ПРОГНОЗЫ ГОДА В ОМСКЕ
ВЕРСИЯ ГОРОД55
КОРОТКО И ТОЛЬКО САМОЕ ГЛАВНОЕ
Кто старое помянет – тому глаз вон, какие уж тут итоги года. Но в 2018 году произошло несколько ключевых событий, которые в разной степени но одинаково неизбежно повлияют на жизнь омичей в следующем 2019 году. Город55 приводит эти события.
Кто старое помянет – тому глаз вон, какие уж тут итоги года. Но в 2018 году произошло несколько ключевых событий, которые в разной степени но одинаково неизбежно повлияют на жизнь омичей в следующем 2019 году. Город55 приводит эти события.
1
ПУТИН В ОМСКЕ
28 августа, спустя 15 лет отсутствия президент России Владимир Путин вновь посетил наш город . К визиту усиленно готовились - отмывали лавочки, тротуары и бордюры, затянули баннерами неприглядные долгострои на пути следования кортежа. В СМИ бурно обсуждали что бы президент мог пообещать омичам , начиная от возврата в Омск налоговых платежей «Газпром» и до строительства новой «Арены Омск». Говорили, что президенту покажут новую нефтехимическую установку на ОНПЗ и хоккейную академию, но этого не случилось.
Глава государства прогулялся по Любинскому проспекту в сопровождении мэра Омска Оксаны Фадиной и к тому времени врио губернатора Александра Буркова.
А после знакомства с ходом реконструкции центральной части города, похвалил проект благоустройства набережной Тухачевского.
Для тех, кто спросит:
Как двухчасовой визит главы государства в Омск может повлиять на жизнь омичей в 2019 году?
ответим – напрямую. Стоит ли спорить, что от решений Владимира Путина зависит жизнь страны и каждого ее гражданина. А Омичи должны учитывать, что президент снова будет в Омске в сентябре 2019 года в рамках 16-го форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это значит, что не только лавочки к его визиту отмоют, но еще и набережную Тухачевского благоустроят.
2
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
На следующий день после визита в Омска Владимир Путин объявил о начале пенсионной реформы в России. Теперь планка выхода на пенсию будет составлять для женщин – до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Но повышать возраст будут постепенно, кроме того добавлены ряд условий для смягчения последствий реформы.
После выступления президента в трехмесячных дискуссиях по поводу предстоящих преобразований была поставлена точка.
Омские коммунисты попытались инициировать референдум против пенсионной реформы, но их опередила группа садоводов во главе с Виктором Бобырем, которая раньше подала заявку в Избирком и, по сути, выключила КПРФ из протестной повестки. После этого о референдуме никто публично не вспоминал.

К концу года тема повышения пенсионного возраста утихла, но с 2019 года выход на пенсию сдвинется у первых счастливчиков.

3
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ
Выборы губернатора оказались самыми спокойными в истории Омска. Минимальные избирательные фонды кандидатов, почти полное отсутствие политической рекламы и пустые ящики избирателей. Кандидатов четверо – Антон Дрязгов («Партия роста»), Алексей Ложкин (ЛДПР) и два самовыдвиженца Анатолий Соловьев и Александр Бурков. До последнего не было известно, пойдут ли на выборы омские коммунисты. В итоге КПРФ отказалась от участия в кампании и объявила о своей поддержке Буркова (еще ранее в пользу Буркова высказались и омские единороссы, и руководство региональной «Справедливой России»).
После этого исход голосования стал очевидным. Интерес представляла только итоговая цифра, которую получит врио губернатора.
10 сентября омский Избирком сообщил - за Буркова отдали голос 82,5% пришедших на избирательные участки, второй результат в Сибирском федеральном округе после Кемеровской области.
Победа Буркова на выборах была ожидаема. Неожиданным оказался процесс – губернатору удалось локализовать внутриэлитные и политические конфликты в регионе. Почти весь средний бизнес Омской области (пусть и в разной степени) связан с какой-нибудь из политических группировок. Вынужденное затишье для предпринимателей предоставляет возможность сконцентрироваться на своем бизнесе.
4
ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСТ
Это событие мы ждали целый год. З октября в Омске после капитального ремонта торжественно открыли Юбилейный мост через реку Омь. Краткая предыстория. Информация о том, что мост (год постройки - 1967) имеет трещины и проседания появилась пару лет назад. Провели исследования и выяснилось, что части моста постепенно разрушаются. Мэрия тогда успокоила - опасности нет, но сооружение требует ремонта. В ночь с 7 на 8 ноября 2017 года его закрыли для передвижения.
Вначале строители обещали закончить ремонт к маю. Потом дату открытия не раз переносили, объясняя неблагоприятными погодными условиями.
Сначала на 17 июня, потом на день города. Наконец, 3 октября мэр Омска Оксана Фадина, губернатор Александр Бурков и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло торжественно перерезали красную ленточку , дав старт движению по отремонтированному мосту.

5
САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА ЗА ПРОЕЗД
В Омске со следующего года будет самый дорогой билет на автобус в Сибири. В конце ноября депутаты Горсовет утвердили новые расценки. Стоимость проезда подняли с 22 рублей сразу до 30 при наличном расчете и до 25 при оплате по безналу.
Что-что, а вот про топливо лучше бы не говорили. Правительство РФ ввело мораторий на повышение стоимости топлива до марта 2019 года, зафиксировав цены крупнейших нефтепереработчиков на уровне октября.
Омская мэрия объяснила такой взлет подорожанием топлива, запчастей и зарплат.
Но пассажирские предприятия легких путей не ищут – объявили о закупке у небольшого частника по максимальной стоимости. Подорожание заложили в тариф проезда омичей.

Какой будет провозная плата в маршрутках станет понятно только в январе. Частники пока молчат. По идее, на регулируемых маршрутах (цены на проезд в которых устанавливает РЭК Омской области) она не должна подняться выше 28 рублей – такой максимально возможный экономически обоснованный тариф установил региональный регулятор . Что касается нерегулируемых маршрутов (а их большинство), в таких маршрутках цена может быть какой угодно, но, наверняка, будет не меньше муниципальной стоимости в 30 рублей. Для сравнения у наших соседей, в Новосибирске, до последнего времени билет в автобус стоил 19 рублей, а с декабря подорожал до 22.
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6
РОСТ ЦЕН ЗА БЕНЗИН
К началу лета Аи-95 стоил до 43,5 рублей. Проблема диких цен на топливо вышла на федеральный уровень. Правительство пригрозило нефтяникам ростом пошлин на экспорт. Те пообещали больше не повышать розничные цены на топливо. Ситуация в рознице вроде как стабилизировалась.
Однако в декабре пошли разговоры о новой волне подорожаний уже с первых дней 2019 года. Эксперты в один голос заявили о высокой вероятности дальнейшего роста цен на бензин (на 3- 4 рубля), если государство не изменит планы по увеличению налогового бремени на нефтегазовую отрасль.

Рост цен на моторное топливо в этом году побил все рекорды. В течении мая бензин на заправках Омска дорожал восемь раз .
7
КИТАЙСКИЙ ГОРОДОК
История вокруг городка китайских рабочих началась совсем в другом контексте и не предвещала скандала. Крупная известная международная компания СС-7 получила подряд на модернизацию омского НПЗ.
Страхи местных жителей стала активно развивать небольшая группа оппозиционеров и правозащитников. Вместо жителей организовывали акции протеста, привозили людей на митинг в сам поселок Омский.
На поверку группа оказалась в зависимости от бывшей невестки экс-губернатора Омской области Нателой Полежаевой. Выяснилось, что сейчас более 400 китайских рабочих живет на ее объектах, платит аренду и когда городок будет достроен, Полежаева потеряет около 3,3 млн рублей в месяц. Учитывая, что разом найти замену рабочим из Китая проблематично, логично ожидать, что в 2019 году протест против вахтового городка только усилится.
Для исполнения работ за три года в Омске должны побывать около 3,6 тыс. рабочих из КНР.
Для их проживания компания планировала сделать небольшой вахтовый городок недалеко от поселка Омский. Информация о проживании рабочих не афишировалась. А когда была опубликована, акценты резко сменились.
8
АВАРИЙНАЯ АРЕНА
23 июля – черный день для омского «Авангарда». Президент клуба Максим Сушинский сообщил, что «Арена Омск», домашняя площадка команды находится в аварийном состоянии . Назначили экспертизу и одновременно начали искать новое место для дисклокации команды.

Более двух недель длилась эпопея с поиском домашней площадка для «Авангарда». Называли, такие варианты переезда: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Ханты-Мансийск и даже Сочи.

Успели высказаться на эту тему все - от хоккейных специалистов , до губернатора Буркова и вице-премьера Мутко .
Так же точно известно, что Авангард останется в Балашихе еще на один сезон.
К концу года стало известно о планах реконструировать «Арену-Омск» к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в том числе в Омске в 2023 году.
В конце концов, остановились на подмосковной Балашихе.
9
МУСОРНАЯ РЕФОРМА
Для этого выбрали регионального мусорного оператора, новосибирскую компанию «Магнит», которая займется организацией всего процесса. Если прежде мы платили просто за вывоз мусора, то с нового года будем платить за обращение с ТКО, куда войдет транспортировка, сортировка, обезвреживание и утилизация. Какой будет тариф на мусор пока неизвестно, но, судя по опыту других регионов, где подобная систему уже действует, расценки могут увеличиться в три раза.
Чтобы РЭК смог утвердить новые тарифы необходима территориальная схема всех мусорных контейнерных площадок в городе и области.
Она была разработана московским подрядчиком и 28 декабря региональный оператор подал заявку в РЭК на установление тарифа. Ожидается, что в течение двух месяцев комиссия рассмотрит заявку, проведет техническую и экономическую экспертизы и объявит цены. После введения аналогичной системы в пилотных регионах, стоимость вывоза мусора увеличилась втрое.
Новогодним подарком для омичей стала мусорная реформа, запуск которой намечен на 1 января. Чиновники объявили, что теперь все будет по-новому.
Фото: hawk.ru, pixabay.com, Om1.ru, Gosrf.ru, omsk.ru,
скрин с видео "Россия24", youwebcams.net
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