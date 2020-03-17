Проект остановлен 12.04.2020, всю актуальную информацию о распространении COVID-19 можно получить на сайте стопкоронавирус.рф
Подробные данные на 12.04.20
Москва

Заболевших - 10158
Выздоровевших - 687
Смертей - 72
Санкт-Петербург

Заболевших - 557
Выздоровевших - 74
Смертей - 4
Ленинградская область

Заболевших - 139
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Липецкая область

Заболевших - 63
Выздоровевших - 10
Смертей - 0
Нижегородская область

Заболевших - 194
Выздоровевших - 14
Смертей - 1
Кировская область

Заболевших - 36
Выздоровевших - 9
Смертей - 0
Пермский край

Заболевших - 60
Выздоровевших - 15
Смертей - 3
Республика Коми

Заболевших - 208
Выздоровевших - 1
Смертей - 3
Тюменская область

Заболевших - 39
Выздоровевших - 8
Смертей - 0
Кемеровская область

Заболевших - 12
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Забайкальский край

Заболевших - 8
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Краснодарский Край

Заболевших - 169
Выздоровевших - 25
Смертей - 3
Самарская Область

Заболевших - 24
Выздоровевших - 14
Смертей - 0
Калининградская область

Заболевших - 62
Выздоровевших - 16
Смертей - 1
Московская область

Заболевших - 1360
Выздоровевших - 75
Смертей - 18
Белгородская область

Заболевших - 26
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
COVID-19 в России
15770
заболевших
2186
за сутки
130
смертей
по данным Роспотребнадзора и официальных источников на 11:00 12.04.2020
Тверская область

Заболевших - 31
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Красноярский край

Заболевших - 85
Выздоровевших - 8
Смертей - 0
Тамбовская область

Заболевших - 48
Выздоровевших - 6
Смертей - 0
Калужская область

Заболевших - 24
Выздоровевших - 5
Смертей - 0
Пензенская область

Заболевших - 67
Выздоровевших - 1
Смертей - 1
Республика Татарстан

Заболевших - 73
Выздоровевших - 14
Смертей - 0
Республика Хакасия

Заболевших - 12
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Свердловская Область

Заболевших - 78
Выздоровевших - 35
Смертей - 0
Архангельская Область

Заболевших - 24
Выздоровевших - 5
Смертей - 0
Ярославская область

Заболевших - 27
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Новосибирская область

Заболевших - 28
Выздоровевших - 10
Смертей - 0
Томская область

Заболевших - 4
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Хабаровский край

Заболевших - 29
Выздоровевших - 7
Смертей - 2
Воронежская область

Заболевших - 49
Выздоровевших - 12
Смертей - 0
Ивановская область

Заболевших - 80
Выздоровевших - 7
Смертей - 0
Мурманская область

Заболевших - 128
Выздоровевших - 10
Смертей - 0
Оренбургская область

Заболевших - 25
Выздоровевших - 5
Смертей - 1
Саратовская область

Заболевших - 42
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
Республика Чувашия

Заболевших - 50
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
Республика Саха (Якутия)

Заболевших - 22
Выздоровевших - 13
Смертей - 0
Рязанская область

Заболевших - 71
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Ханты-Мансийский АО

Заболевших - 41
Выздоровевших - 5
Смертей - 0
Ульяновская область

Заболевших - 70
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
Кабардино-Балкарская Республика

Заболевших - 35
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Курганская область

Заболевших - 4
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Челябинская область

Заболевших - 40
Выздоровевших - 11
Смертей - 0
Республика Крым

Заболевших - 37
Выздоровевших - 14
Смертей - 0
Новгородская область

Заболевших - 18
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Брянская область

Заболевших - 141
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Удмуртская Республика

Заболевших - 13
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Республика Башкортостан

Заболевших - 65
Выздоровевших - 7
Смертей - 1
Орловская область

Заболевших - 29
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Приморский край

Заболевших - 24
Выздоровевших - 2
Смертей - 2
Волгоградская область

Заболевших - 38
Выздоровевших - 7
Смертей - 0
Ростовская область

Заболевших - 52
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Республика Бурятия

Заболевших - 73
Выздоровевших - 15
Смертей - 1
Республика Мордовия

Заболевших - 42
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Республика Дагестан

Заболевших - 84
Выздоровевших - 9
Смертей - 0
Костромская область

Заболевших - 18
Выздоровевших - 3
Смертей - 2
Смоленская область

Заболевших - 17
Выздоровевших - 1
Смертей - 1
Республика Адыгея

Заболевших - 20
Выздоровевших - 5
Смертей - 0
Чеченская Республика

Заболевших - 47
Выздоровевших - 15
Смертей - 3
Сахалинская область

Заболевших - 11
Выздоровевших - 4
Смертей - 0
Ставропольский край

Заболевших - 74
Выздоровевших - 10
Смертей - 2
Тульская область

Заболевших - 74
Выздоровевших - 9
Смертей - 0
Псковская область

Заболевших - 16
Выздоровевших - 6
Смертей - 2
Омская область

Заболевших - 19
Выздоровевших - 5
Смертей - 0
Иркутская область

Заболевших - 28
Выздоровевших - 0
Смертей - 2
Амурская область

Заболевших - 17
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Владимирская область

Заболевших - 71
Выздоровевших - 1
Смертей - 1
Вологодская область

Заболевших - 42
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Марий Эл

Заболевших - 70
Выздоровевших - 5
Смертей - 1
Республика Калмыкия

Заболевших - 32
Выздоровевших - 5
Смертей - 0
Алтайский край

Заболевших - 29
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Астраханская область

Заболевших - 29
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Магаданская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Курская область

Заболевших - 43
Выздоровевших - 3
Смертей - 0
Республика Северная Осетия - Алания

Заболевших - 34
Выздоровевших - 1
Смертей - 1
Ямало-Ненецкий автономный округ

Заболевших - 62
Выздоровевших - 0
Смертей - 1
Еврейская АО

Заболевших - 8
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Ингушетия

Заболевших - 29
Выздоровевших - 0
Смертей - 1
Камчатский край

Заболевших - 10
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Карелия

Заболевших - 2
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Карачаево-Черкесская Республика

Заболевших - 11
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Тыва

Заболевших - 6
Выздоровевших - 0
Смертей - 0