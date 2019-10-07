Собственником «Арены Омск» становится «Спортивный Клуб «Авангард». О передаче спорткомплекса в собственность клуба лично договорились Леонид Полежаев и Роман Абрамович. Правда, за это «Латис» все равно получил 850 млн рублей. Впрочем, история с этими деньгами не так проста: эти же 850 млн рублей за несколько дней до сделки на счета НП «Спортивный клуб «Авангард» в качестве безвозмездной помощи передали ООО «Вестерн Эстейт» и ЗАО «СТ Балчуг», которые, кто бы мог подумать, принадлежали Роману Абрамовичу. В это же время идейный вдохновитель и покровитель «Авангарда» и «Арены Омск» Леонид Полежаев покидает пост губернатора региона и уходит на пенсию. Вместе с ним покидает команду и тренер Раймо Сумманен.

2012

В шаге от победы

2013

Снова пятые

Мало кто помнит, но изначально «Арена Омск» выглядела иначе. Запомнившийся всем внешний вид спорткомплекс получил только в 2013 году – именно тогда на фасаде был нарисован гигантский ястреб, а на крыше дворца установили световую конструкцию с логотипом клуба. Сама надпись «Арена Омск» до 2013 года находилась в другом месте. На «Арене» выступает еще один титан - рэп-кор коллектив Limp Bizkit.







2014

Провал и двадцатое место

Хоккейный клуб «Авангард» и агентство Special One (авторы идеи с ястребом на фасаде спорткомплекса) получили награду профессиональной премии PROsport Awards в номинации «Лучшее решение на стадионе» за новый дизайн «Арены Омск». Однако сам клуб под руководством ныне тренера сборной Чехии по хоккею Милоша Ржиги показывает ужасный результат и занимает итоговое 20 место по итогам регулярного чемпионата, из-за чего даже не проходит в плей-офф. В команду вновь приходит Сумманен, чтобы через год в очередной раз ее покинуть.



Из команды уходит генменеджер клуба Анатолий Бардин. Он был одним из тех, кто привел команду к чемпионству в 2004 году, он уговорил Яромира Ягра сыграть в Омске. Президентом клуба становится Владимир Шалаев.







2015

Только восьмые







Появились первые весточки скорого разрушения «Арены Омск». Ряд СМИ региона выпустил свои материалы с критикой текущего состояния спорткомплекса, на что президент «Авангарда» Владимир Шалаев решил ответить бойкотом некоторых региональных изданий, однако признал, что содержание объекта обходится клубу очень дорого.



«Колоссальные затраты идут на «Арену». Тем более уже такой срок, когда многое требует или капитального ремонта, или перестройки. Это стоит колоссальных денег, но не делать этого тоже нельзя. Годовое обслуживание «Арены Омск», обходится примерно в 35-40% от бюджета клуба », - отметил Шалаев.

Леонид Полежаев, фото: Город55

Видео: Авангард ТВ

Анатолий Бардин, ФОТО: ХК "Авангард"