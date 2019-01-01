ПРОГНОЗЫ ГОДА В ОМСКЕ

Кто старое помянет – тому глаз вон, какие уж тут итоги года. Но в 2018 году произошло несколько ключевых событий, которые в разной степени но одинаково неизбежно повлияют на жизнь омичей в следующем 2019 году. Город55 приводит эти события.

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ПУТИН В ОМСКЕ

28 августа, спустя 15 лет отсутствия президент России Владимир Путин вновь посетил наш город . К визиту усиленно готовились - отмывали лавочки, тротуары и бордюры, затянули баннерами неприглядные долгострои на пути следования кортежа. В СМИ бурно обсуждали что бы президент мог пообещать омичам , начиная от возврата в Омск налоговых платежей «Газпром» и до строительства новой «Арены Омск». Говорили, что президенту покажут новую нефтехимическую установку на ОНПЗ и хоккейную академию, но этого не случилось.

Глава государства прогулялся по Любинскому проспекту в сопровождении мэра Омска Оксаны Фадиной и к тому времени врио губернатора Александра Буркова.

А после знакомства с ходом реконструкции центральной части города, похвалил проект благоустройства набережной Тухачевского.

Для тех, кто спросит:

Как двухчасовой визит главы государства в Омск может повлиять на жизнь омичей в 2019 году?