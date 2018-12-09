Гора Полежаева
Первый губернатор Омской области Леонид Полежаев демонстративно дистанцируется от земных дел.
После строительства Воскресенского собора он продолжает концентрироваться на делах духовных. Сейчас его главный проект – строительство храма Илии Пророка на Ленинской горке. Полежаев обещает построить собор без привлечения бюджетных средств, но проект требует переноса памятника Ленину.

Иногда еще Леонид Полежаев вспоминает о своем прошлом гидростроителя. Тогда он активно высказывается на тему углубления реки Иртыш и необходимости строительства системы гидроузлов. Однако и здесь не обходится без религиозных метафор.
Патриарх омской политики сам себе медиа. Осваивает Instagram и использует сайт фонда «Духовное наследие» в качестве трибуны. Впрочем, кажется, трибуна и стала целью первого губернатора.
Варнавский

Бессменный спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский сам по себе является величиной на омском хребте. Политик уверен, что его время возвращается. Не исключено, что 72-летний Варнавский планирует продолжить руководить региональным парламентом и после 2021 года.

Пока же он демонстрирует отличную форму на заседаниях Законодательного собрания и правительства Омской области в излюбленном жанре политического конферанса. Прицел его сатиры неизменно направлен на молодых министров, у которых возникают проблемы с эффективностью работы.
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