Привет!

Вот какая мысль: никто из омичей не считает Омск офигенным. А если считают, то не говорят об этом.

Из города уезжают (по крайней мере, пытаются покинуть), а если остаются, то обязательно назло судьбе, в надежде что-то изменить. Выходит, сам по себе Омск не является объектом желания. Город стал таким в результате цепочки человеческих решений: верных, ошибочных, запоздалых, не принятых.

В следующие два месяца Город55 попробует нарисовать портрет Омска. Мы постарается рассмотреть город с разных сторон в надежде увидеть его суть. Понять, почему омичи не считают Омск офигенным.

Наше исследование мы разделили на четыре темы:
ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
Да-да, когда-то трава была зеленее, деревья выше, а на «Арене-Омск» выступали Scorpions. Когда-то это был город-сад. Когда-то это была столица Сибири, с крупнейшими за Уралом оборонными предприятиями. Когда-то здесь вывели зимнюю вишню, а подземные переходы рыли за две недели. Когда-то, но не сейчас. Омск растерял потенциал: промышленный, инфраструктурный, кадровый. Куда все ушло и что город получил взамен? В этой теме мы исследуем бэкграунд Омска и постараемся найти места силы для его роста. Автор темы: главред Город55 Ирина Любых.
СМЕРТЬ И НАЛОГИ
«В деньгах вся сила, брат! И тот сильнее, у кого их больше». В этой теме мы поговорим о наполнении бюджета Омской области и о налогоплательщиках. Так ли страшно было потерять Сибнефть и остальных крупнейших? Как и почему мы теряем средний бизнес и что происходит с малым? Кто и зачем оставил компании омскую прописку и почему в прогнозах по инвестклимату вновь передают ненастье? Главное мы хотим понять, почему в регионе нет денег и где найти их источники? Автор темы: бизнес-обозреватель Борис Попов.

ГАЙД ПО ОППОЗИЦИИ
Сколько людей, столько и мнений. Омск – надежная опора государя, прочная свая, на которой держится вертикаль власти. Судя по результатам выборов, большинство омичей солидарно с такой концепцией. Но есть и другие. Системные и несистемные несогласные. Любители скепсиса и площадей. Бесстрашные противники режима. Разочарованные. Отвергнутые идеологические перебежчики. И даже политические шарлатаны. Мы собираем карту омской оппозиции, чтобы узнать, как еще может развиваться Омск. Автор темы: политобозреватель Алексей Гошкодер.

СОСЕДИ
В мире слишком много ненависти. Ненависть рождается из-за непонимания. Непонимание происходит из-за дефицита информации. Кто-то ненавидит чиновников – зажрались, а кто-то нищих – обуза; одни ненавидят глупых, другие слишком умных; волка ненавидят за убийство зайчика, зайца ненавидят за трусость. Мы все несвободны в ненависти, потому что плохо знаем ценности друг друга. Ищем поводы, а не истину. В этой теме мы постараемся рассказать омичам про омичей. Про разное восприятие мира. Про разное важное. Про тех, кто живет рядом с нами, а мы «и подумать никогда не могли бы». Автор темы: обозреватель жизни Екатерина Чаплинская.
ноябрь-декабрь 2019
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