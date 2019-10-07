Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань, происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории.Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань, происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории.Пары азотной кислоты вызывают раздражение дыхательных путей, разрушение зубов, конъюнктивиты и поражение роговицы глаза. При попадании внутрь организма человека вызывает жгучие боли в пищеводе и желудке, неукротимую рвоту, двигательное возбуждение и затрудненное дыхание. Возможны смертельные случаи от шока, асфиксии от отека гортани, перитонита и поражения верхних дыхательных путей или легких.При длительном воздействии алюминия на организм человека возникают судороги, снижается концентрация внимания, ухудшается память, возникает депрессия, нарушается координация движений. При остром отравлении проявляется заторможенность, возможна потеря сознания и развитие коматозного состояния. При хронической интоксикации – заикание и нарушение произвольных двигательных навыков.При высоких дозах аммиак вызывает смерть человека. При отравлении возникают нарушения со стороны нервной системы–дезориентация, тремор, нервный тик, головокружение, снижение интеллекта, амнезия, возможны утрата слуха, падение зрения, конъюнктивит, предрасположенность к туберкулезу, возникновение опухолей.Симптомы похожи на тяжелое похмелье. Ацетальдегид в 10–30 раз токсичнее самого алкоголя.Является канцерогеном и мутагеном. Имеет способность накапливаться в организме. Вызывает рак у экспериментальных животных при любых способах введения.Тяжелым считается отравление при принятии более 50 мл бензина внутрь. Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации.Вызывает головную боль, слезотечение, общую слабость, сердечную боль, головокружение, сонливость. При тяжелой форме интоксикации – поражение сердечной мышцы и головного мозга, отечность легких.Раздражает глаза и слизистые оболочки организма. Возникают жалобы на незначительное раздражение горла и глаз. При приеме внутрь более 50 мл вещества человек умирает.При попадании на кожу вызывает пузырьковые дерматиты. Пары вызывают раздражение верхних дыхательных путей. При высоких концентрациях возможны раздражение слизистых носа, полости рта, гортани и бронхов, сердечно-сосудистые повреждения, функциональные заболевания печени, нефропатия. Смерть наступает в результате поражения легких (кровоизлияния и отек).Вызывает смерть вследствие кислородного голодания, которое вызывается блокированием тканевого дыхания в связи с угнетением клеточных окислительно-восстановительных процессов. Начинают отказывать нервная система, органы дыхания и пищеварения. Отравленные жалуются на головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, снижение памяти, чиханье, кашель и стеснение дыхания. Характерны конъюнктивит и светобоязнь. Сложность выявления отравления в том, что происходит потеря обоняния.Первыми симптомами становятся рвота и понос. Температура тела поднимается до 38,5 градусов. Проявляются сонливость, артериальная гипотония, метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении – судороги, кома, отек легких, легочное кровотечение, шок.Из-за отека горла возникают проблемы с дыханием. Отравление сопровождается диареей, слюнотечением, раздражением глаз, охриплостью, пониженным давлением, шоком, раздражением кожи и рвотой.Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации.Вещество нарушает работу печени. При остром отравлении развиваются острый бронхит, назофарингит, головная боль, спутанность сознания, галлюцинации и другие психотические нарушения. На ранней стадии отравления диагностируются раздражительность, эмоциональная лабильность, эйфория, агрессивность или подозрительность, быстрая утомляемость не только при физической, но и при умственной нагрузке, нарушения сна. Вызывает судороги конечностей, которые часто путают с болезнью Паркинсона.Первые признаки–головокружение, учащение дыхания, а также плохая координация движений. Впоследствии возможны осложнения на мозг и сердце.Отравление. Опьянение происходит после нескольких вдыханий. Эйфория и галлюцинации длится недолго, сменяются острой головной болью с ощущением сжатия головы, тяжестью дыхания и тошнотой. Токсическое отравление может привести к остановке сердца. Часто смерть наступает из-за синдрома внезапной рефлекторной остановки дыхания.Отравление. Начинает проявляться запорами, головными болями, головокружением, расстройством зрения, раздражением на коже. Снижается аппетит, во рту возникает металлический привкус. Позднее возникает кишечная колика. На деснах появляется сине-черная обводка.Начинаются головокружение, кашель, тошнота, рвота, раздражение кожи, температура, нервное возбуждение, аритмия, боль. В отдельных случаях возможно онемение конечностей.На коже возникает зуд, покраснение. Пыли химических веществ способны вызывать припухлость и появление язвочек. Пневмокониозом называют совокупность всех пылевых заболеваний легких.Отравление. При высоких дозах вызывает поражения мозга и центральной нервной системы, возможны кома и судороги. Наиболее опасен для детей. У выживших после отравления диагностировали задержки психического развития и поведенческие расстройства.Симптомами отравления серой являются насморк, кашель, охриплость, першение в горле и своеобразный привкус во рту. При сильном отравлении возникает удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота и острый отек легких.При вдыхании паров вызывает поражение дыхательных путей, кожи, слизистой оболочки, затруднение дыхания, кашель. Нередко возникают ларингит, трахеит и бронхит. Смертельная доза при принятии внутрь 5 мг вещества.Симптомы похожи на алкогольную интоксикацию, однако коматозное состояние не достигает большой глубины. Слизистая глотки и рта отечна и воспалена. Возможны обмороки и сильная головная больВ организм проникает через органы дыхания и кожу, оказывает воздействие на центральную нервную систему. В первую очередь поражаются печень и почки. При острых отравлениях – головная боль, головокружение, слабость, тошнота и рвота. Вследствие отравления парами могут развиваться язва двенадцатиперстной кишки, некрозы поджелудочной железы, анемия, лейкоцитоз, изменения в миокарде, острый психоз, желтая атрофия печени и цирроз.Вызывает обратимый паралич всех жизненных функций. На коже возникают жжение и краснота. Проглатывание вещества ведет к тяжелому поражению желудка, кровавой рвоте и поносам. Вдыхание паров приводит к нарушениям дыхания и сердечного ритма. При острых отравлениях возможны дистрофические изменения в миокарде, цирроз и атрофия печени.Пострадавшие жалуются на системные головокружения, распирающие головные боли, снижение работоспособности, резкую смену настроения, речь плохо разборчива и спутана, галлюцинации, при значительном поражении головного мозга человек впадает в кому. В области желудка и по направлению пищевода возникает чувство жжения. При хроническом отравлении – желтушность кожи и боли в правом подреберье. Уменьшается количество мочи, возникают отеки.Сразу диагностируется плохо из-за того, что сажа сорбирует в себе другие токсичные компоненты и переносит их в легкие при вдыхании. В организме происходит обратный процесс – десорбция.Чаще всего возникает головная боль. У пострадавших наблюдается тошнота, рвота, нарушения равновесия и ориентации, усталость, утомляемость, тахикардия, нарушения сердечного ритма, снижение артериального давления. Возможны потеря сознания и кома. Кожа имеет бледно-синий оттенок.В хронических формах вызывает аллергию, постоянный кашель, раздражение глаз, носа, горла и приступы астмы. Нарушается сон, появляется дрожь, происходит потеря веса. Головные боли сопровождаются расстройством зрения и координации. Возникает нарушение потоотделения и регуляции температуры тела.Раздражает глаза, нос и горло. Зафиксированы случаи коллапса при попадании внутрь вещества, затем коматозное состояние. Перед смертью у человека были отмечены тяжелая эрозия слизистой оболочки в задней части глотки, олигурия, гепатотоксичность и эрозивный гастрит.Общими симптомами являются сгущение крови, ацидоз, гемолиз эритроцитов, гемоглобинурия, острая почечная недостаточность, поражение печени, нарушение свертываемости крови, токсический ожоговый шок.Воздействие на кору головного мозга вызывает состояние опьянения с характерным алкогольным возбуждением. В больших дозах вызывает эффект наркоза. При отравлении характерны тошнота, рвота и дегидратация. При обычном опьянении снижается внимание и страдает память. Появляются дефекты мышления, суждений, дефекты ориентировки, самоконтроля, утрачивается критическое отношение к себе и окружающим событиям. В больших дозах наступает угнетение и сон.Основные симптомы – головные боли, раздражение слизистых оболочек носа и конъюнктивиты. Учащается сердцебиение, кружится голова, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, возникает анемия. В редких случаях может наблюдаться сенсибилизация слизистых оболочек и сыпь на коже.Вызывает головную боль, понос, рвоту, боли в животе. Еще одними признаками отравления одорантом являются затрудненное дыхание, сонливость, потеря сознания.При вдыхании возникает головная боль, головокружение, чувство опьянения. Координация движения нарушается, в горле начинает першить. При попадании внутрь организма возможны тошнота, рвота и боли в животе. При тяжелых случаях - одышка, судороги, потеря сознания.