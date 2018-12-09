Группа Полежаевой
Фиксация Полежаевой и ее сторонников в единую группу вызвала скептический отклик у опрошенных собеседников.
— Группа Полежаева? — переспрашивали эксперты.

— Нет, ПолежаевОЙ, — отвечали мы.
главный врач санатория «Рассвет»
Натела Полежаева
Состав
журналист «Новой газеты»
Георгий Бородянский
сельский депутат
Ирина Дроздова
маршрутчик «Мимино»
Вадим Остапов
общественник
Валентин Кузнецов
казачий атаман
Владимир
бывший начальник УФССП по Омской области
Владимир Витрук
Медиаактивы
• «Новая газета» в Омске
Бизнес-интересы
• Медицина
• СМИ
• Развлечения
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Союз несистемных оппозиционеров под руководством Нателы Полежаевой отвечает всем признакам сообщества: есть иерархия (имеется очевидный лидер), есть общая политическая цель, есть активы, за которые они вступают в борьбу, и есть медиаактивы, которыми они воюют. Это группа.
Сама Натела Полежаева позиционирует себя как жертва обстоятельств. Проблемы у бывшей снохи Леонида Полежаева начались, когда она после развода покинула статусную семью. Полежаева не стала возвращать девичью фамилию и вступила в открытую конфронтацию с региональным минздравом. Далее начались суды по поводу просроченных выплат по кредитам и задержкам по зарплате. При этом бизнес-леди пыталась построить политическую карьеру в партии «Яблоко». Проект потерпел неудачу.

Натела Полежаева окружила себя известными омскими общественниками, некоторые из которых специализируются на голодовках. Медиаподдержку идеям хозяйки санатория «Рассвет» обеспечивает «Новая газета», издаваемая в Омске по франшизе. Здесь трудится опытный оппозиционный журналист Георгий Бородянский. Полежаева пыталась договориться с разными вершинами омского хребта, но в итоге пока сильная женщина сидит на собственной горе проблем в одиночестве.
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