Заводская группа

Впрочем, этот проигрыш — удар только по гордости. Имидж завода, влияние людей, принимающих решения, не пострадали. Расклад сил для завода не изменился и не изменится, даже если убрать всех их представителей из местных законодательных собраний. Важные для них решения принимаются не в Омске. Но важные для Омска решения принимают они.

Эта группа не имеет публичных конфликтов или находит способы не участвовать в них напрямую. И это дорога с двусторонним движением: те, кто хотел бы предъявить заводу претензию, не делают это от своего имени. Поэтому отследить такие конфликты всегда сложно и если удается, остается только восхититься красотой игры обеих сторон.

