Глядя на то, что происходит со спорткомплексом, Роман Абрамович нелестно высказывался о качестве построенной для ХК «Авангард» ледовой арены. Сооружение, возведенное за 150 млн долларов, вызвало нарекания со стороны олигарха. Разговоры остались в кулуарах и ни на что не повлияли.
«В Омске ведь арену строил сам Абрамович. А у меня еще родственник работал при строительстве «Арены Омск», так вот получилось. Я в 2016 году столкнулся сам случайно с Абрамовичем, и да, высказывались в том разговоре такие моменты в сторону помещения, назовем их негативными» , - рассказывал пресс-секретарь ХК «ЦСКА» Владимир Герасимов.
Падение на двенадцатую строчку
Крайне неудачный сезон закончился хуже, чем фанаты клуба могли себе представить. Тренировал клуб россиянин Герман Титов. Он и президент клуба Владимир Шалаев, к радости фанатов, покинули команду.
Главным тренером команды стал Боб Хартли. Новый президент клуба Максим Сушинский в июле официально признал – состояние «Арены Омск» аварийное, играть в спорткомплексе нельзя. Все лето руководство клуба металось между реконструкцией и строительством новой арены. Решили, что второй вариант надежней. К ситуации с переездом подключился губернатор Омской области Александр Бурков. Во время визита в Омск вице-премьер России по строительству Виталий Мутко пообещал поспособствовать переезду «Авангарда» в Сочи, однако команда решила иначе.
На ближайшие несколько сезонов «Авангард» переехал в подмосковную Балашиху. Команда старалась не забывать и об огромной омской фанбазе – устраивались выезды в Подмосковье за счет клуба, игры команды начали транслироваться на большом экране стадиона «Красная звезда». При этом среди игроков начали возникать мысли о том, что в Москве не так уж и плохо (а вот Артем Манукян наоборот посетовал на расизм среди местных хозяев съемных квартир).
На новом месте «Авангарду» везет, и команда становится серебряным призером КХЛ, проиграв лишь ЦСКА. Оправдал ставку канадский тренер Боб Хартли. В это время разрабатывается новый эскиз «Арены Омск», создается фирма-подрядчик строительства ООО «Арена» (ее возглавляет Сергей Белых, один из топ-менеджеров киберспортивного бренда Winstrike, один из строителей крупнейшей киберспортивной арены страны Winstrike), а старое здание спорткомплекса начинают разрушать. Омичи, по одному и собираясь группами, ходят смотреть, как на их глазах за несколько дней рушат фасад, крышу, стены спорткомплекса. По словам руководства клуба, новое здание будет построено на месте старого, даже запущена онлайн трансляция разрушения спорткомплекса. «Арена Омск» умерла, да здравствует «Арена Омск»!
Предоставлено Городу55 ХК «Авангард»
Региональное УМВД запретило «Авангарду» продавать пиво на территории «Арены Омск». Опьяненные, но на этот раз только гневом, фанаты возмущались. Не менее возмущенный президент клуба Владимир Шалаев обещал разобраться и вернуть пиво хоккейным фанатам. Слово сдержал – пиво вернулось на «Арену Омск», правда, продавать его стали только в строго отведенных для этого местах.
Нынешние менеджеры команды о состоянии спорткомплекса, видео: Авангард ТВ
«Арена Балашиха», фото: http://icebal.ru