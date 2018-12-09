Группа Сутягинских

Однако на невысоком омском хребте «Титан» все равно остается одним из крупнейших игроков и инвесторов. В последние годы детище братьев Сутягинских лишилось предприятий в Казахстане и продало омский завод полипропилена «Сибуру» и «Газпром нефти».

«Титан» специализируется на запуске крупных проектов. Новым таким предприятием должен стать цех по производству фенола. В проекте есть международные инвестиции и технологии. При поддержке правительства Омской области «Титан» является якорным инвестором особой экономической зоны по нефтехимии, которую планируется создать на севере Советского округа Омска при финансовом участии банка «Россия».



Кажется, пластинка с «Новой Сибнефтью» снова попала в нужные руки.

