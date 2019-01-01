ПРОГНОЗЫ ГОДА В ОМСКЕ

Но пассажирские предприятия легких путей не ищут – объявили о закупке у небольшого частника по максимальной стоимости. Подорожание заложили в тариф проезда омичей.
Какой будет провозная плата в маршрутках станет понятно только в январе. Частники пока молчат. По идее, на регулируемых маршрутах (цены на проезд в которых устанавливает РЭК Омской области) она не должна подняться выше 28 рублей – такой максимально возможный экономически обоснованный тариф установил региональный регулятор
. Что касается нерегулируемых маршрутов (а их большинство), в таких маршрутках цена может быть какой угодно, но, наверняка, будет не меньше муниципальной стоимости в 30 рублей. Для сравнения у наших соседей, в Новосибирске, до последнего времени билет в автобус стоил 19 рублей, а с декабря подорожал до 22.