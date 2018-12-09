Уральская группа

Один из главных имиджевых проектов области и города (по монтажу теплых остановок) реализуют Виталий Ольшанский, Вячеслав Васильев и Сагидулла Жуматаев. Понимая важность работ на гостевом маршруте, проявило себя как строительная организация «Омскэлектро», возглавляемое уральцем Андреем Жуковским.



Ощутимыми потерями для уральской команды стали переезд в Красноярск на должность главного пиарщика «МРСК Сибири» Анастасии Гуливатенко и вынужденный перевод Андрея Кузнецова на позицию главы свердловского отделения «Справедливой России». Это позволило Александру Буркову сохранить контроль над родной партячейкой.



За год Буркову не удалось выйти из образа варяга, стать своим. Но удалось изменить отношение к «пришлым», причем по всем сегментам аудитории. Он и его команда стали понятны элитам: они больше не кот в мешке. Уральцы конструктивны, последовательны и готовы к диалогу. За первые шесть месяцев 2019 года объем инвестиций в регион вырос на 69,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На сопровождении у Агентства развития и инвестиций Омской области портфель проектов на 19 млрд рублей.



Пришлый губернатор и местная мэр понятны омичам. Ремонтируются дороги, фасады, спортивные арены. «Добытчик», — говорят о Буркове таксисты.

