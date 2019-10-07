ТРУБЫ
ОМСКА
Каждый омич, даже чиновник, дышит многообразием и широчайшим спектром элементов, упорядоченных в свое время проф. Менделеевым. В кабинете и дома, в парке и в спортивном зале, везде и всюду, даже во сне, легкие омича наполняют оксиды, диоксиды, бутаны, буцилацетаты, карбонаты, керосины и прочие, скажем прямо, валентные соединения.
Вся эта невиданная безоружным глазом химия – результат работы промышленных предприятий. Город55 взял да и выписал все ТРУБЫ ОМСКА и указал, чего и сколько они выбрасывают в атмосферу.

Знание и игривый тон приветствия – это все, чем редакция Города55 может помочь в данной ситуации омичу. Хоть бы и чиновнику.
Откуда брали данные по выбросам?
При подготовке исследования использовалась открытая база данных реестра выданных разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ атмосферный воздух министерства природных ресурсов и экологии Омской области и перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Омской области и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (утвержден приказом Минприроды России от 27.10.2010 № 471, в ред. приказа Минприроды России от 25.11.2013 № 546, приказа Минприроды России от 29.04.2015 № 196).
Сведения о массе и мощности источников загрязнения приведены из публичного портала программно-технического обеспечения учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ПТО УОНВОС). Учитывались предприятия, входящие как в региональный реестр, так и в федеральный. Адреса офисов и производственных площадок указаны по данным единого государственного реестра юридических лиц.
Также приведен перечень основных вредных веществ с указанием предельно допустимых концентраций в рабочей зоне по постановлению главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 13.02.2018 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с указанием симптомов отравления.
Целью данного исследования является выявление и систематизация данных о том, кто, чем и в каких количествах отравляет омский воздух.

В задачи аналитической группы Города55 входило выявление источников загрязнения воздуха и определение состава выбросов.
Теплоэнергетика (все ТЭЦ, мелкие котельные)
Транспорт
Промышленность
По данным Росприроднадзора, в Омске три основных загрязнителя воздуха
Загрязнение атмосферы Омска промышленными предприятиями
Карта труб Омска
с указанием точных значений вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух
ТРУБЫ
ОМСКА
предельно допустимые концентрации (ПДК)
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК 2 мг/м3

Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань, происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории.

Азота оксиды /в пересчёте на NO2/ (азота окислы)
ПДК 5 мг/м3

Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань, происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории.

Азотная кислота
ПДК 2 мг/м3

Пары азотной кислоты вызывают раздражение дыхательных путей, разрушение зубов, конъюнктивиты и поражение роговицы глаза. При попадании внутрь организма человека вызывает жгучие боли в пищеводе и желудке, неукротимую рвоту, двигательное возбуждение и затрудненное дыхание. Возможны смертельные случаи от шока, асфиксии от отека гортани, перитонита и поражения верхних дыхательных путей или легких.

Алюминий
ПДК 6/2 мг/м3

При длительном воздействии алюминия на организм человека возникают судороги, снижается концентрация внимания, ухудшается память, возникает депрессия, нарушается координация движений. При остром отравлении проявляется заторможенность, возможна потеря сознания и развитие коматозного состояния. При хронической интоксикации – заикание и нарушение произвольных двигательных навыков.

Аммиак
ПДК 20 мг/м3

При высоких дозах аммиак вызывает смерть человека. При отравлении возникают нарушения со стороны нервной системы–дезориентация, тремор, нервный тик, головокружение, снижение интеллекта, амнезия, возможны утрата слуха, падение зрения, конъюнктивит, предрасположенность к туберкулезу, возникновение опухолей.

Ацетальдегид
ПДК 5 мг/м3

Симптомы похожи на тяжелое похмелье. Ацетальдегид в 10–30 раз токсичнее самого алкоголя.

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК -/0,00015 мг/м3

Является канцерогеном и мутагеном. Имеет способность накапливаться в организме. Вызывает рак у экспериментальных животных при любых способах введения.

Бензин
ПДК 300/100 мг/м3

Тяжелым считается отравление при принятии более 50 мл бензина внутрь. Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации.

Бутан
ПДК 900/300 мг/м3

Вызывает головную боль, слезотечение, общую слабость, сердечную боль, головокружение, сонливость. При тяжелой форме интоксикации – поражение сердечной мышцы и головного мозга, отечность легких.

Бутилацетат
ПДК 200/50 мг/м3

Раздражает глаза и слизистые оболочки организма. Возникают жалобы на незначительное раздражение горла и глаз. При приеме внутрь более 50 мл вещества человек умирает.

Гидрофторид /в пересчете на фтор/
ПДК 0,5/0,1 мг/м3

При попадании на кожу вызывает пузырьковые дерматиты. Пары вызывают раздражение верхних дыхательных путей. При высоких концентрациях возможны раздражение слизистых носа, полости рта, гортани и бронхов, сердечно-сосудистые повреждения, функциональные заболевания печени, нефропатия. Смерть наступает в результате поражения легких (кровоизлияния и отек).

Гидрохлорид
ПДК 5 мг/м3

Дибутилбензол
ПДК 1,5/0,5 мг/м3

Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК 10 мг/м3

Вызывает смерть вследствие кислородного голодания, которое вызывается блокированием тканевого дыхания в связи с угнетением клеточных окислительно-восстановительных процессов. Начинают отказывать нервная система, органы дыхания и пищеварения. Отравленные жалуются на головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, снижение памяти, чиханье, кашель и стеснение дыхания. Характерны конъюнктивит и светобоязнь. Сложность выявления отравления в том, что происходит потеря обоняния.

диЖелезо триоксид
ПДК -/6 мг/м3

Первыми симптомами становятся рвота и понос. Температура тела поднимается до 38,5 градусов. Проявляются сонливость, артериальная гипотония, метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении – судороги, кома, отек легких, легочное кровотечение, шок.

Диметилбензол
ПДК 150/50 мг/м3

диНатрий карбонат
ПДК 2 мг/м3

Из-за отека горла возникают проблемы с дыханием. Отравление сопровождается диареей, слюнотечением, раздражением глаз, охриплостью, пониженным давлением, шоком, раздражением кожи и рвотой.

Зола
ПДК -/4 мг/м3

Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка)
ПДК 2 мг/м3

Керосин
ПДК 600/300 мг/м3

Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации.

Марганца оксиды /в пересчете на марганец диоксид/
ПДК 0,3 мг/м3

Вещество нарушает работу печени. При остром отравлении развиваются острый бронхит, назофарингит, головная боль, спутанность сознания, галлюцинации и другие психотические нарушения. На ранней стадии отравления диагностируются раздражительность, эмоциональная лабильность, эйфория, агрессивность или подозрительность, быстрая утомляемость не только при физической, но и при умственной нагрузке, нарушения сна. Вызывает судороги конечностей, которые часто путают с болезнью Паркинсона.

Метан
ПДК 7000 мг/м3

Первые признаки–головокружение, учащение дыхания, а также плохая координация движений. Впоследствии возможны осложнения на мозг и сердце.

Метилбензол
ПДК 150/50 мг/м3

Отравление. Опьянение происходит после нескольких вдыханий. Эйфория и галлюцинации длится недолго, сменяются острой головной болью с ощущением сжатия головы, тяжестью дыхания и тошнотой. Токсическое отравление может привести к остановке сердца. Часто смерть наступает из-за синдрома внезапной рефлекторной остановки дыхания.

Олово
ПДК 1/0,2 мг/м3

Отравление. Начинает проявляться запорами, головными болями, головокружением, расстройством зрения, раздражением на коже. Снижается аппетит, во рту возникает металлический привкус. Позднее возникает кишечная колика. На деснах появляется сине-черная обводка.

Пропан-2-он (Ацетон)
ПДК 800/200 мг/м3

Начинаются головокружение, кашель, тошнота, рвота, раздражение кожи, температура, нервное возбуждение, аритмия, боль. В отдельных случаях возможно онемение конечностей.

Пыль растительного и животного происхождения
ПДК -/4 мг/м3

На коже возникает зуд, покраснение. Пыли химических веществ способны вызывать припухлость и появление язвочек. Пневмокониозом называют совокупность всех пылевых заболеваний легких.

Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/
ПДК -/0,05 мг/м3

Отравление. При высоких дозах вызывает поражения мозга и центральной нервной системы, возможны кома и судороги. Наиболее опасен для детей. У выживших после отравления диагностировали задержки психического развития и поведенческие расстройства.

Сера диоксид
ПДК 10 мг/м3

Симптомами отравления серой являются насморк, кашель, охриплость, першение в горле и своеобразный привкус во рту. При сильном отравлении возникает удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота и острый отек легких.

Серная кислота
ПДК 1 мг/м3

При вдыхании паров вызывает поражение дыхательных путей, кожи, слизистой оболочки, затруднение дыхания, кашель. Нередко возникают ларингит, трахеит и бронхит. Смертельная доза при принятии внутрь 5 мг вещества.

Сольвент нафта
ПДК 300/100 мг/м3

Симптомы похожи на алкогольную интоксикацию, однако коматозное состояние не достигает большой глубины. Слизистая глотки и рта отечна и воспалена. Возможны обмороки и сильная головная боль

Тетрахлорметан
ПДК 20/10 мг/м3

В организм проникает через органы дыхания и кожу, оказывает воздействие на центральную нервную систему. В первую очередь поражаются печень и почки. При острых отравлениях – головная боль, головокружение, слабость, тошнота и рвота. Вследствие отравления парами могут развиваться язва двенадцатиперстной кишки, некрозы поджелудочной железы, анемия, лейкоцитоз, изменения в миокарде, острый психоз, желтая атрофия печени и цирроз.

Трихлорметан (Хлороформ)
ПДК 10/5 мг/м3

Вызывает обратимый паралич всех жизненных функций. На коже возникают жжение и краснота. Проглатывание вещества ведет к тяжелому поражению желудка, кровавой рвоте и поносам. Вдыхание паров приводит к нарушениям дыхания и сердечного ритма. При острых отравлениях возможны дистрофические изменения в миокарде, цирроз и атрофия печени.

Уайт-спирит /в пересчете на С/
ПДК 900/300 мг/м3

Пострадавшие жалуются на системные головокружения, распирающие головные боли, снижение работоспособности, резкую смену настроения, речь плохо разборчива и спутана, галлюцинации, при значительном поражении головного мозга человек впадает в кому. В области желудка и по направлению пищевода возникает чувство жжения. При хроническом отравлении – желтушность кожи и боли в правом подреберье. Уменьшается количество мочи, возникают отеки.

Углерод (Сажа)
ПДК 0,15 мг/м3

Сразу диагностируется плохо из-за того, что сажа сорбирует в себе другие токсичные компоненты и переносит их в легкие при вдыхании. В организме происходит обратный процесс – десорбция.

Углерод оксид
ПДК 20 мг/м3

Чаще всего возникает головная боль. У пострадавших наблюдается тошнота, рвота, нарушения равновесия и ориентации, усталость, утомляемость, тахикардия, нарушения сердечного ритма, снижение артериального давления. Возможны потеря сознания и кома. Кожа имеет бледно-синий оттенок.

Формальдегид
ПДК 0,5 мг/м3

В хронических формах вызывает аллергию, постоянный кашель, раздражение глаз, носа, горла и приступы астмы. Нарушается сон, появляется дрожь, происходит потеря веса. Головные боли сопровождаются расстройством зрения и координации. Возникает нарушение потоотделения и регуляции температуры тела.

Циклогексанон
ПДК 30/10 мг/м3

Раздражает глаза, нос и горло. Зафиксированы случаи коллапса при попадании внутрь вещества, затем коматозное состояние. Перед смертью у человека были отмечены тяжелая эрозия слизистой оболочки в задней части глотки, олигурия, гепатотоксичность и эрозивный гастрит.

Этановая кислота
ПДК 5 мг/м3

Общими симптомами являются сгущение крови, ацидоз, гемолиз эритроцитов, гемоглобинурия, острая почечная недостаточность, поражение печени, нарушение свертываемости крови, токсический ожоговый шок.

Этанол (этиловый спирт)
ПДК 2000/1000 мг/м3

Воздействие на кору головного мозга вызывает состояние опьянения с характерным алкогольным возбуждением. В больших дозах вызывает эффект наркоза. При отравлении характерны тошнота, рвота и дегидратация. При обычном опьянении снижается внимание и страдает память. Появляются дефекты мышления, суждений, дефекты ориентировки, самоконтроля, утрачивается критическое отношение к себе и окружающим событиям. В больших дозах наступает угнетение и сон.

Этилацетат
ПДК 200/50 мг/м3

Основные симптомы – головные боли, раздражение слизистых оболочек носа и конъюнктивиты. Учащается сердцебиение, кружится голова, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, возникает анемия. В редких случаях может наблюдаться сенсибилизация слизистых оболочек и сыпь на коже.

Этилмеркаптан
ПДК 1 мг/м3

Вызывает головную боль, понос, рвоту, боли в животе. Еще одними признаками отравления одорантом являются затрудненное дыхание, сонливость, потеря сознания.

2–Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля)
ПДК 30/10 мг/м3

При вдыхании возникает головная боль, головокружение, чувство опьянения. Координация движения нарушается, в горле начинает першить. При попадании внутрь организма возможны тошнота, рвота и боли в животе. При тяжелых случаях - одышка, судороги, потеря сознания.
    ТРУБЫ
    ОМСКА
    Повод для
    оптимизма
    Владимир Путин поставил перед правительством Омской области амбициозный план – снизить к 2024 году вредное воздействие на окружающую среду на 20%
    В рамках программы «Чистый воздух» снижать нагрузку вредных выбросов будут по всем направлениям: теплоэнергетика, транспорт, промышленность.

    Всего в Омске около двух сотен предприятий загрязняющих атмосферу. Некоторая их часть находится в «серой зоне», поэтому точных данных нет. Редакции удалось установить 181 объект. Не известно, будут ли снижать экологическую нагрузку «мелкие трубы». Известно, что снижение количества выбросов ожидают от семи крупнейших предприятий Омска.
    Общий объем выбросов в атмосферу 250 тыс. тонн в год
    Промышленность
    Теплоэнергетика
    Транспорт
    87.1
    92.2
    71.5
    Планируемая доля снижения выбросов
    4.45%
    11.15 тыс. тонн
    8.97%
    22.5 тыс. тонн
    9%
    22,56 тыс. тонн
    тыс. тонн
    тыс. тонн
    тыс. тонн
    Заявленный объем снижения выбросов в атмосферу Омска промышленными предприятиями
    Предприятие
    Снижение выбросов
    к 2024 г., тыс. тонн
    ТГК-11
    22,5
    ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    9,48
    ПАО «Омский каучук»
    0,892
    ПАО «Омскшина»
    0,1358
    ПАО «Сатурн»
    0,32
    ООО «Полиом»
    0,12
    АО «Первая грузовая компания»
    0,1125
    АО «ТРАНСМАШ»
    0,047
    АО «Омск-РТС»
    0,04
    ООО «Омсктехуглерод»
    0,0002
    * Данные Росприроднадзора
    ул. Партизанская, д. 10
    РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Алканы С12-С19 0,006 / 0,004625

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00001 / 0,00000512

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,002 / 0,102

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003 / 0,017

    Углерод (Сажа) 0,0001 / 0,005

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 / 0,117

    Углерод оксид 0,002 / 0,103

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000003 / 0,000000114

    Формальдегид 0,00002 / 0,0011
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Комбикормовый Завод, д. 5
    ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) 8,11206 / 1,1335221

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0350409 / 0,0099465

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000006 / 0,0000000084/

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,012001 / 0,0072703

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,221205 / 0,0613185

    Углерод оксид 0,2681 / 0,114719

    Углерод (Сажа) 0,027065 / 0,0064718

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,004007 / 0,005642

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00006 / 0,0000209

    Керосин 0,024003 / 0,0249435

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0122 / 0,0029904

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00012 / 0,0000362

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00009 / 0,0000367

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00004 / 0,0000156

    Пыль древесная 0,009 / 0,004375

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0009 / 0,0005
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Карла Маркса, д. 41/1
    ООО «СОСНОВЫЙ БОР»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензпирен 0,000001 / 0,00

    Азот оксида 0,032704 / 0,00

    Азот диоксид 0,201256 / 0,00

    Углерод оксида 0,66096 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Семиреченская, д. 97
    ОАО РБС "ОМСКАЯ"
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0021 / 0,00953

    Керосин 0,00609 / 0,0119825

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,24329 / 0,0958825

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03905 / 0,0151697

    Углерод (Сажа) 0,062323 / 0,0131797

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,33678 / 0,0518279

    Углерод оксид 0,344 / 0,15234

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000006 / 0,0000000078

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0002 / 0,002

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000006 / 0,0000068
    Предельно допустимые концентрации
    ПДК красоты фотографий превышено Диной Абубакировой
    Inside OWSK
    В проекте использованы фотографии Дины Абубакировой
    Inside OWSK
    Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории.
    Вызывает у человека спутанность сознания и проблемы с дыханием. Когда вещество проникает в жировую ткань происходит интоксикация организма и поражение центральной нервной системы. Нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На первых этапах наблюдаются головная боль, апатия, слабость, беспокойство, кашель и чувство эйфории.
    Пары азотной кислоты вызывают раздражение дыхательных путей, разрушение зубов, конъюнктивиты и поражение роговицы глаза. При попадании внутрь организма человека вызывает жгучие боли в пищеводе и желудке, неукротимую рвоту, двигательное возбуждение и затрудненное дыхание. Возможны смертельные случаи от шока, асфиксии от отека гортани, перитонита и поражении верхних дыхательных путей или легких.
    При длительном воздействии алюминия на организм человека возникают судороги, снижается концентрация внимания, ухудшается память, возникает депрессия, нарушена координация движений. При остром отравлении проявляется заторможенность, возможна потеря сознания и развитие коматозного состояния. При хронической интоксикации – заикание и нарушение произвольных двигательных навыков.
    При высоких дозах аммиак вызывает смерть человека. При отравлении возникают нарушения со стороны нервной системы - дезориентация, тремор, нервный тик, головокружение, снижение интеллекта, амнезия, возможны утрата слуха, падение зрения, конъюнктивит, предрасположенность к туберкулезу, возникновение опухолей.
    Является канцерогеном и мутагеном. Имеет способность накапливаться в организме. Вызывает рак у экспериментальных животных при любых способах введения.
    Симптому похожи на тяжелое похмелье. Ацетальдегид в 10-30 раз токсичнее самого алкоголя.
    Тяжелым считается отравление при принятии более 50 мл бензина внутрь. Вызывает рвоту, понос, головную боль, головокружение, эйфорию, опьянение, возбуждение, судороги, пониженную температуру тела и галлюцинации.
    ул. Заозерная, д. 52
    ООО «СИБАВТО»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид 0,0272 / 0,001005

    Азот (II) оксид 0,00402 / 0,0002008

    Сера диоксид 0,00308 / 0,000103

    Углерод оксид 0,104 / 0,0048

    Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,003 / 0,0006

    Дигидросульфид (сероводород) 0,00000001 / 0,00003

    Метан 0,0002 / 0,086

    Смесь природных меркаптанов 0,000000005 / 0,000003

    Бенз/а/пирен (3,4-бензпирен) 0,00000000005 / 0,000000000003
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 1-Я Северная, д. 95
    ООО «РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ШАТО»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00000002 / 0,00006

    Метан 0,0004 / 0,172

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,00000001 / 0,000006

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,154 / 0,004

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,028 / 0,0006

    Углерод оксид 0,483 / 0,01

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000028 / 0,000000000065
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 5-я Линия, 198/47
    ООО «ЭЛЕКТРО ХИМ ЗАЩИТА»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,002 / 0,0029

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001 / 0,0001438

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00002 / 0,0000234

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00006 / 0,0000629

    Углерод оксид 0,026 / 0,038


    Площадка 2

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,018 / 0,002875

    Керосин 0,05 / 0,00893

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,07506 / 0,0157272

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01101 / 0,0025551

    Углерод (Сажа) 0,01 / 0,002264

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,008 / 0,0012792

    Углерод оксид 0,5791 / 0,10711

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,002 / 0,004593

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0003 / 0,0001572

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0002 / 0,0000556

    Уайт-спирит 0,014 / 0,00595

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,021 / 0,00868

    Этанол (Спирт этиловый) 0,014 / 0,00579

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,011 / 0,000463

    Бутилацетат 0,052 / 0,01383

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,094 / 0,02145

    Метилбензол (Толуол) 0,27 / 0,07044

    Предельно допустимые концентрации
    ул. 3-Я Разъездная, д. 2
    ООО «КОРАЛЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024798 / 0,079656

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00293 / 0,00876

    Углерод оксид 0,11624 / 0,02874

    Взвешенные вещества 0,018 / 0,00114

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000001 / 0,0000000001
    Предельно допустимые концентрации
    ИП МЕЛОЯН ГАРЕГИН ВАЧАГАНОВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001088 / 0,00000000893

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,45217939 / 0,0438432

    Углерод оксид 1,437138 / 0,30611

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,073428062 / 0,00712484

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,04430019 / 0,0043255

    Углерод (Сажа) 0,068599 / 0,0059542

    Керосин 0,0946416 / 0,008582

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,06219 / 0,24152

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,00144 / 0,0016

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00000342 / 0,00000475

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,000121 / 0,0002444

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00001 / 0,0001111

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,009747 / 0,01182

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,048363 / 0,01227

    Метан 0,00004 / 0,004

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000004 / 0,0000004
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Иртышская, д. 1 корп. А
    ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Взвешенные вещества 0,165 / 0,1146

    Уайт-спирит 0,225 / 0,1563

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,225 / 0,1563

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,017 / 0,001864

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0097 / 0,0047055

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 / 0,0289498

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 1,879 / 0,1176

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,017 / 0,001864

    Углерод оксид 1,054 / 0,76564

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,019 / 0,002033

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,228 / 0,0152

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 1,337 / 0,102289

    Пыль древесная 0,091 / 0,01154

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0185 / 0,0050939

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,00001 / 0,0000039

    Натрий гидроксид 0,0000002 / 0,0000000695

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,000000010000 0,000000004600

    Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка) 0,000000200000 0,000000006900

    Азотная кислота (по молекуле HNО3) 0,000000300000 0,000000009200

    Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% 0,073 / 0,027

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,023 / 0,032316

    Керосин 0,052 / 0,0742

    Углерод (Сажа) 0,001 / 0,002278
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Горная, д. 16
    ООО «МЕТЕОПРИБОР»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,016 / 0,11224

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0325 / 0,0060838

    Углерод оксид 4,218 / 1,29705

    Углерод (Сажа) 0,67003 / 0,0421138

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5184 / 0,034783

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2 / 0,0374354

    Керосин 0,005 / 0,00364

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,313 / 0,00269

    Этанол (Спирт этиловый) 0,143 / 0,229555

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,519 / 0,01963

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,001 / 0,0007986

    Метилбензол (Толуол) 0,679 / 0,1144592

    Этилацетат 0,018 / 0,0001592

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00014 / 0,0004137

    Уайт-спирит 0,533 / 0,004613

    Взвешенные вещества 0,237 / 0,0020394

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,006 / 0,0175426

    Бутилацетат 0,15 / 0,0230192

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,106 / 0,0183

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,205 / 0,0343637

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0002 / 0,0003064

    Пыль древесная 0,1 / 0,0833

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000004 / 0,0000002

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 2,534 / 0,1584

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,000009 / 0,0001605
    Предельно допустимые концентрации
    ИП ПОЙКО ВАДИМ ВАДИМОВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Углерод (Сажа) 0,000001 / 0,000005

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00007 / 0,0003263

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000012 / 0,000053

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000015 / 0,0000549

    Углерод оксид 0,006 / 0,0276176

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0008 / 0,0037968

    Керосин 0,00002 / 0,0000583

    Пыль древесная 0,00141 / 0,0007832

    Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 0,00001 / 0,0000019

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,00001 / 0,0000019

    Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) 0,000001 / 0,0000002

    Метилбензол (Толуол) 0,00001 / 0,0000019

    Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) 0,00001 / 0,0000019

    Диоктилбензол-1,2-дикарбонат 0,00001 / 0,0000019

    Формальдегид 0,00001 / 0,0000019

    Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 0,00001 / 0,0000019

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0001 / 0,0000026

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0001 / 0,000016
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Волгоградская, д. 38
    ООО «СИБИРЬ ПЛЮС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000001000001 / 0,000004590434

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0005 / 0,001635

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,000000000070 / 0,000000039468

    Метан 0,000002 / 0,00107

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00353 / 0,0027972

    Углерод оксид 0,442 / 0,1972

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01421 / 0,00351097

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08808 / 0,0215972

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000002 / 0,0000000033

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,012 / 0,010503

    Углерод (Сажа) 0,00005 / 0,000804

    Керосин 0,001 / 0,01652
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Алтайская, 20 А/1
    ООО «ЯСЕНЬ»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000001687 / 0,00000001282

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000066 / 0,000262

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,004376 / 0,0204122

    Углерод оксид 0,044028 / 0,22138

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000246 / 0,0009084

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00004 / 0,0001476

    Предельно допустимые концентрации
    ул. Ленина, д. 14
    УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Углерод оксид 0,264 / 0,186236

    Углерод (Сажа) 0,037005 / 0,00210425

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000003 / 0,000000002

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0201 / 0,0014906

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0692 / 0,0045703

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1236 / 0,009168

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000003 / 0,0000579

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,001 / 0,0206

    Керосин 0,0001 / 0,00027

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,007 / 0,0181
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Седова, д. 59
    ООО «ОМСКЛИФТСЕРВИС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00026 / 0,00018287

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00005 / 0,00002971

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00014 / 0,00006695

    Углерод оксид 0,015 / 0,005377

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0016 / 0,0005542

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00061 / 0,00038225

    Углерод (Сажа) 0,000007 / 0,00000664

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0004 / 0,00024

    Керосин 0,0002 / 0,0001583

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,000002 / 0,00000394

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,000001 / 0,00000228
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 1-Я Учхозная, д. 55А
    ООО «АКТИВ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,013283 / 0,009463

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,004325 / 0,0028526

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,002158 / 0,0015378

    Углерод оксид 0,137008 / 0,0670578

    Керосин 0,014683 / 0,01055

    Углерод (Сажа) 0,000747 / 0,0005722

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,010512 / 0,0008

    Пыль древесная 0,0972 / 0,0345

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,008438 / 0,004155

    Дифторхлорметан (Фреон-22) 0,109 / 0,0034564
    Предельно допустимые концентрации
    ИП БАЙБАК ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0137 / 0,0136

    Взвешенные вещества 0,01 / 0,006

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00034 / 0,000048

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000007 / 0,000001

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00006 / 0,00001

    Углерод оксид 0,034 / 0,005
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Маяковского, д. 97 пом. 114 П
    ООО «БЕТОН СТРОЙ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Площадка 1

    Углерод (Сажа) 0,294 / 0,028376

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,549 / 0,128255

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 / 0,0208352

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,184 / 0,019317

    Углерод оксид 1,668 / 0,171484

    Керосин 0,075 / 0,02021

    Взвешенные вещества 0,0040001 / 0,000241

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,030009 / 0,0077113

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000013 / 0,0000000978

    Пыль каменного угля 0,000005 / 0,0000752

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,344 / 0,0241

    Площадка 2

    Углерод (Сажа) 0,015 / 0,00734/

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,107 / 0,05256

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,017 / 0,00854

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,011 / 0,00541

    Углерод оксид 0,089 / 0,04376

    Керосин 0,025 / 0,01241

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,029 / 0,048209
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Гагарина, д. 10
    ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,05009 / 0,01805

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0001 / 0,00007

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0304701 / 0,044403

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00468002 / 0,0074706

    Углерод оксид 0,51702 /1,0266

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00400208 / 0,004402

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,063302 / 0,14106

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,012 / 0,003

    Углерод (Сажа) 0,002 / 0,003

    Керосин 0,008 / 0,012

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,009 / 0,008

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00002 / 0,000009

    Олово оксид (в пересчете на олово) 0,00001 / 0,000009

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00002 / 0,00002

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,000009 / 0,000005
    Предельно допустимые концентрации
    Микрорайон Входной, 28
    ООО «СТАНДАРТ – КАЧЕСТВА»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Керосин 0,0004 / 0,000976

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004 / 0,00092

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00006 / 0,0001495

    Углерод (Сажа) 0,00002 / 0,0000574

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001 / 0,000336

    Углерод оксид 0,156 / 0,01314

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,27 / 0,01808

    Пыль полистирола 0,16 / 0,01234

    Предельно допустимые концентрации
    ул. Чернышевского, д. 21
    ООО «СФК»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,36406 / 0,0878469

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,059004 / 0,0123878

    Углерод оксид 1,3402 / 0,280161

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000164 / 0,0000000317

    Ортофосфорная кислота 0,002 / 0,00068

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00008 / 0,0006086

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00002 / 0,000278

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00002 / 0,000278

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00002 / 0,000278

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0003 / 0,000283

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00001 / 0,0000081
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Чернышевского, д. 21
    ООО «ГЛАССПРОМ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) 0,05 / 0,007

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002 / 0,000434

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00003 / 0,0000706

    Углерод (Сажа) 0,00001 / 0,0000226

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00007 / 0,000151

    Углерод оксид 0,0005 / 0,001158

    Керосин 0,0002 / 0,000486

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,000006 / 0,0000006

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0002 / 0,000192

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,014 / 0,0019

    Этилацетат 0,134 / 0,031

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,044 / 0,01
    Предельно допустимые концентрации
    ИП МИХЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Углерод (Сажа) 0,065 / 0,0165089

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000024 / 6,97

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,143 / 0,03432

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,081 / 0,0102473

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0125 / 0,0016652

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,036 / 0,0078562

    Углерод оксид 0,314 / 0,0717888

    Пыль каменного угля 0,000002 / 0,001

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0004 / 0,0015574

    Взвешенные вещества 0,002 / 0,0006

    Керосин 0,017 / 0,001997
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Иртышская Набережная, д. 35
    ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0002 / 0,000908

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00001 / 0,0000566

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000002 / 0,0000092

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000008 / 0,0000392

    Углерод оксид 0,002 / 0,00982
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Масленникова, д. 136
    ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железо оксид) / в перерасчете на железо 0,0009 / 0,0012

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0006 / 0,0008

    Пыль древесная 0,002 / 0,035

    Азот диоксид (азот (IV) оксид 0,001 / 0,0009451

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002 / 0,0001536

    Углерод (сажа) 0,0001 / 0,0003594

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000308 / 0,00022898

    Углерод оксид 0,113 / 0,04431

    Бензин (нефтяной, малосернистый) / в пересчете на углерод 0,013 / 0,002989

    Керосин 0,0004 / 0,000939

    Диметилбензол (ксилол), (смесь о-, м-. п- изомеров) 0,146 / 0,00573

    Уайт-спирит 0,146 / 0,00573

    Азота диоксид (азот (IV) оксид) 0,00001 / 0,00002374

    Азот (II) оксид (азота оксид 0,000002 / 0,00000386

    Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод 0,0001 / 0,000357

    Советский парк

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00103 / 0,0018921

    Азота оксид 0,0003 / 0,0003015

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00031 / 0,00029564

    Углерод оксид 0,188 / 0,226

    Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 0,022 / 0,02871

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,153 / 0,00781

    Уайт-спирит 0,153 / 0,00781

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000004 / 0,00000603

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0003 / 0,000518

    Сад «Сибирь»

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001 / 0,0002816

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00002 / 0,0000458

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00002 / 0,0000459

    Углерод оксид 0,0005 / 0,001678

    Углерод (сажа) 0,00002 / 0,0001053

    Керосин 0,00007 / 0,0002747
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Нефтезаводская, 42 Б
    ОАО «ТРЕСТ СВЯЗЬСТРОЙ-6»
    ФЛ ПМК № 613

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,003 / 0,00538176

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00008 / 0,000148994

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0003 / 0,000579532

    Углерод оксид 0,033 / 0,076553444

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,004 / 0,0072495

    Керосин 0,001 / 0,002553889

    Углерод (Сажа) 0,0002 / 0,000399997

    Предельно допустимые концентрации
    ул. Заводская, д. 5
    ОАО «ОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,04723 / 0,0635288

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0024 / 0,002

    Углерод (Сажа) 0,00039021 / 0,000290988

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0027021 / 0,00273952

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,012209 / 0,01686015

    Керосин 0,004603 / 0,00322955

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0029021 / 0,0017644201

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,05106 / 0,048245511

    Углерод оксид 11,02662 / 0,3094588

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0082 / 0,0010855

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0004 / 0,000199

    Этанол (Спирт этиловый) 0,0016 / 0,00014352

    Уайт-спирит 0,086 / 0,004762

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,0014 / 0,00010057

    Взвешенные вещества 0,031 / 0,0023348

    Метилбензол (Толуол) 0,0089 / 0,0007166

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,003000000000 0,000214790000

    Бутилацетат 0,0016 / 0,00014352

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,151 / 0,0115325

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,0015 / 0,00011502
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 1-Я Заводская, д. 3 корп. 3
    ООО «СИБИРСКАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,00108 / 0,0012

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0751371 / 0,05677

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,029232 / 0,001112

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0448 / 0,0249

    Формальдегид 0,0003 / 0,0074

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00332229 / 0,06504276

    Углерод оксид 0,0840892 / 0,44976

    Углерод (Сажа) 0,00146833 / 0,03235723

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0216157 / 0,3695758

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00351266 / 0,06005888

    Керосин 0,02050165 / 0,178607

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000315 / 0,00000073

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00572695 / 0,0065065

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,000004 / 0,00001111

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00010648 / 0,000269

    Пыль древесная 0,001625 / 0,001806

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,02617488 / 0,00083

    4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Спирт диацетоновый) 0,02617488 / 0,00083

    Сольвент нафта 0,0441504 / 0,0014

    Бутилацетат 0,0173448 / 0,00055

    Этилацетат 0,02617488 / 0,00083

    Этанол (Спирт этиловый) 0,0441504 / 0,0014

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,02617488 / 0,00083

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,0173448 / 0,00055

    Циклогексанон 0,0173448 / 0,00055

    Метилбензол (Толуол) 0,0441504 / 0,0014

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,0851472 / 0,0027

    Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) 0,0173448 / 0,00055
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 3-Я Автомобильная, д. 3
    ООО «ПП КАРБЫШЕВО-1»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Углерод (Сажа) 0,0017 / 0,003922

    Углерод оксид 0,072 / 0,11021

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0337 / 0,04871

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0091 / 0,01968

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0546 / 0,12201

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00004 / 0,0003438

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,000008 / 0,0000139

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,001 / 0,021794

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,00003 / 0,0008

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0001 / 0,000835

    Керосин 0,061 / 0,14473

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000003 / 0,0000023
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 3-Я Молодежная, д. 2 корп. Д
    ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНСЕРВИС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0001 / 0,0000361

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0137 / 0,006821

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0023 / 0,00110935

    Углерод оксид 0,038 / 0,054676

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,022 / 0,020011

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0003 / 0,0000848

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0007 / 0,000181

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,0003 / 0,0000778

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0003 / 0,0000778

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,003 / 0,00945

    Углерод (Сажа) 0,00004 / 0,0001416

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001 / 0,0004862

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,004446

    Керосин 0,0004 / 0,001484
    Предельно допустимые концентрации
    ул. И.Н.Багнюка, Дом 6, Литера Д, Кабинет 1
    ООО «КОНКРИТ ПЛЮС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00001 / 0,00000944

    Углерод оксид 0,001 / 0,01375

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001 / 0,001408

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0006 / 0,00867

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0005 / 0,0026

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,002 / 0,013868

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00003 / 0,0001373

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00005 / 0,000034

    Аммиак 1,437 / 0,0456

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,00008 / 0,00006
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 2-Я Солнечная Дом 43
    ООО «ПО «СЭЛФОРД»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,319 / 0,025596

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,004 / 0,0007176

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,2212 / 0,0307624

    Гидроксибензол (Фенол) 0,000011 / 0,0000022

    Бутаналь (Альдегид масляный) 0,00022 / 0,000029

    Формальдегид 0,000022 / 0,0000033

    Взвешенные вещества 0,000006 / 0,0000008

    (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) 0,00044 / 0,000062

    Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) 0,000001 / 0,0000001

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,003 / 0,0016

    Керосин 0,007 / 0,009064

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,01 / 0,011726

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,002 / 0,0019056

    Углерод (Сажа) 0,002 / 0,002356

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001 / 0,001303

    Углерод оксид 0,053 / 0,06318
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 2-я Солнечная, 43/3
    ООО «АГРО-МАСТЕР»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,006 / 0,000989

    Керосин 0,0006 / 0,000989

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0006 / 0,000224

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001 / 0,0000364

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0003 / 0,0000946

    Углерод оксид 0,075 / 0,02988

    Предельно допустимые концентрации
    ул. Дианова, 23/3
    ООО «ЭКОРОС-СИБИРЬ»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 10,958 / 0,354

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0016 / 0,0022

    Углерод (Сажа) 0,00003 / 0,00007

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00009 / 0,0002

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0031 / 0,00073

    Керосин 0,0003 / 0,0008

    Углерод оксид 0,045 / 0,013

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,692 / 0,005

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,036 / 0,0006

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0005 / 0,00008

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,001 / 0,0002

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0006 / 0,0001

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,011 / 0,0013

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0003 / 0,00005

    Предельно допустимые концентрации
    ул. 10 Лет Октября, Дом 182, Корпус 3
    ООО «УК НЕДВИЖИМОСТЬ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00000204 / 0,00013

    Метан 0,0008 / 0,344

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,00000002 / 0,000012

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0006 / 0,004

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000003 / 0,00000002

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,329 / 0,022

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,054 / 0,004

    Углерод оксид 0,864 / 0,047
    Предельно допустимые концентрации
    Проспект Губкина, 4/1
    ООО «ЗАПСИБСТРОЙ»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0118 / 0,0133352

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,099 / 0,0650728

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0134 / 0,0021528

    Углерод оксид 0,034 / 0,04452

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0024 / 0,0021663

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,002 / 0,0002986

    Углерод (Сажа) 0,00006 / 0,0000711

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002 / 0,0002201

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,003 / 0,0019

    Керосин 0,0005 / 0,00063

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,002 / 0,00311

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 2,7 / 0,469

    Взвешенные вещества 0,495 / 0,086

    Предельно допустимые концентрации
    ул. 22 Декабря Дом 92
    АО «СИБАГРОТРАНС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,003018 / 0,0147526

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000403 / 0,0023973

    Углерод оксид 0,01706 / 0,239532

    Керосин 0,002004 / 0,0109917

    Углерод (Сажа) 0,0003004 / 0,0016233

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,000502 / 0,022607

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000407 / 0,001669
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Долгирева, 1
    ООО «АВТОГАЗ-СЕРВИС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001 / 0,000368

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00003 / 0,0000598

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001 / 0,0001626666

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00002 / 0,0000082119

    Углерод оксид 0,027 / 0,0320916667

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0567 / 0,2665396666

    Пропен (Пропилен) 0,036 / 0,0167238

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,000006 / 0,000003104

    Площадка 2

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0002 / 0,00007

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000008 / 0,0000052

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000001 / 0,0000008

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000004 / 0,0000028

    Углерод оксид 0,001 / 0,0007556

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0001 / 0,0000795

    Предельно допустимые концентрации
    ул. 26-Я Северная, Дом 13, Корпус А, Помещение 3п
    ООО «ОМСКМЕТАЛПРОМ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002 / 0,0003275

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00003 / 0,0000532

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00005 / 0,0000934

    Углерод оксид 0,037 / 0,05378

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,003 / 0,0057

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,0029 / 0,0004122

    Взвешенные вещества 0,0019 / 0,0002482

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,037 / 0,00609

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0007 / 0,00012
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Маршала Жукова, 111
    ООО «АЛАРМ-СЕРВИС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00027 / 0,0000687

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000049 / 0,0000113

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000117 / 0,0000287

    Углерод оксид 0,024 / 0,006438

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0021 / 0,000511
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 2-Я Дорожная, Дом 18, Корпус 1
    ООО «ЭКОЦЕНТР»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1662 / 0,0130056

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,16643 / 0,0088527

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,03023 / 0,0017352

    Углерод оксид 7,996 / 0,72115

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,03 / 0,04664

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00009 / 0,000144

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0004 / 0,00002

    Углерод (Сажа) 0,278 / 0,0134

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000004 / 0,0000000018

    Гидроксибензол (Фенол) 0,002 / 0,0001

    Формальдегид 0,03 / 0,0014

    Взвешенные вещества 0,578 / 0,0279

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000002 / 0,0000012

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0006 / 0,000418

    N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин (Диметилдипропилентриамин) 0,017 / 0,0002

    Дидецилдиметиламмонийбромид клатрат с карбамидом (Велтон) 0,038 / 0,0004

    Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (Биопаг) 0,01 / 0,00014
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Зелёная, 13
    ООО «МУКОМОЛОВЪ»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) 7,587253 / 0,2932098

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,04684147 / 0,0037769

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,28827286 / 0,0232254

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,0754 / 0,008583

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00241411 / 0,000645094

    Углерод оксид 1,399208 / 0,138068

    Углерод (Сажа) 0,00002478 / 0,0000772

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0020323 / 0,007117

    Керосин 0,000299 / 0,00116

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0062481 / 0,038236

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0001451 / 0,000672

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0000573 / 0,0003536

    Пыль мучная 1,1353 / 0,045028

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00000135 / 0,000001875

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000666 / 0,000000003

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0006 / 0,01044

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000002 / 0,0000293

    Предельно допустимые концентрации
    ул. Волгоградская Дом 38
    ООО ФИРМА «АВТО-ТРЕЙДИНГ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00416 / 0,0016965

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000224 / 0,0000913

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000132 / 0,0000471

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000366 / 0,0000149

    Углерод оксид 0,0425 / 0,01945

    Площадка 2

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,000002 / 0,0000006

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00003 / 0,0000131

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,000002 / 0,000001

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0064 / 0,0000096

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,06 / 0,0001919

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,01 / 0,000011

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00267 / 0,001782

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000174 / 0,0000996

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000092 / 0,0000491

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000297 / 0,0000162

    Углерод оксид 0,0266 / 0,0202873

    Взвешенные вещества 0,0041 / 0,0000859

    Уайт-спирит 0,002 / 0,0000091

    Сольвент нафта 0,003 / 0,0000182

    Этанол (Спирт этиловый) 0,0002 / 0,0000013

    Метилбензол (Толуол) 0,0004 / 0,0000027

    Бутилацетат 0,001 / 0,0000067
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Карла Маркса, Дом 35
    ОмГУПС
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00609 / 0,0094748

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,005059 / 0,0066

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00003 / 0,0000151

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00002 / 0,0000083

    Керосин 0,0007 / 0,0018223

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00028 / 0,0006698

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,001 / 0,0030156

    Углерод оксид 0,018 / 0,05892

    Углерод (Сажа) 0,00009 / 0,0002733

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00016 / 0,00049

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,004975

    Пыль древесная 0,034 / 0,0338

    Площадка 2

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,002556 / 0,003026

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000423 / 0,0000521

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000194 / 0,000226

    Углерод оксид 0,0183 / 0,0223

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000308 / 0,0000368

    Площадка 3

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00483 / 0,0099

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00006 / 0,00015

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00022 / 0,00059

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,00093 / 0,00198

    Пыль древесная 0,00032 / 0,0014
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Граничная Дом 59
    ООО «ТД «МОЛИС»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    1 площадка

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,05968 / 0,004168

    Метан 0,000001 / 0,0001

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000001 / 0,0000001

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0097 / 0,000677

    Углерод оксид 0,2264 / 0,1284

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000000064 / 0,000000000320

    2 площадка

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,05968 / 0,004168

    Метан 0,0000001 / 0,0001

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,00000000064 / 0,00000000032

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00977 / 0,000677

    Углерод оксид 0,2264 / 0,1284

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000003 / 0,00000005

    3 площадка

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,01528 / 0,001044

    Метан 0,000001 / 0,0001

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000001 / 0,0000001

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,002484 / 0,0001696

    Углерод оксид 0,0608 / 0,00328

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000002 / 0,000000000024
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 4-Я Транспортная Дом 60
    ООО «ВитОМ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль древесная 0,052 / 0,06264

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,047 / 0,03208

    Этанол (Спирт этиловый) 0,084 / 0,05703

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,016 / 0,01069

    Бутилацетат 0,047 / 0,03208

    Этилацетат 0,084 / 0,05703

    Взвешенные вещества 0,038 / 0,01667

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,123 / 0,0838

    Метилбензол (Толуол) 0,123 / 0,0838
    Предельно допустимые концентрации
    ИП МАСЮК ПАВЕЛ ЗИНОВЬЕВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0012 / 0,00794

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000004 / 0,0000222

    Взвешенные вещества 0,00280009 / 0,0005428

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0113 / 0,0028095

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00176 / 0,0004568

    Углерод (Сажа) 0,027 / 0,006148

    Углерод оксид 0,108 / 0,026253

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000152 / 0,000000038

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0121 / 0,0029713

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,004 / 0,001228
    Предельно допустимые концентрации
    ИП БАКАЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,172 / 0,00616

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,028 / 0,001

    Углерод оксид 0,538 / 0,02028

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000004 / 0,000000004

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0001 / 0,000021
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Губкина, 1
    ООО «НАДЕЖДИНСКИЙ КАРЬЕР»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,003 / 0,003915

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0040000003 / 0,004288000026

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,022000002 / 0,0263900002

    Керосин 0,017 / 0,02473

    Углерод оксид 0,10701 / 0,1602006

    Углерод (Сажа) 0,007001 / 0,0092400918

    Взвешенные вещества 0,003 / 0,0002

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000000007 / 0,00

    Предельно допустимые концентрации
    Хладокомбинат

    ул. 10 лет Октября, 205
    ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Углерод оксид 17,79 / 3,9242

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,51673 / 0,87604

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5025 / 5,91702

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 9,8744 / 2,4959

    Керосин 0,0457 / 0,0095

    Углерод (Сажа) 0,00745 / 0,306824

    Аммиак 15,999 / 0,506

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0333 / 0,021

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00003 / 0,00007

    Никель оксид (в пересчете на никель) 0,00003 / 0,0001

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00202 / 0,00056

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000199021 / 0,00000876

    Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) 0,00014 / 0,072

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,044 / 0,018

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,01 / 0,011

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,00300002 / 0,046

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000030114 / 0,000249

    Пыль древесная 0,419 / 0,277

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,044 / 0,002

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,00000031 / 0,000016

    Метан 0,0044 / 0,327

    Пыль мучная 0,8 / 0,222

    Предельно допустимые концентрации
    ул. 5-я северная, 201
    ООО «ПАССАЖИРСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0004 / 0,0001057

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0001 / 0,00002444

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,002 / 0,000597

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0022 / 0,00003565

    Углерод (Сажа) 0,00002 / 0,000001597

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0046 / 0,00008318

    Керосин 0,0003 / 0,0000314

    Углерод оксид 0,547 / 0,0069889

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,061 / 0,0012944

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0007 / 0,000007403
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 3-я автомобильная, 3
    ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,007 / 0,004128

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00038 / 0,0001489

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0002 / 0,0000556

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0002007 / 0,0006616

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,63002 / 0,0142343

    Аммиак 0,0004 / 0,00005

    Углерод (Сажа) 2,0975 / 0,140601

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,62141 / 0,1084444

    Углерод оксид 13,016 / 0,941869

    Гидроксибензол (Фенол) 0,001 / 0,00035

    Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) 0,004 / 0,001

    Пентановая кислота (Валериановая кислота) 0,0004 / 0,0001

    Диметиламин 0,0002 / 0,00003

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,101804 / 0,0422673

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0383 / 0,0091723

    Керосин 0,005 / 0,00208

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00001 / 0,0000007

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 7,92 / 0,528

    Пыль каменного угля 0,000007 / 0,00012

    Дифторхлорметан (Фреон-22) 0,00 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Мира, Дом 69, Корпус Г
    ООО «СИБСВЯЗЬСТРОЙ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0005 / 0,0027784

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00009 / 0,00045152

    Углерод (Сажа) 0,00004 / 0,00029901

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002 / 0,00062367

    Углерод оксид 0,011 / 0,023527

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,001934

    Керосин 0,0002 / 0,0015093
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Мира, 185 литера В1
    ООО «Мастер Ит»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Керосин 0,003 / 0,003167

    Углерод оксид 0,016 / 0,01462

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001 / 0,001593

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,01 / 0,00981

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001 / 0,001335

    Углерод (Сажа) 0,001 / 0,0018447

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,053 / 0,282284
    Предельно допустимые концентрации
    ИП ГРИШАЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Площадка 1

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,951 / 1,645142

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,351 / 0,608422

    Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,036 / 0,0608422

    Бензол 0,032 / 0,0559388

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0036 / 0,0070549

    Метилбензол (Толуол) 0,031 / 0,0527366

    Этилбензол 0,0008 / 0,001459

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,0002 / 0,0000174

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,065 / 0,00618

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,065008 / 0,0020347

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,010001 / 0,0003311

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,010003 / 0,0002485

    Углерод оксид 2,5174 / 0,058523

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,35206 / 0,0081613

    Углерод (Сажа) 0,004 / 0,0001556

    Керосин 0,027 / 0,001075

    Площадка 2

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,037634 / 0,0055257

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0056966 / 0,0008973

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,016021 / 0,0014799

    Углерод оксид 0,5761 / 0,0739605

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,03471 / 0,0036419

    Углерод (Сажа) 0,0044101 / 0,0008882

    Керосин 0,026104 / 0,0055295

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000034 / 0,000000000202

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,00006 / 0,000432
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Граничная 57
    ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД-52»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Углерод оксид 0,796765 / 0,325454

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,041433145 / 0,03939564

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000006768 / 0,000000003996

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2531388 / 0,2445186

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,02660651 / 0,04980905

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,0000000002 / 0,0000002

    Метан 0,000002 / 0,0002

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0207176 / 0,0357655

    Углерод (Сажа) 0,0086666 / 0,008725

    Керосин 0,124802 / 0,204213

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0022757 / 0,00251778

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0000133 / 0,00001443

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,00144 / 0,0016

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,0561 / 0,1143

    Уайт-спирит 0,076 / 0,155

    Сольвент нафта 0,0823 / 0,1676

    Взвешенные вещества 0,3492 / 0,49

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,731 / 1,17

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,122 / 0,2486
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Хлебная, 40
    ООО «СИБХЛЕБ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Этанол (Спирт этиловый) 0,075989 / 0,002403

    Ацетальдегид 0,0028 / 0,000089

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,008316 / 0,000263

    Пыль мучная 0,00301 / 0,000095

    Площадка

    Пыль древесная 0,026 / 0,015

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,63439 / 0,0991551

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,8533 / 0,276226

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0179076 / 0,2402513

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,9023 / 0,6101442

    Углерод оксид 17,0228002 / 3,1710892

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0035 / 0,0019265

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00059 / 0,0003412

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0002 / 0,0001278

    Углерод (Сажа) 0,00904 / 0,066842

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000018 / 0,00000023684

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,017 / 0,001874

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000013 / 0,0000042

    Керосин 0,0122 / 0,005948

    Бензол 0,00006 / 0,0000017

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,00002 / 0,0000006

    Метилбензол (Толуол) 0,00004 / 0,000001

    Ацетальдегид 0,36 / 0,0114

    Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,000006 / 0,0000002

    Пыль мучная 0,216 / 0,0068

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,9 / 0,0285

    Этанол (Спирт этиловый) 9,99 / 0,317
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 8-Я Кировская 68 Б
    ООО ФИРМА «СТО»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Взвешенные вещества 0,017 / 0,012

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,027 / 0,019

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,002 / 0,001

    Сольвент нафта 0,075 / 0,052

    Уайт-спирит 0,026 / 0,018

    Углерод (Сажа) 0,105 / 0,007

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000004 / 0,00000004

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,396 / 0,026

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,66008 / 0,0555

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,107011 / 0,00907

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,90003 / 0,19619

    Углерод оксид 4,664 / 0,342

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0002 / 0,0003

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00001 / 0,00001

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0001 / 0,0003

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,006

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0001 / 0,00003

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,000008 / 0,00002

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,0001 / 0,0008

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,00007 / 0,00040
    Предельно допустимые концентрации
    ИП ШЕСТАКОВА МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Этанол (Спирт этиловый) 0,234 / 0,032

    Ацетальдегид 0,008 / 0,0012

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,021 / 0,003

    Пыль мучная 0,009 / 0,0016

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,444 / 0,024

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,072 / 0,004

    Углерод (Сажа) 2,39 / 0,13

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,663 / 0,036

    Углерод оксид 4,69 / 0,254

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000004 / 0,0000002

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 3,06 / 0,166

    Пыль каменного угля 0,003 / 0,005

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,129 / 0,0001
    Предельно допустимые концентрации
    ИП ШМУЛЕЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,041009 / 0,0064078

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0302005 / 0,002792

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00343009 / 0,0004538

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0550803 / 0,0050156

    Углерод оксид 0,94809 / 0,122343

    Взвешенные вещества 0,0030309 / 0,0002784

    Углерод (Сажа) 0,102 / 0,008913

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,261 / 0,02376

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000006 / 0,0000000579

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,284034 / 0,0473416

    Пыль каменного угля 0,0000005 / 0,0000217

    Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат, Бутиловый эфир акриловой кислоты) 0,00003 / 0,0000033

    Проп-2-еновая кислота (Акриловая кислота) 0,000006 / 0,0000007

    (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) 0,00001 / 0,0000014

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00007 / 0,0000085

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00002 / 0,0000021
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Космический, 109, А
    ООО «ФИРМА «БИЗОН»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,156507 / 0,0053115

    1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) 0,019204 / 0,0014485

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,112804 / 0,0209117

    Углерод оксид 0,076207 / 0,3191856

    2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) 0,067406 / 0,002932

    2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) 0,013206 / 0,0009265

    Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) 0,009506 / 0,0009914

    Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,014407 / 0,0013042

    2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) 0,012105 / 1,0008312

    Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) 0,008904 / 0,000686

    Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 0,03004 / 0,0025149

    Этен(Этилен) 0,157302 / 0,005598

    Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) 0,002801 / 0,0002745

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,011912 / 0,0008866

    Углерод (Сажа) 0,105 / 0,0195

    Пропен (Пропилен) 0,0008 / 0,0000188

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,004 / 0,027975

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004 / 0,002001

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00006 / 0,0003252
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 1-Я Заводская, 1
    ОАО «ОМСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,467 / 0,033134

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,079 / 0,0053355

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000135 / 0,0000000091

    Углерод оксид 1,691 / 0,111388

    Пыль древесная 0,003 / 0,0206
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 22 Партсъезда, 100, Корпус 1
    БУ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000047 / 0,0000619

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000007 / 0,00001

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000021 / 0,0000313

    Углерод оксид 0,006 / 0,009176

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0007 / 0,0009866

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,000002 / 0,0000131

    Азотная кислота (по молекуле HNО3) 0,0001 / 0,0005

    Аммиак 0,00001 / 0,0000492

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,00002 / 0,000132

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,000003 / 0,0000267

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,0001 / 0,000637

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,00002 / 0,000192

    Гараж

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00004 / 0,00031

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000008 / 0,0000504

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00001 / 0,0000646

    Углерод оксид 0,003 / 0,015058

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0005 / 0,001673

    Керосин 0,000003 / 0,0001017

    Углерод (Сажа) 0,0000006 / 0,0000233
    Предельно допустимые концентрации
    ИП ЛЕБЕДЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,081 / 0,010161

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,013 / 0,0016513

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,145 / 0,0179347

    Углерод оксид 1,124 / 0,14616

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00 / 0,00432

    Пыль каменного угля 0,0000032 / 0,0009988

    Взвешенные вещества 0,00801 / 0,0049281

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00007 / 0,0000682

    Углерод (Сажа) 0,205 / 0,02563

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000011 / 0,000000122

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,391 / 0,04828
    Предельно допустимые концентрации
    ул. П.В.Будеркина, 2
    АО «ОМСКШИНА»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Спортивно-оздоровительный лагерь Буревестник
    Метан 129 666,061000000002 / 7,114

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 363,58893 / 0,002927

    Дигидросульфид (Сероводород) 1,02108 / 0,00000822

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 11,459156 / 0,01008

    Углерод оксид 26,601613 / 0,0234

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,8621129 / 0,001638

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000023 / 0,000000002
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Звездова, Дом 129
    ООО «СЛАДУНИЦА»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) 12,1 / 0,10736

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000000000035 / 0,000000006

    Метан 0,00007 / 0,013

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,000000003 / 0,0000006

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000012 / 0,0000002469

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,75275 / 0,5425495

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4472 / 0,0881245

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5012 / 0,0399578

    Углерод оксид 3,7734001 / 0,82358

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,0002 / 0,000003

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,002 / 0,00003

    Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,0098 / 0,00038

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0220001 / 0,00092

    Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) 0,002 / 0,000088

    Этанол (Спирт этиловый) 0,011 / 0,0004

    Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) 0,0017 / 0,000055

    Ацетальдегид 0,0000002 / 0,000015

    Формальдегид 0,0000003 / 0,00002

    Углерод (Сажа) 0,0001 / 0,0002667

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,006 / 0,01207

    Керосин 0,0008 / 0,00184

    Пыль древесная 0,003 / 0,000875

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,001 / 0,0001949

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00005 / 0,0000037

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00001 / 0,0000008

    Пыль крахмала 1,307 / 0,066

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0005 / 0,00012

    Дифторхлорметан (Фреон-22) 0,1 / 0,003
    Предельно допустимые концентрации
    ИП РУДЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084008 /0,01053375813

    Углерод (Сажа) 0,21 / 0,0273167074

    Углерод оксид 1,47 / 0,1877812267

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000013 / 0,0000001878

    Взвешенные вещества 0,012 / 0,0015

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,014001 / 0,0017122558

    Пыль каменного угля 0,000007 / 0,0001012977

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,0002231 / 0,00000405

    Синтетические моющие средства «Бриз», «Вихрь», «Лотос», «Лотос-автомат», «Юка», «Эра» 0,0005178 / 0,0000094

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,178005 / 0,0225794833

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0001 / 0,0001713889

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,792 / 0,10032

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,000005 / 0,00003528
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 4-Я Поселковая, 48
    ПАО «ОМСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0038011 / 0,0123695

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0001011 / 0,0005533

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00515 / 0,01567982

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001228 / 0,002548879

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000337 / 0,000736086

    Углерод оксид 0,073 / 0,183105

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0092 / 0,0221715

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00008 / 0,0001317

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00005 / 0,00002405

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000005 / 0,00000000451

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00005 / 0,00002405

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0001 / 0,000056

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,001 / 0,000192

    Углерод (Сажа) 0,0001 / 0,000531

    Керосин 0,0008 / 0,003631

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,001 / 0,000192

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,0001 / 0,0000131

    Азотная кислота (по молекуле HNО3) 0,002 / 0,0005

    Аммиак 0,0002 / 0,0000492

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,001 / 0,000132

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0001 / 0,0000267
    Предельно допустимые концентрации
    База производственного отделения Восточные электрические сети (База ПО ВЭС)

    ул. П. Некрасова, 1
    ПАО "МРСК СИБИРИ" - "ОМСКЭНЕРГО"

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 7,02151 / 0,7292134

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,01985 / 0,00238

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,07948 / 0,045311

    Углерод оксид 55,31049 / 5,752735

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,68297 / 0,278998

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,07516 / 0,006807

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,0995 / 0,00799

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0000015 / 0,0000048

    Керосин 0,00369 / 0,0005849

    Углерод (Сажа) 9,77947 / 0,9850681

    Пыль древесная 5,395 / 0,9028

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,00007 / 0,0018

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00025 / 0,00023

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,21786 / 0,0862

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0936 / 0,013

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00004 / 0,0000046

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 34,307 / 3,654


    Предельно допустимые концентрации
    База производственного отделения Западные электрические сети (База ПО ЗЭС)

    ул. 5-я Северная, 193
    ПАО "МРСК СИБИРИ" - "ОМСКЭНЕРГО"

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,1636 / 0,051

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,014 / 0,026

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0002 / 0,0002

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00004 / 0,00006

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00004 / 0,0002

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,0002 / 0,0008

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,00008 / 0,0003

    Пыль резины на основе метилвинил-дихлорсилана (по летучим хлорсодержащим компонентам) 0,005 / 0,009

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0011003 / 0,000201

    Углерод оксид 0,2090001 / 0,051

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,044 / 0,046

    Керосин 0,002 / 0,0006

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0071 / 0,0018

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0012 / 0,00011

    Углерод (Сажа) 0,0003 / 0,00008

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,000001 / 0,000005

    Олово оксид (в пересчете на олово) 0,0000006 / 0,000003


    Предельно допустимые концентрации
    Омский район электрических сетей (Омский РЭС)

    ул. Пристанционная, 19
    ПАО "МРСК СИБИРИ" - "ОМСКЭНЕРГО"

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,0001803 / 0,0016822

    Углерод оксид 0,189 / 0,034

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,024 / 0,004

    Керосин 0,0008 / 0,0006

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0042 / 0,0018

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006 / 0,0002

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0008 / 0,0002

    Углерод (Сажа) 0,00012 / 0,00008

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0016 / 0,002

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0001 / 0,0002

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00004 / 0,00006

    Предельно допустимые концентрации
    Производственная площадка
    пр. Губкина д.30
    ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    Бутилацетат 0,089 / 3,721

    Метанол (Метиловый спирт) 23,603 / 3,069

    Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,00 / 0,00001

    Углерод оксид 610,891 / 109,726

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 169,938 / 17,73

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,014 / 0,01

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 360,087 / 61,874

    Аммиак 75,337 / 12,421

    Керосин 0,477 / 2,234

    Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 0,00 / 0,016

    Пыль древесная 0,00 / 0,022

    Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 24,573 / 18,6486

    Формальдегид 0,01 / 0,012

    Этилацетат 0,099 / 1,9898

    Этан-1,2-диол (Этиленгликоль, Этандиол) 0,039 / 0,232

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 1,124 / 0,66

    Углерод (Сажа) 0,172 / 0,141

    Трихлорметан(Хлороформ) 0,011 / 0,055

    Метан 26,164 / 28,275

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,016 / 0,01

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0001 / 0,00001

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 148,89 / 22,569

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,13 / 0,163

    1-Фенилэтанол (Ацетофенон, Фенилметилкетон, Метилфенилкетон) 0,00 / 0,01

    Хлорэтан (Этил хлористый) 0,00 / 0,18

    Взвешенные вещества 0,024 / 0,371

    Ацетальдегид 0,00 / 2,5543

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,081 / 2,416

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,807 / 0,204

    Пропан-2-он (Ацетон) 2,33 / 6,86

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 67,443 / 10,327

    Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) 0,022 / 0,004

    Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) 2,491 / 4,022

    Этилбензол 0,144 / 0,559

    Пентан 126,743 / 8,093

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 3,32 / 8,384

    (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) 4,469 / 2,803

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,00 / 0,054

    Титан диоксид 0,011 / 0,006

    2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) 315,742 / 13,389

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 5,584 / 3,923

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,013 / 0,009

    Три(2-гидроксиэтил)амин (Триэтаноламин) 2,174 / 2,62

    диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 1 0,0001 / 0,002

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 8,12 / 2,659

    Этанол (Спирт этиловый) 0,17 / 2,371

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00003 / 0,00003

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00002 / 0,007

    Азотная кислота (по молекуле HNО3) 0,036 / 0,006

    Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 0,00 / 3,529

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,426 / 0,948

    1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) 14,933 / 5,177

    Канифоль талловая 0,234 / 0,416

    Гидроксибензол (Фенол) 0,102 / 0,7494

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,459 / 0,69

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,013 / 0,008

    Пропен (Пропилен) 94,381 / 9,992

    Уайт-спирит 1,179 / 5,97

    Бензол 49,776 / 12,415

    Метилбензол (Толуол) 1,243 / 7,164

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,312 / 0,801

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,004 / 0,042

    Пиридин 0,00 / 0,134

    Олово оксид (в пересчете на олово) 0,0001 / 0,00002

    Йод 0,0003 / 0,0005

    Бутан 78,5 / 15,159

    Изобутан 863,528 / 47,661

    Этан 12,351 / 0,73

    Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,02 / 0,111

    Бут-1-ен(Бутилен) 78,869 / 15,215

    Этен(Этилен) 52,275 / 27,855

    Этин (Ацетилен) 0,138 / 0,026

    Метилацетилен 0,098 / 0,217

    (2-Метилпропил)бензол (Изобутилбензол) 0,036 / 0,425

    Хлорметан (Метил хлористый) 0,00 / 0,113

    1-Метил-1-фенилэтанол (Спирт a,a-диметилбензиловый, Диметилфенилкарбинол) 0,00 / 0,003

    1,2-Дигидрооксибензол (Пирокатехин) 0,014 / 0,16

    2,2'-0ксибис(пропан) (Диизопропиловый эфир, Изопропиловый эфир) 0,00 / 0,044

    2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) 53,227 / 8,63

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,011 / 0,043

    Бут-2-еналь (Альдегид кротоновый, бета-Метилакролеин,2-Бутеналь) 0,00 / 0,018

    2-Метилпроп-2-еновая кислота (Метакриловая кислота) 0,00 / 2,058

    Метановая кислота (Муравьиная кислота) 0,00 / 0,0001

    Жирные синтетические кислоты фракций С10-С16 0,047 / 0,34

    1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (Гидроперекись изопропилбензола, Гидроперекись кумола) 0,002 / 0,104

    2,3,3,4,4,5-гексаметилгексантиол-2 (трет-Додецилмеркаптан;трет-Додекантиол; Лаурилмеркаптан; трет-Додецилтиол) 0,006 / 0,139

    (Метиламино)бензол (N-Метиланилин) 0,003 / 0,051

    Дифениламин 0,003 / 0,046

    Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) 51,186 / 9,493

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,025 / 0,843

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,000037 / 0,058

    Стеарин 0,022 / 0,012

    Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 0,028 / 0,093

    Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтиметандисульфо- кислот) 0,0006 / 0,011

    Латекс СКС-30 ШР (по стиролу) 0,015 / 1,24

    Масло талловое легкое 0,032 / 0,086

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,075 / 0,033

    Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин 0,00 / 0,009

    Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат МН, Дибам, Метилнамат) 0,001 / 0,008

    Алкилбензолсульфокислота (ЛАБСК) 0,014 / 0,132

    2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) 0,00 / 0,031

    2-Метил-5-этилпиридин (2-Метил-5-этилазин) 0,00 / 0,364

    4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) 0,00 / 0,016

    2-Метил-5-этенилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин) 0,00 / 0,253

    Пропан /по метану/ 16,412 / 3,037


    Предельно допустимые концентрации
    Очистные
    ПАО «ОМСКИЙ КАУЧУК»


    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    Аммиак 0,6765 / 0,0391

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,266007 / 0,0175

    (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) 0,00518 / 0,002125

    Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) 0,001312 / 0,000151

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,561 / 0,033

    Формальдегид 0,122 / 0,007

    Метанол (Метиловый спирт) 1,26205 / 0,1306

    1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) 0,001415 / 0,000252

    Метилбензол (Толуол) 0,919 / 0,0536

    Этилбензол 0,12182 / 0,007554

    Пропен (Пропилен) 0,015 / 0,001

    Гидроксибензол (Фенол) 0,00622 / 0,001622

    Бензол 0,09802 / 0,01674

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,033 / 0,002

    Углерод оксид 0,319 / 0,019

    Метан 67,095 / 3,907

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,141 / 0,008

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,089 / 0,005


    Предельно допустимые концентрации
    ул. Химиков, д. 47-а
    ОАО «ОМСКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Площадка № 1(УПТК, БПО)

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0107 / 0,0038988

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0011 / 0,00135

    Пыль древесная 0,00 / 0,00

    Углерод (Сажа) 0,0055 / 0,0057014

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,468 / 0,0602307

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0035 / 0,0054993

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0045 / 0,0314367

    Углерод оксид 0,267 / 0,57033

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,027 / 0,086844

    Керосин 0,006 / 0,011367

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,1235 / 0,0954

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0008 / 0,0001923

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0004 / 0,0001102

    Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) 0,00003 / 0,0002

    Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) 0,00 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00002 / 0,0000095

    Площадка № 2 (Открытая стоянка)

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00002 / 0,0000485

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000002 / 0,0000079

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000007 / 0,0000195

    Углерод оксид 0,002 / 0,0047024

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0002 / 0,0005647

    Площадка № 3 (Кирпичный завод)

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,012 / 0,0126419

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,023 / 0,0114736

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0007 / 0,0008

    Углерод (Сажа) 0,003 / 0,0070946

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,965 / 0,060921

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,157 / 0,0098963

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001 / 0,0025527

    Углерод оксид 2,893 / 0,20541

    Керосин 0,007 / 0,015619

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 / 0,0000000089

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00008 / 0,000036

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0001 / 0,000139

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00005 / 0,0000208

    Площадка № 4 (Карьер)

    Углерод (Сажа) 0,071 / 0,029086

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,201 / 0,07454

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,083 / 0,26069

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,176 / 0,04236

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,025 / 0,013128

    Углерод оксид 0,533 / 0,1681

    Керосин 0,004 / 0,00459

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,226 / 0,083
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Мамина-Сибиряка, д.3
    УЧРЕЖДЕНИЕ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» «СОЦКУЛЬТБЫТ»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.


    Производственная территория промплощадки № 1 (склад резервного топлива)

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,01 / 0,002927 *

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00003 / 0,0000082

    Производственная территория промплощадки № 2 (котельная № 2)

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,346 / 0,09418

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,056 / 0,0153

    Углерод (Сажа) 0,00 / 0,0094

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,0529

    Углерод оксид 1,168 / 0,2368

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 / 0,0000000611

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0005 / 0,00327

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000002 / 0,0000092

    Производственная территория Учреждение АО "Газпромнефть-ОНПЗ" "Соцкультбыт"

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,00600490022 / 0,000203961

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,000100022 / 0,00000436451

    Метан 0,04766 / 0,019487

    Этанол (Спирт этиловый) 2,775 / 0,211

    Ацетальдегид 0,1 / 0,008

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,25 / 0,019

    Пыль мучная 0,11 / 0,0144

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,658 / 0,5162404

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3131 / 0,08504595

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1761 / 0,3243592

    Углерод оксид 5,192 / 1,12814

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000069 / 0,00000016218

    Углерод (Сажа) 0,0164 / 0,04127273

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0385 / 0,0043648

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00046 / 0,003964

    Керосин 0,0269 / 0,0284244

    Гидроксибензол (Фенол) 0,005 / 0,000148

    Формальдегид 0,009 / 0,000296

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,000004 / 0,000000111

    Аммиак 0,047 / 0,00148

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,047 / 0,00148

    Производственная территория промплощадки № 4 (гаражи №№ 2-5)

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0158 / 0,0572935/

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00259 / 0,0079968

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000393 / 0,0012994

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000457 / 0,0026018

    Углерод оксид 0,1042 / 0,378495

    Керосин 0,00227 / 0,0065915

    Углерод (Сажа) 0,000264 / 0,0009463

    Предельно допустимые концентрации
    ул. Иртышская, 1а
    ООО «СИБИРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Формальдегид 0,396 / 0,0558

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0454 / 0,0412725

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0033 / 0,00088

    Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) 0,0000002 / 0,000000135

    Углерод (Сажа) 14,7302 / 0,9384897

    Взвешенные вещества 2,826 / 0,515

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 6,521 / 0,7630248

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,0603 / 0,12310728

    Углерод оксид 46,234 / 20,142862

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00033 / 0,00001281

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00008 / 0,0000309

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0007 / 0,0000694

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,06502 / 0,04617763

    Пыль древесная 0,00002 / 0,000002616

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,002 / 0,0052967

    Керосин 0,0004 / 0,000939

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004 / 0,0012804
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Заводская, 13
    АО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 8»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024501 / 0,0120998

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,00009 / 0,0003626

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000769 / 0,0006979

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001479 / 0,0008543

    Углерод (Сажа) 0,000216 / 0,0002402

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,006899 / 0,00614

    Керосин 0,003117 / 0,002252

    Углерод оксид 0,096476 / 0,0680866

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,000374 / 0,0001827

    Пыль древесная 0,179092 / 0,0702962

    Озон 0,000106 / 0,000119

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,023008 / 0,0065

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,114892 / 0,0433052

    Пентановая кислота (Валериановая кислота) 0,00001 / 0,0000019

    Пропаналь(Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) 0,000005 / 0,0000009

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,000055 / 0,0000325

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,000002000000 0,000013200000

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,000540000000 0,000329600000

    Гидроксибензол (Фенол) 0,000307 / 0,0000098

    Метан 0,075116 / 0,0023819

    Метилбензол (Толуол) 0,079829 / 0,0572284

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,002376 / 0,0000753

    Бензол 0,001989 / 0,0000631

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000582 / 0,0000184

    Гексан 0,004911 / 0,0001557

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,000069 / 0,0000585

    Сольвент нафта 0,002855 / 0,0024082

    Бутилацетат 0,10975 / 0,0509431

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,044929 / 0,0344924

    Красители органические прямые: желтый светопрочный 0, кислотный коричневый 4Ж, алый, синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, «Универсальный», С, бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ, красный 2С; чисто голубой (Азокрасители) 0,036375 / 0,0118205

    Уайт-спирит 0,000997 / 0,0008409

    Этанол (Спирт этиловый) 0,04281 / 0,0323055

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,016005 / 0,0045

    Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин 0,004881 / 0,0226

    Этилацетат 0,05215 / 0,0266516
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Герцена, д.312
    ОАО «ОМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,000746 / 0,00011821

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00734 / 0,003950751

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 1,076511 / 0,48783401

    Углерод оксид 14,6207509 / 1,83871550724

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 1,7433 / 0,50281406

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,077252 / 0,11562721

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 6,61483 / 0,71046573

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00037 / 0,0000738

    Пыль древесная 1,1921 / 0,18942003

    Озон 0,00013 / 0,000021415

    диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 0,08806 / 0,00763823

    Магний оксид 0,000029 / 0,00000373

    Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) 0,00005 / 0,00000654

    Керосин 3,74001 / 0,8100419

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,57004 / 0,153002222

    Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) 0,000003 / 0,000001

    Аммиак 0,18424 / 0,1277932

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,26864 / 0,0416347

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 1,02156 / 0,1914785

    Этанол (Спирт этиловый) 0,29008 / 0,1294753

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,08034 / 0,0423691

    Бутилацетат 0,11911 / 0,036945

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,40712 / 0,0193416

    триНатрий фосфат (Натрия о-фосфат) 0,0409 / 0,0060277

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,12127 / 0,0196979

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,272725 / 0,0817988896

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 5,352 / 0,9801943

    Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) 50,0110004 / 0,0855014

    Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену) 0,00002 / 0,0003

    Взвешенные вещества 0,4172 / 0,058276

    Этилбензол 0,00014 / 0,00241

    Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 0,008 / 0,11959

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,2056 / 3,59373112

    Бензол 0,00602 / 0,096483

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,023 / 0,8920888

    Метилбензол (Толуол) 1,05952 / 0,2534244

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,08602 / 0,0104818

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,155 / 0,0219064

    Уайт-спирит 0,04943 / 0,003997

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000001 / 0,00000012

    Циклогексанон 0,00001 / 0,000045

    (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) 0,00002 / 0,0004069

    Этилацетат 0,02601 / 0,0008603

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,000000005 / 0,0000015

    Метан 0,00028 / 0,098

    Дифторхлорметан (Фреон-22) 0,00001 / 0,002

    Формальдегид 0,0000134 / 0,0000030119

    1-Фенилэтанол (Ацетофенон, Фенилметилкетон, Метилфенилкетон) 0,000001 / 0,0000001833

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,0807 / 0,0159849

    Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) 0,002102 / 0,002235342

    Фуран-2-альдегид (Фурфурол) 0,00006 / 0,00001038

    Гидроксибензол (Фенол) 0,000022 / 0,000002342

    Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен) 0,00002 / 0,000002859

    Метанол (Метиловый спирт) 0,00032 / 0,0000412667

    1,2-Дихлорэтан 0,064 / 0,01806

    Сольвент нафта 0,061 / 0,005981

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,006323 / 0,00129461

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,001701 / 0,00049798

    Углерод (Сажа) 0,000905 / 0,0521656

    Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 0,0153 / 0,00204583

    Никель оксид (в пересчете на никель) 0,00015 / 0,00002694

    Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,031086 / 0,0530161

    Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) 0,017 / 0,00055

    Циклогексан 0,017 / 0,00055

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,004 / 0,0022349

    Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) 0,007 / 0,001

    Ацетальдегид 0,0000003 / 0,000000277

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0000003 / 0,000000296

    Натрий нитрат 0,00004 / 0,00001226

    Натрий нитрит 0,0002 / 0,0000572

    Ортофосфорная кислота 0,0016 / 0,0003964

    Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 0,005 / 0,001124

    Азотная кислота (по молекуле HNО3) 0,00156 / 0,00072751

    2-Гидроксибензамид (Салициловая кислота, амид, Салициламид, о-Оксибензамид) 0,0002 / 0,00002

    Аммоний хлорид (Нашатырь) 0,0005 / 0,00007

    Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) 0,0102 / 0,001954

    Пиридин 0,0002 / 0,00003

    диНатрий сульфат (Натрия сульфат) 0,00102 / 0,00011463

    Олово оксид (в пересчете на олово) 0,00012602 / 0,000021662

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00618803 / 0,000981488

    Пыль текстолита 0,00007 / 0,0000455

    Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%) 0,000004 / 0,000075

    Пыль талька 0,0002 / 0,003752

    Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0,002 / 0,0000778

    Натрий гидрокарбонат 0,0002 / 0,00001334

    Этандиовая кислота (Кислота щавелевая) 0,00001 / 0,00000566

    Натрий хлорид (Поваренная соль) 0,002 / 0,0003

    Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий) 0,002 / 0,0003

    Калий хлорид 0,002 / 0,00028
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Мира, 5
    СибАДИ
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Учебно-производственные мастерские

    Уайт-спирит 0,00 / 0 0,000938

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,00 / 0,0000938

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00 / 0,00259967

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00 / 0,00005767

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00003333

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,00 / 0,00131

    Пыль древесная 0,00 / 0,01065625

    Автотранспортный участок

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00 / 0,0077654

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00 / 0,0012624

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,0012446

    Углерод оксид 0,00 / 0,639424

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00 / 0,1342338

    Углерод (Сажа) 0,00 / 0,00024044

    Керосин 0,00 / 0,0012246

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00 / 0,00000425
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Березовая, д. 1
    ТЕРРИТОРИЯ ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФСС РФ «ОМСКИЙ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0134 / 0,065852

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0073 / 0,0156285

    Углерод оксид 0,058 / 0,040964

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0003 / 0,000158

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0001 / 0,0013967

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0001 / 0,0000476

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00105 / 0,0005133

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001 / 0,0005588

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,004 / 0,0021234

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,008 / 0,00104

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,002 / 0,0000211

    Углерод (Сажа) 0,0005 / 0,0003259

    Керосин 0,001 / 0,0013133

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0002 / 0,0004
    Предельно допустимые концентрации
    пр. Губкина, д. 12а
    ООО «ВЕЛЕСК»

    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,07 / 0,039606

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0105 / 0,0064332

    Углерод (Сажа) 0,0123 / 0,005224

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0083 / 0,0040285

    Углерод оксид 0,089 / 0,26405

    Керосин 0,019 / 0,022006

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0012 / 0,00124

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,001 / 0,00055

    Пыль бумаги 0,018 / 0,00246

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00002 / 0,0000489

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00002 / 0,0000444

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0009 / 0,00862
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 22 Партсъезда 105
    ОАО «ОМСКМЕТАЛЛООПТТОРГ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0001 / 0,0002

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,0001 / 0,004

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000004 / 0,00001

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,012 / 0,004

    Пыль древесная 0,002 / 0,005

    Керосин 0,00002 / 0,00005

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,004 / 0,006

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0003 / 0,002

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,0001 / 0,00001

    Углерод (Сажа) 0,000001 / 0,000005

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,0001 / 0,00007

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002 / 0,00007

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002 / 0,00009

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,001 / 0,001

    Углерод оксид 0,111 / 0,036
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 22 Партсъезда, д.97, корп.1
    ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    (Обособленное подразделение) - площадка № 1

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,16318 / 0,022169

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,3351084 / 0,137261823

    Углерод оксид 24,5588500003 / 1,662531448

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 3,929 / 0,4729418

    Метилбензол (Толуол) 2,68702 / 0,461584

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,774 / 0,177842

    Этанол (Спирт этиловый) 4,385 / 0,806947

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,1985 / 0,181715

    Бутилацетат 2,2722 / 0,32616696

    Этилацетат 0,095 / 0,100851

    Пропан-2-он (Ацетон) 2,307 / 0,26071

    Циклогексанон 0,1375 / 0,146261

    Сольвент нафта 1,492 / 0,25063

    Уайт-спирит 2,971 / 0,384257

    Взвешенные вещества 1,1998 / 0,52730979

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 4,247 / 1,212476582

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,0185 / 0,00640226

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,87440003 / 0,11259623

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 1,097 / 0,266225244

    Дифторхлорметан (Фреон-22) 0,8 / 0,0254

    1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) 5,05 / 0,1655

    Октафторпропан (Хладон-218, Фреон-218) 0,2 / 0,0063

    1,1-Дихлор-1-фторэтан (Фреон 141, Фреон 141b) 12,72 / 1,7283

    Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) 0,002728 / 0,00023209

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000014 / 0,000002584

    Керосин 0,269 / 0,20027

    Метан 0,01 / 2,842

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,00000016 / 0,00004

    Азотная кислота (по молекуле HNО3) 0,1762 / 0,02422265

    Аммиак 0,15191 / 0,021108

    Ортоборная кислота (Борная кислота) 0,01474 / 0,001985

    Дигидропероксид (Водород пероксид, Водорода перекись) 0,078 / 0,0107

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 2,130007001 / 0,2795179

    Ортофосфорная кислота 0,151 / 0,021151

    Борофтористоводородная кислота 0,014 / 0,0019

    Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) 0,31 / 0,0429

    Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты) 0,042 / 0,0058

    Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,07423 / 0,010710656

    Пропан-1,2,3-триол (Глицерин) 0,07 / 0,0097

    диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 0,3364 / 0,15890067

    Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) 0,000124 / 0,00002956

    Титан диоксид 0,01689 / 0,01591987

    Магний оксид 0,02019 / 0,00688772

    Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000212 / 0,00003488

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,007244 / 0,00081866

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 14,38029 / 1,50782632

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,344393 / 0,25096791

    Озон 0,002008 / 0,00126538

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,7742601002 / 0,07331629

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00253 / 0,00038966

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,31129 / 0,11229097

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00003004 / 0,000002293

    Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 0,0172916 / 0,00162228

    Ацетальдегид 0,00012 / 0,000112515

    Формальдегид 0,00025000001 / 0,000206993

    Олово оксид (в пересчете на олово) 0,000543 / 0,000087856

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,001075 / 0,000185733

    Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,00003 / 0,00003556

    Углерод (Сажа) 0,027 / 0,089165

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,144505 / 0,0251017

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,00891 / 0,00295539

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,425 / 0,32649

    триНатрий фосфат (Натрия о-фосфат) 0,00921 / 0,00312144

    Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий) 0,028 / 0,0168

    Калий хлорид 0,02302 / 0,003899

    Натрий хлорид (Поваренная соль) 0,02302 / 0,00386

    Дихлордифторметан (Фреон-12) 0,175 / 0,024

    Дихлорметан (Метилен хлористый) 0,8 / 0,111

    Пыль стеклопластика 0,027 / 0,0038

    Пыль текстолита 0,001 / 0,002

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,00306 / 0,00050079

    диКалий карбонат (Калия карбонат, Поташ) 0,00017 / 0,00002485

    Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий) 0,0002 / 0,00004694

    Медь сульфат (Медь сернокислая) (в пересчете на медь) 0,0001 / 0,0000138

    Натрий нитрит 0,00224 / 0,0005237

    диНатрий сульфат (Натрия сульфат) 0,0002 / 0,00004694

    Никель растворимые соли (в пересчете на никель) 0,00003 / 0,000003614

    Никель сульфат (в пересчете на никель) 0,000206 / 0,000023463

    Олово сульфат (в пересчете на олово) 0,00002 / 0,00000423

    Цинк динитрат (Цинка нитрат) (в пересчете на цинк) 0,0006 / 0,00007363

    Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) (Цинка монофосфат) (в пересчете на цинк) 0,00013 / 0,00001473

    тетраНатрий дифосфат (Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат) 0,000092 / 0,000023145

    Натрий нитрат 0,000589 / 0,00011223

    (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) 0,00001 / 0,000001

    Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 0,000006 / 0,00000138

    2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) 0,00002 / 0,00000649

    2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) 0,000004 / 0,00000124

    Пропен (Пропилен) 0,0000003 / 0,00000008

    Этен(Этилен) 0,00005 / 0,00001436

    1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) 0,000003 / 0,00000078

    Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) 0,000004 / 0,00000078

    1,2-Дихлорэтан 0,002 / 0,005

    2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) 0,000004 / 0,00000113

    Гидроксибензол (Фенол) 0,00027 / 0,00009007

    Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) 0,000006 / 0,00000122

    1-Фенилэтанол (Ацетофенон, Фенилметилкетон, Метилфенилкетон) 0,0000000302 / 0,00065026

    Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) 0,000001 / 0,0000003

    Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) 0,000009 / 0,00000205

    диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) 0,000004 / 0,00000064

    Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) 0,00002 / 0,00003

    Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) 0,016 / 0,01123

    Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен) 0,00000000001 / 0,00000003

    Фуран-2-альдегид (Фурфурол) 0,000000003 / 0,00000356

    Пыль стекловолокна 0,00003 / 0,000013

    Пыль композиционного материала из кремний и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 0,000000001 / 0,00000189

    Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) 0,668 / 0,210701

    (обособленное подразделение) - площадка № 2

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,98705 / 0,33522444

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,832009 / 0,05630472

    Углерод оксид 10,5376 / 0,86554

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,979 / 0,259916

    Метилбензол (Толуол) 0,629 / 0,3530415

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,1022 / 0,1033903

    Бутилацетат 0,423 / 0,0912165

    Этилацетат 0,0416 / 0,0407036

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,8902 / 0,2054878

    Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00001 / 0,000000552

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,109 / 0,005534

    Этанол (Спирт этиловый) 1,354 / 0,687813

    2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) 0,263 / 0,084025

    Циклогексанон 0,0045 / 0,0009454

    Сольвент нафта 0,174 / 0,238

    Уайт-спирит 0,591 / 0,203631

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 1,24 / 0,9011351

    Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 0,0334 / 0,0099563

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00257 / 0,000995

    Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,006 / 0,00333

    Октадеканоат цинка (Цинка стеарат) (в пересчете на цинк) 0,008 / 0,00111

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,015 / 0,008333

    Взвешенные вещества 0,1862 / 0,060632

    диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 0,022 / 0,0040294

    Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) 0,00 / 0,00000127

    Титан диоксид 0,0002 / 0,00002267

    Магний оксид 0,0002 / 0,0000348

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00043 / 0,00003737

    Никель оксид (в пересчете на никель) 0,00005 / 0,00000241

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00004 / 0,00000317

    Озон 0,00018 / 0,00003267

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,0031 / 0,00720218

    Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,354 / 0,161062

    Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) 0,011258 / 0,00018971

    Метан 0,009 / 2,101

    Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) 0,00000012 / 0,00003

    (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) 0,00003 / 0,00002

    Гидроксиметилбензол (Крезол, (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)) 0,001 / 0,00009

    Гидроксибензол (Фенол) 0,000002 / 0,0000002

    Формальдегид 0,000004 / 0,0000004

    Бутан-2-он (Метилэтилкетон) 0,002 / 0,0001

    Полиэтиленполиамин 0,00008 / 0,0000074

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,383 / 0,2837

    Дифторхлорметан (Фреон-22) 0,635 / 0,11144

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,9323 / 0,10374

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,000006 / 0,00000136

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 0,002 / 0,000485

    Пыль текстолита 0,003 / 0,0019

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,003 / 0,000261

    Пыль древесная 0,166 / 0,12280812

    Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) 0,0006 / 0,000241

    Керосин 0,148 / 0,03832

    Дихлордифторметан (Фреон-12) 0,2 / 0,03704

    1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) 1,875 / 0,3472

    диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) 0,0008 / 0,000282

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,00001 / 0,000014

    Ортофосфорная кислота 0,0001 / 0,00011

    триНатрий фосфат (Натрия о-фосфат) 0,0009 / 0,000296

    Калий хлорид 0,009 / 0,003

    Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий) 0,01 / 0,004

    Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле НСl) 0,01 / 0,004

    Сера элементарная 0,01 / 0,004

    Олово оксид (в пересчете на олово) 0,00005 / 0,000003

    1,1-Дихлор-1-фторэтан (Фреон 141, Фреон 141b) 0,5 / 0,093
    Предельно допустимые концентрации
    ул. 10 лет Октября, 221 корп.1
    ООО «ОМСКИЙ ЦЕМЕНТ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 5,209 / 0,241 *

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00032 / 0,00031

    диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0223 / 0,0203

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 8,1616 / 0,2251

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,3251 / 0,03402

    Керосин 3,2922 / 0,18504

    Углерод оксид 14,531 / 0,0963

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,8421 / 0,04304

    Углерод (Сажа) 0,74307 / 0,00702

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00003 / 0,00003

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00001 / 0,00001
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Маяковского, 2
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Конева, 14
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Волочаевская, 15 к. 5
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Герцена, 48 к. 5
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Малунцева, 30
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Кирова, 49/2
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Нефтезаводская, 44 к. 1
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Дианова, 3/1
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации
    ул. Новороссийская, 2/1
    ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
    Первое значение: масса, тонн в год.
    Второе значение: мощность, грамм в секунду.

    Комплекс производственных сооружений АО "ОмскВодоканал" города Омска (Цех очистных сооружений канализации г. Омска, Цех сооружений по водоподготовке, АТЦ, СВС, ЮВС, ЗВС, КС, Склад хлора, канализационные насосные станции)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,026 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,633 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 2,203 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,122 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,101 / 0,00

    Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 0,118 / 0,00

    Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) 0,00 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 11,477 / 0,00

    Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,077 / 0,00

    Бутилацетат 0,047 / 0,00

    Уайт-спирит 0,599 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 1,934 / 0,00

    Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,001 / 0,00

    Метилбензол (Толуол) 0,237 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,01 / 0,00

    Этанол (Спирт этиловый) 0,047 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,041 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 87,835 / 0,00

    Метан 307,908 / 0,00

    Хлор 0,207 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,399 / 0,00

    Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,109 / 0,00

    Взвешенные вещества 3,29 / 0,00

    Пропан-2-он (Ацетон) 0,034 / 0,00

    Аммиак 13,912 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,043 / 0,00

    Керосин 0,055 / 0,00

    Бензол 0,01 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,453 / 0,00

    2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 0,006 / 0,00

    Формальдегид 2,366 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 67,058 / 0,00

    Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 / 0,00

    Комплекс производственных сооружений микрорайона Крутая Горка (Насосно-фильтровальная станция, канализационная насосная станция, очистные сооружения канализации)

    Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,002 / 0,00

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,084 / 0,00

    Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Углерод оксид 0,095 / 0,00

    Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) 0,00 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,189 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,002 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,138 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,018 / 0,00

    Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,002 / 0,00

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,484 / 0,00

    Метан 12,625 / 0,00

    Хлор 0,00 / 0,00

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) 0,00 / 0,00

    Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,001 / 0,00

    Аммиак 0,308 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С1-С5 1,336 / 0,00

    Керосин 0,00 / 0,00

    Бензол 0,00 / 0,00

    Взвешенные вещества 0,132 / 0,00

    Формальдегид 0,062 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 0,062 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 1,38 / 0,00

    Илошламонакопитель

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,672 / 0,00

    Аммиак 14,402 / 0,00

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 29,842 / 0,00

    Дигидросульфид (Сероводород) 0,888 / 0,00

    Смесь углеводородов предельных С6-С10 114,049 / 0,00

    Метантиол (Метилмеркаптан) 0,097 / 0,00

    Этантиол (Этилмеркаптан) 0,008 / 0,00

    Метан 399,064 / 0,00

    Гидроксибензол (Фенол) 2,748 / 0,00

    Формальдегид 2,022 / 0,00

    Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) 83,78 / 0,00
    Предельно допустимые концентрации