Группа Морева

Информационно диверсифицированный бизнес Морева прикрывает собственный медиахолдинг РИА «НДС» и лояльное РИА «Омск-Информ». В последнее время агрегатный завод реновирует собственную территорию и открывает современные бизнес-центры. В частности, на площадке «ОмскАгрегата» разместится IT-подразделение «Райффайзенбанка».

Эксперты , опрошенные Городом55, фиксируют переход депутата Заксобрания Вячеслава Васильева от группы Морева к группе уральцев. Васильев стал участником проекта по установке теплых остановок. Плотные контакты с промышленником сохраняет, несмотря на уголовное преследование, Станислав Гребенщиков. Чуть реже на связь выходит бывший депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Омской области Олег Денисенко. Однако может состояться его возвращение в регион и группу перед выборами 2021 года.

