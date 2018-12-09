Заводская группа

Команда регионообразующего предприятия имеет традиционное представительство в горсовете и Заксобрании.
генеральный директор АО «Газпром нефть — ОНПЗ»
Олег Белявский
Состав
директор ООО «Автоматика-сервис»
Ярослав Казаченко
председатель профсоюзного комитета АО «Газпром нефть — ОНПЗ»
Николай Донских
заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию АО «Газпром нефть — ОНПЗ»
Олег Шайтан
Георгий Архипов
заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам АО «Газпром нефть — ОНПЗ»
Контакты в Москве
• Александр Дюков генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
Бизнес-интересы
• Нефтехимия • АЗС • Медицина
Впрочем, этот проигрыш — удар только по гордости. Имидж завода, влияние людей, принимающих решения, не пострадали. Расклад сил для завода не изменился и не изменится, даже если убрать всех их представителей из местных законодательных собраний. Важные для них решения принимаются не в Омске. Но важные для Омска решения принимают они.
Эта группа не имеет публичных конфликтов или находит способы не участвовать в них напрямую. И это дорога с двусторонним движением: те, кто хотел бы предъявить заводу претензию, не делают это от своего имени. Поэтому отследить такие конфликты всегда сложно и если удается, остается только восхититься красотой игры обеих сторон.
Раньше муниципальным депутатом был Олег Белявский, покинувший горсовет, чтобы больше времени уделять родному предприятию. Его в качестве депутата заменил юрист Георгий Архипов, возглавивший комитет по вопросам местного самоуправления.
Депутатскую квоту предприятия в Законодательном собрании заполнил профсоюзный лидер Николай Донских. Могло быть у ОНПЗ и два депутата в региональном парламенте, но представитель аффилированного ООО «Автоматика-сервис» Ярослав Казаченко проиграл выборы коммунисту Владимиру Виниченко.