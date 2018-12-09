Группа Полежаевой

Союз несистемных оппозиционеров под руководством Нателы Полежаевой отвечает всем признакам сообщества: есть иерархия (имеется очевидный лидер), есть общая политическая цель, есть активы, за которые они вступают в борьбу, и есть медиаактивы, которыми они воюют. Это группа.

Сама Натела Полежаева позиционирует себя как жертва обстоятельств. Проблемы у бывшей снохи Леонида Полежаева начались, когда она после развода покинула статусную семью. Полежаева не стала возвращать девичью фамилию и вступила в открытую конфронтацию с региональным минздравом. Далее начались суды по поводу просроченных выплат по кредитам и задержкам по зарплате. При этом бизнес-леди пыталась построить политическую карьеру в партии «Яблоко». Проект потерпел неудачу.



Натела Полежаева окружила себя известными омскими общественниками, некоторые из которых специализируются на голодовках. Медиаподдержку идеям хозяйки санатория «Рассвет» обеспечивает «Новая газета», издаваемая в Омске по франшизе. Здесь трудится опытный оппозиционный журналист Георгий Бородянский. Полежаева пыталась договориться с разными вершинами омского хребта, но в итоге пока сильная женщина сидит на собственной горе проблем в одиночестве.

