
5,32
рейтинг
Один из хозяев и руководителей ГК “Титан” Михаил Сутягинский вошел в первую тридцатку рейтинга. В экспертной среде активно обсуждаются его амбиции получить мандат депутата Госдумы в следующем году. Это непростая задача, учитывая осложнение отношений его компаний с Росприроднадзором и правительством Омской области. А также претензии к своим братьям: Юрий Сутягинский испытывает проблемы с налоговыми органами и выпал за пределы первой сотни; Александр Сутягинский скрывается от казахстанского правосудия по подозрению в заказном убийстве и в рейтинге не участвовал.
МИХАИЛ
СУТЯГИНСКИЙ
председатель совета директоров ГК “Титан”
5,11
рейтинг
Появилась в регионе на волне захлестнувшего общество страха смерти и угрозы коронавируса. Чужая для региона Солдатова столкнулась с противодействием местных игроков и весьма жестко переформатировала все здравоохранительное управление. Ее влияние неизменно росло. Пока не выросло настолько, что министр позволила себе продвигать тему оптимизации системы лабораторий, в которой губернатор поставил точку. Солдатова регулярно подвергается информационным атакам, но остается верна своему курсу.
ИРИНА
СОЛДАТОВА
министр здравоохранения Омской области

3,41
рейтинг
Скуратов — амбассадор творческой молодежи Омска, лидер и выразитель ее мнения. Не вошел в сотню влиятельных людей, потому что не участвует в политике, часто отсутствует в регионе, но сразу несколько экспертов отметили потенциал Скуратова. Его бизнес (сеть кофеен) стал проводником его ценностей к аудитории, и аудитория, та самая творческая молодежь, которая не голосует, но активно выражает себя в соцсетях, охотно откликнулась на предложенные Скуратовым ценности. Участие Скуратова в политике — это скорее вопрос его желания, а не отсутствия возможностей.
ВИКТОР
СКУРАТОВ
основатель сети кофеен Skuratov Coffee
3,68
рейтинг
Уходящая натура советских собкоров, нашедших себя в реалиях рыночной экономики. Сергей Сусликов — единственный представитель медиа, вошедший в сотню влиятельных омичей. Эксперты по-прежнему высоко оценивают главного редактора и хозяина “Бизнес-курса”. Создатель собственного издательского дома уже давно из медийного превратился в политический фактор.
СЕРГЕЙ
СУСЛИКОВ
издатель
3,82
рейтинг
Для бойца без правил Шлеменко слишком принципиален. Но эта принципиальность пока ему не навредила, а, наоборот, позволила избежать манипуляций. Шлеменко удалось ввести своего человека в областное правительство на должность замминистра и заручиться поддержкой градообразующего предприятия Омска. Уже очевидно, что в следующем году на выборах в Госдуму Шлеменко постарается инвестировать свой медийный вес в политический.
АЛЕКСАНДР
ШЛЕМЕНКО
боец ММА
4,13
рейтинг
По мнению ряда экспертов, Кузнецов по-прежнему имеет существенное влияние в регионе, несмотря на возвращение в Екатеринбург. Это влияние основано на коротком доступе к губернатору Александру Буркову, советником которого Кузнецов до сих пор остается. Редакция скептически воспринимает такой аргумент. На наш взгляд, у Кузнецова нет мотивации заниматься Омском. Его имущественные, политические и карьерные интересы не связаны с Омской областью.
АНДРЕЙ
КУЗНЕЦОВ
советник губернатора Омской области
6,00
рейтинг
Эксперты оценивали влиятельную по должности и. о. председателя областного суда Елену Светенко. Однако, когда оценки уже были собраны, новым главой Омского областного суда назначили Петра Трапезникова. Надо полагать, экспертное сообщество в первую очередь оценивало должность. Новый председатель облсуда Трапезников еще не проявил себя в регионе, и логично предположить, что на данном этапе он получил бы примерно те же оценки экспертов и занял бы 18-е место.
ПЕТР
ТРАПЕЗНИКОВ
председатель Омского областного суда
3,61
рейтинг
Юрий Тетянников занял 99-е место в рейтинге влиятельных омичей. Это может удивить иногороднего наблюдателя, потому что по всем признакам “Единая Россия” — пока еще доминирующая партия в Омской области, и Тетянников должен был бы занимать лидирующие позиции. Поэтому требуется некоторое пояснение. Официально да, “ЕР” доминирует в регионе. Конъюнктурно все чуть иначе. Есть партия губернатора — “Справедливая Россия”, которой много чего обещано в этот электоральный период. Учитывая опыт Хабаровска, Тетянников мог бы этому противостоять, а заодно увеличить свой аппаратный вес. Но этого не будет, иначе он бы не занимал 99-е место.
ЮРИЙ
ТЕТЯННИКОВ
секретарь регионального отделения “Единой России”,
депутат Горсовета

7,14
рейтинг
Первый мэр Омска, избранный не населением, а депутатами горсовета по представлению губернатора. Считается, что мэр должен быть хозяйственником, а не политиком. В данном случае Оксана Фадина стала экономистом-технократом для города, находящегося в кризисном положении. Пренебрегая публичностью, мэр негласно проводит системные преобразования. В ее лице, как принято говорить, город обрел хозяйку.
ОКСАНА
ФАДИНА
мэр Омска
Не вошел
в сотню
Главный возмутитель спокойствия в омском политическом поле Дмитрий Петренко оказался далеко за пределами сотни самых влиятельных (143-е место). Да, у Петренко ограничение по многим ресурсам. Непонятно, в каких обстоятельствах он может рассчитывать на помощь своего отца — известного бизнесмена. Неочевидно его аппаратное положение в обкоме КПРФ. Но, по мнению редакции, он достоин внимания. Потому что если к какому-то вопросу подключается Петренко, то эта тема перестает быть кулуарной.
ДМИТРИЙ
ПЕТРЕНКО
депутат Омского городского Совета
На первом этапе исследования группа экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 300 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто боролся за места в сотне самых влиятельных. Затем несколько десятков авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 – максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.
КАК СЧИТАЛИ?
В первую очередь под влиянием мы просили понимать доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность использования этих ресурсов для воздействия на процессы в городе и области. Принималась во внимание не только расстановка сил по состоянию прямо сейчас, но и потенциал личности, возможность мобилизовать силы и средства, позволяющие добиться желаемого результата.
Что мы понимаем
под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция Города55 гарантирует своим читателям, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.

Оценки каждого эксперта субъективны. Они опираются на профессиональный бэкграунд, политические взгляды, иногда принадлежность к местным элитам. Но собранные вместе такие оценки дают представление о средней температуре по больнице, демонстрируя наиболее объективный рейтинг влиятельности омичей на июль 2020 года.

Кто и как оценивал?
Из месяца в месяц Город55 рассказывает своим читателям, как усиливают свое влияние на омском хребте кланы. Однако данные группы формируют конкретные персоны, чей авторитет порой становится выше позиций целого клана. Не всегда деньги приносят желаемое влияние, и, наоборот, влияние не всегда сулит богатство. Однако глупо утверждать, что эти вещи не связаны между собой.

“ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.

Нажмите на портрет, чтобы узнать подробности