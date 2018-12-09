Депутат Госдумы по-прежнему заводит в регион деньги федерального Минкульта, используя хороший личный контакт с министром Владимиром Мединским. Однако теперь сторонится участия в «храмовых» проектах первого губернатора Омской области Леонида Полежаева, с которым ранее долгое время пытался выстроить отношения.



В 2020 году стоит ожидать ослабления позиций Голушко в омском региональном отделении «Единой России». Возможно, что перед выборами в Госдуму под ротацию попадет лояльный к нему секретарь политсовета Юрий Тетянников. Впрочем, Тетянникова политически хоронили много раз (мы и сами как-то предрекали ему отставку, которая не сбылась). А он все еще главный единоросс. Выживаемость это скорее навык, а не аппаратный вес. Умение донести свою незаменимость. И есть люди, сделавшие на этом неплохую карьеру. Быть может, Юрий Тетянников взял их себе в учителя.



Мы же в вопросе смены секретаря регионального политсовета руководствуемся не инсайдом, а тенденцией. В тренде формула: глава региона = глава «ЕР» в регионе. В Омской области губернатор – член «Справедливой России», поэтому «Единую Россию» могут отдать мэру Омска Оксане Фадиной. В таком случае Омск соответствует политическому мейнстриму, а губернатор не берет на себя антирейтинг партии власти.



