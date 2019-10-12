Омск нельзя назвать столицей стрит-арта, но с каждым годом здесь становится все больше уличных рисунков, оживляющих серость стен и суровость индустриального города. Часть из них появляется в рамках граффити-фестивалей, часть – по старинке, усилиями художников-энтузиастов, которых относят к «нелегалам (за создание не согласованных с городскими властями арт-объектов грозит штраф). При этом жизнь граффити недолговечна. Многие работы уже обветшали и постепенно исчезают с лица Омска, на смену им приходят новые.
Город55 решил зафиксировать текущее состояние и составить карту омского уличного искусства.
Мы постарались собрать, насколько это возможно, широкий гайд, включив в него и известные фестивальные рисунки во весь фасад, и маленькие незамеченные шедевры на окраинах. Помогали нам в этом читатели и сами художники. Также мы ориентировались на карту омских граффити по версии 2GIS.
ГОРОДСКОГО СТРИТ-АРТА
Однако на исчерпывающую картину не претендуем – это просто невозможно, если дело касается стрит-арта.
Разбивка на районы очень условна. В нашей версии районы представляют собой более-менее территориально очерченные скопления граффити и служат исключительно целям навигации.
МОНАХИНЯ-МЕДСЕСТРА
Под Горбатым мостом не так давно обосновалась соблазнительная монахиня-медсестра авторства Димы Трайпа.
ЖАР-ПТИЦА
В Кордном посреди общей серости стен вдруг вырастает огненная Жар-птица
Степной
ПРОТЕСТЕССА
Его же бунтарка, или «Протестесса», появилась на «заброшке», расположенной посреди бывшей военной базы в поселке Степной.
Харьковская
ЧУР-ЧУРИЛО
Здесь торец дома занял домовой, или «Чур-чурило», призванный охранять покой жильцов. Это работа той же строительной компании с интересом к славянскому фольклору.
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
Здесь арт-объекты распределены очень неравномерно. Главное место концентрации – знаменитая стена у «Континента», изрисованная как фестивальными, так и коммерческими и самовольными рисунками. Кстати, недавно возникла угроза, что их скроют плитами к приезду президента, но в итоге плиты покрыли только верхнюю часть забора.
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Вдоль той же улицы 70 лет Октября можно встретить трансформаторную будку с портретами и пейзажами, а также патриотические рисунки, посвященные войне. Есть и обветшавшие коммерческие граффити, предлагающие купить квартиру в печально известных долгостроях.
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ
бульвар Архитекторов в районе парка 300-летия Омска Марат Абишев
Сова
Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября
ЦВЕТЫ С ДЕВУШКОЙ
ул. Путилова, 12 Андрей Ando («Стенограффия»)
ЛЕТЧИК
Сквер героев-авиаторов
ЖИВОТНЫЕ
ул. Степанца, 2 «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ
ул. Перелета «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
ОТДАМ КОТА В ДОБРЫЕ РУКИ
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
ЦВЕТЫ
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
СТЕНА СПЕЙЗАЖЕМ
Левый берег ул. 12 Декабря, 102 Дима Трайп
ЯГОДЫ
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября Марат Абишев
БОГ
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
МИМЫ
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
ЯБЛОЧКО И ЧЕРВЬ
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
Левый берег Стена у «Континента», ул.70 лет Октября Zabse
ДЕВУШКА
Левый берег Стена у «Континента», ул. 70 лет Октября Дима Трайп
ПЕЙЗАЖ И ПОРТРЕТ ЛИБЕРОВА
Левый берег бульвар Архитекторов, 7/1
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ
Левый берег ул. 70 лет Октября, стр. 4
ПРОДАЖА КВАРТИР
Левый берег ул. 70 лет Октября, стр. 4
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
Центр в данном случае включает территорию от «Рабиновича» до Ж/Д вокзала. Это главное место притяжения граффитистов. Здесь можно встретить муралы, оптические иллюзии на фасадах, джунгли в подземном переходе на «Туриста», «провал в стене», «мутного» Лермонтова и «Би-2» в свете софитов.
ЦЕНТР
За самые сложные и концептуальные работы отвечает фестиваль «Стенограффия», но и без него здесь много интересного – например, стихийно образовавшаяся граффити-стена на Масленникова, где оставляют автографы самые известные райтеры города.
СПАСИБО ЗА БЫСТРЫЕ ТАНКИ
ул. Ленина, 53
АРТИСТ
Дом актера, ул. Ленина, 53 Вася Басе («Стенограффия»)
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14 Дима Трайп
Би-2
Стена на Масленникова «Нарисовались тут» (Марат Абишев, Иван Крячко)
Пионы
ул. Красный путь, 69 Игорь Митюнин (Frayo) и Полина Разикова («Стенограффия»)
ДЕВУШКА
Трансформаторная будка под метромостом
КРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫ
Соборная площадь Дима Трайп
ДЖОКЕР
магазин граффити-красок пр. Маркса, 29а
МУЛЬТФИЛЬМЫ
Бударина Константин Александров («Стенограффия»)
КАРАНДАШИ
пр.Маркса, 87 Тимур Уразметов («Стенограффия»)
ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ
Сибирский казачий институт, ул. Куйбшева, 79а Данила Шмелев («Стенограффия»)
ПОРТРЕТ НА ГАРАЖЕ
Набережная Тухачевского
РЕБУС
Стена напротив музея «Искусство Омска» «Крепций палец» («Стенограффия»)
ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ
Бударина, 3 Марат Абишев и Иван Крячко («Стенограффия»)
БЕТОННОЕ ЭХО
ул. Таубе, 2 Команда «Спектр» («Стенограффия»)
СТЕНА У БАРА OLDMАN
ул. Гагарина, 14 Анатолий Жалейко
ПРОВАЛ В СТЕНЕ
Центр Шебалинка, ул. 10 лет Октября, 33 Андрей Топоров («Стенограффия»)
ХОККЕИСТ АЛЕКСАНДР ПОПОВ
Центр Стена на ул. Масленникова Марат Абишев
ПОГИБШИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Центр Стена на ул.Масленникова Алекс Мелентьев
ВЕРБЛЮД
Центр Лермонтова 59
ЛЕРМОНТОВ
Центр Лермонтова 59
ЦВЕТЫ
Центр Стоматология на Омской
АНТИЧНЫЕ АТЛЕТЫ
Центр ул. Певцова, 1 Команда «Спектр», «Стенограффия»
АНТИЧНЫЕ АТЛЕТЫ
Центрул. Певцова, 1 Команда «Спектр», «Стенограффия»
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
Это территория от улицы Кемеровской до «косы» Зеленого острова, включая сам парк. Мы намеренно выделили этот уголок из «центра», потому что там, среди почти дикой природы, куда не ступала нога чиновника, царит своя атмосфера - необузданного творчества и вандализма. Это практически кладезь граффити, стрит-арта, жэк-арта и всего прочего, что заблагорассудится.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ
Граффити здесь рисуют одно на другом, не стесняясь в выражениях и художественных средствах. Тут чередуются стихи Летова, добрые коты, абстрактная психоделика и «Битлы» на газопроводе. Здания заброшенного санатория исписаны снизу доверху, как и любой твердый объект в округе.
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14 Дима Трайп
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14 Дима Трайп
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14 Дима Трайп
СТЕНА ЦОЯ
ул. Ленина, 14 Дима Трайп
Стена, заброшенное строение и трубы вентиляции на Зеленом острове
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ
Стена на Зеленом острове Дима Трайп
BOYS DON'T
Стена на Зеленом острове
СИЯНЬЕ
Стена на Зеленом острове
SLAVA
Стена на Зеленом острове
ЗАЖИГАЛКА
Стена на Зеленом острове
ЗАГОРАЮЩАЯ ДЕВУШКА
Зеленый остров ул. Кемеровская, 1
ГРАФФИТИ
Зеленый остров Стена на Зеленом острове
КЛОУН
Зеленый остров Стена на Зеленом острове
ДЕВУШКА
Зеленый остров Стена на Зеленом острове
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
Еще одно скопление граффити можно обнаружить вокруг парка 30-летия ВЛКСМ. В этой округе стараниями той же «Стенограффии» появилось одно из самых необычных омских граффити – гигантский моллюск «Наутилус», отсылающий к глубоководному спокойствию и умиротворению. Этим летом там появился еще ряд работ, созданных по инициативе мэрии: жених с невестой на ЗАГСе, баскетболист в школьном дворе и «ученический рисунок» на территории другой школы.
ЛИЗА ЧАЙКИНА
БРАТЬЯ ГРИМ
Стена у парка 30-летия ВЛКСМ Марат Абишев
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
Лиза чайкина ЗАГС Октябрьского округа Марат Абишев, Андрей Северский
БАСКЕТБОЛИСТ
Лиза чайкина Марат Абишев, Иван Крячко, Андрей Северский Школа №118
МАЛЬЧИК
Лиза чайкина Стена между парком «30-летия ВЛКСМ» и «Красной звездой» Иван Крячко
ШКОЛА №56
Лиза чайкина Команда «Крепкий палец»
Наутилус
ул. Ипподромная, 12 Георгий GOOZE Куринов («Стенограффия»)
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
НЕФТЫ
ГОНОЧНЫЙ «МОСКВИЧ
Остановка «Сады» на ул. Химиков Андрей Северский
Советский округ скуден на стрит-арт. Красок «Нефтам» привнес фестиваль «Стенограффия», благодаря которому появились 3D-робот у «Кристалла», аист во дворе роддома и гигантский динозавр на Заозерной. А еще художники украсили ретромобилем заброшенный автомагазин на удаленной остановке «Сады».
ДИНОЗАВР
Заозерная, 36/1. Андрей Топоров («Стенограффия»)
АИСТ «СПАСИБО»
Стена у роддома, Магистральная, 29 «Крепкий палец»
РОБОТ 3D
проспект Мира, 44 («Стенограффия»)
ЦВЕТЫ
Арка у политеха
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ЧИКАГО
Он же Чкаловск – родина Егора Летова. Память музыканта там увековечили целой граффити-стеной на подъезде к Космическому проспекту. В глубине Чкаловска можно обнаружить «киноленту» с героями фильмов (возле которой сейчас торгуют картошкой) и масштабный мурал «Русь», или «Иван Купала». Граффити со славянской тематикой несколько лет назад создавала одна из строительных компаний, которую почему-то внезапно заинтересовали фольклорные мотивы.
СТЕНА ЕГОРА ЛЕТОВА
Чикаго ЗАГС Октябрьского округа Марат Абишев, Андрей Северский
ИВАН КУПАЛА
Чикаго Школа №118 Марат Абишев, Иван Крячко, Андрей Северский
КИНОЛЕНТА
Чикаго ул. 75-й Гвардейской бригады, 10
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.