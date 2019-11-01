Привет!



Вот какая мысль: никто из омичей не считает Омск офигенным. А если считают, то не говорят об этом.



Из города уезжают (по крайней мере, пытаются покинуть), а если остаются, то обязательно назло судьбе, в надежде что-то изменить. Выходит, сам по себе Омск не является объектом желания. Город стал таким в результате цепочки человеческих решений: верных, ошибочных, запоздалых, не принятых.



В следующие два месяца Город55 попробует нарисовать портрет Омска. Мы постарается рассмотреть город с разных сторон в надежде увидеть его суть. Понять, почему омичи не считают Омск офигенным.



Наше исследование мы разделили на четыре темы:

