Гора Полежаева

Варнавский



Бессменный спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский сам по себе является величиной на омском хребте. Политик уверен, что его время возвращается. Не исключено, что 72-летний Варнавский планирует продолжить руководить региональным парламентом и после 2021 года.



Пока же он демонстрирует отличную форму на заседаниях Законодательного собрания и правительства Омской области в излюбленном жанре политического конферанса. Прицел его сатиры неизменно направлен на молодых министров, у которых возникают проблемы с эффективностью работы.

