Уральская группа
На второй год работы в Омской области губернатор Александр Бурков усилил позиции единой команды региональной и городской власти, сумел убрать с ключевых позиций представителей омских кланов и задать магистральное направление развития региона для всех элитных групп.
губернатор Омской области
Александр Бурков
Состав
мэр Омска
Оксана Фадина
вице-губернатор
Дмитрий Ушаков
директор департамента информационной политики
Олеся Потапова
гендиректор 12 канала
Артем Серов
министр природных ресурсов и экологии
Илья Лобов
советник губернатора
Максим Ростов
вице-мэр Омска
Олег Заремба
Прибыли
Выбыли
директор по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири»
Анастасия Гуливатенко
глава свердловского отделения «Справедливой России»
Андрей Кузнецов
заместитель начальника отдела омского минстроя
Антон Швалев
советник губернатора
Никита Фролов
вице-губернатор
Михаил Каракоз
министр энергетики и ЖКК
Вадим Марыгин
зам. министра здравоохранения
Александр Павловских
депутат Заксобрания
Вячеслав Васильев
предприниматель
Сагидулла Жуматаев
предприниматель
Виталий Ольшанский
министр строительства
Антон Заев
вице-губернатор
Алексей Лапин
гендиректор «Омскэлектро»
Андрей Жуковский
советник губернатора
Ярослав Лесовский
глава Центрального округа
Амангельды Мендубаев
Медиаактивы
• 12 канал
• Газета «Омская правда»
• Сайт «Омскрегион»
• телеграм-канал «ОмскЦентрСилы»
Бизнес-интересы
• Наружная реклама
• НТО
• Медицина
• ЖКХ
• Строительство
• Дорожный ремонт
• Электроэнергетика
Контакты в Москве
Сергей Миронов
председатель «Справедливой России»

Сергей Собянин
мэр Москвы


Окончательно оказались встроены в новую команду областного правительства бывший начальник главного управления внутренней политики Михаил Каракоз, министр энергетики и ЖКК Вадим Марыгин, заместитель министра здравоохранения Александр Павловских и вице-губернатор Алексей Лапин.
Один из главных имиджевых проектов области и города (по монтажу теплых остановок) реализуют Виталий Ольшанский, Вячеслав Васильев и Сагидулла Жуматаев. Понимая важность работ на гостевом маршруте, проявило себя как строительная организация «Омскэлектро», возглавляемое уральцем Андреем Жуковским.

Ощутимыми потерями для уральской команды стали переезд в Красноярск на должность главного пиарщика «МРСК Сибири» Анастасии Гуливатенко и вынужденный перевод Андрея Кузнецова на позицию главы свердловского отделения «Справедливой России». Это позволило Александру Буркову сохранить контроль над родной партячейкой.

За год Буркову не удалось выйти из образа варяга, стать своим. Но удалось изменить отношение к «пришлым», причем по всем сегментам аудитории. Он и его команда стали понятны элитам: они больше не кот в мешке. Уральцы конструктивны, последовательны и готовы к диалогу. За первые шесть месяцев 2019 года объем инвестиций в регион вырос на 69,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На сопровождении у Агентства развития и инвестиций Омской области портфель проектов на 19 млрд рублей.

Пришлый губернатор и местная мэр понятны омичам. Ремонтируются дороги, фасады, спортивные арены. «Добытчик», — говорят о Буркове таксисты.
!
В обойму уральской группы входят в основном кадры, пришедшие из других регионов и пользующиеся доверием.
Опасность для Буркова может состоять в «головокружении от успехов», это чувствуется при общении с командой. Легкие победы окрыляют, а кураж всегда стоит дорого. В спину победителя дышит побежденный и ждет.
Made on
Tilda