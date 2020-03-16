В районе наблюдаются зимой 2019-2020 годов проблемы с газоснабжением из-за неполадок на Тевризском месторождении. Населению предлагают переходить на альтернативные источники теплоснабжения. В Тарском районе по-прежнему возникают проблемы с незаконной вырубкой лесов и вывозов «кругляша» за пределы региона. Ловят только рядовых исполнителей, но не заказчиков и бенефициаров незаконной и опасной с точки зрения экологии деятельности.

Большие надежды по наведению порядка в северном районе Омской области были связаны с назначением в 2015 году главой района бывшего начальника ОМВД Евгения Лысакова. Однако эффективность деятельности органов местного самоуправления оставляет желать лучшего. По сведениям Города55, Лысаков, учитывая результаты его работы, вряд ли сможет претендовать в 2020 году на продление полномочий.



В 2018 году мэр Тары Евгений Ерошевич подал в отставку, сославшись на то, что у городского поселения нет денег на исполнение вверенных полномочий. После этого Ерошевич перешел на работу в районную администрацию в отдел капитального строительства. В марте 2020 года стал заместителем Евгения Лысакова по вопросам строительства.