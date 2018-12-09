Группа Сутягинских

Несмотря на все старания, группа компаний «Титан» не смогла осуществить идею первого губернатора Омской области Леонида Полежаева и стать для региона новой «Сибнефтью».
совладелец ГК «Титан»
Михаил Сутягинский
Состав
совладелец ГК «Титан»
Юрий Сутягинский
совладелец ГК «Титан»
Александр Сутягинский
бывший депутат горсовета
Александр Иванов
Валерий Бойко
первый вице-губернатор
Алексей Ермаков
директор департамента капитального строительства ГК «Титан»
Контакты в Москве
• Леонид Михельсон председатель правления ПАО «Новатэк», председатель совета директоров ПАО «Сибур»
Бизнес-интересы
• Нефтехимия • АПК
Однако на невысоком омском хребте «Титан» все равно остается одним из крупнейших игроков и инвесторов. В последние годы детище братьев Сутягинских лишилось предприятий в Казахстане и продало омский завод полипропилена «Сибуру» и «Газпром нефти».
«Титан» специализируется на запуске крупных проектов. Новым таким предприятием должен стать цех по производству фенола. В проекте есть международные инвестиции и технологии. При поддержке правительства Омской области «Титан» является якорным инвестором особой экономической зоны по нефтехимии, которую планируется создать на севере Советского округа Омска при финансовом участии банка «Россия».
Кажется, пластинка с «Новой Сибнефтью» снова попала в нужные руки.