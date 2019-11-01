Да-да, когда-то трава была зеленее, деревья выше, а на «Арене-Омск» выступали Scorpions. Когда-то это был город-сад. Когда-то это была столица Сибири, с крупнейшими за Уралом оборонными предприятиями. Когда-то здесь вывели зимнюю вишню, а подземные переходы рыли за две недели. Когда-то, но не сейчас. Омск растерял потенциал: промышленный, инфраструктурный, кадровый. Куда все ушло и что город получил взамен? В этой теме мы исследуем бэкграунд Омска и постараемся найти места силы для его роста. Автор темы: главред Город55 Ирина Любых.