«Арена Омск»:
помним, любим,
строим новую
Хоккейному клубу «Авангард» уже не удастся стать чемпионом на «Арене Омск». Спорткомплекс, ставший жемчужиной Левобережья, являлся действительно сильным проектом. У его истоков стояли такие сильные личности как Леонид Полежаев и Роман Абрамович, но даже это не спасло его от разрушения.

Всего за год опасения, что объекту понадобится дорогостоящий ремонт, обернулись полным сносом и строительством абсолютно нового объекта. Этим проектом Город55 вспоминает славную историю «Арены Омск». Не имея цели обидеть фанатов или задеть всех причастных к «Авангарду», редакция лишь с толикой иронии (а чего уже плакать, когда дело сделано?) и с надеждой на будущее рассказывает историю поистине культового сооружения. Надеемся, новая «Арена Омск» появится скоро и простоит долго.


В апреле команда под руководством Валерия Белоусова становится чемпионом страны. В том же месяце, 16-го числа, забита первая свая на улице Лукашевича, официально началось строительство новой арены для клуба – «Арены Омск», работы выполняла австрийская строительная фирма «АМР» Беугезельшафт М.Б.Х. & КО. В июне мэр Омска Евгений Белов подписал распоряжение о предоставлении ОАО «Сибнефть» 44.5 Га земли близ улицы Лукашевича. «Сибнефть» тогда контролировалась российским олигархом Романом Абрамовичем.
2004
«Авангард» чемпион!
2005
Лишь четвертые
По ходу сезона в омский клуб переходит мегазвезда хоккея Яромир Ягр, однако играет лишь во время локаута в НХЛ, вернувшись по окончанию сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс». Зато команда выигрывает Кубок европейских чемпионов. В это же время по соглашению между «Сибнефтью» и департаментом недвижимости мэрии Омска все права и обязанности по договору земли переданы ООО «Фирма «Латис». Учредитель компании – кипрский офшор Protonius Investments ltd, связываемый все с тем же Абрамовичем.


2006
«Авангард» берет «серебро»
Команда проигрывает в финале казанскому «Ак Барсу». Владельцем земли становится Главное управление по земельным ресурсам Омской области. Проекты «Латис» ширятся и развиваются – планируется постройка примыкающего к спорткомплексу ТЦ «Арена-Молл», начинается возведение по соседству гипермаркета OBI.
Бронзовые медали
Всего на проект строительства спорткомплекса было потрачено порядка 150 млн долларов. Губернатор Омской области Леонид Полежаев официально объявил «Арену Омск» открытой 31 августа. С открытием комплекса омичей поздравил сам спикер Госдумы РФ Борис Грызлов, миллиардер Роман Абрамович и икона хоккея Вячеслав Фетисов. Первыми матчами на «Арене Омск» стали две игры молодежных национальных сборных России и Канады, завершившиеся победой иностранцев. На одном из секторов СМИ заметили первую трещину – предвестник нескорого разрушения спорткомплекса.

«Арена Омск» – это ярчайшая звезда в цепи всех спортивных сооружений Омской области, которые создавались за последние 10 лет» , - отметил губернатор Леонид Полежаев.

Среди журналистов бытует легенда о том, как Абрамович на церемонии открытия «Арены Омск» заперся от журналистов в кабинете звукорежиссера онлайн-трансляции матчей (где просидел несколько часов), так как не хотел отвечать на вопросы «что за сарай вы тут построили?». Впрочем, автор, как обычно, описывает это с экспрессией, свойственной байкам без фото-, видео- или документального подтверждения.





2007
Фото: photo.khl.ru
Яромир Ягр, фото: ХК «Авангард»
Леонид Полежаев, фото: "Инстаграм" 12 канала
Видео: PRO Авангард
Сенсационное возвращение Яромира Ягра в «Авангард» состоялось в июле 2008 года. Хоккеист, по собственным словам, выбрал Омск, потому что местные болельщики его полюбили.

«Этот город мне ближе, чем европейские и заокеанские мегаполисы. Люди здесь проще и душевнее, они более открыты» , - отметил спортсмен.

Мировой финансовый кризис «убивает» планы по строительству «Арены Молл» - принято решение от нее отказаться. Отметим, что в сети до сих пор гуляет проект торгово-развлекательного комплекса площадью 135 тыс. кв. м. вместо него несколькими годами позже появится гипермаркет «Лента».


2008
Всего лишь восьмые
2009
«Авангард» снова восьмой
Рядом с «Ареной Омск» открывается гипермаркет OBI, на церемонии открытия которого также присутствует сам Роман Абрамович. В мае 2009 года в «Арене Омск» проводится чемпионат мира по бальным танцам. Сам же «Авангард» уступает едва ли не с самым крупным счетом за всю свою историю – «Ак Барс» побеждает омичей со счетом 11:1.
2010
Двенадцатое место
Фирма «Латис» начинает кадастровые работы по межеванию Левобережья. Появляется ряд участков под «Ареной Омск», новым микрорайоном близ улицы Крупской и гипермаркетом OBI. Работы по межеванию идут в течение целого года. Сама «Арена Омск» стоит и здравствует. В «Авангард» приходит самый любимый и одновременно ненавистный тренер для болельщиков и игроков – Раймо Сумманен, в первый раз он проработает в команде всего год.
2011
Пятое место
Ягр, к сожалению большинства болельщиков, покидает омский клуб. В это же самое время «Арену Омск» проинспектировала комиссия КХЛ на предмет готовности к стартующему 7 сентября чемпионату КХЛ сезона 2011/12. Комиссия осталась довольна состоянием «Арены Омск» и клубной инфраструктуры, что и отразила в многостраничном акте. В декабре в клуб вновь возвращается Сумманен, уступавший на 9 месяцев пост главного тренера чеху Ростиславу Чаде. На «Арене Омск» выступает не абы кто, а титаны рока Scorpions.
Фото: new-retail.ru
Фото: скриншот объявления Avito
Раймо Сумманен, фото: ХК "Авангард"
Фото: скриншот видео "Антенна 7"
Собственником «Арены Омск» становится «Спортивный Клуб «Авангард». О передаче спорткомплекса в собственность клуба лично договорились Леонид Полежаев и Роман Абрамович. Правда, за это «Латис» все равно получил 850 млн рублей. Впрочем, история с этими деньгами не так проста: эти же 850 млн рублей за несколько дней до сделки на счета НП «Спортивный клуб «Авангард» в качестве безвозмездной помощи передали ООО «Вестерн Эстейт» и ЗАО «СТ Балчуг», которые, кто бы мог подумать, принадлежали Роману Абрамовичу. В это же время идейный вдохновитель и покровитель «Авангарда» и «Арены Омск» Леонид Полежаев покидает пост губернатора региона и уходит на пенсию. Вместе с ним покидает команду и тренер Раймо Сумманен.
2012
В шаге от победы
2013
Снова пятые
Мало кто помнит, но изначально «Арена Омск» выглядела иначе. Запомнившийся всем внешний вид спорткомплекс получил только в 2013 году – именно тогда на фасаде был нарисован гигантский ястреб, а на крыше дворца установили световую конструкцию с логотипом клуба. Сама надпись «Арена Омск» до 2013 года находилась в другом месте. На «Арене» выступает еще один титан - рэп-кор коллектив Limp Bizkit.


2014
Провал и двадцатое место
Хоккейный клуб «Авангард» и агентство Special One (авторы идеи с ястребом на фасаде спорткомплекса) получили награду профессиональной премии PROsport Awards в номинации «Лучшее решение на стадионе» за новый дизайн «Арены Омск». Однако сам клуб под руководством ныне тренера сборной Чехии по хоккею Милоша Ржиги показывает ужасный результат и занимает итоговое 20 место по итогам регулярного чемпионата, из-за чего даже не проходит в плей-офф. В команду вновь приходит Сумманен, чтобы через год в очередной раз ее покинуть.

Из команды уходит генменеджер клуба Анатолий Бардин. Он был одним из тех, кто привел команду к чемпионству в 2004 году, он уговорил Яромира Ягра сыграть в Омске. Президентом клуба становится Владимир Шалаев.


2015
Только восьмые


Появились первые весточки скорого разрушения «Арены Омск». Ряд СМИ региона выпустил свои материалы с критикой текущего состояния спорткомплекса, на что президент «Авангарда» Владимир Шалаев решил ответить бойкотом некоторых региональных изданий, однако признал, что содержание объекта обходится клубу очень дорого.

«Колоссальные затраты идут на «Арену». Тем более уже такой срок, когда многое требует или капитального ремонта, или перестройки. Это стоит колоссальных денег, но не делать этого тоже нельзя. Годовое обслуживание «Арены Омск», обходится примерно в 35-40% от бюджета клуба », - отметил Шалаев.
Леонид Полежаев, фото: Город55
Видео: Авангард ТВ
Анатолий Бардин, ФОТО: ХК "Авангард"
«Арена Омск» за 15 минут до сноса, фото: Александр Лютов
Глядя на то, что происходит со спорткомплексом, Роман Абрамович нелестно высказывался о качестве построенной для ХК «Авангард» ледовой арены. Сооружение, возведенное за 150 млн долларов, вызвало нарекания со стороны олигарха. Разговоры остались в кулуарах и ни на что не повлияли.

«В Омске ведь арену строил сам Абрамович. А у меня еще родственник работал при строительстве «Арены Омск», так вот получилось. Я в 2016 году столкнулся сам случайно с Абрамовичем, и да, высказывались в том разговоре такие моменты в сторону помещения, назовем их негативными» , - рассказывал пресс-секретарь ХК «ЦСКА» Владимир Герасимов.




2016
Еще раз пятые
2018
Падение на двенадцатую строчку
Крайне неудачный сезон закончился хуже, чем фанаты клуба могли себе представить. Тренировал клуб россиянин Герман Титов. Он и президент клуба Владимир Шалаев, к радости фанатов, покинули команду.

Главным тренером команды стал Боб Хартли. Новый президент клуба Максим Сушинский в июле официально признал – состояние «Арены Омск» аварийное, играть в спорткомплексе нельзя. Все лето руководство клуба металось между реконструкцией и строительством новой арены. Решили, что второй вариант надежней. К ситуации с переездом подключился губернатор Омской области Александр Бурков. Во время визита в Омск вице-премьер России по строительству Виталий Мутко пообещал поспособствовать переезду «Авангарда» в Сочи, однако команда решила иначе.

На ближайшие несколько сезонов «Авангард» переехал в подмосковную Балашиху. Команда старалась не забывать и об огромной омской фанбазе – устраивались выезды в Подмосковье за счет клуба, игры команды начали транслироваться на большом экране стадиона «Красная звезда». При этом среди игроков начали возникать мысли о том, что в Москве не так уж и плохо (а вот Артем Манукян наоборот посетовал на расизм среди местных хозяев съемных квартир).


2019
Заслуженное «серебро»


На новом месте «Авангарду» везет, и команда становится серебряным призером КХЛ, проиграв лишь ЦСКА. Оправдал ставку канадский тренер Боб Хартли. В это время разрабатывается новый эскиз «Арены Омск», создается фирма-подрядчик строительства ООО «Арена» (ее возглавляет Сергей Белых, один из топ-менеджеров киберспортивного бренда Winstrike, один из строителей крупнейшей киберспортивной арены страны Winstrike), а старое здание спорткомплекса начинают разрушать. Омичи, по одному и собираясь группами, ходят смотреть, как на их глазах за несколько дней рушат фасад, крышу, стены спорткомплекса. По словам руководства клуба, новое здание будет построено на месте старого, даже запущена онлайн трансляция разрушения спорткомплекса. «Арена Омск» умерла, да здравствует «Арена Омск»!
Результаты экспертизы состояния «Арены Омск»
Предоставлено Городу55 ХК «Авангард»
2017
Двенадцатое место
Региональное УМВД запретило «Авангарду» продавать пиво на территории «Арены Омск». Опьяненные, но на этот раз только гневом, фанаты возмущались. Не менее возмущенный президент клуба Владимир Шалаев обещал разобраться и вернуть пиво хоккейным фанатам. Слово сдержал – пиво вернулось на «Арену Омск», правда, продавать его стали только в строго отведенных для этого местах.
Нынешние менеджеры команды о состоянии спорткомплекса, видео: Авангард ТВ
«Арена Балашиха», фото: http://icebal.ru
Фото: сайт «Омск Арена»
Видео: КХЛ
Видео: Спорт-Экспресс
Made on
Tilda