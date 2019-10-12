Омск нельзя назвать столицей стрит-арта, но с каждым годом здесь становится все больше уличных рисунков, оживляющих серость стен и суровость индустриального города. Часть из них появляется в рамках граффити-фестивалей, часть – по старинке, усилиями художников-энтузиастов, которых относят к «нелегалам (за создание не согласованных с городскими властями арт-объектов грозит штраф). При этом жизнь граффити недолговечна. Многие работы уже обветшали и постепенно исчезают с лица Омска, на смену им приходят новые.



Город55 решил зафиксировать текущее состояние и составить карту омского уличного искусства.



Мы постарались собрать, насколько это возможно, широкий гайд, включив в него и известные фестивальные рисунки во весь фасад, и маленькие незамеченные шедевры на окраинах. Помогали нам в этом читатели и сами художники. Также мы ориентировались на карту омских граффити по версии 2GIS.

ГОРОДСКОГО

СТРИТ-АРТА