Группа Морева
Интерес к политике у хозяина «ОмскАгрегата» Сергея Морева возникает волнообразно. Ему приписывают то активную борьбу за кресло председателя городского совета, то желание посадить своего человека в губернаторское кресло.
советник генерального директора ОАО «Высокие технологии»
Сергей Морев
Состав
депутат Заксобрания
Владимир Половинко
депутат Заксобрания, генеральный директор ОАО «Высокие технологии»
Дмитрий Шишкин
бывший вице-губернатор
Станислав Гребенщиков
депутат горсовета
Максим Астафьев
депутат Заскобрания
Игорь Попов
депутат Заксобрания
Вячеслав Васильев
экс-депутат Госдумы
Олег Денисенко
Выбыли
Медиаактивы
• РИА «НДС»
(«РБК в Омске», газета «Четверг»)
•РИА «Омск-Информ»
Бизнес-интересы
• Гособоронзаказ
• Коммерческая недвижимость
• IT, наружная реклама
• Медицина, общепит
• Развлечения
• СМИ
• Строительство, туризм
Контакты в Москве
Сергей Чемезов
глава «Ростеха»

Юрий Борисов
вице-премьер РФ

Информационно диверсифицированный бизнес Морева прикрывает собственный медиахолдинг РИА «НДС» и лояльное РИА «Омск-Информ». В последнее время агрегатный завод реновирует собственную территорию и открывает современные бизнес-центры. В частности, на площадке «ОмскАгрегата» разместится IT-подразделение «Райффайзенбанка».
Эксперты , опрошенные Городом55, фиксируют переход депутата Заксобрания Вячеслава Васильева от группы Морева к группе уральцев. Васильев стал участником проекта по установке теплых остановок. Плотные контакты с промышленником сохраняет, несмотря на уголовное преследование, Станислав Гребенщиков. Чуть реже на связь выходит бывший депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Омской области Олег Денисенко. Однако может состояться его возвращение в регион и группу перед выборами 2021 года.
!
После выборов 2016 и 2017 годов промышленник имеет сильную группу депутатов в Законодательном собрании, а также представительство в Омском городском Совете.
Made on
Tilda