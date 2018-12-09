Группа Каплуната

В сухом остатке: Валерий Каплунат, Владимир Волков и Юрий Федотов — это давние друзья, которые способны оказывать друг другу посильную помощь. А иногда, наоборот, способные отказать друг другу. Например, газета «Коммерческие вести», принадлежащая Волкову и Федотову, не участвовала в информационном конфликте между Каплунатом и владельцем издательского дома «ТРИЭС» Сергеем Сусликовым.

Желание некоторых экспертов представить Валерия Каплуната лидером политической группы, предполагаем, вызвано его активной и непредсказуемой риторикой. Влиятельный бизнесмен известен в регионе резонансными интервью или монологами, в которых разоблачает коррупционные связи. Периодически меняются интересанты, акторы, фабула. Неизменным остается одно — публичность, которая, по словам Каплуната, защищает его бизнес от выплаты криминальной ренты.



И, похоже, это работает . По крайней мере, разоблачительные интервью прекратились. Вся активность последние месяцы сосредоточена на издателе Сергее Сусликове. Война всегда ведется за ресурсы, но профит от этого информационного конфликта если есть, то неочевиден. Кажется, это давний личный конфликт, вырвавшийся в публичность под напором эмоций. А участники эти эмоции охотно монетизируют.

