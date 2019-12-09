Большинство опрошенных экспертов убеждены, никаких Кланов в Омске нет. Есть политически и предпринимательски амбициозные персоны, интересы которых иногда пересекаются, иногда противоречат друг другу.



Никто, говорят собеседники, не играет в царя горы. Вообще, у каждого своя гора, с которых омские бонапарты диктуют подконтрольным СМИ свою картину мира. А единой цельной картины омской политической жизни нет.



Подводя итоги года, подконтрольное только внутреннему чутью на прекрасное издание Город55 пробует нарисовать единую цельную картину политической жизни Омска.

