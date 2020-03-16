Где жить хорошо:
рейтинг районов Омской области
Город55 подготовил рейтинг качества жизни в районах Омской области. По нему можно судить, где местная власть работает хорошо и готова обеспечить необходимый стране прорыв, а где качество жизни оставляет желать лучшего, что негативно сказывается на всей территории.

Лидером исследования стал Омский район, а последнее место занял Большеуковский район. Судя по итоговому баллу, лучший район Омской области почти в четыре раза превосходит худший.

Как считали?
32 района Омской области оценивались по ключевым показателям:

  • Здравоохранение
  • Экология
  • Финансы
  • Демография
  • Жилье и городская среда
  • Цифровая экономика
  • Доходы людей
  • Малое и среднее предпринимательство
  • Дороги
  • Спорт
  • Образование
  • Инфраструктура


Полный список показателей. В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018-2019 годы и региональных нормативно-правовых актов:

  • Число лечебно-профилактических учреждений
  • Объем несанкционированного мусора
  • Сумма дотаций
  • Численность населения на 1 января
  • Общая площадь жилых помещений
  • Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью
  • Число телефонизированных сельских населенных пунктов
  • Среднемесячная заработная плата работников организаций
  • Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека
  • Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
  • Число спортивных сооружений
  • Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
  • Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
  • Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций
  • Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании
  • Одиночное протяжение уличной газовой сети
  • Количество негазифицированных населенных пунктов
  • Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
  • Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)


Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл.

Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Всего были проанализированы данные 32 сельских районов. Там, где отсутствуют данные, муниципальные районы получали максимально низкую оценку.

В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.

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ОМСКИЙ РАЙОН
Зимой 2019-2020 годов глава Омского района Геннадий Долматов уехал кататься на лыжах в Шерегеш, когда в его районе замерзало несколько поселков. Без отопления остались дома в поселках Речной, Новотроицкое и Красная Горка. В ситуацию пришлось вмешиваться правительству Омской области. Долматов назвал ситуацию надуманной.

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Геннадий Долматов
Глава с 22 октября 2012 г.
1 МЕСТО
В феврале 2020 года Омский район объявил закупку. Для главы района Геннадия Долматова покупают роскошный внедорожник за 2,5 млн рублей. Мощность двигателя автомобиля должна быть от 149 до 190 лошадиных сил. После публикаций в СМИ, закупку сняли с торгов.

Перед Новым городом в Красноярке построили горку из кладбищенской земли. В администрации района на срочном брифинге заявили, что венки и оградки в состав горки попали случайно вместе с мусором. Однако в срок горку убрать не смогли , несмотря на обещание Геннадия Долматова
Прежний глава Омского района Сергей Алексеев, успевший поработать министром образования Омской области, в 2015 году получил полтора года колонии. Его признали виновным в незаконной продаже земельных участков по заниженной стоимости. Сумма ущерба Омскому району составила 1,6 млн рублей.

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Калачинский
Район
Для ликвидации многолетнего конфликта между главой района и мэром города в Калачинском районе совместили эти две должности. Фридрих Мецлер является одновременно и главой района, и главой Калачинска. В 2017 году Мецлер пытался стать мэром Омска, но уступил при голосовании в Омском городском Совете Оксане Фадиной.

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Фридрих Мецлер
Глава с 2 марта 2014 года
2 МЕСТО
Бывший глава Калачинского района Вадим Цыганков был отстранен от должности за занятие бизнесом. Пытался восстановиться через суд и снова участвовать в выборах, но безуспешно. В 2016 году ему отказали в участии в выборах в Законодательное собрание. В 2020 году начал судиться с бывшим бизнес-партнером по агроцентру «Макошь», председателем реготделения партии «Возрождение аграрной России» Антоном Николаевым, требуя 37,4 млн рублей.
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Любинский район
Бывший военный комиссар Абай Ракимжанов в 2010 году сумел выиграть прямые выборы главы района, несмотря на то, что не был поддержан правительством Омской области. Однако тогдашний губернатор Омской области Леонид Полежаев не стал мешать работе нового главы в районе, где расположен Любинский молочноконсервный комбинат.

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Абай Ракимжанов
Глава с марта 2010 г.
3 МЕСТО
В 2012 году, избравшись депутатом Замелетеновского сельского поселения, вице-губернатор Валентин Бобырев пытался стать членом Совета Федерации. Однако до голосования в Законодательном собрании по его кандидатуре так и не дошло. До этого Бобырев представлял в Госдуме Новосибирскую область, избираясь от ЛДПР и «Единой России».

По информации Города55, Абай Ракимжанов находится на хорошем счету в правительстве Омской области. Его шансы на переизбрание называют одними из самых высоких среди тех глав, кому в 2020 году предстоит продлить свои полномочия. В частности хорошо оценивают работу Любинского района с инвесторами.
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Долго в суде длилась тяжба вокруг сгоревшего автомобиля администрации Таврического района. Toyota Highlander 2012 года выпуска 26 апреля 2015 года у аула Жар-Агач был уничтожен огнем. По версии прокуратуры, в тот день глава Юрий Постовой находился на больничном, поэтому не имел права выезжать на служебном авто. Его обязали возместить стоимость утраченного автомобиля в размере 1,1 млн рублей. Постовой оплатил ущерб, только когда решение суда устояло в апелляции и на него пожаловались надзорные органы губернатору.

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Юрий Постовой
Глава с 14 марта 2010 г.
4 место
Таврический
район
Проверка УФСБ России по Омской области выявила факт растраты на почтамте в Таврическом районе. Сотрудники почты с 2013 по 2015 годы вывели 9 млн рублей. Деньги выдавали из кассы на личные нужды и заимствования в пользу подчиненных работников. В документах сумма недостачи занижалась.

В конце прошлого года прокуратура обязала администрацию Таврического района вернуть автомобиль Nissan X-Trail дилеру. Закупка на 1,5 млн рублей была проведена с нарушениями. Условия ограничивали участие представителей других автомобильных марок.

В декабре прошлого года полицейские задержали в Таврическом районе водителя школьного автобуса, который в нетрезвом состоянии вез детей на олимпиаду в соседнюю деревню. Мужчине пришлось написать заявление на увольнение, а директора школы оштрафовали.

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Исилькульский район

Исилькуль считается малой родиной первого губернатора Омской области Леонида Полежаева. Улица, на которой стоял дом семьи будущего главы региона, в 2018 году при посредничестве депутата Госдумы Андрея Голушко была переименована в улицу Полежаева. Ранее она носила имя революционера Калинина. На доме, где прошло детство Леонида Полежаева, установлена мемориальная табличка. Блогер Владимир Лифантьев затем опубликовал фото, на котором видно, что улица Полежаева находится в удручающем состоянии.
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Александр Лямзин
Глава с 18 ноября 2015 г.
5 место
В 2020 году Исилькуль предпринял вторую попытку победить в отборе на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В 2019 году проект благоустройства «Аллеи студентов» провалился. В областном Минстрое заявили, что причина в том, что личную поддержку заявке не оказал депутат Госдумы Андрей Голушко.
В ноябре 2019 года генеральному директору акционерного общества «Солнцево» Исилькульского района Александру Байеру губернатор Александр Бурков вручил золотую медаль «За особые заслуги перед Омской областью». Предприниматель за счет собственных средств содержит в сельском поселении пожарную команду, пожарный автомобиль и средства для подвоза воды.

Летом прошлого года в Исилькуле 56 жилых домов отключили от газоснабжения. Собственник распределительного газопровода ООО «Исилькуль-Блострой» заявило, что денег на содержание и обслуживание объекта не имеет.
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Тарский район

В районе наблюдаются зимой 2019-2020 годов проблемы с газоснабжением из-за неполадок на Тевризском месторождении. Населению предлагают переходить на альтернативные источники теплоснабжения.

В Тарском районе по-прежнему возникают проблемы с незаконной вырубкой лесов и вывозов «кругляша» за пределы региона. Ловят только рядовых исполнителей, но не заказчиков и бенефициаров незаконной и опасной с точки зрения экологии деятельности.

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Евгений Лысаков
Глава с 18 ноября 2015 года
6 место
Большие надежды по наведению порядка в северном районе Омской области были связаны с назначением в 2015 году главой района бывшего начальника ОМВД Евгения Лысакова. Однако эффективность деятельности органов местного самоуправления оставляет желать лучшего. По сведениям Города55, Лысаков, учитывая результаты его работы, вряд ли сможет претендовать в 2020 году на продление полномочий.

В 2018 году мэр Тары Евгений Ерошевич подал в отставку, сославшись на то, что у городского поселения нет денег на исполнение вверенных полномочий. После этого Ерошевич перешел на работу в районную администрацию в отдел капитального строительства. В марте 2020 года стал заместителем Евгения Лысакова по вопросам строительства.
Тарский район является родиной заместителя председателя Законодательного собрания Александра Артемова. Он имеет в муниципальном районе большое влияние. Все важные решения, касающиеся Северной столицы Омской области, без участия Артемова не принимаются.

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Тюкалинский район
В январе 2020 года Тюкалинский районный суд признал незаконным избрание мэром Тюкалинска Сергея Федорова. Чиновник имел судимость и вовремя не подал декларацию о доходах за 2018 год. Летом 2019 года Федоров сам подал в отставку, но продолжил работать на посту. Местные жители высказывали недовольство тем, как организована в городе борьба с паводком. На сайте Тюкалинского городского поселения Сергей Федоров до сих пор значится главой.

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Иван Куцевич
Глава с 14 марта 2010 г.
7 место
Прежний мэр Тюкалинска Виктор Воротников подал в отставку в июле 2018 года, сославшись на проблемы со здоровьем. Глава района Иван Куцевич наградил его напоследок благодарственным письмом.

С 2014 года Иван Куцевич возглавляет ассоциацию межрегионального сотрудничества «Сибирский тракт». Она названа в честь дороги, по которой гнали каторжных в Сибирь.

В ноябре 2014 года в сети появился видеоролик, создатели которого утверждали, что в Омске отмывают польские и немецкие сыры, оказавшиеся под запретом, а затем продают под брендом Тюкалинского маслосырокомбината. На самом предприятии видеоролики назвали монтажом и клеветой со стороны бывших сотрудников маслосырокомбината, попавших под сокращение. За маслосырокомбинат вступился даже тогдашний губернатор Омской области Виктор Назаров.

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В 2016 году тогдашний глава района Сергей Харченко во дворе своего дома вывесил флаг Австрии. Таким образом он хотел поприветствовать дочь, которая живет в Вене и приехала к отцу погостить. Огласку истории придали местные жители, возмущенные тем, что даже в день Победы на здании администрации не вывешивали флаг России. После десяти лет работы в 2018 году Харченко покинул пост главы района.

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Владимир Шефер
Глава с 18 декабря 2018 г.
8 место
Нововаршавский
район
Прокуратура Нововаршавского района через суд заставила районную администрацию взять на баланс бесхозный газопровод в селе Заречное. Право собственности на объект было не подтверждено с 2007 года.

В августе прошлого года на картофельном поле в Нововаршавском районе произошел конфликт. 16-летний подросток копал картошку на чужом участке, ему сделали замечание. Парень ударил недовольного мужчину лопатой. От полученных травм местный житель скончался. Подросток спрятал лопату под строительный вагончик. Подозреваемого в убийстве заключили под стражу.

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Азовский район
В декабре 2019 года в школе деревни Гауф Азовского района первоклассники избили девочку с эпилепсией. Родителям предложили забрать документы девочки.

Летом прошлого года на 79 году жизни скончался инициатор создания и первый глава Азовского немецкого национального района Бруно Рейтер. На уровне региона это был влиятельный лоббист интересов территории.

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Павел Багинский
Глава с 1 декабря 2015 г.
9 место
Водитель маршрутки Вадим Остапов по прозвищу «Омский Мимино» подозревается в Азово в убийстве сельского жителя на почве ревности. Оппозиционные активисты утверждают, что обвинение в отношение Остапова сфабриковано.

В районе до сих пор силен авторитет семьи бывшего главы Виктора Сабельфельда. В 2016 году его осудили за превышение должностных полномочий при выделении земельных участков под застройку. Действующий глава района Павел Багинский и глава Азово Иван Штекляин подверглись информационной атаке в telegram.
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Марьяновский
район
В ноябре 2019 года в Марьяновском районе осудили 23-летнего местного жителя за оскорбление главы сельского поселения. Чиновник предоставил на мужчину отрицательную характеристику, за что удостоился публичного оскорбления грубой нецензурной бранью. Суд посчитал это оскорблением представителя власти и назначил наказание в виде четырех месяцев исправительных работ.

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Солодовниченко Анатолий
Глава с марта 2010 г.
10 место
Летом прошлого года сотрудник ОАО «Племенной конный завод «Омский» Марьяновского района сумел отсудить у предприятия 400 тыс. рублей за удаленную почку. В 2018 году в помещении молочного комплекса он получил травму груди и живота, из-за чего лишился внутреннего органа. Суд пришел к выводу, что завод не предпринял достаточных мер по организации безопасных условий труда.

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Кормиловский район
Территория считается сосредоточением основных активов компании «Руском» предпринимателя Темури Латарии. В 2013 году представитель компании Анна Саватеева при поддержке региональной власти пыталась стать главой района, но проиграла местному кандидату от КПРФ Леониду Матиенко. Его позже отстранили от должности по решению районного совета за неудовлетворительную оценку работы. С 2017 года район возглавлял бывший прокурор Амангельды Мендубаев. В июне прошлого года он переехал на работу в Омск, став главой Центрального округа. Мендубаев сохранил былое влияние в районе. Новым главой стал его бывший первый заместитель Владимир Сыркин.

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Владимир Сыркин
Глава с 30 августа 2019 г.
11 место
По данным областного СПИД-центра, по итогам 2019 года Кормиловский район является лидером по распространению ВИЧ-инфекции.

Бывший глава Кормиловского района Иосиф Ровейн получил 9,5 лет тюрьмы за убийством своей молодой жены. Родственникам погибшей он заплатит 4 млн рублей. В ходе судебного разбирательства Ровейн жаловался на плохое состояние здоровья. Бывшая теща намерена в суде лишить Иосифа Ровейна права наследства на совместно нажитое имущество.

Кормиловский район в Законодательном собрании теперь представляет Свтелана Энверова. Она была избрана при поддержке Темури Латарии. В региональном парламенте Энверова заняла место Хабулды Шушубаева, осужденного на четыре с половиной года колонии за растрату средств дольщиков микрорайона «Ясная поляна». Шушубаев отбывает наказание на особой зоне в Нижнем Тагиле.

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Москаленский
район
Прежний глава района, выходец из системы образования Андрей Гейнц подал в отставку в декабре 2018 года. Места главы района он лишился за срыв сроков ремонта здания Алексеевской средней школы. Вопрос курировался на уровне правительства Омской области. Преемником Гейнца стал бывший первый заместитель главы Калачинского района Александр Ряполов.

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Александр Ряполов
Глава с марта 2019 г.
12 место
В марте прошлого года «Российская газета» сообщила, что в Марьяновском районе продается самый дешевый дом в стране. Всего за 40 тыс. рублей можно было стать обладателем строения площадью 150 квадратных метров, к которому подведены газ и вода.
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Полтавский район
Уборщица в интернате в Полтавском районе получила шесть лет условно за секс с воспитанниками. 32-летняя женщина решила сделать подарок на 23 февраля двум мальчикам 15 и 14 лет. В ходе судебного процесса уборщица вины не признала, заявив, что все было по обоюдному согласию.

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Александр Милашенко
Глава с 2008 г.
13 место
В апреле 2018 года первый заместитель главы Полтавского района Валерия Никитина обвинила в экстремизме местную жительницу Екатерину Прец, которая в социальных сетях заявила о неудовлетворительном состоянии дорог в муниципальном образовании. На фоне скандала глава района Александр Милашенко ушел на больничный. История закончилась проведением в Полтавке выездного заседания регионального правительства и выделением району 43,5 млн рублей на ремонт дорог.

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Черлакский
район
Прежний глава района Евгений Сокуренко ушел из жизни на 51-году в декабре 2019 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Сокуренко возглавлял Черлакский район с 2017 года.

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Виктор Горелов
Глава с 3 марта 2020 г.
14 место
Стать новым главой Черлакского района пытался бывший начальник омской полиции Алексей Меркушов. Его уволили из органов за пьяную драку в московском метро. После этого Меркушов устроился в черлакский филиал «Ростелекома» и вел переговоры с местными депутатами, которые выбирают главу. На конкурсный отбор он так и не заявился.

Черлак является родиной бывшего главного инженера НПО «Мостовик», экс-мэра Омска Вячеслава Двораковского.
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Одесский район
После десяти лет работы пост главы района в конце 2019 года оставил Валерий Корнейчик. Его преемником стал 40-летний бывший учитель информатики Евгений Журавлев. Новый глава также имеет опыт работы на таможне и в ФНС
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Евгений
Журавлев
Глава 1 ноября 2019 г.
15 место
В гайд по омской оппозиции Город55 включил казачьего атамана Николая Свириденко в качестве примера того, как казаки становятся предпринимателями. Свириденко возглавляет местное ООО «Заря», занимающееся производством зерна. Принадлежит предприятие его предполагаемому родственнику Евгению Свириденко.

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Большереченский
район
В сентябре 2019 года в деревне Новологиново 30-летний сожитель задушил 7-летнего сына своей сожительницы за то, что тот плохо делал уроки.

В том же Новологиново в августе пропал 3-летний мальчик. Он провел две ночи в лесу, прежде чем его нашли живым волонтеры из поискового отряда. История имела федеральную огласку.
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Василий Майстепанов
Глава с 23 марта 2010 г.
16 место
Бывший главный редактор районной газеты Евгения Острая была уволена и вынуждено переехала на работу в Краснодар из-за конфликта с главой Василием Майстепановым. Спор перешел в затяжной судебный процесс, который оправдал Острую. Участником конфликта стал бывший начальник Главного управления информационной политики Станислав Сумароков.

В Большереченском районе родился и учился второй губернатор Омской области, член Совета Федерации Виктор Назаров. Здесь продолжает проживать его мама. Здесь расположены его охотугодья.

Уроженкой Большеречья является мэр Омска Оксана Фадина. Ее отец Николай Хлебков до 2005 года занимал пост заместителя главы Большереченского района.

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Муромцевский район
В 2019 году в селе Петропавловка открыли новую современную школу, построенную на средства частного инвестора. Уроженец здешних мест Борис Коваленко вложил в проект 310 млн рублей. Областные власти в свою очередь модернизировали котельную и тепловой узел, построили наружные инженерные сети связи, электро- и водоснабжения, установили локальную станцию очистки воды, проложили теплотрассу. В 70 млн рублей обошлось оснащение школы всем необходимым. Коваленко стал первым «заслуженным меценатом Омской области».

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Вячеслав
Девятериков
Глава 19 октября 2012 г.
17 место
Муромцевский район считается зоной ответственности председателя Законодательного собрания Владимира Варнавского. Здесь он провел свое детство, а одна из улиц в Муромцево носит имя его отца. В региональный парламент спикер избирается по местному одномандатному округу.

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Шербакульский
район
Уже шесть лет в должности главы Шербакульского района работает Александр Молоканов. До этого в течение 10 лет он руководил Русско-Полянским районом. Его командировали на малую родину, когда бывший глава Сергей Магда отправился работать в правительство Омской области. Магда успел побыть первым заместителем министра транспорта и заместителем министра сельского хозяйства. В 2016 году он вернулся Шербакульский район в СПК «Кутузовский».

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Александр Молоканов
Глава с 5 марта 2014 г.
18 место
Шербакуль является родиной депутата Госдумы от Омской области Андрея Голушко. Его авторитет здесь силен. Традиционно Шербакульский район считается зоной влияния и ответственности Голушко. Его мать Ирина Давыдовна работала главным экономистом районной администрации и главным государственным инспектором по закупкам и качеству Шербакульского района. Отец Иван Андреевич более десяти лет занимал должность секретаря райкома профсоюзов.

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Горьковский район
До назначения министром промышленности в правительстве Омской области район возглавлял Андрей Посаженников. Он сумел оставить в качестве преемника главу своего аппарата Михаила Болтрика. Посаженников сохраняет былое влияние на территории.

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Михаил Болтрик
Глава с 10 декабря 2018 г.
19 место
В феврале 2019 года журналист Леонид Евсеев рассказал о смерти в Горьковской центральной районной больнице жены его младшего брата Елены Евсеевой. Многодетная мать скончалась от инфаркта мозга в возрасте 45 лет. Перед этим ее несколько раз перевозили между больницами Горьковского и Калачинска. Проверку произошедшего проводят Минздрав и прокуратура.

В 2020 году в Горьковском начнется строительство новой школы в рамках нацпроекта «Образование».

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Павлоградский
район
До назначения главой Павлоградского района Александр Сухоносов сделал неплохую карьеру в органах прокуратуры. Местный надзорный орган он возглавлял в течение 12 лет, а перед тем как стать главой работал пять лет прокурором Одесского района.

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Александр Сухоносов
Глава с 2015 г.
20 место
Зимой 2020 года Павлоградский район стал рекордсменом по объемам выпавшего снега за всю историю метеонаблюдений с начала 20 века. 27 января за сутки там выпало 11 мм осадков.

Только через суд прокуратура Павлоградского района смогла добиться ремонта дорог в районе. Состояние трасс Павлоградка - Южное, Павлоградка - Юрьевка и Павлоградка – Тихвинка было признано неудовлетворительным.

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Называевский район
Осенью 2018 года масштабную операцию в Называевске с обысками у местных чиновников и силовиков провели сотрудники УФСБ России по Омской области. По итогам, у главы Называевска Виктора Лупиноса нашли не зарегистрированную винтовку и патроны к ней. Чиновника приговорили к штрафу.

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Николай Стапцов
Глава с 2000 г.
21 место
В рамках той же операции сотрудников органов госбезопасности у заместителя начальника ОМВД России по Называевскому району Ивана Бугаева нашли дома в газовой плите 61,7 грамма героина. Наркотик он готовил к дальнейшей реализации. Проступок подчиненного стоил карьеры главе Называевского ОМВД Владимиру Ярыгину. В должности ему не удалось восстановиться даже по суду.

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Русско-Полянский
район
В районе реализуют один из крупнейших инфраструктурных проектов в Омской области. Здесь строится дорога в обход Казахстана. Трасса Милоградовка – Алабота должна открыться в декабре 2020 года. На строительство из бюджета Омской области выделено 700 млн рублей. Федеральный бюджет может компенсировать региону 480 млн рублей. Для дополнительного контроля за строительством главой Русско-Полянского района назначили дорожника Алексея Огорелкова.

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Алексей Огорелков
Глава с 25 июля 2019 г.
22 место
Предшественника Огорелкова на посту главы района Анатолия Жорова обвиняли в конфликтах с населением. В эфире областного телевидения выходили сюжеты, рассказывающие о его «барских замашках и разбогатевших родственниках». Местный фермер Жоров считался близким к «генеральскому» клану бывшего начальника УМВД России по Омской области Виктора Камерцеля.

После смены главы района из Русско-Полянского района перерегистрировались «Омские кабельные сети» депутата Заксобрания Дмитрия Павлова. Телекоммуникационная компания переехала в село Белосток в Одесском районе.

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Крутинский район
В Крутинском районе случилась скандальная охота с участием вице-мэра Юрия Гамбурга. Группа VIP-охотников в ходе ссоры подстрелила предпринимателя Валерия Некрасова. В ходе разбирательства самого Некрасова осудили за браконьерство и приговорили к штрафу 90 тыс. рублей.

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Василий Киселев
Глава с декабря 1996 г.
23 место
На территории Крутинского района находятся охотугодья бывшего губернатора Омской области, члена Совета Федерации Виктора Назарова. По его словам, территорию осваивали вместе с друзьями. Сам экс-глава региона является поклонником фотоохоты.

Район является самой южной точкой миграции волков, популяция которых за последние годы выросла втрое .

Сельский депутат из Крутинского района Нина Лушова сыграла одну из главных ролей в ходе губернаторских выборов 2015 года. Член КПРФ отдала свою подпись в поддержку и Виктора Назарова, и Олега Денисенко. За недействительную подпись Денисенко сняли с выборов. Восстанавливаться кандидату от КПРФ пришлось через суд. Время на агитацию было упущено, и он проиграл действующему губернатору. Лушову отправили отдыхать в Крым.
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Саргатский
район
В мае 2018 года Саргатский район решил купить для главы Владимира Хохлова автомобиль Kia Cerato за 1,2 млн рублей в комплектации Premium. Транспортное средство пришло на смену 11-летней «Волге». Сам Хохлов признался, что на новый автомобиль муниципальному образованию пришлось копить два года. Могли бы купить и отечественный автомобиль, но Владимир Хохлов, по его словам, в него не помещается из-за высокого роста.

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Владимир Хохлов
Глава с ноября 2015 г.
24 место
Один из ремонтников, приехавших на работу в Саргатский район, совершил серию краж из автомобилей. Его добычей стали водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства, видеорегистратор и панель от магнитолы. В Омске мужчину подозревали в серии краж велосипедов. Он находился под подпиской о невыезде.

В 2018 году в деревне Урусово Саргатского района женщина, вместо того, чтобы обратиться в больницу, лечила сыпь на теле младенца детским кремом. Мальчик умер от чесотки, осложнившейся воспалительным процессом внутренних органов. Мать судили за «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к штрафу в 8 тыс. рублей.

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Знаменский район
На территории района, где наблюдаются отключения газа, зимой 2020 года выявили факт завышения цены на дрова на 28 %. В отношении лесозаготовителя было возбуждено административное дело по части первой статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

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Александр Онуфриев
Глава с 27 ноября 2015 г.
25 место
Директор районного дома культуры заключил контракты с подрядчиками на сумму 1,3 млн рублей без проведения конкурса. Деньги выделялись на ремонт здания в рамках нацпроекта «Культура».

В 2015 году фирма Севака Сарояна лишь на бумаге восстановила разрушенную после паводка дорогу в Знаменском районе. Сумма ущерба составила 40 млн рублей. Строитель Сароян признал свою вину и получил три года колонии.

В декабре 2019 года начальника Знаменского ДРСУ уличили в том, что он сдал муниципальную дорожную технику в аренду частной фирме АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5». Глава района при этом согласия на такие действия не давал. Дорожника приговорили к штрафу.

Глава Шуховского сельского поселения три года незаконно начислял себе премии. Штраф за это чиновник также велел выплатить за счет бюджета поселения. В августе 2019 года фельдшер Знаменской ЦРБ фиктивно лечила здоровую пациентку, чтобы улучшить собственные статистическое показатели и получить премию.

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Нижнеомский
район
Впервые главой Нижнеомского района Анатолий Стадников стал еще в 1991 году. Затем с 1996 по 2010 год он возглавлял хозяйственное управление правительства Омской области. В феврале 2013 года Стадников ушел в отставку из-за судимости. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при предоставлении жилья необходимым для Нижней Омки специалистам и принятии работ по реконструкции водопровода по завышенной цене. После отставки и выплаты штрафа Анатолий Стадников смог выиграть досрочные выборы главы Нижнеомского района.

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Анатолий Стадников
Глава с 2010 г.
26 место
В Нижней Омке с 1965 года работал маслозавод. В 2007 году его приобрел предприниматель Дмитрий Карев. До 2013 года там проводилась масштабная реконструкция. Предприятие выпускало сухое молоко и сливочное масло. С 2015 года маслозавод пытались продать, снизив цену с 160 до 60 млн рублей.

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Оконешниковский район
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Сергей Степанов
Глава с 27 ноября 2015 г.
27 место
Горсть земли из Оконешниковского района привез на похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова губернатор Омской области Александр Бурков. Сейчас к Оконешниковскому району относится родное село бывшего министра обороны СССР Язово. Осенью случился скандал из-за ремонта дороги, ведущей к родной деревне маршала. Новое покрытие оказалось слишком узким. Здесь не разъедутся КамАЗ и школьный автобус. Подрядчик заверил, что работы проводил по проекту. Местным жителям посоветовали не «гонять» по новой дороге.

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Колосовский
район
Местный «Водоканал» самовольно использовал подземные воды. Районная администрация передала ему 33 скважины. Добыча воды велась без оформления лицензии. Объекты не имели приборов учета и устройств для измерения уровня подземных вод. Для источников не были разработаны проекты санитарных зон.

Возбуждением уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями закончилась передача в собственность коммерческой структуре двух КамАЗов с прицепами от управления ЖКХ Колосовского района. Собственник на это разрешения не давал.

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Сергей Чубаров
Глава с 14 марта 2010 г.
28 место
В Колосовской центральной районной больнице выдавали поддельные медицинские справки о прохождении планового медицинского осмотра. Обладатели документов затем устраивались в нефтегазовые компании для работы в районах Крайнего Севера.

В апреле 2017 года Хозяйственное управление районной администрации пыталось купить Nissan X-Trail за 1,4 млн рублей. Требования закупки ограничивали конкуренцию. Они соответствовали лишь одному автомобилю у конкретного дилера. Транспортное средство по решению суда пришлось вернуть.

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Тевризский район
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Артем Чуланов
Глава с 3 декабря 2015 г.
29 место
В конце февраля 2020 года губернатор Александр Бурков провел в Тевризе совещание по проблемам газоснабжения севера Омской области. Запасы газа на Тевризском месторождении истощились. К этому привела бездумная эксплуатация скважин и неоправдавшиеся прогнозы экспертов. Проблемы с газоснабжением в пиковый период испытывают жители Тевризского, Знаменского и Тарского районов. Областной бюджет выделит средства на ремонт скважины № 6. Местной власти предстоит провести работу по оснащению домов альтернативными источниками теплоснабжения.

21 июня 2018 года в селе Тайчи Тевризского района сгорел дом культуры с библиотекой. В регионе был организован сбор книг для новой библиотеки села. Работники дома культуры также сохранили за собой места.

Осенью прошлого года стало известно, что главу Тевризского района Артема Чуланова оштрафовали на 2 тыс. рублей за незаконное проведение предвыборной агитации (ст. 5.11 КоАП РФ) на выборах в депутаты райсовета. В ходе совещания в территориальном подразделении полиции Чуланов призывал голосовать за конкретных кандидатов. Глава пытался оспорить это решение, но проиграл в суде.

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Седельниковский
район
В январе 2018 года в Седельниково в жилом доме произошел взрыв баллона с бытовым газом. В результате пожара погибли пять детей. Их мать получила тяжкий вред здоровью. Оператор газовой станции, где заправляли баллон, получил четыре года тюрьмы. Владелец станции отделался условным сроком. Трагедия в Седельниково обернулась массовой проверкой газобаллонного оборудования в регионе.

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Алексей Сабаев
Глава с ноября 2015 г.
30 место
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Усть-Ишимский район
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Геннадий Богданов
Врио главы с 18 февраля 2020 г.
31 место
Прежний глава района Александр Седельников работал с 2010 года. Срок его полномочий истекал только в ноябре 2020 года. Однако по материалам проверки УФСБ Седельникова судили за превышение должностных полномочий при вводе в эксплуатацию неготовых домов для программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Сумма ущерба составила 2 млн рублей. Чиновника приговорили к штрафу в 280 тыс. рублей.

То, как людям в Усть-Ишиме живется в домах, которые они получили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья недавно проверили вице-губернатор Антон Заев и министр энергетики и ЖКК Вадим Марыгин. Оба сфотографировались у дорожного знака с указателем на ДРСУ, о чем и рассказали в соцсетях .

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Большеуковский
район
С 2017 по май 2018 года Большеуковскую центральную районную больницу возглавлял бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев. Для него это стало последним местом работы в системе медицины региона.

Скандалом закончилось строительство дворца культуры в Больших Уках. Правоохранительные органы в феврале этого года начали проверку по фактам мошенничества и хищения бюджетных средств. Ущерб превысил 337 тыс. рублей. Работы производило ООО «Домострой» Павла Оркиша.

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Сергей Казначеев
Глава с 30 декабря 2000г.
32 место
В 2018 году стало известно, что районная администрация обслуживала население, используя бесхозные тепловые, водопроводные сети и водозаборные скважины. Объекты не вносили в реестр недвижимости. Нарушение устранили по представлению прокуратуры.

В декабре 2019 года прокуратура сообщила о хищении 2500 кубометров древесины, которые предназначались для отопления объектов образования и культуры Большеуковского района. Уголовное дело в отношении должностных лиц администрации района возбудили по статье о превышении должностных полномочий.

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