Группа Голушко
Второй год группа депутата Госдумы Андрея Голушко находится под давлением. По-прежнему за решеткой находится его давний друг и бизнес-партнер Сергей Калинин, которого обвиняют в махинациях с тарифом «Омскгоргаза».
депутат Госдумы
Андрей Голушко
Состав
первый вице-спикер горсовета
Юрий Тетянников
помощник депутата Госдумы
Роман Лущ
вице-спикер Заксобрания
Александр Артемов
главный врач Диагностического центра
Наталья Орлова
экс-депутат Заксобрания
Сергей Калинин
директор ООО «Омскгазсеть»
Александр Орлов
начальник комплекса концертных залов Омской филармонии
Екатерина Орлова
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Сергей Неверов , руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме
В публичной плоскости депутат, как обычно, полон сил, амбиций и планов. Он уже анонсировал свое участие в выборах 2021 года.
Депутат Госдумы по-прежнему заводит в регион деньги федерального Минкульта, используя хороший личный контакт с министром Владимиром Мединским. Однако теперь сторонится участия в «храмовых» проектах первого губернатора Омской области Леонида Полежаева, с которым ранее долгое время пытался выстроить отношения.

В 2020 году стоит ожидать ослабления позиций Голушко в омском региональном отделении «Единой России». Возможно, что перед выборами в Госдуму под ротацию попадет лояльный к нему секретарь политсовета Юрий Тетянников. Впрочем, Тетянникова политически хоронили много раз (мы и сами как-то предрекали ему отставку, которая не сбылась). А он все еще главный единоросс. Выживаемость это скорее навык, а не аппаратный вес. Умение донести свою незаменимость. И есть люди, сделавшие на этом неплохую карьеру. Быть может, Юрий Тетянников взял их себе в учителя.

Мы же в вопросе смены секретаря регионального политсовета руководствуемся не инсайдом, а тенденцией. В тренде формула: глава региона = глава «ЕР» в регионе. В Омской области губернатор – член «Справедливой России», поэтому «Единую Россию» могут отдать мэру Омска Оксане Фадиной. В таком случае Омск соответствует политическому мейнстриму, а губернатор не берет на себя антирейтинг партии власти.

Голушко прочили скорый уход из региона на фоне противостояния с «немецкой» группой, но депутат Госдумы, кажется, сумел наладить отношения с региональной властью. По крайней мере, депутат стал посещать свой округ в региональные недели. Наши собеседники в Москве, в целом лояльные к депутату, при обсуждении указывают: мол, Андрей Голушко перешел на осадное положение, отворачивается от старых контактов, что в целом воспринимается негативно.
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